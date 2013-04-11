Популярные сообщения

Надия Черкасова cherkasova Экономика... попасть в понятное будущее Ирина Хакамада, Владимир Познер, Леонид Парфенов, Александр Гафин, Петр Авен, Элла Панфилова, Александр Шохин, Елена Евграфова, Сергей Турко, Альфред Кох, Евгений Ясин, Алексей Коровин, Алена Попова, Василий Богданов, Максим Кашулинский, Дмитрий Быков и еще около 30-ти хорошо известных лиц… Что стало поводом для встречи? Что объединило таких разных людей? Всех собрала одна книга и личность авторов: «Революция Гайдара. История реформ 90-х из первых рук» авторы Петр Авен и Альфред Кох http://www.ozon.ru/context/detail/id/20000604/ Вчера состоялась закрытая презентация книги, очевидцем мероприятия стала и я. Моя роль была не столько как банкира (хотя, я получила автограф Петра Авена: «Надие - коллеге по скучному банковскому делу» ), а скорее роль со-ведущей и со-автора ТВ-программы о бизнес-книгах. С удовольствием поделюсь, что мое хобби - чтение книг - стало чем-то бОльшим. Вдохновил пример Виктора Жидкова и его хобби-спорт, изменившее его жизнь и жизнь многих других. Читать далее 27

Надия Черкасова cherkasova «Сям», или Детям о деньгах Моя дочка, еще не достигшая двух лет, подсказала данную тему. Бывая со мной в магазине, она берет товар, относит на кассу, говорит слово "сям" (что означает "сама" и просит дать ей карточку. Копируя действия родителей, дочка усвоила, что просто так нельзя взять игрушку или хлопья, взамен надо сделать определенные действия. В каком-то смысле она уже познакомилась с понятием денег . Возможно, что и вы задавали себе вопрос: когда детям пора объяснять, что такое деньги? Подготавливая детей к взрослой жизни, родители "вкладывают деньги в детей": образование, развитие способностей, адаптация к правилам жизни в обществе. В основном, "детская инвестиция" - это затраты на образование. Безусловно, есть еще и родительский пример - это основной способ научить ребенка тем же финансам (зарабатывать, накапливать, экономить...). В советское время наши родители открывали "сберкнижку" детям. Я помню, что родители накопили мне на совершеннолетие 500 рублей, а младшему брату аж 1 000 рублей (1 000 рублей были самой распространенной суммой накопления). Читать далее 32

Надия Черкасова cherkasova QR: модная фишка или предвестник будущего А может уже прошлое? Ведь код был представлен японцами в 1994 году, но до сих пор за 18 лет не получил активного распространения. QR-коды появляются на улицах города: на автомобилях службы доставки продуктов, на биллбордах, в журналах и газетах... Удивил музей Дарвина, проезжая возле него, я обратила внимание на вывеску музея с QR кодом: что там закодировано? Возможно, часы работы музея? Например,в Южной Корее в прошлом году появился магазин в метро с QR, технология используется для заказа товаров в виртуальном магазине. Следуя новому тренду, мы сделали пробную партию визиток для сотрудников Банка, посмотрим приживется ли... Впервые же код был представлен японцами в 1994 году, но до сих пор за 18 лет не получил активного распространения. Будет ли эта технология так же популярна как штрих-код на товарах? На мой взгляд, сама по себе технология полезна, однако область применения пока не найдена для активного использования.Скорее всего, она применима в торговле и изменит формат off-line магазинов: экономия на торговых площадях, торговом оборудовании (без прилавков), товар со склада напрямую поступает на кассу минуя торговый зал и тп. Читать далее 23

Надия Черкасова cherkasova Космодром Байконур Два года назад была на космодроме Байконур. Красивые фотографии с запуска ракеты моего друга и уже бывшего коллеги Алексея Катрича. Думаю, иногда можно вспомнить старое, мой пост от ноября 2009 года http://www.banki.ru/blog/cherkasova/49.php 9

Надия Черкасова cherkasova Книга Перемен: наука и образование (серия Китай) (предыдущие публикации серии http://www.banki.ru/blog/cherkasova/2528.php ) Продолжаю свои любительские заметки о переменах, происходящих в КНР, на мой взгляд, их нельзя недооценивать. Да и прошедший на прошлой неделе саммит БРИКС еще раз напомнил - 55% валового продукта и 65% внешней торговли БРИКС приходится на долю того же Китая. Ценности Древнего Китая и современные реалии. Мир меняется, экономика не стоит на месте и Китай ментально готов к переменам. Основное влияние на жизнь китайского общества оказывает с древнейших времен "Книга Перемен". В основе Великой Книги - идея изменчивости, стремление к переменам как течение реки в русле. Такова китайская ментальность. И пока западное общество отводит китайцам роль производственных марионеток и копировальщиков технологий, последние, в свою очередь, активно формируют научно-образовательную базу. Образование и наука,только факты: - два китайских университета в топ-рейтинге университетов мира - китайцы на 2-ом месте по количеству научных публикаций; Читать далее 7

