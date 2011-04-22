"365 дней, которые потрясли эфир"

Под таким лозунгом сегодня отмечал свой первый ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ радио КоммерсантЪ FM. С первый годом!
Спасибо за потрясающее и свободное настроение, подаренное сегодня вечером в стиле Шевчука и, безусловно, спасибо за концерт Юрия Шевчука, ДДТ!
Мы с коллегами были на празднике не случайно. Совместно делаем вот уже пять месяцев проект "Стань Коммерсантом!" (ТРАСТ, Коммерсант FM и журнал "Секрет фирмы").
В рамках проектах семь предпринимателей ведут дневник как развивается бизнес, с какими трудностями сталкиваются... Это реальные предприниматели,недавно стартовавшие свой бизнес. Детальнее расскажу о проекте позже, он работает в режиме "за стеклом", поэтому многим возможно будет интересен.
А сейчас, еще раз С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ и "С ВЕСНОЙ" - как сказал на концерте Юрий Шевчук.
"Это все..." на сегодня - как поется в песне Шевчука, мне нравится именно это исполнение http://www.youtube.com/watch?v=cvNoctAa6HI
Комментарии 19
Бесподобно!