Нацелены на максимальную эффективность бизнеса

В понедельник на портале Банки.ру вышло мое видеоинтервью,
его можно посмотреть здесь:
http://www.banki.ru/news/video/?id=3054682
и на YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=KZV1ZFLG4iQ
Многих тем удалось коснуться только тезисно,
так как видеоформат довольно жестко ограничивает нас по времени.
Если у вас есть какие-либо вопросы по теме интервью, спрашивайте - готова ответить!
Основные темы к обсуждению были такими:
- Почему большая часть пассивов банка состоит из вкладов физлиц?
- Какими будут темпы привлечения средств в этом году?
- Что происходит с просрочкой по розничным кредитам?
- Доволен ли банк работой «звездного сотрудника» Брюса Уиллиса?
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Кстати, про "звездного сотрудника": честно скажу, с самого начала я этой компании с лозунгом "такой, как я - только банк", как и многие люди, не понял, но, на мой взгляд, последние слоганы, особенно "Когда мне нужны деньги - я просто беру их" попали в точку: все-таки Брюс Уиллис у нас больше ассоциируется как некий "крутой перец". Удачи вам и вашему "коллеге" в 2012ом году, и пусть он все деньги не забирает, нам тоже пригодятся
Скажите, в рамках развития ПОС-кредитования НБ Траст ставит перед собой какие-либо амбициозные цели? Например, занять лидирующие позиции? Или данный проект направлен на типичную диверсификацию бизнеса без каких-либо конкретных планов?
Спасибо.
На первом этапе наша задача - быть на этом, текущая доля составляет менее 2% ( да и смысла считать долю на рынке на этой стадии не имеет смысла). До конца года вырастем до уровня -4 млрд руб. Такой результат мы считаем успешным,данный рынок характеризуется высокой конкурентностью и работает более 10 лет.
Учитывая, что клиентский сегмент POS кредитования близок к " нашей" рознице , а так же наличие широкой рег сети Банка, мы ставим перед собой задач быть в числе лидеров рынка. Безусловно, для этого необходимо время.
Могли бы Вы поделиться своим мнением о развитии компоненты инвестиционных услуг для частных лиц в банке(банках). Считаете их излишне рискованными, низкоэффективными с точки зрения бизнеса?
Речь не о существующем брокеридже, ДУ, паевых фондах. На мой взгляд, в период низких депозитных ставок и высоких циклов на фондовых рынках можно формировать инновационные продуктовые предложения для клиентов на стыке рынков - это комбинированные продукты с защитой капитала, структурные ноты, инвестиционные, пенсионные накопительные карты и т.п. Или это все-таки банкам и их клиентам неинтересно?
Короткий ответ: и банкам и клиентам - интересно!
PS Вадим, спасибо за интересные и полезные материалы в вашем блоге. Каждый раз жду с нетерпением ваших постов.
Мне это интересно и как специалисту, и также просто как потребителю.
Получилось, что ТРАСТ стал банком шаговой доступности (реально всего шагов 15 от подъезда). Пока можно валюту купить или депозит положить. За паями приходится ходить подальше ))) Хорошо бы в перспективе иметь возможность приобретения и в отделении каких-то инвестинструментов.
PS Также с интересом жду новых маркетинговых и рекламных решений Вашего банка.
Хочу пожелать банку "Траст", чтобы максимальная эффективность бизнеса напрямую была связана с ростом ставок по вкладам.
Ну и надеюсь на вклады с подарками к новому году.....
Сделал очень интересный вывод...
В нашем городке сегодня сдача в аренду коммерческой недвижимости
имеет доходность порядка 28% годовых, жилой недвижимости - 10-12% годовых, да и сама недвижимость как известно всегда в цене.
По-моему правильнее взять кредит, купить "квадраты" и неплохо зарабатывать особо ничего не делая. Получится больше чем проценты по вкладу.
Или вкладываться в рекламу, расширять бизнес, создавать инфраструктуру и рабочие места (на кредиты опять же)...
С другой стороны - кредитные карты. С ними не возникает ситуации, что ты не можешь заплатить.
1) в интервью чуть-чуть коснулись темы лояльности. Если есть хорошая история в Трасте, наверное к таким клиентам можно применять пониженные проц.ставки. А этого вроде как нет...
2) об эффективности... В "друзьях" мной давно закинута идея о внешних переводах с кредиток, под "божескую" комиссию. Неплохо было бы включить возможность пополнять интернет-кошельки. Надия Вы как-то обмолвились, что у Вас нет времени ходить по магазинам и Вы предпочитаете покупать в интернете. Но покупка в интернете это не только ввод номера карты срока действия и CVV2. Очень многие продавцы просят делать безналичные переводы на свои счета или инет-кошельки. Я автозапчасти так покупаю, а моя супруга-ткани. И Траст пока не позволяет делать это в кредит. В "друзьях" кстати приняли эту идею. Дак сделайте наконец.
С пожеланием успехов По уши прокредитованный ваш клиент Антон
Я, конечно, не Ваш с Надией коллега, но мне кажется. что стратегия банка очевидна: привлекать деньги дорого и кредитовать дорого. а с МСБ вторая часть постулата не проходит - там все-таки люди деньги умеют считать.
