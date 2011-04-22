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"365 дней, которые потрясли эфир"

22.04.2011 01:32 19 1 946 просмотров
Под таким лозунгом сегодня отмечал свой первый ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ радио КоммерсантЪ FM. С первый годом!
Спасибо за потрясающее и свободное настроение, подаренное сегодня вечером в стиле Шевчука и, безусловно, спасибо за концерт Юрия Шевчука, ДДТ!
Мы с коллегами были на празднике не случайно. Совместно делаем вот уже пять месяцев проект "Стань Коммерсантом!" (ТРАСТ, Коммерсант FM и журнал "Секрет фирмы").
В рамках проектах семь предпринимателей ведут дневник как развивается бизнес, с какими трудностями сталкиваются... Это реальные предприниматели,недавно стартовавшие свой бизнес. Детальнее расскажу о проекте позже, он работает в режиме "за стеклом", поэтому многим возможно будет интересен.
А сейчас, еще раз С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ и "С ВЕСНОЙ" - как сказал на концерте Юрий Шевчук.
"Это все..." на сегодня - как поется в песне Шевчука, мне нравится именно это исполнение http://www.youtube.com/watch?v=cvNoctAa6HI

Комментарии 19

Аслан Керимов  (elbrus5642)
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Это все... что останется после меня..................!
Дмитрий  (magnum676)
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Спасибо,душу согревает,эх суета-сует...
Сергей Савельев  (kev)
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У Вас хороший вкус. Это странно, судя по имиджу, Вам скорее должны быть ближе какие-нибудь Д.Биланы, "Винтаж" и прочие "Ранетки"... smile:shuffle:
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Упадете,если скажу, что завтра иду на концерт Pink Floyd ?
Аслан Керимов  (elbrus5642)
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Ну как концерт? Видимо еще не добрались до компа!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Вот только вернулась с концерта и сразу пошла к компу smile:)
Бесподобно!
Аслан Керимов  (elbrus5642)
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Вам нравятся такие мероприятия, уверен в настоящий момент отличное настроение! С наступающим! А как праздник?
user135773  (user135773)
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Тю, группа распалась. Давно. А ходили мы с Вами на потрясающий концерт ( smile:ura: ) Роджера Уотерса.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Позвольте с Вами не согласиться. А что с имиджем?У мужчин какие-то странные представления о женских вкусах:Блондинка вся в розовых очках,мечтах о Билане ,в обнимку с Ранетками-конфетками и прочим зефиром...Это все о девочках до 16.Надия,это исполнение и мне очень нравится! smile:) Спасибо!
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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ага,а мужские-мужской... smile:D
Мурат  (Herculess)
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Это здорово, Надия, что Вы так открыто отдаете предпочтение таким талантливым и мужественным людям как Юра Кравчук. Это вселяет надежду, что Вы все таки человек чести и ваше недавшешнее пренебрежительное отношение к нам, есть результат либо обстоятельств, либо досадное упущение, которое, надеюсь, с вашей стороны больше не повторится. Я снова на вашей стороне.
Мурат  (Herculess)
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SORRY конечно же ЩЕВЧУК
Мурат  (Herculess)
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Да что такое? Юра, простите! Шевчук-это легенда, пример и надеюсь, что еще при его жизни мы сможем достичь того к чему он стремится и за что борется.
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