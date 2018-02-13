Формула безопасности

Дай предложил интересную методику определения безопасных банков, основанную на качестве активов: при величине качественных активов, таких как: депозит+кор.счёт в ЦБ + средства на бирже + ОФЗ, превышающей размер обязательств перед кредиторами, и при одновременном отсутствии большого объёма внебалансовых обязательств, таких как выданные гарантии — при ликвидации банка все обязательства кредиторов гарантированно покрываются качественными активами.
Рассмотрим, почему данная методика неэффективна — то есть, почему с помощью данной методики не представляется возможным сделать верные выводы о безопасности банков.
Дай приводит следующее описание методики (я изменила данные на взятые из новой отчётности за декабрь, опубликованной 1 февраля):
«В чём главное достоинство банка с точки зрения его кредиторов?
В том, что в случае отзыва лицензии он сможет погасить все свои обязательства перед кредиторами.
Поэтому под безопасным банком будем понимать банк, при ликвидации которого (по любым причинам) все обязательства кредиторов гарантированно покрываются качественными активами, в которых нет сомнений. При этом у банка не должно быть слишком большого объёма внебалансовых обязательств (типа большого объёма выданных гарантий).
Что это за качественные активы, в которых нет сомнений?
Как пример можно рассмотреть депозит в ЦБ + кор.счёт в ЦБ + средства на бирже + ОФЗ.
В таком активе нет сомнений, его нельзя сфальсифицировать.
Итак, в качестве примера устойчивых банков рассмотрим банки, у которых
депозит+кор.счёт в ЦБ + средства на бирже + ОФЗ > обязательства перед кредиторами
(и нет большого объёма внебалансовых обязательств, например, в виде выданных гарантий).
Вот примеры безопасных банков по такому критерию:
1. ГОЛДМАН САКС БАНК http://kuap.ru/banks/3490/balances/
обязательства 5,06 млрд < депо в ЦБ + кор.счёт 1,62 млрд + средства на бирже 3,47 млрд
2. ВАКОБАНК http://kuap.ru/banks/1291/balances/
обязательства 0,64 млрд < депо в ЦБ 0,8 млрд
3. МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ http://kuap.ru/banks/2961/balances/
обязательства 0,79 млрд < депо в ЦБ 0,88 млрд
4. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК http://kuap.ru/banks/598/balances/
обязательства 1,1 млрд < депо в ЦБ + кор.счёт 1,12 млрд
5. РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК http://kuap.ru/banks/3293/balances/
обязательства 2,6 млрд (+ гарантии 0,6 млрд) < депо в ЦБ 4,3 млрд
6. ГУТА-БАНК http://kuap.ru/banks/256/balances/
обязательства 2,1 млрд < депо в ЦБ 2,8 млрд
7. КАПИТАЛ http://kuap.ru/banks/575/balances/
обязательства 0,21 млрд < депо в ЦБ 0,69 млрд
8. ЯР-БАНК http://kuap.ru/banks/3185/balances/
обязательства 2,07 млрд < депо в ЦБ + кор.счёт 2,12 млрд
(Внебаланса мало). Комментарий. Пример, когда банк исправился, как только перешёл под контроль японцев.
9. РБА http://kuap.ru/banks/3413/balances/
обязательства 0,82 млрд < депо в ЦБ 0,94 млрд
10. БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) http://kuap.ru/banks/2494/balances/
обязательства 3,9 млрд < кор.счёт в ЦБ + ОФЗ 8,3 млрд
...»
Методика являлась бы эффективной, при условии что банки находились бы в так называемой идеальной среде.
Перечислим риски, не учитываемые в данной методике, в случае реализации любого из которых банк перестаёт быть безопасным для кредиторов:
1. Фальсификация пассивной части баланса.
