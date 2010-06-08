Вход
Профиль Блог Лента Активность

Из виртуальности в реальность...

08.06.2010 18:52 46 9 531 просмотр
О чем может быть тема из виртуальности в реальность ? О вас – посетители блога.
Один мой коллега-банкир писал здесь на банки.ру, что на блогах происходит диалог такого формата:
с одной стороны, ты – открыт под своим реальным именем и представляешь конкретный Банк, «Мало кто…… открыто выходит на площадку, где не видно никого кроме ников и аватаров и отвечает на вопросы и рассказывает про себя и свой банк. Не на все вопросы получается или можно ответить, но ты готов эти вопросы услышать, лишая себя «права на незнание».
а с другой стороны, ники,неймы,скрытые лица smile:)

И вот появились еще первые лица банков с блогами на банки.ру, и вот еще открылись лица… приветствую всех «новичков»! Прививается культура «трансперенси» как в виде отчетности банков на сайтах,так и в виде реальных лиц с мнением и позицией.
Теперь о вас – посетители : в феврале, здесь на банки.ру в своем посте «ПЕРВЫЕ «СТОТЫСЯЧ» в @» я отметила самых активных и содержательных посетителей блога, конечно-конечно на мой субъективный взгляд.
Решился, захотел, нашел время или любой другой глагол … вынырнуть из виртуальности в реальность пока один из трех отмеченных и получил бутылку виски от ТРАСТа – Sotnik ( Денис ). Денис приятно было с Вами познакомиться, списаться по почте и подружиться в одной из социальной сети @. Представляю из виртуальности Sotnika в реальности Дениса, см фото ниже.

P.S. А еще про виртуальность хорошо пишет С.Лукьяненко в романе «Лабиринт Отражений», жаль пока фильм не сняли по мотивам этого романа…., а все он-лайн новости сети,о новинках и гаджетах рекомендую читать на www.f5.ru (лучшее из всемирной паутины…) !

Комментарии 46

tx87  (tx87)
#
солидно,презентабельно,качественно)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
виски от ТРАСТа

Виски "Trust"... smile:D
А что... То же прибыльно... smile:D smile8)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
виски "Trust" это могло быть прибыльно, что-то типа "Русского Стандарта"- и банк и алкоголь smile:idea:

а вот виски от Траста в руках Дениса - это были виски Macallan, оказывается этому бренду почти 200 лет !
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Препачитаю Лафройг.... smile8)
Вкусняшка...
Сергей Кузнецов  (ksv2010)
#
Вот опять о загранице! 200 лет, ну, и что?
У нас нет фирм с такой историей?
Пожалуйста, Кузнецовскому фаянсу в 2009 году исполнилось 200 лет.
А какие вещи делают сейчас!
Настоящий Русский фаянс.
Посмотрите, не пожалеете www.novoe-konakovo.ru
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Сергей, согласна,у нас в России есть много интересного.
На RTG ( RUSSIAN TRAVEL GUIDE- это познавательный телеканал о России ) я посмотрела передачу про Ломоносовский фарфор, здорово !
Но вот одна проблема, пиар слабоват, в Москве проще купить посуду- Villeroy & Boch,чем российский фарфор - и магазинов много и расположены удобно и работают до 22 часов и подарочный сертификат можно приобрести и еще многое другое, а наши как-то со всем этим плохо работают... вот и приходится в подарок покупать импортный фарфор...
Дмитрий Кучумов  (Conrad Brean)
#
В случае "РС" водка, безусловно, качественнее smile8)
tx87  (tx87)
#
хороший бизнес проект бы получился бы)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
на счет такого бизнес-проекта - это дискуссионный вопрос...

например, в рамках программ финансирования от ЕБРР (Европейский Банк Реконструкции и Развития)не финансируются проекты, связанные с производством алкоголя, здесь не столько этический вопрос (это безусловно присутствует),сколько вопрос - "зарегулированности" этой отрасли...

