О чем может быть тема из виртуальности в реальность ? О вас – посетители блога.
Один мой коллега-банкир писал здесь на банки.ру, что на блогах происходит диалог такого формата:
с одной стороны, ты – открыт под своим реальным именем и представляешь конкретный Банк, «Мало кто…… открыто выходит на площадку, где не видно никого кроме ников и аватаров и отвечает на вопросы и рассказывает про себя и свой банк. Не на все вопросы получается или можно ответить, но ты готов эти вопросы услышать, лишая себя «права на незнание».
а с другой стороны, ники,неймы,скрытые лица
И вот появились еще первые лица банков с блогами на банки.ру, и вот еще открылись лица… приветствую всех «новичков»! Прививается культура «трансперенси» как в виде отчетности банков на сайтах,так и в виде реальных лиц с мнением и позицией.
Теперь о вас – посетители : в феврале, здесь на банки.ру в своем посте «ПЕРВЫЕ «СТОТЫСЯЧ» в @» я отметила самых активных и содержательных посетителей блога, конечно-конечно на мой субъективный взгляд.
Решился, захотел, нашел время или любой другой глагол … вынырнуть из виртуальности в реальность пока один из трех отмеченных и получил бутылку виски от ТРАСТа – Sotnik ( Денис ). Денис приятно было с Вами познакомиться, списаться по почте и подружиться в одной из социальной сети @. Представляю из виртуальности Sotnika в реальности Дениса, см фото ниже.
P.S. А еще про виртуальность хорошо пишет С.Лукьяненко в романе «Лабиринт Отражений», жаль пока фильм не сняли по мотивам этого романа…., а все он-лайн новости сети,о новинках и гаджетах рекомендую читать на www.f5.ru (лучшее из всемирной паутины…) !
Комментарии 46
Виски "Trust"...
А что... То же прибыльно...
а вот виски от Траста в руках Дениса - это были виски Macallan, оказывается этому бренду почти 200 лет !
Вкусняшка...
У нас нет фирм с такой историей?
Пожалуйста, Кузнецовскому фаянсу в 2009 году исполнилось 200 лет.
А какие вещи делают сейчас!
Настоящий Русский фаянс.
Посмотрите, не пожалеете www.novoe-konakovo.ru
На RTG ( RUSSIAN TRAVEL GUIDE- это познавательный телеканал о России ) я посмотрела передачу про Ломоносовский фарфор, здорово !
Но вот одна проблема, пиар слабоват, в Москве проще купить посуду- Villeroy & Boch,чем российский фарфор - и магазинов много и расположены удобно и работают до 22 часов и подарочный сертификат можно приобрести и еще многое другое, а наши как-то со всем этим плохо работают... вот и приходится в подарок покупать импортный фарфор...
например, в рамках программ финансирования от ЕБРР (Европейский Банк Реконструкции и Развития)не финансируются проекты, связанные с производством алкоголя, здесь не столько этический вопрос (это безусловно присутствует),сколько вопрос - "зарегулированности" этой отрасли...
Но ТРАСТу в качестве символического дара больше бы подошел Абсент. На нем выросло целое поколение импрессионистов, составивших основу культуры модерна и ставшими символом новаций в искусстве. Но новациии бывают хороши не только в искусстве, но и в банковском деле, особенно во времена экономического кризиса. Ведь каждый из нас сам рисует картину своей жизни ...
Думаю, что от нынешнего абсента уже невозможно сойти с ума как это было с парижской богемой. Та «зеленая фея», видимо волшебно преобразовывала мир реальности, в котором тогда жили Пикассо и Ван Гог,погружая первого в голубой и розовый мир, а второго - в желтый. Никогда не пробовала абсент сама, да и в принципе, не употребляю алкоголь. Я была в мае на выставке парижской коллекции Пикассо, действительно, потрясающе и стоило постоять в очереди. Личность - масштабная, главное, что я вынесла для себя : как только Пикассо постигал для себя один стиль, так сразу он переходил к другому, тем самым открывая все новое-новое. Художник-ученый, художник-инноватор! Это как в бизнес, нельзя стоять на месте, надо двигаться вперед !
Три рюмочки чистого - и мультики в голове включаюцца.
прослезился...
