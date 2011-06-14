Экстрим на Северном Полюсе

Ежедневно на мой ящик приходят письма от посетителей портала banki.ru. Я, в свою очередь, откликаюсь на самые интересные письма. Один из клиентов Банка и портала - Александр Пызин в своем письме предложил отвезти флаг ТРАСТа на Северный Полюс. Мы отправили флаг и вот получили фотографию (см ниже).
Оказалось, что Александр увлекается парашютным спортом и совершает прыжки над Северным Полюсом. Вот это экстрим!!!
Я, честно говоря, максимально была способна лишь на прыжок- тарзанка несколько лет назад
P.S информация для сомневающихся - с Александром я познакомилась лично 1,5 года назад и это не фотомонтаж
Пришлось добавить после прочтения комментариев 18.06: ТРАСТ Банк не являлся спонсором поездки на Северный Полюс, Банк не платил клиенту и не оказывал какой-либо информационной, материальной и др видов помощи. Александр -наш клиент и сам предложил безвозмездно водружать наш флаг. .....А лиц не видно, так ведь холодно....
Комментарии 33
Это здорово, что на этой планете есть такие люди, которые спокойно на Северный полюс могут добраться и шар земной пешком пройти не смотря ни на что... Остались ещё романтики с большой дороги
Вы, наверное, одна из немногих руководителей такой крупной структуры, которая так открыто общается со всеми (еще наш президент). Очень веселые и жизнерадостные письма, приятно читать.
Пользуясь случаем, хочу предложить свою кандидатуру для работы в банке Траст. Более 3 лет работаю в банковской сфере.
Буду рад присоединиться к Вашей команде!
Желаю Вам успехов и процветания!
Заполните на нашем сайте он-лайн резюме http://www.trust.ru/about/vacancy/
Официальное письмо
для руководителей компании НБ «ТРАСТ»
Адресаты:
Ключевые лица компании НБ «ТРАСТ»
Здравствуйте!
Меня зовут Андрей Андреев. Я являюсь организатором уникального проекта, который предлагаю на ваше рассмотрение.
Проект
“Одиссея на дельталёте”
Концепция проекта:
В мире малой авиации осталось лишь несколько не взятых рубежей. Российский экипаж собирается покорить один из них на сверхлёгком летательном аппарате!
В июле 2011 года участники экспедиции отправятся в «Кругосветку» по территории России, от Чёрного моря до Тихоокеанских берегов. Маршрут перелёта от Сочи до Владивостока проложен в лучших традициях великих пионеров авиации.
Для многих - это мечта,
Это иной образ жизни.
Это свобода и неординарность,
мятеж против однообразия.
Это решительность и сила воли.
Это манящая дорога в облака,
рокот мотора и весь Мир как на ладони.
Это больше чем просто увлечение
или интересное времяпровождение.
Это своя философия жизни.
Это жить настоящим моментом.
Это очень романтичное и бескомпромиссное приключение,
в успехе, которого главными являются человеческие качества.
Вояж Российского экипажа это приключение, в котором человек борется с обстоятельствами в духе великих перелётов в истории авиации. В век сверхзвуковых скоростей перелёт на мотодельтаплане возвращает нас к общечеловеческой шкале ценностей. Это достаточно трудный физически, требующий огромной силы воли, мужества и стойкости перелёт. Тридцать дней воздушной одиссеи: это грандиозное приключение!
Особенности перелёта:
Время перелета – июль месяц.
Общая протяженность пути по маршруту – 11000 км.
Сроки перелета – 30 дней (+ - 10 дней, зависит от погоды в регионах).
Особенности маршрута - почти весь путь проложен вдоль автомобильной трассы.
В проекте "Одиссея на дельталёте" участвует один воздушный экипаж, состоящий из двух человек. Вся экспедиция осуществляется без наземной поддержки.
Маршрут перелета:
Маршрут перелёта от Сочи до Владивостока проходит через двадцать два региона России и включает в себе десятки крупных городов и сотни мелких населённых пунктов.
Цели проекта "Одиссея на дельталёте"
Установить рекорд по дальности перелёта на мотодельтаплане по России.
Провести рекламную компанию для Спонсора проекта.
Поделится с людьми с помощью фотографий и видео съемки, красотами нашей Родины с высоты птичьего полёта.
Организация проекта
Проект «Одиссея на дельталёте» начат в мае 2009 года. На сегодняшний день организационные моменты проекта готовы на 90%.
Для осуществления экстремального путешествия требуются дополнительные финансовые средства в размере 400 000 рублей.
Предложение Спонсору
Цель инвестиций - вложение средств в креативную рекламную компанию, которая даст возможность Спонсору заявить (напомнить) о себе и своём бренде широкой общественности.
Перелёт освещается региональными СМИ (каналы новостей).
На технике и форме пилотов наносятся логотипы Спонсора.
