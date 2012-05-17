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Новостной виджет Banki.ru

17.05.2012 17:43 4 2 809 просмотров
У Банки.ру есть виджет для яндекса, с помощью которого можно читать новости прямо с главной страницы yandex.ru.

Для установки виджета достаточно перейти по ссылке http://www.yandex.ru/?add=34&from=shared

Комментарии 4

К  (shlomo_chavez)
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А они(виджеты) трафик с пользователя жрут?
Очень не люблю когда без участия пользователя видна сетевая активность(телевизоры моргают) smile:)
Голубев Павел  (catsmeatman)
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Про трафик, сетевую активность и телевизоры - не понял, можно еще разок?
К  (shlomo_chavez)
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catsmeatman,
на экране в нижней правой части недалеко от часов живет значок сетевой активности - двух микро-мониторов, я их называю телевизорами.
Касаемо трафика стараюсь чтобы установленные программы не лезли сами в сеть без запуска пользователем. Исключение - антивирусная программа.
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