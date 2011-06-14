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Экстрим на Северном Полюсе

14.06.2011 08:19 33 5 442 просмотра
Ежедневно на мой ящик приходят письма от посетителей портала banki.ru. Я, в свою очередь, откликаюсь на самые интересные письма. Один из клиентов Банка и портала - Александр Пызин в своем письме предложил отвезти флаг ТРАСТа на Северный Полюс. Мы отправили флаг и вот получили фотографию (см ниже).
Оказалось, что Александр увлекается парашютным спортом и совершает прыжки над Северным Полюсом. Вот это экстрим!!!
Я, честно говоря, максимально была способна лишь на прыжок- тарзанка несколько лет назад smile:)
P.S информация для сомневающихся - с Александром я познакомилась лично 1,5 года назад и это не фотомонтаж smile:)

Пришлось добавить после прочтения комментариев 18.06: ТРАСТ Банк не являлся спонсором поездки на Северный Полюс, Банк не платил клиенту и не оказывал какой-либо информационной, материальной и др видов помощи. Александр -наш клиент и сам предложил безвозмездно водружать наш флаг. .....А лиц не видно, так ведь холодно....



Комментарии 33

Аслан Керимов  (elbrus5642)
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Добрый день Надия! Всегда приятно читать Ваш блог! Я вырос у подножия Эльбруса! Предлагаю отвезти флаг на самую высшую точку Европы - Эльбрус! Я сам постараюсь организовать так, чтобы экспедиция вынесла флаг на высшую точку на высоту 5643 м.
Сергей Нестеров  (student1589)
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Теперь северный полюс - регион входящий в зону кредитования банка Траст)))
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Надия, в свое время на Северном Полюсе я водружала флаг Первого канала. Он был такой маленький и неказистый, так как на ТВ никто мне не поверил, что я вообще туда доберусь. Ваш флаг презентабельней smile;)
Андрей Андреев  (1333)
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Здравствуйте Елена!
Это здорово, что на этой планете есть такие люди, которые спокойно на Северный полюс могут добраться и шар земной пешком пройти не смотря ни на что... Остались ещё романтики с большой дороги smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Молодец! И никогда не рассказывала об этом. Елена, может быть в блоге своем расскажешь о поездке на Северный Полюс. Думаю, что многим будет интересно. Я планирую туда попасть в ближайшее время, уже с супругом обсудили, что пора выдвигаться в Заполярье. Обращусь за опытом: экипировка и т.п.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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...а на нашем " презентабельном флаге" ре- брендинг заметили ?
Samvel  (Bankir3000)
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Здравствуйте, Надия!
Вы, наверное, одна из немногих руководителей такой крупной структуры, которая так открыто общается со всеми (еще наш президент). Очень веселые и жизнерадостные письма, приятно читать.
Пользуясь случаем, хочу предложить свою кандидатуру для работы в банке Траст. Более 3 лет работаю в банковской сфере.
Буду рад присоединиться к Вашей команде!
Желаю Вам успехов и процветания!
Андрей Андреев  (1333)
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Здравствуйте Надия!
Официальное письмо
для руководителей компании НБ «ТРАСТ»

Адресаты:
Ключевые лица компании НБ «ТРАСТ»

Здравствуйте!
Меня зовут Андрей Андреев. Я являюсь организатором уникального проекта, который предлагаю на ваше рассмотрение.

Проект
“Одиссея на дельталёте”

Концепция проекта:
В мире малой авиации осталось лишь несколько не взятых рубежей. Российский экипаж собирается покорить один из них на сверхлёгком летательном аппарате!
В июле 2011 года участники экспедиции отправятся в «Кругосветку» по территории России, от Чёрного моря до Тихоокеанских берегов. Маршрут перелёта от Сочи до Владивостока проложен в лучших традициях великих пионеров авиации.

Для многих - это мечта,
Это иной образ жизни.
Это свобода и неординарность,
мятеж против однообразия.
Это решительность и сила воли.
Это манящая дорога в облака,
рокот мотора и весь Мир как на ладони.
Это больше чем просто увлечение
или интересное времяпровождение.
Это своя философия жизни.
Это жить настоящим моментом.
Это очень романтичное и бескомпромиссное приключение,
в успехе, которого главными являются человеческие качества.