Ахмад Масуд  (поляк)
#
Да как сказал один умный человек: "Пока в России добывается нефть и газ, производить здесь что-либо кроме водки нерентабельно !"
Но ТРАСТу в качестве символического дара больше бы подошел Абсент. На нем выросло целое поколение импрессионистов, составивших основу культуры модерна и ставшими символом новаций в искусстве. Но новациии бывают хороши не только в искусстве, но и в банковском деле, особенно во времена экономического кризиса. Ведь каждый из нас сам рисует картину своей жизни ...
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Абсент как интеллектуальный напиток - это безусловно комплимент, спасибо!
Думаю, что от нынешнего абсента уже невозможно сойти с ума как это было с парижской богемой. Та «зеленая фея», видимо волшебно преобразовывала мир реальности, в котором тогда жили Пикассо и Ван Гог,погружая первого в голубой и розовый мир, а второго - в желтый. Никогда не пробовала абсент сама, да и в принципе, не употребляю алкоголь. Я была в мае на выставке парижской коллекции Пикассо, действительно, потрясающе и стоило постоять в очереди. Личность - масштабная, главное, что я вынесла для себя : как только Пикассо постигал для себя один стиль, так сразу он переходил к другому, тем самым открывая все новое-новое. Художник-ученый, художник-инноватор! Это как в бизнес, нельзя стоять на месте, надо двигаться вперед !
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Абсент - тема!!! smile:D
Три рюмочки чистого - и мультики в голове включаюцца. smile:D
tx87  (tx87)
#
Тут дело даже не в марке алкоголя,а в его маркетинговой подаче...
Mika  (Volshebnik)
#
издалека выглядит как мужик с поленом...

прослезился...
tx87  (tx87)
#
Если например ориентироваться на выпуск алкоголя премиум класса в подарочной упаковке такой.то в эту упаковку можно например вкладывать дебетовые или кредитные карты.буклетики красиво оформленные с предложениями финансовых продуктов банка...итд..Тут много чего можно придумать...А самое главное эта такая фишка,которой ниукого нет,и ниукого небыло)
tx87  (tx87)
#
другой вопрос конечно будет ли такая фишка востребована на рынке
Татьяна  (VTA)
#
Надия, увы, "открытые" в блогах Банкиры могут на поверку оказаться их пресс-службой, "правильно" отвечающей на вопросы...хотя очень хочется верить, что тут все настоящие smile:)
tx87  (tx87)
#
не думаю что это пресс служба...представьте себе вы банкир..а от Впашего имени каждый день пишутся статьи,комментарии итд...
Я не думаю,что Вам будет комфортно...гораздо проще все делать самому.и мыслли высказывать итд итп...а то ведь понаписать знаете чего могут эта пресс служба...
tx87  (tx87)
#
или вы и в правду думаете,что все пишет пресс служба,а потом это все согласовывается,корректируется итд???
не много ли сил и ресурсов на такое дело расходуется тогда?
Татьяна  (VTA)
#
нет.. не думаю.. более того, уверена, что в данном случае - нет, как, впрочем, и в остальных блогах на данном сайте. smile:) Однако, такое вполне может быть. Пресс-секретари на то и существуют, чтобы создавать имидж.. smile;) просто я хотела сказать, что не всегда виртуальная "открытость" является реальной...
и очень надеюсь, что Надия Наримановна не приняла это на свой счет.
(sefer)  (s05)
#
Нет,Татьяна.В данном случае Надия реальна и она получает не меньше удовлетворения от общения,чем мы. Я писал ей на личную почту и она ответила,за что ей благодарен.Ведь наше мнение её ни к чему не обязывает,но зато у нас есть,хотя и виртуальная,возможность донести до неё наши мысли,идеи и предложения.Надия-человек с логическим и философским укладом мышления,а пресс-служба -это сухая информация.Ведь приятно,когда женьщина умна так же ,как красива!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Татьяна, вряд ли...сам пост конечно может написать кто угодно ( хотя стилистику можно прочувствовать конкретного человека, я имею ввиду манеру писать), а вот отвечать на комментарии, думаю, что любой пиар-службе будет трудно, ответы будут ровные и рафинированные, ведь только ты сама
(сам) можешь использовать в ответах моментальные ассоциация, экспромты и т.п...в этом и есть живость твоего блога.
Apolonius  (Apolonius)
#
Надия, ещё вот по поводу реальности было бы интересно в Вашем блоге увидеть Ваши фотографии или ссылку на них, так как Вы несомненно красивая и деловая женщина и Ваши фото имидж Траста только улучшат. И ещё хотелось бы видеть фото Вашей команды, или тех, кто из Совета или Правления согласится их показать. На мой взгляд лица топ-менеджеров это своеобразная визитная карточка банка, особенно для такого банка, как ТРАСТ.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
на банки.ру тема все-таки другая-профессиональная...заходите ко мне на одноклассники, там есть и смешные фото (например, из таллинского зоопарка), а на счет команды Траст (заходите на сайт www.trust.ru, в раздел о банке, руководство, там есть ФИО членов правления, все личности по своим направлениям - известные,публичные и успешные, набрав ФИО в поисковике, находите фото ... сложный путь получился...пока так)