Надия Черкасова cherkasova Happy Birthday, mr. Willis! Сегодня у актера личный праздник! Мы поздравляем героя рекламных роликов нашего банка. Брюс - неординарный человек и факты, перечисленные ниже, это подтверждают: -Брюс Уиллис левша - казалось бы, несовместимый с профессией актера дефект - заикание Уиллис исправил, записавшись в школьный театральный кружок - мало кто знает, но после школы Брюс работал на химзаводе “Du Pont" Остальные любопытные факты читайте по ссылке http://www.facebook.com/notes/банк-траст/от-первого-лица-19-марта-день-рождения-брюса-уиллиса/322231287836365 Именно рекламная кампания с Брюсом Уиллисом была отмечена на церемонии Банк Года порталом банки.ру. Спасибо всем посетителем портала за высокую оценку! Мы не стоит на месте, наш новый этап -видео-ролик с голливудской звездой стартовал на ТВ 12 марта. Читайте интересные подробности http://www.trust.ru/press/news/detail58830 http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=366846510015469&id=1539370897&ref=notif¬if_t=share_comment 7

Надия Черкасова cherkasova Дом для мамы Молодые мамы и беременные женщины! Не оставайтесь со своими проблемами наедине. Мир полон милосердия и любви! В рамках проекта друзей нашего банка православная служба помощи "Милосердие" и Банк ТРАСТ открыли в Москве уникальный «Дом для мамы». Сюда за помощью могут обратиться молодые мамы и беременные женщины, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Наслаждайтесь материнством и будьте счастливы! С праздником! http://www.facebook.com/notes/банк-траст/новости-православной-службы-милосердие/314518045274356 12

Надия Черкасова cherkasova Скамейка запасных (серия спортинг) или "отсидеться на рабочем месте"? Если спортсмен сидит на скамейке запасных и при этом обижается на тренера, не выпускающего его на игровое поле, то у него есть два пути: первый - сидеть и обижаться, или второй - продолжать тренироваться, совершенствуясь над собой. Однако, если спортсмену выпадет шанс выйти на поле, то первый путь сыграет с ним злую шутку. Так и в бизнесе, если тебя недооценивает твой начальник, то необходимо продолжать набирать профессиональный опыт и быть саморазвивающейся и самомотивируемой системой. Не надо ждать оценки со стороны. Иначе, когда наступит момент (новое предложение или новая возможность), то вариант "отсиживания на рабочем месте" не приведет к успеху. Мне пишут на личный ящик молодыe ребята, начинающие строить карьеру в банковской сфере с просьбой дать советы по разным вопросам. Самая распространенная - недооценивает руководитель. Мой рецепт - продолжать тренироваться как спортсмен со скамейки запасных, а вариант " Читать далее 15

Надия Черкасова cherkasova Масленичная неделя в Архангельском При поддержке банка "ТРАСТ" в Архангельском стартовала масленичная неделя. Отмечать начало доброго семейного праздника вместе с нашими клиентами и партнерами стало уже хорошей традицией. Наших гостей ждали веселые конкурсы, катание на санях, ярмарка и подарки. Конечно, не обошлось без выступления живого медведя, вкусных горячих блинов, оладьев и русского разносола. Традиционно сотрудники банка консультировали гостей по финансовым возможностям Private banking http://www.trust.ru/vip/ Всем читателям портала хороших праздников: с масленницей и с наступающим мужским праздником! 11

Надия Черкасова cherkasova Недостаток как ключ к успеху! (серия:спортинг) Жизнь показывает нам примеры как иногда наши недостатки могут быть превращены в преимущества. Это происходит как в спорте, так и в бизнесе. Я продолжаю серию спортинг - это взгляд на экономику и бизнес глазами спорта, применение логики спортивных моделей в бизнесе и личностном росте. Несколько лет назад читала статью о бразильском футболисте- Гарринча-Manuel Francisco dos Santos. Скажу сразу, что я не являюсь футбольным фанатом и мало что понимаю в футболе. Однако, история Гарринча мне показалась поучительной. Будущий спортсмен родился с врождёнными недостатками: деформированный позвоночник и левая нога короче правой на 6 см. Врачи считали, что для такого ребёнка будет счастьем просто ходить...Сейчас же, спустя много лет, Гарринча считается одним из лучших правых нападающих в истории футбола. Свое ограничение- укороченная левая нога- он превратил в особую технику владения мячом и передачи паса партнеру. Мы все знаем свои слабости и недостатки. Читать далее 11

