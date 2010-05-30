Евровидение...ЕВРО_видение

Смотрю сейчас Евровидение и отвечаю на ваши комментарии по посту " 2-ая волна кризиса : миф/реальность или 50/50 ", кол-во просмотров этого поста зашкаливает более 32 тысяч просмотров !!!
В ближайшее время ждите мое ВИДЕНИЕ по ЕВРО, пора затронуть эту тему вот на что натолкнул меня этот музыкальный конкурс ЕВРОВИДЕНИЕ
Комментарии 35
Запомнился лишь грек))) Греция сейчас в тренде в умах людей
Да, было бы очень интересно узнать Ваш прогноз о "судьбе" евро. Вы считаете, что падение курса евро по отношению к рублю - это временное явление?
Если ЕС не выдержит и расплатается по швам,то ли самого евро не будет либо еще не оч не оч скоро мы увидим курс около 40-45р
Кроме того, евро - это валюта Германии и Франции. Греция, Португалия и иже с ними - частность. Даже если они и выйдут из еврозоны, евро станет только крепче.
так со временем евросоюз преваратится в союз франции германии и еще пару стран)
А вот если Америка объявит о "реструктуризации" или т.п., то доллару капут.
В принципе особого значения мнение Надии для меня не имеет, но будет очень интересно узнать по этому прогнозу (насчет евро) общий уровень аналитики, интеллекта итд топов Траста. Всеж как-никак, а именно в этом банке бабло держу.
Ко второй половине 20-ого века в финал вышли два общественных строя: капитализм и социализм. Но на сегодняшний день оба они показали себя нежизнеспособными.
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Социализм не дал хороших результатов. Всеобщая уравниловка оказалась неэффективным способом регулирования. Капитализм тоже трещит по швам...
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КТО ВИНОВАТ? ЧТО ДЕЛАТЬ? С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Израильтяне и палестинцы воюют за хорошее. Беда в том, что у них разное понятие о хорошем.
Нельзя строить «вообще» хорошую экономику, не уточнив, какая именно модель под этим понимается. Если в наших руках глина, мы не сделаем из нее ничего, пока не решим, что конкретно будем лепить – кирпич или кувшин...
Сами по себе призывы бороться с падением экономики и рождаемости, ростом смертности и преступности – тоже не идея. Это лишь фиксация язв, тогда как нужно обнажить корни.
И мы снова возвращаемся к исходной точке – ОПРЕДЕЛИТЬ и РЕАЛИЗОВАТЬ:
ЦЕЛЬ - ПУТЬ - ПЛАН И СЕДЬМОЙ (ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД...
Единственный экономические гегемоны на ближайшие времена - США и КИТАЙ, а Евросоюз так себе. Что вобщем то кризис и показывает... США и Китаю низкий ЕВРО невыгоден, их товары дороже становятся. Так что еще может увидим, как США и КИТАЙ скупают ЕВРО, чтобы Евросоюз не возникал....
А покупать нужно не ЕВРО, а европейские товары. Купите себе немецкую машину, они значительно подешевели сейчас из-за падения курса
Единственный экономические гегемоны на ближайшие времена - США и КИТАЙ, а Евросоюз так себе. Что вобщем то кризис и показывает... США и Китаю низкий ЕВРО невыгоден, их товары дороже становятся. Так что еще может увидим, как США и КИТАЙ скупают ЕВРО, чтобы Евросоюз не возникал....
А покупать нужно не ЕВРО, а европейские товары. Купите себе немецкую машину, они значительно подешевели сейчас из-за падения курса
Спасибо, что отметили, выбранные темы мною как интересные. Для меня основным критерием "интересности" является количество комментариев, которые оставляют посетители и конечно же сами посещения, а еще кол-во переходов на сайт Банка.
Хотите посмотреть на меня "в живую" см. ролики, в посте "Хватит работать на дядю!", ну а если будете активным и содержательным посетителем, то может быть как с Денисом в посте " Из виртуальности в реальность..." пересечемся в реальности.
p/s:кстати Ваш Директор Филиала в Самаре,большая умничка,жалко было отпускать.
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Сегодня во всем мире нет БОЛЬШИХ ИГРОКОВ, устанавливающих правила БОЛЬШОЙ ИГРЫ!
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Следовательно ДОЛЛАРО- И ЕВРО- ВИДЕНИЕ находится в прямой зависимости от сценария развития начинающегося мирового СИСТЕМНОГО КРИЗИСА...