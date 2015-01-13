Создание интернет-магазина. Предыстория.

На носу вторая половина 2009 года, точнее даты не помню. На тот момент мой брат (далее Олег) работал менеджером по продажам в одном крупном магазине напольных покрытий, а я трудился front-end разработчиком на благо почившего недавно TimeOut.ru. На одном из семейных советов Олег поведал мне свою печаль, что устал работать на дядю и хочет свое. И тут кажется, что наши пути должны были сойтись, но нет, этого не произошло. Правило “не делай бизнес с родственниками и друзьями” – тогда было незыблемо.
Олег нашел партнера в лице сидящего через стол менеджера по продажам, затем была найдена фирма “интернет-магазин за 20 тысяч рублей” и дело сдвинулось с мертвой точки. Т.е. как сдвинулось? Сайт был создан, но его нужно наполнять, поддерживать, продвигать, развивать, решать возникающие технические сложности и прочее, прочее, прочее. А когда двум работающим людям заниматься сайтом? Правильно, по ночам. Тут же появились ночные фотосессии товаров, забивание этих товаров в каталог сайта, составление к ним описаний и прочая контентная работа. Работа шла, шла, шла, шла, и у партнеров наметился разлад... Один делает больше чем другой, я хочу так, а я так, нужно делать упор на то, а я считаю что не нужно и прочие проблемы этого типа. Ребятки решили расстаться, но как поделить сайт? Да никак! Пришлось сходить на поклон к фирме “интернет-магазин за 20 тысяч рублей” и они с радостью сделали копию сайта. Таким образом в рунете появилось два абсолютно одинаковых сайта (пиксель в пиксель, товар в товар, слово в слово), посвященных напольным покрытиям. А время все шло и шло и на дворе уже 2010 год.
Что происходит дальше? Директор магазина напольных покрытий замечает, что ребятки-то меньше стали отдаваться работе и продажи как-то идут вниз и на фирме муть какая-то непонятная, странно, - подумал начальник и уволил обоих от греха подальше.
На конец 2010 диспозиция такова: Олег, копия сайта, на руках связи со всеми контрагентами, опыт продаж и пламенное желание «делать свое». Происходит регистрация ИП «Голубев О. И.», работа над сайтом кипит в удвоенном темпе, т.к. доход от основной работы пропал, «свое» еще ничего не приносит и важный нюанс – есть жена и годовалый ребенок. Работа над сайтом на тот момент велась уже большего года, а продаж все не было и не было.
На одной из семейных встреч происходит судьбоносный момент, Олег просит меня глянуть сайт, ТЫЖПРОГРАММИСТ как-никак. Выясняется банальная вещь – Яндекс «склеил» сайт, т.к. он является копией, что собственно весьма логично и правильно. Наши дороги наконец пересеклись. Решено было объединить усилия и попробовать сварить кашу уже в двоем.
Тогда я перешел на работу в Banki.ru все тем же front-end разработчиком, работал 5/2 и свободными оставались только выходные. Вместе с Олегом договорились что буду субботу тратить на сайт, воскресенье – останется выходным днем, т.к. отдыхать организму надо.
После знакомства с исходным кодом творения фирмы “интернет-магазин за 20 тысяч рублей” один глаз задергался, но подумав, я понял, что видел и не такое. Ну бывают SQL-запросы в шаблонах, ну бывают God-классы, контроллеры, модели, шаблоны все в перемешку, куча непонятных условий и сущностей, одним словом техническое мракобесие. Я погружался все глубже и глубже в код, а мой внутренний голос все отчетливей говорил: “Начни все заново, это не переделать, тут изначально все плохо, заново, заново, заново!». И да, посовещавшись, мы осознали две простые вещи: тех. часть ужасна, сайт находится под фильтром поисковых систем, поэтому, как бы не было жалко года, потраченного на работу, нам придется начать все заново.
Итак, наше многострадальное детище http://www.eparket.com начинает новую жизнь с белого листа. Все мосты сожжены и на сайте появляется табличка: “Сайт находится в разработке".
В следующем посте расскажу о том, как появился первый офис, как развивали и продвигали наш сайт, как пали невольными жертвами рейдерского захвата, чем руководствовались при выборе тех. части и еще много чего.
Комментарии 2
пиши еще, интересно.