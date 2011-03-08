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Сюрмалышизм

08.03.2011 23:15 34 6 283 просмотра
Сегодня получила лучший подарок - первый рисунок моей 6-ти месячной дочки, сюрмалышизм smile:D. Подарки от детей – это что-то необыкновенное, каждый папа и каждая мама приходят в восторг от творений своих малышей! Вот оно-счастье и 8-ое МАРТА! С праздником! ( фото загрузить не удалось,надеюсь с утра мне помогут коллеги с банки.ру smile:wall: )

P.S. иногда заглядывайте к нам на Facebook/Траст, там есть то, что нельзя увидеть на официальном сайте Банка, например, это… милое поздравление в стиле нашей рекламной кампании с Брюсом http://www.facebook.com/trust.ru

Комментарии 34

Олег Максименко  (O_Maximenko)
#
Надия!

Поздравляю с праздником 8 марта!

Желаю вам и вашей дочурке здоровья, счастья и радости!

Олег М.
Елена Радковец
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Это здорово, дети это просто здорово, может это банально, но это так, вообще все что в жизни считается банальным, это здорово.
RafaelF  (RafaelF)
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Надия!
Поздравляю с праздником Весны!
Удивительная штука жизнь, не знал, что есть Доча!
Желаю гармонии во всем!
P.S. Отдельное поздравление маме и Розе.
Рафаэль.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Мама моя передавала огромный привет!
А дочке скоро будет уже 8-мь месяцев, начала ползать... smile;)
RafaelF  (RafaelF)
#
Спасибо!
С Первомаем!
Дочины фотки присылай smile;)
riflev@gmail.com
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Я в последнее время часто получаю от своего малыша подарки, сделанные своими ручками. Это приятно ОЧЕНЬ! Поэтому я вас понимаю, Надия. С праздником весны вас с дочуркой!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Елена, спасибо. С удовольствием читаю Ваш блог.
Подключайте меня к помощи бездомным детям, как Ваш проект , продвигается?
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Проект конечно продвигается, правда в последнее время оочень мало времени у меня на него остается, поэтому помогать приходится чисто информационно. А какую помощь вы могли бы предложить, Надия?
Alexander Dobrozhanskiy  (dobro68)
#
smile:o
Это просто волшебство какое-то ...