<Комментарий Alex_Perm> : Депозит+кор.счёт в ЦБ + средства на бирже + ОФЗ действительно нельзя сфальсифицировать, но это не мешает банку сфальсифицировать вторую часть неравенства — занизить в балансе обязательства перед кредиторами. Например, за счёт ставших уже классикой тетрадочных вкладов. А без уверенности в адекватности отражения в балансе не только качественных активов, но и обязательств банка данный список не имеет смысла.
2. Вывод активов при криминальном банкротстве.
<Комментарий Pilot6> : Можно гадать на отчётности как на кофейной гуще, но это на любителя. Проблема в том, что когда банк реально зависит от одного или нескольких физиков, невозможно надеяться на их "честность". В любой момент могут появиться обстоятельства, что появится желание слить активы и сбежать в Лондон. То, что кто-то вёл нормально банковский бизнес до этого не даёт никакой гарантии, что и дальше будет продолжать в том же духе.
<Комментарий lgm118a> : И за сколько часов этот безупречный актив плавно может быть перемещён на кор.счёт какого-нибудь офшорного банка? С каким назначением платёжного поручения?
3. Не вызывающая доверия структура собственности.
Максим Осадчий приводит в пример не вызывающий доверия бизнес акционеров банка Михайловский ПЖСБ (N 3 в списке):
Акционерами АО КБ «Михайловский ПЖСБ», владеющими более 1% акций банка, являются: Шахбазов Эльчин Джалил оглы; Шахбазов Руслан Эльчинович; Утенкова Рена Эльчиновна.
Эльчин Шахбазов:
https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/04/29/64025-komu-podmignuli-171-ogni-187
https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/12/16/66808-odni-dengi-mozhno-ukrast-dvazhdy
Так как Эльчин — девелопер, схема банковского бизнеса была бы вполне понятна, если бы не удивительная структура баланса банка: большая часть активов — депозиты в ЦБ.
<Комментарий Maxim_Osadchy> : Отличный пример того, что финансовые показатели нельзя рассматривать в отрыве от таких нефинансовых факторов, как структура собственности.
О причинах неэффективности данной методики:
<Комментарий grfand> : На макрообъектах прекрасно работает Ньютоновская механика, но после определённого предела и перехода к микромиру, все, ранее хорошо описываемые, взаимодействия перестают работать и начинается квантовая механика, волны и вероятность. Наша банковская система перешла к такому рубежу, что просто математический анализ финансовой отчётности <...> перестаёт давать адекватную оценку и начинают ведущую роль играть "квантовые и волновые" сущности банков, которые вообще не описываются математикой и матанализом их отчётности: приближённость к телу, гражданство владельцев, новости Даши в Ведомостях и прочие сущности, которые в баланс никак не запишешь.
<Комментарий lgm118a> : Белые списки или сферический поиск удовлетворения прав кредитора банка в четвёртой сотне по активам в третьей очереди? Методология <...> всё более странная и вновь малоизвестный банк, с неизвестной бизнес-моделью в одном ряду с дочками крупнейших иностранных банков, которые в общем то с российским клиентом с улицы и не работают (попробуй, обслужить в местном Goldman Sachs или Вестерн Юнион ДП Восток как ИП!). Спрашивается, а зачем такой банк из белого списка среднему клиенту? Что он может дать в сравнении к примеру с системообразующими банками или банками с уровнем рейтинга АКРА А и выше? Более широкий охват территории обслуживания и уровень услуг, стабильность работы, лучшие предложения по ставкам кредитов/депозитов? Вряд ли... Но оказывается, что эти факторы не важны — важно только гипотетическое формирование конкурсной массы в случае отзыва лицензии, при этом как то постоянно умалчивается — что ликвидный актив (ОФЗ, остатки на кор.счетах в ЦБ) может быть выведен собственниками крайне быстро накануне отзыва и кредиторам вместо полного удовлетворения требований останется только отчётность на начало месяца в которой достаточные активы для этого были.
Комментарии 1
Где она ? Идеальная среда !