Надия Черкасова cherkasova Прорубить окно можно! Вопрос: куда? Петр Первый в свое время решал вопрос преобразования России просто - прорубил окно в Европу... Так ли легко в наше время модернизировать Россию? Думаю, что многие читали в школьные годы роман Алексея Толстого "Петр Первый". В нем ярко показано как царь реформировал Россию, взяв за пример Европу: пригласил немцев, голландцев, французов и т.п. в управление, жестко копировал "запад" включая манеры. Одновременно,отправлял заграницу молодежь учиться ремеслу.... А что сейчас? Кого копировать? Европу? США? ОАЭ? Или копировать нечего и необходимо создавать что-то свое? Речь идет исключительно об экономике. На мой взгляд, стоит внимательнее присмотреться к Китаю. Этим постом открываю серию о Китае, тем более что последний год увлекаюсь историей и культурой Китая. Здесь же на Банки.ру затрону экономические аспекты. А что думаете Вы? Куда прорубать окно в 21 веке? Предлагаю голосование: А-свой путь у России В-Европа С-США D-Китай Е -ОАЭ (в блоге нет счетчика, голосуйте, посчитаем вручную) PS: Модератору на заметку: в блогах на mail. 7

Надия Черкасова cherkasova Бойцовский характер (серия:спортинг) Спортинг- это взгляд на экономику и бизнес глазами спорта, применение логики спортивных моделей в бизнесе. Спортивная новость сегодняшнего дня- Мария Шарапова вышла в финал теннисного турнира Australian Open. Я давно "болею" за Машу, для тех же кто не наблюдает за теннисом, коротко: Мария в 2008 году была победительницей этого турнира и с 2005 по 2008 гг попадала в финал/полуфинал. Другими словами,в Австралии Маше и корт помогает Удачное место для спортсменки! Однако, в спорте как в бизнесе важно не только быть в удачном месте в нужное время, а иметь хорошую физическую и психологическую форму. Для меня спорт и бизнес- это две связанные категории. В обоих случаях: необходима сила воли-характер, стратегия, адекватная оценка ситуации (возможностей и ограничений), постоянство в тренировках и требовательность к себе, целеустремленность к победе. Для себя лично я нахожу много спортивных примеров, которые применяю в работе. Например, Мария Шарапова, после неудачного периода, связанного с трамвами, когда приходилось отказываться от матчей по причине боли, в итоге проявила характер и из черной полосы выкарабкалась в белую. Читать далее 8

Надия Черкасова cherkasova Уроки "крутой мамаши на миллиард" 1,5 млрд долларов США составляет среднегодовой доход компании по производству спортивной одежды Columbia Sportswear, которой по-прежнему управляет 87-летняя Гертруда Бойл и ее сын. Я давно читала историю создания компании Columbia и видела их эксцентричные рекламные ролики с участием старушки Бойл. Вспомнила же о пенсионерке Герт Бойл на днях, когда получила письмо от российской пенсионерки - посетительницы портала Банки.ру. В письме она пишет о том, что пора бы российским банкам пересмотреть возрастные критерии при предоставлении кредитов. Пенсионер пенсионеру рознь, например, посетительница портала имеет высшее образование, владеет иностранным языком и дополнительно к пенсии подрабатывает репетиторством, имеет в собственности квартиру. Но... получить кредит на новый компьютер не смогла. Пользуется бесплатным интернетом и компьютером в местной библиотеке (благо, библиотека попала в список какого-то гуманитарного проекта). И ведь действительно, пенсионер пенсионеру рознь, судите сами, перед вами история той же Герт Бойл. Читать далее 16