Вояж Российского экипажа это приключение, в котором человек борется с обстоятельствами в духе великих перелётов в истории авиации. В век сверхзвуковых скоростей перелёт на мотодельтаплане возвращает нас к общечеловеческой шкале ценностей. Это достаточно трудный физически, требующий огромной силы воли, мужества и стойкости перелёт. Тридцать дней воздушной одиссеи: это грандиозное приключение!

Особенности перелёта:
Время перелета – июль месяц.
Общая протяженность пути по маршруту – 11000 км.
Сроки перелета – 30 дней (+ - 10 дней, зависит от погоды в регионах).
Особенности маршрута - почти весь путь проложен вдоль автомобильной трассы.
В проекте "Одиссея на дельталёте" участвует один воздушный экипаж, состоящий из двух человек. Вся экспедиция осуществляется без наземной поддержки.

Маршрут перелета:
Маршрут перелёта от Сочи до Владивостока проходит через двадцать два региона России и включает в себе десятки крупных городов и сотни мелких населённых пунктов.

Цели проекта "Одиссея на дельталёте"
Установить рекорд по дальности перелёта на мотодельтаплане по России.
Провести рекламную компанию для Спонсора проекта.
Поделится с людьми с помощью фотографий и видео съемки, красотами нашей Родины с высоты птичьего полёта.

Организация проекта
Проект «Одиссея на дельталёте» начат в мае 2009 года. На сегодняшний день организационные моменты проекта готовы на 90%.
Для осуществления экстремального путешествия требуются дополнительные финансовые средства в размере 400 000 рублей.

Предложение Спонсору
Цель инвестиций - вложение средств в креативную рекламную компанию, которая даст возможность Спонсору заявить (напомнить) о себе и своём бренде широкой общественности.
Перелёт освещается региональными СМИ (каналы новостей).
На технике и форме пилотов наносятся логотипы Спонсора.

Мы предлагаем компании НБ «ТРАСТ» стать нашим генеральным Спонсором и поучаствовать в уникальном путешествии.
Мы готовы рассмотреть различные варианты и предложения.
Для компании НБ «ТРАСТ» участие в нашем проекте, это прекрасная аллегория в построении бизнеса. Это путешествие является отличным примером сплочённости в преодолении трудностей на пути к достижению цели, где люди идут на оправданный риск.
Перелёт от Сочи до Владивостока в преддверии олимпийских игр является символичным и носит патриотический характер.

Координаты для связи
Телефон: 89629380672
E-mail.: mr.parker2009@mail.ru

С уважением, руководитель проекта Андреев А.А.

Виктор  (Янычар)
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Вы же замерзнете в перелёте.
Андрей Андреев  (1333)
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Мы же не на Северный полюс летим и к тому же это не первый полёт на дальние расстояния... smile:) Конечно я летал в -25 зрелище фантастическое, приземляешся как кусок замёрзшего палена... также звенишь и также покрыт инеем и сосульки на шлеме висят smile:D Если серьёзно, то летом на высоте очень тепло, спокойно можно лететь в шортах и футболке, особенно если это Гагры smile:D
Виктор  (Янычар)
#
Хорошо, что у Вас характер добрый smile:)

Однако, на мой взгляд, финансирование проектов, подобных Вашему, противоестественно для банковского бизнеса. Я не бедный человек, и мог бы вполне сам профинансировать Вашу идею с перелётом...

1-я и основная реакция большинства граждан - опять Упыри разлетались, наверное к дождю (к финансовому кризису то бишь). Денег деть некуда, а детишек без родителей сколько по дет домам мается, да и голодные они... Лучше бы ставки по кредитам снижали да от Брюса избавились.

Мои мысли были бы вот такими же, даже у моего детеныша ненависть промелькнула.

Это отрицательное мнение Не о Вашем Проекте, а об источниках его финансирования. Если бы Вас спонсировало хотя бы РЖД или в Мире Животных, грубый пример - это было бы нормально. Но Траст в виде спонсора - это аморально!
Андрей Андреев  (1333)
#
Здравствуйте Виктор!
С удовольствием пообщаюсь с Вами на предмет путешествия. smile:) Скинте мне на почту mr.parker2009@mail.ru свою электронку и я пришлю Вам все расклады начиная от того, как я два года искал в нашей стране "Спонсоров" и до того, что на сегодняшний день существует.
С уважением, Андрей.
Михаил Гиваргизов  (MIkGiv)
#
Коллеги, а фото шикарное: видите какой горизонт? Он имеет окружность! Кто-нибудь будучи в поле или в море видел такой горизонт? Не могу только понять, ведь Земля приплюснута с полусов, там сложнее увидеть кривизну... кто-нибудь объяснит?