Моей дочери 10 месяцев, краски не давал ... рисует пальцем на iPad ...
Сегодня куплю краски smile:)
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
У меня знакомая делает футболки с такими же принтами ^_^
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
помните как в фильме "Форест Гамп"...про принты ?
Борис Беляев  (svoboda333)
#
Вижу , что Вы человек который чувствует суть жизни. Поздравляю с первым действием творчества вашего ребенка ! ) Нашел Ваш блог через интерес к личности Мухаммада Юнуса, есть предложение по совместному проекту в области микрокридитования . Советник президента Новикомбанка, президент компании Newlogicinvest Борис Беляев.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Борис, направьте свое предложение нна мой ящик nadya185@mail.ru
Юлия Котина  (bpd)
#
Здравствуйте, Надия! Прочитала о вас статью и хочу выразить свое восхищение! Вы - пример для многих женщин!
Юлия Котина  (bpd)
#
Банковский опыт есть - 2,5 года. К сожалению, сейчас не в банке уже работаю, так получилось, что выпала невольно из этой сферы, но хотелось бы очень вернуться. А работаю я в области управления персоналом.
Юлия Котина  (bpd)
#
очень бы хотелось у вас работать...
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Все сделал как велела Надия ! Заглянул на Facebook, на одной из фотографий увидел молодого коротко стриженного руководителя, но не понял почему у него два кольца на правой руке ? Одно кольцо можно предположить что обручальное, а вот что означает кольцо на мизинце, неужели какую-нибудь страшную сердечную тайну ??? smile:{}
Внимательно рассмотрел рисунок и мне представляется что там нарисован скорпион ! Но непонятно почему Надия решила экономить на красках, там же всего две краски - фиолетовая и красная ?! Неужели Надия мечтает, что когда дочь вырастет, то станет обязательно работником банковской сферы, и поэтому вся палитра красок и необязательна smile:?:
Aleks Morgan  (Aleks Morgan)
#
именно на этом рисунке -палитра красная , желтая и синия)) на белом фоне. вполне приличный триколор для малышки -позитивный))
мне почему то представилась ящерка и кучка насекомых вокруг)) значит -скоро лето)уря-уря) smile;)
Виктор Скороходов  (aplix)
#
ЗДРАВСТВУЙТЕ, НАДИЯ. Я ЕВЛЯЮСЬ СОТРУДНИКОМ БАНКА ТРАСТ. А ИМЕННО УЖЕ ПРОРАБОТАВШИМ НЕ МАЛОЕ ВРЕМЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ МСБ. РАССКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ АНТИМАТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ЭТОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. УЖЕ НЕ РАЗ ПРОИСХОДИЛО КИДАЛОВО С ЗП. А ТЕПЕРЬ НАС (МСБ) ОБЪЕДИНЯЮТ С РОЗНИЦЕЙ, К ТОМУ ЖЕ СОКРАЩАЯЮТ(уже сократили) КОЭФИЦЕНТЫ НА БОНУСЫ, А ТАК ЖЕ ШТАТ СОТРУДНИКОВ. ЖЕЛАНИЕ РАБОАТЬ, РАСТИ, И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ПОМОЛЕНЬКУ И С БОЛЬШИМИ ТЕМПАМИ НАЧИНАЕТ УГАСАТЬ. РАСКАЖИТЕ НАМ В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЦЕЛЬ ВЕСЕГО ЭТОГО ? И ПОЧЕМУ ВЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, РАЗВИВШИЙ И ЗАПУСТИВШИЙ МСБ В ТРАСТЕ, СЕЙЧАС ПРОСТО НА ВСЕ ЭТО ЗАКРЫВАЕТ ГЛАЗА!!??!!??
Cath rine  (fendi)
#
так человек в декрете, 6 месячная дочь, откуда же ей знать)
Надия, поздравляю!
Моему сыну годик с небольшим, пока рисует(громко сказано) только на компьютере. smile:ura:
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
уже работаю... и это моя иннициатива вывести кредитование малого бизнеса в Банке на новый уровень эффективности.
Объем выдач кредитов увеличился по кол-ву выдаваемых кредитов малому бизнесу, оптимизировали схему принятия решений, заменили по ряду продуктов неэффективных менеджеров по кредитованию на скоринг, который и взяток не берет и не требует зп (возможно, что звучит жестко),
однако если председатель правления не будет следить за рентабельностью бизнеса и продуктов, то это может обернуться проблемой, а банк обязан быть доходным, на то мы и коммерческая организация, а не госкомпания...).
Детально расскажу всю идею позже, зато предприниматели могут уже сейчас получить кредиты за 30 минут!
Максим Изъюров  (maximi)
#
Месье, если Вы все документы так-же заполняете, как гневное сообщение выше, я удивляюсь как Вас приняли на работу. (:
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Мои глаза широко открыты! Убираем нерентабельные продукты, оставляя лишь максимально интересные банку и клиенту и сокращеем неэффективных менеджеров, есть четкий критерий, основанный на ежемесячном рейтинге результатов менеджеров по кредитованию.
Девид Лоуренс  (dlourens)
#
Привет! Я обращался в ваш банк в торговом компелксе на домодедовской в феврале. Срочно улетал домой (США!!!). Увидив банк подошел к девушке, которая объяснила мне что не могу быть вашим клиентов потому что я не россянин. мы поговорили на английском и я ушел. Но русский я знаю!!! позавчера вернулся и сразу пошел в ваш банк искать хорошую девушку. но банк там закрылся. помогите пплиз найти ее. где она работает сейчас? я помню имя. она Албина. smile;) smile;) smile;)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Девид, обязательно попробую Вам помочь...вдруг - это судьба, бог знает?
Пришлите мне на ящик nadya185@mail.ru ваш электронный адрес.
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Да последнее сообщение надо вывесить во всех отделениях банка чтобы операционистки знали что прилежание в работе и знание иностранного языка - это прямой путь к счастью
Кстати на этом факте можно построить сразу две пиар-акции:
Первая - по привлечению новых работников под лозунгом "Траст это не только работа, траст - это еще и счастье !" smile:inlove:
Вторая - для клиенток: "ТРАСТ - это доверие, а доверие - это путь к счастью !" smile:{}
Юлия Котина  (bpd)
#
Банковский опыт есть - 2,5 года. К сожалению, сейчас не в банке уже работаю, так получилось, что выпала невольно из этой сферы, но хотелось бы очень вернуться. А работаю я в области управления персоналом.
Николай  (te'killa)
#
Хе Хе...Клево)))Мне кажется что это какой то огненный морской конек))
Gira  (Gira)
#
Какие красивые слова про «оптимизацию неэффективных менеджеров»! Это вы так называете увольнение сотрудниц в ГО, пытающихся выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком? Несмотря на то, что они до этого самого отпуска были лучшими и их только хвалили? А теперь просто выкидывают на улицу… как «неэффективных»… Помогать бездомным детям, отбирая радость у других – большое дело! Удачи!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Gira, добрый вечер. Напишите мне на ящик nadya185@mail.ru о вашей ситуации.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Вы работали в ГО в МСБ? Каждого сотрудника в этом направлении в ГО знаю лично, не может быть чтобы не дали возможности вернуться из декрета. Буду ждать вашего письма на ящик.
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