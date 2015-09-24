Популярные сообщения

Сразу к делу: заявление на перевод накопительной части пенсии из ПФР в АО «НПФ РГС» было подано мною 24.09.2015.
Согласно табличке, которую мне прислал по email мой личный менеджер в фонде, заявление передано в ПФР 14.10.2015, договор передан 16.10.2015, договор принят в ПФР 19.10.2015.
Согласно выписке от 29.01.2019 АО «НПФ» «Открытие» средства из ПФР на счет в АО «НПФ РГС» поступили 28.03.2016 (позже станет понятно, при чем здесь АО «НПФ» «Открытие»).
В течение 2015, 2016, 2017 и 2018 годов я периодически заходил в личный кабинет АО «НПФ РГС» и проверял состояние своего счета. Уведомлений от фонда никаких не получал в течение всего времени ни по каким каналам связи.
В начале декабря 2018 года я в очередной раз попытался зайти в личный кабинет АО «НПФ РГС» по адресу mynpf.rgs.ru и обнаружил, что он не доступен. Я выяснил в интернете, что фонд реорганизован и мои пенсионные накопления уже в фонде «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». В личном кабинете по адресу lk.
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