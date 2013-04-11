Популярные сообщения

Ирина Хакамада, Владимир Познер, Леонид Парфенов, Александр Гафин, Петр Авен, Элла Панфилова, Александр Шохин, Елена Евграфова, Сергей Турко, Альфред Кох, Евгений Ясин, Алексей Коровин, Алена Попова, Василий Богданов, Максим Кашулинский, Дмитрий Быков и еще около 30-ти хорошо известных лиц… Что стало поводом для встречи? Что объединило таких разных людей?
Всех собрала одна книга и личность авторов: «Революция Гайдара. История реформ 90-х из первых рук» авторы Петр Авен и Альфред Кох http://www.ozon.ru/context/detail/id/20000604/
Вчера состоялась закрытая презентация книги, очевидцем мероприятия стала и я. Моя роль была не столько как банкира (хотя, я получила автограф Петра Авена: «Надие - коллеге по скучному банковскому делу» ), а скорее роль со-ведущей и со-автора ТВ-программы о бизнес-книгах. С удовольствием поделюсь, что мое хобби - чтение книг - стало чем-то бОльшим. Вдохновил пример Виктора Жидкова и его хобби-спорт, изменившее его жизнь и жизнь многих других.
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