по поводу того, что лица топ-менеджеров "это своеобразная визитная карточка банка" согласна с Вами, лучший пример, на мой взгляд, Олег Тиньков
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Apolonius, и еще в тему фото, в июньском номере журнала РБК № 6/2010 на стр.84 есть мое интервью, так вот там фото сделаны во время разговора с журналистом, реальная мимика уставшего человека в конце рабочего дня. В этот день я ужасно устала и не думала о том, как выгляжу... чем хорош РБК - ты такой какой есть в конкретный момент времени и этот момент фиксирует камера.

А еще один журнал бизнес-направленности в 2007 году разместил меня на обложку журналу, в итоге моя голова была почему-то увеличена относительно всего тела, мы долго с друзьями смеялись, на тему, что видимо, если ты бизнес-вумен, то ты должна быть "башкан", что типа у тебя "большой" мозг smile:D , правда, в 2009 году тот же журнал повторно разместив на обложке мое фото, спустя 2 года решил, что пусть голова будет нормальная...спасибо ребята !
Apolonius  (Apolonius)
#
Не все фото удалось найти... как выглядят топы это у меня один из показателей устойчивости банка, ибо очень тяжело на лице скрыть совершенные финансовые преступления или наоборот показать, что твоя деловая репутация на высоте.
Из Ваших фото мне эта больше понравилась
http://www.trust.ru/about/press_centre/smi/detail.php?pda=Y&ID=33000
В целом много хороших фото
А вот Олег Дикусар... или фото такое или что, но я к нему бы охранника приставил, чтобы проконтролировать, чтоб в карман себе сверх зарплаты ничего не клал и его сделки особо проверял бы. Напомнил мне Михаила Касьянова, у которого была кличка Миша - 2%. Я правда только одну фотку его нашел, где он улыбается с иностранцем в Лас Вегасе. Хотел узнать, Вы команду Правления банка формировали сами или возглавили ту, которая уже была в банке? Также вопрос как Вы в сегодняшних условиях оцениваете банки, как контрагентов, на что обращаете внимание?
И вот ещё вопрос по аналитике в Трасте по балансам банков, где можно посмотреть показатели за 2008 год и начало 2009 года (а то там у Вас только за год показывается) А я вот оценивал глубину падения Райфа на днях иего падение идет не год, а уже почти 2 года с 1.01.2009 до сейчас на 100 млрд припал, а если за год смотреть, как у Вас на сайте, то падение не так заметно.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
http://www.trust.ru/about/accounts/accounts_rsbu/
см по ссылке на сайте в разделе отчетность - 101 форма и ОПиу 2007-2009 гг

Однако, здесь необходимо учесть следующий факт, что в 2008 году было объединение двух банков ИБ и НБ Траст, насколько корректно проводить сравнение отчетности а двнной ситуации ? Объективным будет сравнение данных 2009 года и 2010 года.
(sefer)  (s05)
#
извините за опечатку (женьщина) женщина без ь
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Женщина с "ь" гораздо лучше женщины без "ь"... smile:D smile:D smile:D
Артем Генкин  (artgen)
#
Надия, а есть какие-то ощутимые отличия (в характере, поведении, привычках, взглядах...) между Вами виртуальной (блоггером) и реальной (бизнес-леди, банкиром)?
Согласитесь, даже один человек в офлайне и онлайне может представлять собой две разные ... пытаюсь подобрать слово... личности. Как с этим у Вас обстоит?
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Стержень у каждого человека - один, надеюсь, что и у меня это так.
Хотя, конечно же, ролей у каждого из нас много: я-дочь, я-жена,я-сестра, я-подруга,я-друг, я-коллега, я-руководитель, я-подчиненный... Точно, я - не хамелеон! smile;)
Олег Лазченко  (oflazche)
#
Надия, добрый день.
Прошу извинить, что не по теме Блога к Вам обращаюсь.
Дело в том, что в адрес нашего предприятия (расположенного в г.Челябинске) поступила заявка от банка ТРАСТ на аренду площадей.
Я хотел бы воспользоваться возможностью и пригласить Вас на презентацию площадей, требуемых Вашему банку. Возможно Вам это будет интересно.
Прошу меня извинить, если вопрос не по-адресу )
Трудно было не вопользоваться возможностью пригласить человека, принимающего решение.
Мой контактный телефон: (351) 725-74-04
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Олег, спасибо за приглашение. Мы,действительно,заинтересованы в смене расположения нашего текущего офиса в г. Челябинске (сейчас неудачное место) и ищем помещение, соответствующее нашим новым стандартам. Решение по такого рода вопросам принимает рук-ль, курирующий развитие регинальной сети. Мои коллеги свяжутся с Вами,Олег, еще раз спасибо за приглашение.
К сожалению, я сама не была в г. Челябинске ни разу, только лишь в соседнем Екатеринбурге ( правда, там довелось побывать раз 5-ть smile:) ).
Олег Лазченко  (oflazche)
#
Надия, благодарю Вас за помощь. Сегодня сотрудники офиса в Москве связались с нами.
Спасибо.
A A  (NC_)
#
Про реальность и виртуальность хорошо расказано в романе Евгения Замятина "Мы".


Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Роман Е. Замятина "МЫ" купила, прочту в отпуске в ближайшие две недели, спасибо за рекомендацию !
A A  (NC_)
#
Буду рад, если Вам понравится.
Надо учитывать в какое время и в какой стране был написан этот роман.
А вот отношения между людьми, к реальности и виртуальности, описанные в романе, со временем мало изменились.

Удачи в бизнесе!
Иван Александрович Николаенко  (89182532486)
#
Я так понимаю, на указанный автором вопрос так никто и не дал исчерпывающий ответ.
Просто есть публичные личности, которым по долгу службы необходимо быть публичными, а есть те, кому хочется общаться, а по долгу службы не велено (их реально и искренне жаль smile:cry: , они тоже хорошие, и много бы "рассказали" smile:oops: )!
Я к примеру отношусь к первой, как и Вы Надия, категории. Работа у меня такая недвижимость в ЮФО сдавать и продавать! Наоборот готов общаться, но исключительно конструктивно, не люблю болтунов и вакуум-агрегаты (собирающих информацию и идеи получения дохода).

Mobile: 89182532486
Skype: i89182532486
E-mail: 89182532486@mail.ru
С уважением к Вам и Вашему бизнесу, Николаенко Иван Александрович

Кстати, есть идеи для возвратного инвестирования банковских финансов.
Mikhail N  (notar)
#
Уважаемая Nadia (Надия)!
После непродолжительной переписки пришёл к выводу, что Ваши блоги – односторонний продукт PR- и популяризационной деятельности. К сожалению, на конкретные сообщения Вы не отвечаете, что создаёт впечатление о задуманности «проекта» в качестве халявного, направленного бесплатное на выяснение мнения контрагентов банка (социология), а также на получение «халявных» микроконсультаций! Вам неоднократно в течение длительных и вполне разумных сроков направлялись сообщения по ситуации с реструктуризацией долга перед банком ОАО НБ «ТРАСТ». Ответов не получено до сих пор! Это не этично, вряд ли у Вас нет времени на просмотр сообщений, а если нет, так зачем тогда писать «блоги»? По этой причине вынужден прекратить переписку с Вами до получения корректных ответов.
С уважением, Михаил (Notar).
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Блог - это конечно один из инструментов PR, посмотрите сколько блоггеров появилось только на банки.ру, не говоря о других порталах
Кстати, многие ли решили чьи-либо проблемы, я же, однозначно, ориентируюсь только на банковские профессиональные темы и не рассуждаю про футбол, погоду, природу и прочую частную жизнь и разобрала целый ряд сложных ситуаций, которые возникают у каждого банка с клиентами ( как и в любых сервисах - всегда есть недовольный клиент...).
Теперь к вашей теме :
1. первое письмо Михаил я от Вас получила 30 мая - на тему рекламы
2. второе письмо 01 го июня Вы направили сообщение с указанием конкретной ситуации по ипотечному кредиту ( описывая, что это ситуация не ваша, а одного вашего знакомого )
3. ситуацию - разобрали, однако, я готова ее прокомментировать непосредственно заемщику
( в таких ситуациях посредничество, по моему опыту, приводит к дополнительному недопониманию ), пжл, ответьте на мое письмо, направленное Вам сегодня.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Иван Александрович, думаю, что если есть что сказать, то надо общаться.
Кто-то пишет книги, кто-то музыку, кто-то ведет блог...
ЮФО - это приятное место, особенно летом.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
ПОСТ ЗАКРЫТ. ЖДУ ВАШИ СООБЩЕНИЯ В НОВЫЕ ПОСТЫ.
Здесь ответила на все вопросы, Михаил и вам написала, уверена, что вопрос вашего друга - решим, пришлите его контакты.

