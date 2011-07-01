Жизнь вне офиса

Штампованный Враг (Штампованный Враг) 01.07.2011 16:54 # Слышал, Копперфильд у Вас одно время работал в потребкредитовании. 0
Комментарии 17
Судостроители-это кто? А просто строители? Продолжить? Главное, что увлечения очень разносторонние!
Интересные!
...и наоборот
Устроить вообще - день самоуправления
Чем не спорт? Делать ставки на то, на сколько процентов полысеют банкиры за этот день...
судоверфи Я полагала, что речь идёт о разносторонних интересах сотрудников банков, их увлечениях, их участии в других сферах окружающей нас жизни. А не какие такие-сякие клерки банков
Посмотрите пож. эту ветку: http://www.banki.ru/services/responses/bank/index.php?a&responseID=3043270
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