Как перестать фотографировать и начать беспокоиться

Slavic написал, что преобладание заголовков с военной тематикой — ненормальность, внимание к эффектным заголовкам — искусственное, и привлекающие внимание заголовки относятся к жёлтой прессе. Но если допустить что привлекающие внимание заголовки свидетельствуют о желтизне, то и заголовок раздела "Сводки с театра военных действий" (как и одноимённый заголовок статьи Максима Осадчего, положенной в основу обсуждения) также следовало бы отнести к жёлтой прессе.
Как мы видим по заголовкам в портфолио Максима — эффектные заголовки с военной тематикой успешны:
▼ Татарское «побоище»
▼ Битва за розницу
▼ Рынок облигаций как минное поле
и т.д.
Эффектные заголовки — отличный способ акцентировать внимание на важной информации. Например, статья Максима в журнале Forbes от 26.07.17 называется "Последний фокус «Югры»: Банк России мог не оценить подарок Алексея Хотина", в то время как посвящённая этому же информационному поводу заметка в блоге Sergio Fedossini от 19.07.17 называется "Бэнкинг по-Русски: ЮгроНовости. По мотивам свежевышедшей отчётности..." С первого взгляда становится понятно, какой из этих 2 заголовков был создан журналистами с целью привлечь внимание максимального количества читателей, а не только заинтересованных ситуацией в банке. Цель СМИ — в максимально интересной, понятной и не менее соблазнительной форме представить информацию. Эффектные заголовки далеко не всегда свидетельствуют о желтизне издания. Просто в таблоидах подобные заголовки обусловлены отсутствием вкуса у их авторов.
Примеры жёлтых заголовков из российских СМИ, собранные на Лурке в статье "Скандалы, интриги, расследования":
▼ Пасхальный заяц загрыз отца семерых детей
▼ Иркутский мизантроп насиловал муравейники
▼ Группу заблудившихся школьников вывел из лесу дождевой червь
▼ Годовалый ребёнок откусил кошке лапы
▼ Вороны выклевали ветерану на лысине свастику
▼ Канадский лось решил систему дифференциальных уравнений
▼ Мёртвый мальчик распугал очередь к дерматологу
▼ Трагедия на пляже: безногому ребенку достался дырявый надувной матрас
▼ Илью Лагутенко воспитал бородатый краб
▼ Московское метро вырыли крысы
▼ Проживание с родителями доводит до алкоголизма
▼ В Николаевской области наркоманы украли святые мощи
▼ В канаве нашли мальчика, его воспитали раки
▼ Генномодифицированая шаурма отравила ворону
▼ Свердловский губернатор подарил слепому параолимпийцу телевизор
▼ Девочка-призрак ворует бетон со стройки
▼ Тело Ленина подаёт признаки жизни
▼ Похищение века: на Луне исчез американский флаг
▼ На Дону наркополицейские задержали чёрную кошку, которая приносила заключённым героин
▼ Иркутский бык в порыве страсти загнал корову на пятый этаж, чтобы уединиться
и т.д.
В том числе процитированы заголовки РБК: "Пьяный угонщик раздавил машину ДПС на церковном вездеходе", "Воронежский депутат в наряде клоуна облил девушку кислотой", и другие.
Хороший пример, иллюстрирующий важность заголовков — информационное агентство "Россия сегодня" (бывшее РИА Новости). Первоисточник финансово-экономической информации для всей медиагруппы — БИР-Эмитент. Здесь мы видим оригиналы новостей, которые другие ресурсы перепечатывают с красивыми заголовками, но с лагом по времени. Если бы заголовки были не важны, то всех устраивали бы сайты с минималистической организацией контента — "оптовые пространства" новостей. И если одни и те же вещи, предлагаемые в ассортименте на рынке Садовод, многие покупают в Вегасе на порядок дороже — значит форма для потребителей не менее важна, чем содержание.
Комментарии 6
Является ли это критерием профессионализма журналистов — вопрос дискуссионный. Скорее это критерий качества и уровня самого издания, которое подбирает журналистов и даёт им рекомендации писать в определённом стиле. И сама редакция, в зависимости от своей направленности, может исправлять предложенные автором заголовки, чтобы снизить или, наоборот, повысить уровень "эффектности", "соблазнительности", "пафоса" в зависимости от того, на какого читателя оно рассчитано.
Следует признать, что здесь наши с вами взгляды сильно расходятся. Я не читаю упомянутый вами Лурк, не интересно. Редко смотрю новости на РБК, особенно в последнее время, и статьи в Форбсе. Такие издания как РИА Новости, Russia Today, НТВ и прочий информационный мейнстрим у меня вообще в чёрном списке, ибо стараюсь следовать известному совету проф. Преображенского.
Один из основных источников финансовой информации — это Ведомости, читаю каждый день, и если пишу здесь на форуме, то ссылки на новости оттуда даю наиболее часто. Это издание, где до сих пор чувствуется сильное влияние Financial Times. Соответственно, и стиль Ведомостей для меня близок к образцовому. Специально посмотрел заголовки новостей в Ведомостях за последние 2-3 месяца в разделе Финансы: Банки, Персональные финансы, Рынки, Страхование. Среди них нет ни одного с "милитаристской" ассоциацией или "хоррора", представляете? Иногда встречаются фразеологические обороты, но их мало. Информационность стоит на первом месте, эффектность как минимум на втором, если не ниже. Конечно, у вас может быть своё мнение о профессионализме журналистов и издания в целом, судя по тому, что вы не упомянули Ведомости вообще. Спорить не буду, ибо это личные вкусы.
Просто отвечу на ваш вопрос: да, с позиции такого издания как Ведомости приведённые вами заголовки Осадчего и название его темы на форуме можно отнести к стилю жёлтой прессы. Ведомости такого позволить себе не могут. Сам Максим не является их автором, даже внештатным; в статьях и новостях встречается его имя, но только как источник информации. Был бы он автором, ему пришлось бы относиться к стилю своего письма, в том числе к стилю заголовков, более строго чем здесь.
Напоследок: мне нравятся Ведомости, но без всякого фанатизма, там много своих недостатков. Например, плохая работа выпускающих редакторов, иногда их как будто нет вообще, особенно в оперативных новостях в интернет-версии. Не пишу комментарии: там очень плохое качество модерации, в отличие от этого портала, где работу модераторов можно ставить в образец, где есть система оценки участников, а не только отдельных заметок.
P.S. Это копия оригинального ответа, который был удалён (совершенно справедливо) в теме форума Вопросы к Администрации.
От эффектности до информационности дистанция огромного размера!
Чаще всего, они вообще находятся на противоположных полюсах планеты
"В канаве нашли мальчика, его воспитали раки" - хорошо, что не вылечили от рака.
"Годовалый ребёнок откусил кошке лапы" - это ему потом достался дырявый надувной матрас?
Рекомендую, возможно, не в первый раз, номер Задорнова 90-х годов, там список заголовков тоже есть: https://www.youtube.com/watch?v=v51kuJUiTP4 .
Есть еще конечно ежемесячные или квартальные научные журналы "Экономическая политика", "Вопросы экономики", "TERRA ECONOMICUS", "Экономическое развитие России", "Деньги и кредит" - но там уж очень широкий круг вопросов и очень специфические публикации для широкой публики.
Материалы портала я давно не читаю, так как кроме кричащего заголовка в них и содержание скажем так весьма сомнительное (можно составлять прямо сборник популярных экономических заблуждений).
Впрочем, первейший вопрос - а если спрос у публики на серьезные статьи?