Надия Черкасова cherkasova НЕ БОЯТЬСЯ БЫТЬ ... Не бояться быть смешным и чаще улыбаться! Оказывается именно этим правилом руководствуется Брюс Уиллис (рекламное лицо нашего Банка). Еще с детства Брюс не боялся быть смешным,будучи заикающимся ребенком, он превратил свой недостаток в преимущество (забавные истории из жизни голливудской звезды читайте в нашем новом номере корпоративной газеты http://www.trust.ru/press/newspaper ) По-моему, в первый рабочий день нового года стоит приобрести привычку успешных людей -чаще смеяться и не бояться быть смешным! Ученые же тем временем считают, что когда мы видим смеющегося или улыбающегося человека, у нас тоже поднимается настроение и улучшается физическое состояние Когда я хочу от души посмеяться, то смотрю вот это видео http://www.youtube.com/watch?v=kmYh9bEGhMs Возможно, вы видели этот ролик: мужчина заходит в вагон метро,где сидят уставшие и мрачные пассажиры, и ... начинает смеяться. Видео демонстрирует как плохое настроение можно изменить, всего лишь наблюдая за тем, как кто-то смеется, заражая смехом весь вагон. Читать далее 8

Надия Черкасова cherkasova 2012 год, 29 февраля, 32 мая :)... Помните, как в фильме Марка Захарова барон Мюнгхаузен подарил своему городу 32-ое мая Так и всем нам наступающий 2012 год подготовил уникальный шанс дополнительный день, целых 24 часа. В 2012 году - 366 дней! Нам всем всегда не хватает времени. И как говорят в бизнесе: "Время-деньги!" Так вот, у нас у всех будет дополнительный капитал - 24 часа! С чем я всех нас поздравляю! Желаю всем нам в Новом Году стать самыми удачными инвесторами времени! Без сбоев быть в on-line/ дистанционно с бизнес-партнерами,коллегами и больше в off-line/в живую с близкими и друзьями! И как завещал всем нам любимый герой-барон Мюнхгаузен: улыбаться, всматриваться в календарь в поисках 32 мая и доверять друг другу, веря на слово! С Наступающим Новым Годом! P.S. Накануне Нового года каждый из нас мечтает о том хорошем, что нас ждет, с оптимизмом смотрит вперед и подводит итоги уходящего года. Эта во многом символическая черта, разделяющая прошлое и будущее. 10

Надия Черкасова cherkasova Время как средство платежа Как вы себе представляете такую модель общества,где время есть средство для платежа? Цена всему -время (минуты, часы, дни, месяцы, годы...). Зарабатывать время и расходовать его, не тратить время как и деньги - впустую! Зарабатывая деньги мы тратим свое жизненное время -это модель нашего общества. Мы приходим на работу, проводим там время и за это получаем некоторую сумму денег. Получается, что деньги - это преобразованное в бумажки время жизни человека? А что из себя представляет социум, где время является средством платежа? Такое общество выглядит примерно так: осталось времени на три дня жизни, а из них придется потратить полдня -оплата за аренду квартиры, 8 часов - за электричество, 2 дня - за кредит, 4 минуты -стоимость чашки кофе, 30-ть минут за обед...и все... жизнь почти кончилась... Где взять время? Возможно ли время накопить, получить в кредит, положить в кошелек... Часто мы боимся потерять паспорт или ключи от квартиры, однако, мы редко задумываемся о потере времени (иногда в пробках вспоминаем об этом). Читать далее 7

Надия Черкасова cherkasova ИТОГИ: заходите-критикуйте-предлагайте Благодарим всех кто принял участие в обсуждении нового сайта Банка. В итоге, мы выбрали двух победителей: Алексей Кормилкин-за активность и глубокое исследование сайта. Алексей сделал презентацию со скриншотами, а так же протестировал работу он-лайн консультантов, прислав детальный отчет (примеры реальных переговоров: вопросов-ответов) Вадим Логинов -за профессиональные и конструктивные замечания. PR служба, маркетинг банка и я подписаны на блог Вадима и с удовольствием читаем новости из области банковского маркетинга. Спасибо Вам, Вадим! Вот и сам приз, который на этой неделе доставим нашим победителям! С Наступающим Новым Годом! 10

Надия Черкасова cherkasova Заходите – критикуйте – предлагайте! Мы готовы прислушиваться к замечаниям и учитывать их. А за самый ценный совет подарим к Новому Году бутылку хорошего вина Chateau Potensac Medoc с книгой "Мудрость тысячелетий". А вот и сама тема: Совместно со студией Артемия Лебедева представляем обновленный сайт Банка. Стартовая страница сайта стилизована под верстку газеты, как нам показалось, - это привычно и удобно большинству интернет-пользователей WWW.TRUST.RU Графическое обновление не было самоцелью, сайт получил существенный технический апгрейд, внедрены новые опции: - функциональный калькулятор http://www.trust.ru/retail/cash/credit9592/ показывает помесячную разбивку платежей по займу с уточнением остатка - сервис "Онлайн-консультант" - чат со специалистом call-центра банка - "виртуальные помощники" по подбору кредитов http://www.trust.ru/retail/credit_helper/amount100000/ и депозитов http://www.trust.ru/retail/deposit_helper/amount150000 - в один клик можно рассчитать и сравнить доходность по депозитам. Читать далее 5

