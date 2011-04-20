Банк Траст. Брюс Уиллис. Третьим будешь?

Стало уже хорошей традицией в интернет-среде читать о нашей рекламной кампании. Обсуждений много... А еще появились рекламы - пародии ( жабы), см. фото
"Есть ли эффект?" - это самый распространенный вопрос. По-моему, цифры говорят сами за себя:
1. Результат по продажам потребительских кредитов - ТРАСТ #4 в индустрии по приросту кредитного портфеля с начала года, перед нами лишь "монстры"
2. Результат по привлечению депозитов - мы вошли в "золотую" десятку индустрии по абсолютному показателю объема вкладов населения
3. Исследование по оценке узнаваемости рекламы показало, что спонтанное знание рекламы ТРАСТа с 19 ого места поднялось на 8 ое.
А как вам "третьим будешь?"?
Комментарии 76
[img]http://alex44.users.photofile.ru/photo/alex44/115644305/xlarge/142979632.jpg?[/img]
1. недорого
2. информативно
3. работает только для тех, кто уже пользуется визитками
единственное предупреждение: ни в коем случае не повторяйте массовую ошибку, когда распространение раздаточных материалов поручают промоутерам...
Я достаточно часто пользуюсь кредитными продуктами других банков.
Почему не крутые продукты Траста? В Трасте пока лишь только крутые "цены" на кредитные продукты.
Пора уже взглянуть на мир более реалистично. Хотя, с другой стороно, снижать цены на кредиты до выборов Четырехрукого Вора тоже нет смысла... (до конца осени 2011 года).
Вы, действительно, предлагаете с Брюсом сообразить на троих? Хотя, да, что это я, Вы уже предложили.Первая реакция на эту фразу, это то, что тебя приглашают пропустить по стаканчику с простым русским мужиком Уиллисом. В одной из самых пьющих стран мира запускать такую рекламу? Не фонтан.
Те кто работал с экспатами знают, что очень смешно звучат фразы такие из уст иностранцев,например, один мой бывший руководитель любил приговаривать "Ханке - фриц на танке"
"вложить в уста" -это опять билборды, или Брюс будет говорить по-русски на радио и тв (что было бы занятно )?
У нас в городке по-моему 5 биллбордов и в каждом супермаркете трастовская стойка.
Но позволю вылить ушат холодной воды на голову трудящихся
За 10 минут Вы граждане получите не более 50000 руб, под 22% годовых плюс 2.2% комиссия от тела кредита максимум на 30 месяцев. Если комиссию втащить в процентную ставку получится более 40% годовых. На такой марже конечно можно такую рекламу раскручивать. А если хотите 500000 получить, то тут стандартные два дня будут рассматривать.
Вобщем решайте граждане нужен Вам кредит под 40% годовых или все-таки кредитную карту себе сделаете.
Кстати Надия. Это политика банка такая "удариться" в мелкие кредиты? На сайте висит информация: Бизнес кредиты до 120 млн.руб. Но когда мы обратились в Архангельский офис и попросили 8 млн руб, то получили очень интересный ответ "Больше 3 млн не даем, по устному распоряжению Москвы. Доколе это будет неизвестно". Но на заметочку взяли. Это у Вас в порядке вещей на сайте писать одно, а устные распоряжения давать совершенно другие?
Зачем людей обманываете?
Возьмем, к примеру, потребительские кредиты, никто же не имеет претензий к банкам, специализирующимся на экспресс-кредитах в торговых точках, средний чек - 10-12 тыс руб. И что? Да,там нельзя получить кредит в размере 3 млн руб! "И что?"- спрошу я снова, банки такие - плохие или в вашей логике - вруны?
Рейтинги РБК по итогам 2010 года по выдаче кредитова малому бизнесу - Траст № 3 после Сбера и ВТБ-24 по количеству выдаваемых кредитов. Это важный критерий - кол-во, т к многие банки в статистику по объемам выдач кредитов малому бизнесу засовывают кредиты корпоративного сегмента и рейтинг тогда кривой получается. А кол-во "отоваренных" предпринимателей - это важный фактор оценки работы банка в этом сегменте.
"До 120 млн руб, до 7 лет "Бизнес-развитие"" с другой.
