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Евровидение...ЕВРО_видение

30.05.2010 01:35 35 3 631 просмотр
Смотрю сейчас Евровидение и отвечаю на ваши комментарии по посту " 2-ая волна кризиса : миф/реальность или 50/50 ", кол-во просмотров этого поста зашкаливает более 32 тысяч просмотров !!!

В ближайшее время ждите мое ВИДЕНИЕ по ЕВРО, пора затронуть эту тему smile:idea: вот на что натолкнул меня этот музыкальный конкурс ЕВРОВИДЕНИЕ

Комментарии 35

tx87  (tx87)
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Не нужно Нам Евровиденье.Уже было оно и хватит.Столько зря потратили бюджетных денег)
Запомнился лишь грек))) Греция сейчас в тренде в умах людей smile:)
Iriema  (Iriema)
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Цитата
В ближайшее время ждите мое ВИДЕНИЕ по ЕВРО, пора затронуть эту тему

Да, было бы очень интересно узнать Ваш прогноз о "судьбе" евро. smile:) Вы считаете, что падение курса евро по отношению к рублю - это временное явление?
tx87  (tx87)
#
В жизни все временно - даже сама жизнь...
tx87  (tx87)
#
Покупайте доллары...с евро очень туманные перспективы.
Если ЕС не выдержит и расплатается по швам,то ли самого евро не будет либо еще не оч не оч скоро мы увидим курс около 40-45р
В  (Cheerokee)
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"с евро очень туманные перспективы. " а с долларом не туманные? Вы сравните долг Европы и долг Америки, а также бюджетные дефициты.
Кроме того, евро - это валюта Германии и Франции. Греция, Португалия и иже с ними - частность. Даже если они и выйдут из еврозоны, евро станет только крепче.
tx87  (tx87)
#
если греция,португалия и иже с ними страны начнут выходить из евросоюза,то логично буден вопрос о смысле самого евросоюза...
так со временем евросоюз преваратится в союз франции германии и еще пару стран)
Василий Тёркин  (pravonet)
#
Причём здесь Евросоюз? Индеец говорит о Еврозоне, а это совсем разные вещи!
tx87  (tx87)
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разные но взаимосвязанные
В  (Cheerokee)
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Вы поймите - никто от евро как резервной валюты отказываться не будет из-за Греции или еще из-за кого. Проблемы Греции как государства, включая и дефолт это не обесценение евро, в отличии от проблем России в 1998 и Аргентины в 2000м или 2001м.
А вот если Америка объявит о "реструктуризации" или т.п., то доллару капут.
В  (Cheerokee)
#
Валюта Германии, Франции и еще "пары стран" станет гораздо крепче чем текущий евро. Объяснить почему?.. smile:D
Ахмад Масуд  (поляк)
#
По моему в вопросе о ЕВРО больше идеологического чем экономического. Вот например в раннем Средневековье в Европе самой ходовой монетой был арабский серебряный динар. А потом когда Вещий Олег со своей варяжской дружиной нарушил торговые пути между Востоком и Западом, то европейцам пришлось быстро обнаружить серебряные рудники в центре Европы и начать чеканить собственную монету. Так и теперь - даже если что и случится с ЕВРО, ну так откажутся от него и введут в оборот в Европе в качестве международной расчетной единицы реалы Саудовской Аравии, обеспеченные нефтью. Или израильский шекель ...
Mika  (Volshebnik)
#
Сказал А, говори и Б...
В принципе особого значения мнение Надии для меня не имеет, но будет очень интересно узнать по этому прогнозу (насчет евро) общий уровень аналитики, интеллекта итд топов Траста. Всеж как-никак, а именно в этом банке бабло держу. smile:D
tx87  (tx87)
#
я тоже)доллары...)
В  (Cheerokee)
#
а я - евро! Под 11,5% smile8)
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Как говорил сэр Уинстон Черчиль: "Никогда не пророчествуйте ! Если вы окажетесь правы - никто этого не вспомнит, но если ошибетесь - никто вам этого не забудет !"
альберт зайдуллин  (trast)
#
евро было...есть и будет..распад Евросоюза это нонсенс,это больше час политическая игра чем экономика так как долгов у всех выше крыши...это так остаточные явления показывают на показ на утеху спекулянтам))))
Игорь Русский  (big.novator)
#
О МИРОВЫХ ВАЛЮТАХ...

Ко второй половине 20-ого века в финал вышли два общественных строя: капитализм и социализм. Но на сегодняшний день оба они показали себя нежизнеспособными.
---
Социализм не дал хороших результатов. Всеобщая уравниловка оказалась неэффективным способом регулирования. Капитализм тоже трещит по швам...
=======
КТО ВИНОВАТ? ЧТО ДЕЛАТЬ? С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Игорь Русский  (big.novator)
#
Сегодняшняя ситуация такова: под благовидным предлогом «детям» показали где лежат спички. Им объявили свободу от родительского контроля. Разожгли амбиции на «слабо», типа, любой человек имеет достаточно знаний для решения любого государственного вопроса. Дальше процесс идет сам по себе. Когда «малыши» сожгут, разорят и распродадут свой дом – это лишь дело времени...
Игорь Русский  (big.novator)
#
Нельзя бороться за все хорошее и против всего плохого, не уточнив прежде, что понимается под хорошим и плохим.

Израильтяне и палестинцы воюют за хорошее. Беда в том, что у них разное понятие о хорошем.

Нельзя строить «вообще» хорошую экономику, не уточнив, какая именно модель под этим понимается. Если в наших руках глина, мы не сделаем из нее ничего, пока не решим, что конкретно будем лепить – кирпич или кувшин...

Сами по себе призывы бороться с падением экономики и рождаемости, ростом смертности и преступности – тоже не идея. Это лишь фиксация язв, тогда как нужно обнажить корни.

И мы снова возвращаемся к исходной точке – ОПРЕДЕЛИТЬ и РЕАЛИЗОВАТЬ:
ЦЕЛЬ - ПУТЬ - ПЛАН И СЕДЬМОЙ (ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД...
Александр К  (Диоген)
#
К моменту когда за 1 евро будут довать 1 доллар. То за 1 доллар давать будут уже наверное только в морду... smile:)
tx87  (tx87)
#
евро/доллар уже ниже 1,20...Надия,подскажите когда ж нужно закупаться евро то?) smile:)
tx87  (tx87)
#
это когда?)
В  (Cheerokee)
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а я думаю что перед ближайшими выплатами ))
Надия Черкасова  (cherkasova)
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tx 87 обязательно напишу, работы много было последние 2 недели, высокая нагрузка...
tx87  (tx87)
#
спасибо.будет интересно Ваше мнение...лично я вот держу в повышенной готовности сейчас свой небольшой кошелек,чтобы ринуться за единой европейской...хотя и совмения еще есть определенные
Олег Пятлин  (advos)
#
Вот мне Евросоюз чем то напоминает Советский Союз. В Евросоюз принимают кого не поподя - страны Прибалтики, Восточной Европы, которым от ЕС только и нужно, чтобы бабки получать и решать свои местичковые проблемы, а также топать ножкой на Россию с высоких ЕСовских трибун... А случилось в Греции - так они еще и угрожают Германии..... Слишком много противоречий внутри и неспопобность национальных экономик переживать кризисные времена.
Единственный экономические гегемоны на ближайшие времена - США и КИТАЙ, а Евросоюз так себе. Что вобщем то кризис и показывает... США и Китаю низкий ЕВРО невыгоден, их товары дороже становятся. Так что еще может увидим, как США и КИТАЙ скупают ЕВРО, чтобы Евросоюз не возникал....
А покупать нужно не ЕВРО, а европейские товары. Купите себе немецкую машину, они значительно подешевели сейчас из-за падения курса
альберт зайдуллин  (trast)
#
еврозону нужно поддерживать...тем или иным способом.пока там у них не устаканится,они просто слишком неповоротливый в своих решениях(слишком много разногласий в полит. взгляде).а поддержать надо так как у них своих ресурсов нет,а когда они не смогут это покупать(самый плохой вариант развития ситуации),то пойдут отнимать..
Олег Пятлин  (advos)
#
Вот мне Евросоюз чем то напоминает Советский Союз. В Евросоюз принимают кого не поподя - страны Прибалтики, Восточной Европы, которым от ЕС только и нужно, чтобы бабки получать и решать свои местичковые проблемы, а также топать ножкой на Россию с высоких ЕСовских трибун... А случилось в Греции - так они еще и угрожают Германии..... Слишком много противоречий внутри и неспопобность национальных экономик переживать кризисные времена.
Единственный экономические гегемоны на ближайшие времена - США и КИТАЙ, а Евросоюз так себе. Что вобщем то кризис и показывает... США и Китаю низкий ЕВРО невыгоден, их товары дороже становятся. Так что еще может увидим, как США и КИТАЙ скупают ЕВРО, чтобы Евросоюз не возникал....
А покупать нужно не ЕВРО, а европейские товары. Купите себе немецкую машину, они значительно подешевели сейчас из-за падения курса
Фарид Гусейнов  (Seals)
#
Коллеги,если честно то я сомневаюсь что Черкассова сама участвует в блогах,хотя темы конечно интересные smile:D
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Фарид, Черкассова ( с двумя сс ) не участвует, а точно участвует Черкасова ( с одной с ).
Спасибо, что отметили, выбранные темы мною как интересные. Для меня основным критерием "интересности" является количество комментариев, которые оставляют посетители и конечно же сами посещения, а еще кол-во переходов на сайт Банка.
Хотите посмотреть на меня "в живую" см. ролики, в посте "Хватит работать на дядю!", ну а если будете активным и содержательным посетителем, то может быть как с Денисом в посте " Из виртуальности в реальность..." пересечемся в реальности.
Фарид Гусейнов  (Seals)
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Надия,(если это конечно Вы) приношу извинения за опечатку в фамилии,не хотел обидеть,что касаеться встречи в живую,то межбанк маленький,все "топы" друг,друга знают,пару раз мы с Вами пересекались,-вернусь из командировки наберу номер узнаю в "живую" Ваш,блог или нет.Удачи в работе.
p/s:кстати Ваш Директор Филиала в Самаре,большая умничка,жалко было отпускать.
Игорь Русский  (big.novator)
#
Реальную ЦЕЛЬ видят только БОЛЬШИЕ ИГРОКИ, планирующие все эти ИЗМЕНЕНИЯ. Они всем, от дворника до политика, развешивают «морковки» в нужных местах, и люди идут в нужных направлениях, удовлетворяя свои сиюминутные потребности. Массы хотят хлеба и зрелищ. Элита рвется к бюджетной кормушке. Технологи зарабатывают деньги. Все при деле, но никто не понимает общего характера действия, в котором они принимают участие...
---
Сегодня во всем мире нет БОЛЬШИХ ИГРОКОВ, устанавливающих правила БОЛЬШОЙ ИГРЫ!
============
Следовательно ДОЛЛАРО- И ЕВРО- ВИДЕНИЕ находится в прямой зависимости от сценария развития начинающегося мирового СИСТЕМНОГО КРИЗИСА...
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