Посетители блога часто спрашивают : "Если пост закрыт, а есть комментарий на тему, куда писать ?"

ОТВЕТ : Захотите написать на любую ранее затронутую тему, пишите в любой текущий незакрытый пост (если даже не по теме), обсудим, без вниманию не оставлю !

Максим Талбушкин  (sferarazv)
#
Добрый день!
Я воспользуюсь возможностью высказать свое мнение. Виртуальность она тоже полезна, хотя бы потому что можно узнать как работают Ваши специалисты. Наша компания хочет стать клиентом банка ТРАСТ. Я позвонил в Ваш банк после Н Года. Ответила девушка записала наши координаты и сказала что специалист банка с нами свяжется и мы обсудим все моменты касаемые открытия расчетного счета. Прошла неделя - тишина. Через неделю я снова звоню, и говорю ребята я хочу Вам принести деньги и обслуживаться у Вас.... мне пообещали что недоразумение будет устранено.... и скажу что устраняют по сей день сегодня 7 июля 2010 года, от банка ни ответа ни привета как гововорится... Вопрос почему такое отношение? Ваш банк тратит много денег на рекламу и когда клиенты идут к Вам ваши специалисты хлопают дверями перед носом. Или вносите поправку в рекламу "банк для организаций по активам не меньше чем Газпромнефть...." Свои слова могу подтвердить по телефону (925)0833973.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
(Максим Талбушкин) • 07.07.2010 18:47▲ · #ссылка
скорость реакции меня поразила.... приятно что есть люди (хотелось бы познакомиться с такой девушкой и пообщаться не только по телефону ) кому не безразличен банк и его потенциальные клиенты. Раз читаются высказывания и коментарии, интересно узнать что Вы думаете о таких услугах как тендерное кредитование http://www.solidinvest.ru/razdel/razdel_914.aspx
и о работе по кредитованию контрактов на поставку по которым проводится или проводилось хеджирование. Имеется ввиду рынок нефтепродуктов.Также на сайте банка я не нашел факторинга.... какие перспективы развития данного продукта?
____________________________________________________________­_________________

Максим,я рада, что мы решили Ваш вопрос.
alexeykrol  (alexeykrol)
#
Я думаю, что тендерное кредитование может быть очень эффективно. И я сам и ряд моих знакомых столкнулись с ситуацией, когда для участия в тендерах, особенно по 94ФЗ необходимо вносить залог от 5 до 30% суммы контракта, причем подчас залог оставляется вплоть до завершения контракта, как инструмент мотивации недобросовестных поставщиков. Для крупных аффилированных компаний это возможно не актуально, так как размер их оборотки, операционный цикл и денежные потоки позволяют резервировать (по сути беспроцентно кредитовать организатора тендера) средства. Но для предприятий среднего и малого бизнеса это может быть актуально. Если банк предоставляет кредит, то предприятие может подавать не одну, а целый пул заявок, соответственно вероятность выигрыша возрастает, а гарантия возврата средств 100% и как правило обеспечена государством. Более того, по сути сама транзакция может быть произведена прямо между Банком и организатором тендера, причем Банк может выступить еще и диспетчером платежей в качестве дополнительной услуги для организаторов тендера (я работал с минкультом - для них это реальная головная боль). Как правило срок рассмотрения от 3 до 4 месяцев, поэтому проценты НЕ МОГУТ быть высокими и большими (это не бланковый кридит и всегда есть гарантия возврата средств). Я могу сказать так, если бы я знал о такой возможности, то, к примеру, около года назад мог бы подать не 1, а 10 заявок. Но есть нюансы - есть компании, которые работают от тендера к тендеру, на проектной основе и часто их денежный поток бывает импульсивным - то густо, то густо. Поэтому при анализе рисков таких заемщиком нужно учитывать специфику конкретного бизнеса, так как могут быть нюансы и если подходить по единому лекалу, то можно выкинуть вполне внятную категорию заемщиков, а учитывая объем рынка тендеров - это не малые деньги. Вопрос в том, проявит ли конкретный Банк политическую волю в расширении процедур решения своего Кредитого комитета и работы скоринговых систем. Впрочем, это вопрос обоснования - с учетом объема рынка, рисков, объемов фондирования и т.п.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения