Сегодня получила лучший подарок - первый рисунок моей 6-ти месячной дочки, сюрмалышизм . Подарки от детей – это что-то необыкновенное, каждый папа и каждая мама приходят в восторг от творений своих малышей! Вот оно-счастье и 8-ое МАРТА! С праздником! ( фото загрузить не удалось,надеюсь с утра мне помогут коллеги с банки.ру )
P.S. иногда заглядывайте к нам на Facebook/Траст, там есть то, что нельзя увидеть на официальном сайте Банка, например, это… милое поздравление в стиле нашей рекламной кампании с Брюсом http://www.facebook.com/trust.ru
Комментарии 34
Поздравляю с праздником 8 марта!
Желаю вам и вашей дочурке здоровья, счастья и радости!
Олег М.
Поздравляю с праздником Весны!
Удивительная штука жизнь, не знал, что есть Доча!
Желаю гармонии во всем!
P.S. Отдельное поздравление маме и Розе.
Рафаэль.
А дочке скоро будет уже 8-мь месяцев, начала ползать...
С Первомаем!
Дочины фотки присылай
riflev@gmail.com
Подключайте меня к помощи бездомным детям, как Ваш проект , продвигается?
Это просто волшебство какое-то ...
Моей дочери 10 месяцев, краски не давал ... рисует пальцем на iPad ...
Сегодня куплю краски
Внимательно рассмотрел рисунок и мне представляется что там нарисован скорпион ! Но непонятно почему Надия решила экономить на красках, там же всего две краски - фиолетовая и красная ?! Неужели Надия мечтает, что когда дочь вырастет, то станет обязательно работником банковской сферы, и поэтому вся палитра красок и необязательна
мне почему то представилась ящерка и кучка насекомых вокруг)) значит -скоро лето)уря-уря)
Надия, поздравляю!
Моему сыну годик с небольшим, пока рисует(громко сказано) только на компьютере.
Объем выдач кредитов увеличился по кол-ву выдаваемых кредитов малому бизнесу, оптимизировали схему принятия решений, заменили по ряду продуктов неэффективных менеджеров по кредитованию на скоринг, который и взяток не берет и не требует зп (возможно, что звучит жестко),
однако если председатель правления не будет следить за рентабельностью бизнеса и продуктов, то это может обернуться проблемой, а банк обязан быть доходным, на то мы и коммерческая организация, а не госкомпания...).
Детально расскажу всю идею позже, зато предприниматели могут уже сейчас получить кредиты за 30 минут!
Пришлите мне на ящик nadya185@mail.ru ваш электронный адрес.
Кстати на этом факте можно построить сразу две пиар-акции:
Первая - по привлечению новых работников под лозунгом "Траст это не только работа, траст - это еще и счастье !"
Вторая - для клиенток: "ТРАСТ - это доверие, а доверие - это путь к счастью !"