Я не думаю,что Вам будет комфортно...гораздо проще все делать самому.и мыслли высказывать итд итп...а то ведь понаписать знаете чего могут эта пресс служба...
не много ли сил и ресурсов на такое дело расходуется тогда?
и очень надеюсь, что Надия Наримановна не приняла это на свой счет.
(сам) можешь использовать в ответах моментальные ассоциация, экспромты и т.п...в этом и есть живость твоего блога.
по поводу того, что лица топ-менеджеров "это своеобразная визитная карточка банка" согласна с Вами, лучший пример, на мой взгляд, Олег Тиньков
А еще один журнал бизнес-направленности в 2007 году разместил меня на обложку журналу, в итоге моя голова была почему-то увеличена относительно всего тела, мы долго с друзьями смеялись, на тему, что видимо, если ты бизнес-вумен, то ты должна быть "башкан", что типа у тебя "большой" мозг , правда, в 2009 году тот же журнал повторно разместив на обложке мое фото, спустя 2 года решил, что пусть голова будет нормальная...спасибо ребята !
Из Ваших фото мне эта больше понравилась
http://www.trust.ru/about/press_centre/smi/detail.php?pda=Y&ID=33000
В целом много хороших фото
А вот Олег Дикусар... или фото такое или что, но я к нему бы охранника приставил, чтобы проконтролировать, чтоб в карман себе сверх зарплаты ничего не клал и его сделки особо проверял бы. Напомнил мне Михаила Касьянова, у которого была кличка Миша - 2%. Я правда только одну фотку его нашел, где он улыбается с иностранцем в Лас Вегасе. Хотел узнать, Вы команду Правления банка формировали сами или возглавили ту, которая уже была в банке? Также вопрос как Вы в сегодняшних условиях оцениваете банки, как контрагентов, на что обращаете внимание?
И вот ещё вопрос по аналитике в Трасте по балансам банков, где можно посмотреть показатели за 2008 год и начало 2009 года (а то там у Вас только за год показывается) А я вот оценивал глубину падения Райфа на днях иего падение идет не год, а уже почти 2 года с 1.01.2009 до сейчас на 100 млрд припал, а если за год смотреть, как у Вас на сайте, то падение не так заметно.
см по ссылке на сайте в разделе отчетность - 101 форма и ОПиу 2007-2009 гг
Однако, здесь необходимо учесть следующий факт, что в 2008 году было объединение двух банков ИБ и НБ Траст, насколько корректно проводить сравнение отчетности а двнной ситуации ? Объективным будет сравнение данных 2009 года и 2010 года.
Согласитесь, даже один человек в офлайне и онлайне может представлять собой две разные ... пытаюсь подобрать слово... личности. Как с этим у Вас обстоит?
Хотя, конечно же, ролей у каждого из нас много: я-дочь, я-жена,я-сестра, я-подруга,я-друг, я-коллега, я-руководитель, я-подчиненный... Точно, я - не хамелеон!
Прошу извинить, что не по теме Блога к Вам обращаюсь.
Дело в том, что в адрес нашего предприятия (расположенного в г.Челябинске) поступила заявка от банка ТРАСТ на аренду площадей.
Я хотел бы воспользоваться возможностью и пригласить Вас на презентацию площадей, требуемых Вашему банку. Возможно Вам это будет интересно.
Прошу меня извинить, если вопрос не по-адресу )
Трудно было не вопользоваться возможностью пригласить человека, принимающего решение.
Мой контактный телефон: (351) 725-74-04
К сожалению, я сама не была в г. Челябинске ни разу, только лишь в соседнем Екатеринбурге ( правда, там довелось побывать раз 5-ть ).
Спасибо.
Надо учитывать в какое время и в какой стране был написан этот роман.
А вот отношения между людьми, к реальности и виртуальности, описанные в романе, со временем мало изменились.
Удачи в бизнесе!
Просто есть публичные личности, которым по долгу службы необходимо быть публичными, а есть те, кому хочется общаться, а по долгу службы не велено (их реально и искренне жаль , они тоже хорошие, и много бы "рассказали" )!
Я к примеру отношусь к первой, как и Вы Надия, категории. Работа у меня такая недвижимость в ЮФО сдавать и продавать! Наоборот готов общаться, но исключительно конструктивно, не люблю болтунов и вакуум-агрегаты (собирающих информацию и идеи получения дохода).
