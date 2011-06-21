Питерский форум: заметки

ЗАПОМНИЛОСЬ:
- "Рождество - это когда дети заказывают то, что они хотят и платят за это взрослые, Дефицит Бюджета - это когда взрослые знают, что они хотят, однако платят за это будущие поколения..." - Рубен Варданян привел эту фразу на сессии "Финансовый мир: добро пожаловать в неизвестность?"
- Президент РФ Медведев Д.А. : "... срабатывает лишь открытый парашют и работают лишь открытые экономики..."
НАБЛЮДЕНИЯ:
- финансовая сессия - зал на 2,5 тыс мест был на 90 % заполнен, другими словами, не менее 2-х тысяч слушателей
- сельское хоз-во - мимо проходя я отметила для себя, что на этой сессии не более 30-40 человек
- космос-перспективы развития пилотируемых программ- 60-70 участников
УДИВИЛО:
- низкое качество обслуживания в поезде Сапсан, есть разница между проводницей и стюардессой и есть чему поучиться РЖД у Аэрофлота
- и музыка в наушниках прерывается постоянно (а в самолетах такой проблемы нет...)
ПОРАДОВАЛО:
-концерт Стинга на Дворцовой площади
- активная и амбициозная команда Питерского филиала нашего Банка
Комментарии 22
удивляют цены за такой сервис и люди, которые его оплачивают )
...а в Москве за 13000 билеты
Удаление критического замечания из блога выглядит по-моему смешно. Возникает ощущение что Вам просто нечего сказать или нет сил исправить то что было сказано. Хотя конечно это ваше право
Удаление мною хамского замечания из блога выглядит по-моему вполне оправданно. Возникает ощущение, что Вам некуда слить свой негатив. Хотя конечно это ваше право, но в таком случае оставьте право администрации устанавливать на площадке определённые стандарты общения и просить вас принимать во внимание замечания, сделанные ранее.
Нету никакого негатива есть желание, чтобы банк возглавляемый Надией был еще лучше и ближе к своим клиентам. В тоже время грустно от того что все перечисленное - правда и к сожалению с течением времени ничего не меняется.
По мнению Надии в Сапсане наушники плохо работают, а по мнению многих посетителей портала в Трасте плохо работает многоканальный телефон. Тоже самое и в обслуживании. Это был всего лишь призыв поработать и исправить ситуацию. А резкая форма от того что уже долгое время ничего не происходит.
P.S. За книжку Кати Суворовой спасибо. Увлекает. Даже почерпнул несколько идей. Просьба: пожелайте ей удачи и новых творческих идей.
Уверен, что ей будет приятно об этом узнать - обязательно всё передам.
Хорошо, когда труды оказываются полезными.
Ну... Вы всё таки поаккуратнее - дама всё таки...
Я уверен, если бы Надия выполняла в банке функцию многоканального телефона и всего обслуживающего персонала - он бы работал хорошо
И так же уверен, что призыв услышан - сами прекрасно представляете, какая неповоротливая махина банк и как там всё не быстро делается.
А тут вроде как личный блог и работы не особо касается...
Похоже что аппаратура перегружена. Мне кажется в этом причина.
Надия, Вы своими наблюдениями не успокоили, но утешили: "мое родное все" и развитие Космонавтики, можно сказать, в одном ряду (надеюсь, что перед сельским хозяйством:)
Удачи!
Без рекламы: издательский; для детей.
Может быть Вам взять потреб на себя лично и попробовать реализовать небольшой тираж? А уже после этого просить большой кредит на бизнес если последний пойдет? А договора с московскими подписными агенствами у вас есть?
Незадолго до начала концерта Стинга. Народ в огромном количестве валит по Невскому. Мост через Мойку. Прямо на пути народа стоит членовоз с номером о647ао78. Стоит на максимально неудобном месте с точки зрения пешеходов. Так и хочется зеркало оторвать или мерседесовскую звездочку с капота отломать. На лобовом стекле пропуск на форум за номером 3846 и большими буквами написано National Bank Trust.
Как Вы думаете, что о Вашем заведении думали те люди, которые проходили мимо? Особенно учитывая, что стоило членовозу подвинуться буквально на 5 метров в сторону - и никаких проблем. И люди проходящие довольны, и имущество (мерседес) целее будет. Или это особый московский шик - поставить персональный членовоз так, что бы все проходящие холопы максимум неудобств испытывали?
Так ведь ни Брюс Уиллис не поможет, ни корпоративное знамя на полюсе...
1. на концерт добиралась пешком из отеля до Дворцовой площади( отель был в 300 метрах от площади)
2. раз пошли в ход детали, то вход на Дворцовую площадь я проходила чз улицу Миллионная, то есть со стороны Михайловского дворца( как известно, это с противоположной стороны Невского), тк ВИП - трибуна была именно расположена с этой стороны)
Удивило, что столько деталей запомнили по авто и номер пропуска и тп мелочи , машина с номером региона 78 не может быть московским шиком
Плохо ли что "членовоз" перекрывает дорогу людям -плохо. Но мы живем в нашей стране и удивляться такому я бы не стал. Это может быть с любым банком, с любым шофером. И вообще - в Москве на Пятницкой есть ресторан МОМО - там кормятся от 30 тыщ на человека. Машины свои эти ребята бросают так, что Пятницкая едет по одному ряду. Так происходит уже 2 года - и ничего...
Лично для меня, как для вкладчика, гораздо важнее устойчивость банка. И если в том году вклад в Трасте был если не русской рулеткой, то адреналиновым точно, то в этом году видно, что баланс исправляется. Ведь несмотря на заверения г-на Юрлова в недавнем интервью РБК, о том что облигации у Траста государственные, основной убыток 2010 года пришелся именно на переоценку ценных бумаг. По балансам этого года видно, что банк от них целенаправленно избавляется. Что вселяет оптимизм...
Так что красен банк не кутежами, а процентными платежами...