Вы как-то уж определитесь с политикой
"До 120 млн руб..." А потом в офисе говорят "Больше 3х миллионов не выдаем!"
Это что не обман? Тогда уберите с сайта 120 млн до 7 лет если фактически их не даете... Или даете но не у нас?
"средний чек 10-12 тыс.руб" под 40 с лишним% А зачем? Если в кармане лежит та же трастовская кредитка где 28% годовых? Хотя и это много! С учетом того что Авангард (к примеру) кредитует от 15%.
И я не говорил, что банки выдающие pos-кредиты вруны. Тут как говорится не хотите не берите. Обман всего лишь в том, что на сайте одно, а в реальности совсем другое.
А вот то что недоговариваете... Зимой была акция "деньги возвращаются". Пришла СМСка покупайте по кредитке январь и февраль и получите бонус 5%. В результате НЕ ПОЛУЧИЛ НИЧЕГО. Как выяснилось по пункту 7.2 правил акции за январь и февраль потратил меньше чем за ноябрь и декабрь. Вот уж действительно не договариваете.
Как женщине реализовавшей масштабный бизнес проект Вам РЕСПЕКТ. У Вас все получилось.
А с точки зрения клиента... По-моему многое не договариваете, очень тщательно нужно изучать ваши рекламные предложения и условия акций, чтоб потом "посчитать и не прослезиться"
И хотелось бы услышать или ответ здесь в блоге с предложением обратиться или звонок от Александра Афанасьева, который курирует юриков в Архангельске.
Вы говорите, что такие кредиты для повторных клиентов. Если у обоих учредителей нашей компании история положительная, то наверное можно рассмотреть вопрос о выдаче кредита компании.
В конце прошлого года нам отказали, но сегодня очень многое изменилось и бизнес пошел в рост. Полагаю, что есть возможность рассмотреть вопрос повторно.
Как говорили в одном из кинофильмов - "ничего личного, это просто бизнес".
Просто сходите в другой банк и все. Мне вот ВТБ24 постоянно отказывает. И ничего живой... я. Тут все решает скоринг, то бишь компьютер. А руководство потом смотрит выполняют они план по выдаче или нет. Не выполняют - ослабят требования, перевыполняют - усилят, а логику скоринга Вам никто и никогда не скажет
Вобщем у Траста все хорошо
Так что у Сергея наверное не в размере кредита было дело.
Траст не смутило что я индивидуальный предприниматель, при рассмотрении в конце 2010 года приняли во внимание предварительную декларацию по УСНО за 2010 год, решение приняли быстро. Наверное учли мою кредитную историю по первому кредиту (взят в конце 2009го) Все хорошо. За это отдельное спасибо. Но зачем "называя почетным клиентом" незаметно включать в тело кредита страховку? При этом даже не упоминая о ней? А это немного ни мало 70000 руб в кредит включили и проценты крутите. Неужели я для банка такой опасный?
Вобшем сначала порадовали одобрив внушительную сумму, потом огорошили страховкой. Сначала пообещали бонус по кредитке, потом выяснилось, что он обставлен огромным количеством условий, то порадуете, то холодной водой обольете. До нового года выдавали большие кредиты бизнесу, с нового года "прикрыли лавочку". Нет стабильности и предсказуемости, а это рано или поздно приведет к расставанию, так как хочется ровных, а главное "теплых" отношений, а этого нет к сожалению
P.S. Мои потребы нельзя рефинансировать бизнес-кредитом с преемлемой ставкой, учитывая хорошую кредитную историю?
Но даже если все и так, то бывает отказывают ну совсем непонятно почему. Вот ВТБ24 утверждает, что у меня отрицательная КИ, но обосновать этого не может. В то же время Траст не видит препятствий в кредитовании меня любимого на внушительные суммы.
Попробуйте другие банки, где-нибудь да дадут и может быть кредит будет даже дешевле чем в Трасте.
...а так по Трасту -банк хороший, многим рекомендую, но вот логика СБ (а не скоринга) порой не понятна
Надеюсь, что порадуем как формой (не ограничивали себя консерватизмом),так и функциональностью.
Насчет кредитов, что тут обсуждать, цифры говорят сами за себя.
А переплачивать нравится?
Вроде бы 17% годовых для потреба это и не много. Дак ведь еще плюсом 1.23% комиссия от суммы кредита. Если грубо то ставочка получается 17+1.23*12=31.76% годовых. А это уже многовато (по сравнению со сберовскими 19ю)
А последний кредит давно получали? Вам страховочку в тело кредита по тихому не втюхали? А со мной провернули такой фокус. И только потом выяснилось что страховочка дело добровольное. Так что не все так сахарно на самом деле
На мой личный ящик я получаю ежедневно письма со словами благодарности от клиентов, а вот здесь как правило пишут только жалобы... Честно признаюсь, даже перерыв взяла и не ходила на блог на банки. ру, т к достало читать про тупых руководителей-блондинок ,неграмотных и про ужасный банк.
А вот конструктивная критика - это стоящая вещь!
Саня Пушкин,ну право...Что ж так топорно то...
Как говорит уважаемый Филипп - "Наш посетитель—это воспитанный, интеллигентный, настроенный на конструктивный диалог человек" ©
То есть не дебил,по определению.
Вы сегодня,"случайно" зарегились и прямиком в блог Надии Наримановны ?
Так не бывает.И на этом ресурсе есть эволюция.Как попадают впервые на "Народный Рейтинг" понятно.Но впервые и сразу в блоги... Нонсенс.
Не подставляйте босса.Она этого не заслужила.
Ну помнишь его нетленные произведения, вот и я хочу, чтобы наш банк был нетленным.
Твой Пушкин А.
Почему не делаете замечаний сотрудникам, которые пишут про банк плохо и не рекомендуют работать с банком? У меня на блоге таких было достаточно! двойные стандарты?!
Что поделать,дедушка Фрейд.
Двойные стандарты...Да Боже упаси.От меня по моему всем "достается".
Надия Наримановна,шкурный вопрос.Есть у вас структура "Бизнес и право" для токсичных активов. Организация с которой невозможно связаться.У нас есть ваш дефолтник.Мы управляем его фин.потоками сейчас.Хотим вопрос закрыть.Второй месяц на нового-старого кредитора выйти не можем.Ваш Волгоградский ДО ничем помочь не может.
Что-то стало распространным это выражение: "Оговорка по Фрейду". А что это значит?. Ответьте мне.
А если не ответите, то не надо бросаться громкими фразами по-Фрейду.
А что греха таить, хотел бы сотрудником такого банка, как наш банк Траст.
Пожалуй не стоит "мусорить" в блоге Надии.
Вэлкам - http://www.banki.ru/blog/kosolapov/ или http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=22&TID=87629 ...
И о дедушке Фрейде поговорим...И об Адлере с Юингом... Заодно Килстрома обсудим.
Микрокредитование, на мой взгляд, идея хорошая. Кроме того есть супер-специалист с опытом работы.Это - Надия.
Но надо смотреть и дальше, перенимать свежие идеи с рынка, например, идею Уралсиба - индивидуальное клиентское обслуживание.
Потом, рынок ценных бумаг - интересное предложение для клиентов.
Ведь банк то наш - универсальный. Следовательно должны присутствовать все услуги.
Ваш Пушкин А.
А ТРАСТ - сделал их, аккурат в спину дышит...
В банке главное - это соответствие стоимости продуктов и услуг запросам клиентов и в среднем "по рынку" аналогичных продуктов.
В Трасте стоимость услуг и продуктов Значительно выше средних. И Брюс Потрошитель эту разницу никак не компенсирует свои подмигивающим глазом
использование самого имиджа известного актёра - это плюс, но вот лозунги сопровождающие его постеры - это минус. На кого рассчитана ваша реклама? на тупое быдло, которое увидав известного персонажа, скажет: " Гы, я тоже хочу быть крутым как Брюс, пойду в этот банк за кредитом, наплевав на проценты"
Не могу себе даже представить каков будет следующий креатив вашей гениальной команды рекламщиков. Это же надо было вырастить из качана капусты с милыми детишками, сначала полуголых девиц, потом чудовище зубастое, а теперь супергерой с быдлячими фразочками ...