Мы предлагаем компании НБ «ТРАСТ» стать нашим генеральным Спонсором и поучаствовать в уникальном путешествии.
Мы готовы рассмотреть различные варианты и предложения.
Для компании НБ «ТРАСТ» участие в нашем проекте, это прекрасная аллегория в построении бизнеса. Это путешествие является отличным примером сплочённости в преодолении трудностей на пути к достижению цели, где люди идут на оправданный риск.
Перелёт от Сочи до Владивостока в преддверии олимпийских игр является символичным и носит патриотический характер.
Координаты для связи
Телефон: 89629380672
E-mail.: mr.parker2009@mail.ru
С уважением, руководитель проекта Андреев А.А.
Однако, на мой взгляд, финансирование проектов, подобных Вашему, противоестественно для банковского бизнеса. Я не бедный человек, и мог бы вполне сам профинансировать Вашу идею с перелётом...
1-я и основная реакция большинства граждан - опять Упыри разлетались, наверное к дождю (к финансовому кризису то бишь). Денег деть некуда, а детишек без родителей сколько по дет домам мается, да и голодные они... Лучше бы ставки по кредитам снижали да от Брюса избавились.
Мои мысли были бы вот такими же, даже у моего детеныша ненависть промелькнула.
Это отрицательное мнение Не о Вашем Проекте, а об источниках его финансирования. Если бы Вас спонсировало хотя бы РЖД или в Мире Животных, грубый пример - это было бы нормально. Но Траст в виде спонсора - это аморально!
С удовольствием пообщаюсь с Вами на предмет путешествия. Скинте мне на почту mr.parker2009@mail.ru свою электронку и я пришлю Вам все расклады начиная от того, как я два года искал в нашей стране "Спонсоров" и до того, что на сегодняшний день существует.
С уважением, Андрей.
Надия, предлагаю воздвигнуть флаг Вашего банка на крыше моего дома... а лучше я его вывешу из окна. Недорого
Лично я верю в оригинальность фото. А вот был ли смысл в этом мероприятии, не могу однозначно сказать.
В наше время попасть на короткое время на Полюс - легко... Был бы смысл?
Предложение в тему: поставить флаги банка Траст на южном полюсе, на Эвересте, в Марианской впадине, на Луне, ну и т.д. Понимаете, поставить флаг где-нибудь - это зафиксировать какое-либо важное достяжение для человека или страны, это финальная точка, к которой стремились. Что, в миссии банка Траст записано "достичь Северного полюса"? Это цель, к которой стремиться банк? Или у нас в Закон о банках внесли соответсвующую поправку?
Надия, если бы вы достигли Северного полюса, я бы искренне порадовался за вас, за вашу силу духа и бесстрашие. Это было бы ваше достяжение, как человека. Но флаг банка на полюсе, который держат люди, лица которых даже толком и не видно, и которые почти не имеют никакого отношения к самому банку... Глупо все это и бессмысленно! Уж точно, на пользу бизнесу банка это никак не пойдет.
И это в то время, когда депозитные ставки ниже в 3 и более раза, чем ставки по ряду выдаваемых кредитов? Даже Брюс отдыхает...
В каждое окно по флагу Траста на золоченых древках! И птичек/рыбок тоже проклеймить.
Вдруг "залетят" ещё установщики флагов на дельталётах (залетные наши) - будет где денежки снять им.
Идея с флагом отличная,имиджевая акция направленная на расширение кругозора и сферы деятельности банка. Мы в свое время проводили такое же мероприятие с продуктами питания и был доставлен на полюс наш флаг с нашим продуктом, где его благополучно съел Федор Конюхов, цель то не денег зарабатывать с таких компании, а границы расширить.
Так держать. Надия если интересно могу подкинуть пару идей имиджевых акции, денег за идей не беру
Надия ну и поскольку мне представилась такая возможность, хочу обратиться к Вам как руководителю банка, я являюсь Вашим клиентом взял кредит, условия и прочее описывать не буду всем доволен. Вот только есть один нюанс брал кредит в городе Х. живу в городе Z, плачу исправно, второй месяц пытаюсь узнать оставшеюся сумму для досрочного погашения в городе Z- он же Екатеринбург такую информацию не дают отправляют на телефон горячей линий. телефон горячей линий в любое время суток в течении недели просто скидывает за пару месяцев проверил.На прошлой недели отправил письмо, с пометкой о сложившейся ситуации с контактными данными. Пока также тихо прошла неделя.Форма обратной связи работает в нескольких банках РФ сам проверял к сожалению Ваш банк в их число не попал.
Прошу Вас Надия "дать волшебного пинка" либо каким другим методом озаботить сотрудников связаться со мной, и я как благодарный клиент принимая Вашу заботу о себе с удовольствие останусь Вашим, с рекомендациям и сарафанным радио