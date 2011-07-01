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Жизнь вне офиса

01.07.2011 12:36 17 8 660 просмотров
Знакомьтесь, банкиры тоже люди smile:)
Сотрудники нашего Банка и их увлечения.

Комментарии 17

Штампованный Враг  (Штампованный Враг)
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Слышал, Копперфильд у Вас одно время работал в потребкредитовании. smile:)
Сергей Савельев  (kev)
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Бухгалтер-каратист это оригинально и, наверное, полезно для банка smile:wall:
Юрий Тарасов  (Tar5)
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Назвать этих сотрудников банкирами, не очень-то честно, это простые клерки. Но как массовая реклама - неплохая идея. Есть еще бухгалтеры- футболисты (типа меня), только в другом банке. Кстати, висели в нашем городе на баннере несколько месяцев.
plazzma32  (plazzma32)
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Офисным работникам просто необходимо заниматься спортом для поддержания форм
Олег Щеглов  (ole1839)
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Очень хорошо,что сотрудники занимаются спортом.В здоровом теле здоровый дух.А так же красивая фигура,походка и осанка.
Александра Маркелова  (Sacha3050)
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Юрию Тарасову--А как называются те,кто ходит в море? smile:evil:
Судостроители-это кто? А просто строители? smile:evil: Продолжить? smile:shuffle: smile:D Главное, что увлечения очень разносторонние!
Интересные!
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Сколько экспрессии в Ваших словах и отрицательных эмоций.Краснолицые смайлики напоминают сотрудников банков,выдающих себя за банкиров! smile:D Всех кассиров и операционистов в БАНКИРЫ,УРА!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Всех кассиров и операционистов в БАНКИРЫ,УРА!

...и наоборот smile:shuffle:
Устроить вообще - день самоуправления smile:D
Чем не спорт? Делать ставки на то, на сколько процентов полысеют банкиры за этот день...
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
и еще в догонку:не все моряки каптитаны,но есть к чему стремиться! smile:)
RichertAnn  (RichertAnn)
#
Очень здорово, что люди "увлеченные" и что кроме работы они успевают добиваться успехов и в спорте - супер
peterp  (peterp)
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И. Ефремов "Час Быка": "...Сущность этого счастья оставалась непонятной Чеди, пока она не постигла, что богатство и бедность на планете Ян-Ях измерялись суммой мелких вещей, находившихся в личном владении каждого. Во всепланетном масштабе, в экономических сводках, в сообщениях об успехах фигурировали только вещи и полностью исключались духовные ценности. Чеди позднее убедилась, что самосовершенствование не составляло задачи человечества Ян-Ях"
Александра Маркелова  (Sacha3050)
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И не все капитаны - моряки smile8) И не все судостроители - владельцы
судоверфи smile:cry: Я полагала, что речь идёт о разносторонних интересах сотрудников банков, их увлечениях, их участии в других сферах окружающей нас жизни. smile:{} А не какие такие-сякие клерки банков smile:( smile:?: smile:nunu:
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Может Вы чего и полагали,но мысли свои изложили именно таким образом,что позволило их так откомментировать.Да не суть важно. smile:) О расносторонних увлечениях никто и не спорил.Бравушки "банкиры",особенно Александра Горбатова,красавица плюс бесстрашная!Трасту есть чем гордиться. smile:shuffle:
olga_putyatina  (olga_putyatina)
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Очень здорово уметь так совмещать работу в банке и такие виды деятельности smile:idea:
Татьяна Макарец  (Noregressus)
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Моисей Абрамович - в точку!! Про наоборот мне очень понравилось. smile:D
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