Мы провели исследование по результатам 3-х волн рекламной кампании и узнаваемость Банка резко повысилась при параллельном росте клиетской базе,см. наши результаты. Позволю себе сказать, что на рынке наши результаты (внимательно читайте этот пост) не имеют аналогов. ...посмотрите на бесконечные кубики, цветочки, ручки, карандаши и другие подобные образы ...запоминается ? Ответ - нет! Если узнаваемость бренда высока и ты банк № one, то можно делать ТВ рекламу с милыми и нежными образами, уже не важно что ты делаешь и твой рекламный бюджет в разы выше стандартного, что может позволить себе коммерческий банк... твой бренд - знают, а бюджет - резиновый...
Хотим ли мы сейчас тратить деньги на ветер с очередными кружками и кубиками,часами и машинками на плакатиках - нет! Удивительно, но каждая наша кампания Вам запомнилась, значит и ваш комментарий подтверждает,что мы выбрали верный путь.
Что касается узнаваемости банка - то она конечно выросла, сейчас только ленивый не сопоставит Брюса и Траст, но есть ли у Вас уверенность что это сугубо позитивные сопоставления? Вы сами знаете о количестве пародий и насмешек по поводу проводимой рекламной компании. Или у Вас была цель "чтобы про нас не говорили, лишь бы говорили"?
Ваша реклама с Турчинским не была столь эпотажной. Был герой, был нормальный слоган, но сейчас ... в конечно этоге решать Вам, и Вам отчитываться перед акционерами, а если интересует мнение людей со стороны (без льстивых подмазываний сотрудников траста) то вот почитайте по ссылке ... немного грубо, но по делу!
http://www.gloomreklama.ru/odin-raz-trast-ne-pederast/
Жуйте то, что переработал организм других по вашей ссылке. Уверена, что профессионалы-маркетологи не найдут ничего полезного в том что там написано (прочла специально, чтобы найти хотя бы один полезный коммент....увы..)!
Я не рассчитывал Вас переубедить, или поконкурировать с Вашими профессиональными маркетологами. Я лишь хотел донести иное видение Вашей рекламное стратегии, видение которое разделяют многие люди. Видение которое может не скажут Вам те, кто безусловно влюблён и предан. Но если Вам безразлична критика, взгляд со стороны, то зачем Вы создали свой форум?
Но я, в общем-то, хотел написать положительный отзыв. О вашем блоге. Вы молодцы, что ведет его, читаете, общаетесь/комментируете. И что он у вас живой, а не конъюнктурный. Обязательно напишу об этом заметку в своем блоге.
Удачи.
До этого посмотрел видеоинтервью Олега Тинькова на этом портале. Оба и Траст и ТКС, как мне представляется рассматривают клиентов как некую серую массу в которой один человек ничего не значит. Цель Траста и ТКС по-моему дышать в спину Сберу и ВТБ, а не выстраивать отношения с клиентами. В подтверждение ключевые фразы из интервью:
"У нас сейчас нет проблем с источниками фондирования, поэтому мы набрав 5 миллиардов снизили ставки по вкладам и остановили приток денег. А понадобятся поднимем ставки и вклады снова потекут"
"А с какой стати мы будем отменять плату за СМС информирование? Оно же у нас самое лучшее. Если я находясь на Антигуа плачу по карте и через минуту получаю СМС, то почему это должно быть бесплатно"
"Те кто про нас пишут в интернете на разных форумах это все одни и те же маргиналы. Их всего-то 10000 от силы. И что на них опираться и строить стратегию банка?"
А в другом видео: "Дальше действовать будем мы! Мы уже в 5ке щас Русский Стандарт сделаем потом ВТБ24 и встанем на 2е место после Сбера"
Такое чувство что у человека пальцы раздвинуты дальше некуда. Траст конечно скромнее, но суть та же. Завлечь, Завлечь и Завлечь, а прослезившихся никто не считает.
Задача у Надии такая - дышать в спину ВТБ и зарабатывать на рекламные бюджеты и открытие новых офисов. Тут не до отношений с клиентами к сожалению. Поэтому единственное, что нам клиентам остается, быть грамотными и бдительными, уметь анализировать, читать между строк и искать банки где дорожат отношениями. Такие есть, в т.ч. и на этом портале, но они не пиарят себя как Траст и ТКС