Надия Черкасова cherkasova "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ". Под знаком непредсказуемости. Книга о прогнозах в экономике и не только...-это "не-теория" американского финансиста Насима Талеба. Его книга была 17 недель в списке бестселлеров "New York Times", процитирую первый абзац книги: "До открытия Австралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди-белые. Их непоколебимая уверенность вполне подтверждалась опытом. Встреча с первым черным лебедем, должно быть, сильно удивила.....но эта история важна по другой причине. Она показывает, в каких жестких границах наблюдений или опыта происходит наше обучение и как относительны наши познания. Одно-единственное наблюдение может перечеркнуть аксиому, выведенную на протяжении нескольких тысячелетий..." Сразу скажу, что книга читается трудно. Однако, она является блестящим примером нешаблонного мышления. Автор подвергает сомнению устоявшиеся причинно-следственные связи, предлагает сначала осознать непредсказуемость, "перевернуться" с ног на голову. Читать далее 4

Надия Черкасова cherkasova Смена системы координат? Классическая схема, когда государственные облигации надежнее частных, возможно, стала неактуальной? Даже если не брать во внимание историю с Грецией и весь ее "ящик Пандоры", то вот Германия... не смогла разместить бонды на прошлой неделе - это тревожный сигнал! (http://www.gazeta.ru/news/business/2011/11/24/n_2108342.shtml) И серьезный звонок в сторону евро (http://www.gazeta.ru/financial/2011/11/26/3848782.shtml) Будет ли европейский гос. реванш? Идеология борьбы с кризисом 2008 – "to big to fail" или поддержка на плаву гигантов-банкротов. Какой будет идеология 2012? Посмотрим. Уже завтра в Брюсселе состоится саммит Еврогруппы — министры финансов будут искать решение греческого вопроса и рекапитализации банков ЕС. 5

Надия Черкасова cherkasova Дуэль двух питерцев (финал) Сегодня в 13.15 в эфире "Бизнес ФМ" состоится дуэль двух питерских проектов. Кто станет победителем конкурса "Коротко и по делу"(http://www.bfm.ru/news/special/trust/) и получит финансирование от Банка "ТРАСТ" на уникальных условиях для развития своего бизнеса? - ООО "Air Ride" (http://www.youtube.com/watch?v=rbkIQzVQ72M) проектирование, изготовление и установка пневмоподвесок и пневмосистем на авто или - компания "Велодрайв" (http://www.youtube.com/watch?v=NSQGK_ySCRc) торговля велосипедами и производство собственной модели велосипеда под брендом "Велодрайв" Оба проекта интересны и волей случая - оба из Питера. Суть конкурса "Коротко и по делу" В течение месяца предприниматели направляли в редакцию "Бизнес ФМ" 3-х минутные видео-ролики с презентацией своего бизнеса и проекта, предлагаемого к финансированию Банком. Жюри во главе со мной выбирало на каждом этапе лучший бизнес-проект и вот сегодня мы вышли на финишную прямую. Читать далее 3

Надия Черкасова cherkasova Горячая осень Давно не писала в блог. Бывают периоды, когда становишься больше читателем, чем писателем. С удовольствием читаю новые блоги и интервью на Банки.ру, заглядываю в Народный Рейтинг (об этом напишу отдельно) и на Форум, в общем, не отдаляюсь от жизни портала. Осень была по-настоящему горячей на события для нашего Банка. Попробую восполнить пробелы: 11.09 - подвели итоги акции "Фото с Брюсом" (http://www.kp.ru/daily/25758/2744014/ ) 28.09 - ТРАСТ вошел в Топ-10 (http://rating.rbc.ru/article.shtml?2011/09/28/33429458 ) российских банков по объему выданных розничных кредитов (6 место) 7.10 – завершилась двухнедельная акция банка в «Одноклассниках» (http://www.trust.ru/press/news/detail31130 ). В проекте приняло участие 8,5 млн человек! 15.10 - вышел осенний выпуск газеты для клиентов (http://www.trust.ru/upload/iblock/04c/TRUST_15.pdf ), включающий новые комиксы с Буилом и многую другую полезную и интересную информацию 7. Читать далее 4