Mobile: 89182532486
Skype: i89182532486
E-mail: 89182532486@mail.ru
С уважением к Вам и Вашему бизнесу, Николаенко Иван Александрович
Кстати, есть идеи для возвратного инвестирования банковских финансов.
После непродолжительной переписки пришёл к выводу, что Ваши блоги – односторонний продукт PR- и популяризационной деятельности. К сожалению, на конкретные сообщения Вы не отвечаете, что создаёт впечатление о задуманности «проекта» в качестве халявного, направленного бесплатное на выяснение мнения контрагентов банка (социология), а также на получение «халявных» микроконсультаций! Вам неоднократно в течение длительных и вполне разумных сроков направлялись сообщения по ситуации с реструктуризацией долга перед банком ОАО НБ «ТРАСТ». Ответов не получено до сих пор! Это не этично, вряд ли у Вас нет времени на просмотр сообщений, а если нет, так зачем тогда писать «блоги»? По этой причине вынужден прекратить переписку с Вами до получения корректных ответов.
С уважением, Михаил (Notar).
Кстати, многие ли решили чьи-либо проблемы, я же, однозначно, ориентируюсь только на банковские профессиональные темы и не рассуждаю про футбол, погоду, природу и прочую частную жизнь и разобрала целый ряд сложных ситуаций, которые возникают у каждого банка с клиентами ( как и в любых сервисах - всегда есть недовольный клиент...).
Теперь к вашей теме :
1. первое письмо Михаил я от Вас получила 30 мая - на тему рекламы
2. второе письмо 01 го июня Вы направили сообщение с указанием конкретной ситуации по ипотечному кредиту ( описывая, что это ситуация не ваша, а одного вашего знакомого )
3. ситуацию - разобрали, однако, я готова ее прокомментировать непосредственно заемщику
( в таких ситуациях посредничество, по моему опыту, приводит к дополнительному недопониманию ), пжл, ответьте на мое письмо, направленное Вам сегодня.
Кто-то пишет книги, кто-то музыку, кто-то ведет блог...
ЮФО - это приятное место, особенно летом.
Здесь ответила на все вопросы, Михаил и вам написала, уверена, что вопрос вашего друга - решим, пришлите его контакты.
Посетители блога часто спрашивают : "Если пост закрыт, а есть комментарий на тему, куда писать ?"
ОТВЕТ : Захотите написать на любую ранее затронутую тему, пишите в любой текущий незакрытый пост (если даже не по теме), обсудим, без вниманию не оставлю !
Я воспользуюсь возможностью высказать свое мнение. Виртуальность она тоже полезна, хотя бы потому что можно узнать как работают Ваши специалисты. Наша компания хочет стать клиентом банка ТРАСТ. Я позвонил в Ваш банк после Н Года. Ответила девушка записала наши координаты и сказала что специалист банка с нами свяжется и мы обсудим все моменты касаемые открытия расчетного счета. Прошла неделя - тишина. Через неделю я снова звоню, и говорю ребята я хочу Вам принести деньги и обслуживаться у Вас.... мне пообещали что недоразумение будет устранено.... и скажу что устраняют по сей день сегодня 7 июля 2010 года, от банка ни ответа ни привета как гововорится... Вопрос почему такое отношение? Ваш банк тратит много денег на рекламу и когда клиенты идут к Вам ваши специалисты хлопают дверями перед носом. Или вносите поправку в рекламу "банк для организаций по активам не меньше чем Газпромнефть...." Свои слова могу подтвердить по телефону (925)0833973.
скорость реакции меня поразила.... приятно что есть люди (хотелось бы познакомиться с такой девушкой и пообщаться не только по телефону ) кому не безразличен банк и его потенциальные клиенты. Раз читаются высказывания и коментарии, интересно узнать что Вы думаете о таких услугах как тендерное кредитование http://www.solidinvest.ru/razdel/razdel_914.aspx
и о работе по кредитованию контрактов на поставку по которым проводится или проводилось хеджирование. Имеется ввиду рынок нефтепродуктов.Также на сайте банка я не нашел факторинга.... какие перспективы развития данного продукта?
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Максим,я рада, что мы решили Ваш вопрос.