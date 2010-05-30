Евровидение...ЕВРО_видение

Смотрю сейчас Евровидение и отвечаю на ваши комментарии по посту " 2-ая волна кризиса : миф/реальность или 50/50 ", кол-во просмотров этого поста зашкаливает более 32 тысяч просмотров !!!В ближайшее время ждите мое ВИДЕНИЕ по ЕВРО, пора затронуть эту темувот на что натолкнул меня этот музыкальный конкурс ЕВРОВИДЕНИЕ