Надия, предлагаю воздвигнуть флаг Вашего банка на крыше моего дома... а лучше я его вывешу из окна. Недорого smile;)
Виктор  (Янычар)
#
Окружность горизонта в норме smile:)

Лично я верю в оригинальность фото. А вот был ли смысл в этом мероприятии, не могу однозначно сказать.

В наше время попасть на короткое время на Полюс - легко... Был бы смысл?
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Надия, извините, но банк Траст в вашем лице, как бы помягче сказать, для меня вызывает недоумение или даже опасения. Я понимаю провести PR-акцию, чтобы ее увидели миллионы, ну хотя бы тысячи, с каким-то логическим посылом, а здесь... Два человека, вокруг никого, куча денег потрачено. Зачем? Так и хочется спросить: вам больше делать нечего?
Предложение в тему: поставить флаги банка Траст на южном полюсе, на Эвересте, в Марианской впадине, на Луне, ну и т.д. Понимаете, поставить флаг где-нибудь - это зафиксировать какое-либо важное достяжение для человека или страны, это финальная точка, к которой стремились. Что, в миссии банка Траст записано "достичь Северного полюса"? Это цель, к которой стремиться банк? Или у нас в Закон о банках внесли соответсвующую поправку?
Надия, если бы вы достигли Северного полюса, я бы искренне порадовался за вас, за вашу силу духа и бесстрашие. Это было бы ваше достяжение, как человека. Но флаг банка на полюсе, который держат люди, лица которых даже толком и не видно, и которые почти не имеют никакого отношения к самому банку... Глупо все это и бессмысленно! Уж точно, на пользу бизнесу банка это никак не пойдет.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Отвечу словами барона Мюнхгаузена : " Я понял в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле совершались именно с этим выражением лица..."
Виктор  (Янычар)
#
Да уж, Надия, ну и в болото Вы залезли с "этими флагами" smile:(.

И это в то время, когда депозитные ставки ниже в 3 и более раза, чем ставки по ряду выдаваемых кредитов? Даже Брюс отдыхает...

В каждое окно по флагу Траста на золоченых древках! И птичек/рыбок тоже проклеймить.
Виктор  (Янычар)
#
Надия, а давайте я на Северный полюс банкомат отвезу. И запасной тоже отвезу. И буду мастером-наладчиком при них. Но дом, теплый, построить для меня необходимо. И банкоматам тепло будет.

Вдруг "залетят" ещё установщики флагов на дельталётах (залетные наши) - будет где денежки снять им.
Хаям Гаджиев  (omar)
#
Здравствуйте Надия, и присутствующие в данном блоге.
Идея с флагом отличная,имиджевая акция направленная на расширение кругозора и сферы деятельности банка. Мы в свое время проводили такое же мероприятие с продуктами питания и был доставлен на полюс наш флаг с нашим продуктом, где его благополучно съел Федор Конюхов, цель то не денег зарабатывать с таких компании, а границы расширить.
Так держать. Надия если интересно могу подкинуть пару идей имиджевых акции, денег за идей не беру
smile:)
Надия ну и поскольку мне представилась такая возможность, хочу обратиться к Вам как руководителю банка, я являюсь Вашим клиентом взял кредит, условия и прочее описывать не буду всем доволен. Вот только есть один нюанс брал кредит в городе Х. живу в городе Z, плачу исправно, второй месяц пытаюсь узнать оставшеюся сумму для досрочного погашения в городе Z- он же Екатеринбург такую информацию не дают отправляют на телефон горячей линий. телефон горячей линий в любое время суток в течении недели просто скидывает за пару месяцев проверил.На прошлой недели отправил письмо, с пометкой о сложившейся ситуации с контактными данными. Пока также тихо прошла неделя.Форма обратной связи работает в нескольких банках РФ сам проверял к сожалению Ваш банк в их число не попал.
Прошу Вас Надия "дать волшебного пинка" либо каким другим методом озаботить сотрудников связаться со мной, и я как благодарный клиент принимая Вашу заботу о себе с удовольствие останусь Вашим, с рекомендациям и сарафанным радио smile:shuffle:
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Здравствуйте Хаям! Мне сообщили, что связались с Вами и сообщили необходимую Вам информацию. Спасибо за Ваши идеи и дальнейшее позитивное сотрудничество smile:)
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