Другое дело, что Траст выбрал эту стратегию не от хорошей жизни - кризис они встретили с большим объемом ценных бумаг, да еще и набрались дорогих трехлетних депозитов под 14 - 18%, спасая ситуацию с ликвидностью. А разрыв с рейтинговыми агенствами закрыл Трасту привлечение денег из=за рубежа под разумный процент. Отсюда и ставка на деньги населения... , что вызывает законную обеспокоенность г-жи Ищеевой, ибо население у нас нервное...
Но, вынужденность выбора такой стратегии, не значит, что она не работает... Во всяком случае в Сантандере лет двадцать назад она сработала. В общем и в Трасте видна позитивная динамика - вложения в ценные бумаги снижаются, операционные доходы растут. Даже прибыль начали показывать... .
так что на фига ( пардон за неполиткорректность) им МСБ?
В МСБ есть 4 сегмента: микро - micro, смолл- small ( малый), медиум-medium ( средний) и лач медиум ( large medium). ТРАСТ исторически фокусировался на сегменте микро-кредитования, незначительная часть портфеля была сформирована в направлении среднего бизнеса ( доля составляла на более 30%). На рынке есть банки, работающие с сегментом МСБ и полностью концентрирующие на работе с клиентами уровня медиум и неработающими активно с микроклиентами. Это выбор и стратегия каждого Банка. Для ТРАСТа, имеющего лидирующие позиции на рынке розничных услуг логично фокусироваться на " близких" сегментах, таких как микрокредитование.
Банк существенно расширил географию предоставления микрокредитов, в 2010 году такие кредиты предоставлялись в 115 офисах, сейчас в 300 офисах. Внесены изменения в технологию принятия решения по таким кредитам, срок принятия решения составляет 30 минут.
Мы продолжаем совершенствовать бизнес-процессы в направлении микро-кредитования, тк планируем быть лидером этого рынка. По итогам 2010 года ТРАСТ вошел в тройку банков по кол-ву выдаваемых кредитов в МСБ, безусловно, кол-во выдаваемых кредитов -это критерий микро-кредитования.
А банк Ваш нравится, в любом случае- удачи Вам.
Текущая ситуация с контрагентом не совсем понятна, его рассматривают уже более 3-х месяцев и не дают никакого ответа(он обратился в ближайший офис по месту регистрации - в г. Королев, там встречался с Молчановой Мариной) Что ему делать, уходить в другой банк? помогите пожалуйста ускорить рассмотрение. Спасибо, С Уважением Алексей.
Данный клиент полностью и своевременно был проинформирован о статусе рассмотрения его заявки и объективных причинах, по которым решение не может быть принято оперативно. Для получения овердрафта необходимо предоставить в банк определенный список документов - именно этого в настоящий момент и не хватает для рассмотрения заявки на кредит по данному клиенту. После предоставления всех необходимых документов, мы готовы в кратчайшие сроки принять решение о кредитовании.
Прочитал на Вашем сайте Информация о вкладах, что количество вкладчиков на сегодняший день составляет 149404 человек.
Может объявить конкурс - "Стань 150000 вкладчиком и получи в подарок iPAD"
И 2 утешительных приза 149999-му и 150001-му вкладчику
Ну, например, на полчаса-час позже закрываться? Или повышать взаимозаменяемость сотрудников чтобы в офисах по 2 и более кассы работало (где 2 и более предусмотрено) в моменты пиковых нагрузок?
А вы в каком офисе обслуживаетесь?
Уж и на сайте писал и говорил, но увы!..
После написания на сайте месяцок-два проработали по 2 кассы в пиковые периоды (обед, после 18), а потом все по-старому....
И еще 1 момент, по поводу которого тоже писал, но реакции особой не ощутил:
висит листочек на двери кассы: "Физ. лица по вкладам и юр. лица без очереди!"
Но никто ничего для этого не делает! Т.е. ситуация: обед, толпа народу в кассу (которая разумеется работает одна --- вторая кассирша на обеде), иду снимать/пополнять, но никто меня через эту очередь не проводит!! Спрашиваю операционисток: "Мне что, самому всем говорить что я по вкладам и распихивать всех?" -- ничего внятного в ответ.
Может снимут это объявленьице чтобы не раздражало попусту раз никто его не выполняет?
А то обманутые ожидания дествуют хуже на отношение чем если этих ожиданий нет вообще
Негативные отзывы помогают совершенствовать качество сервиса.
Единственно правильный способ, на мой взгляд, оперативно реагировать на жалобы клиентов. Я и сама, планируя воспользоваться услугой той или иной компании, изучаю мнения других потребителей услуг, в том числе обращаю внимание на негативные отзывы. Порой после прочтения негативных отзывов отказываюсь от покупки у данной компании. Направление customer care ( забота о клиенте) делает первые шаги в нашем Банке и я уверена, что наш сервис станет значительно выше. Еще раз спасибо за ваши в том числе и негативные комментарии.
Надежность российских банков определяется, в основном, по финансовым показателям: достаточность капитала, группы рисков выданных кредитов и т.д. Но нередко клиентам банков эти формальные показатели не позволяют сделать вывод о целесообразности сотрудничества с кредитными учреждениями в условиях банковской конкуренции. Ведь для клиентов немалую роль имеют и размеры комиссий за предоставляемые услуги, и уровень сервиса при их оказании. И нередко, конфликты при взаимодействии с банком, небрежно работающим с клиентами, создает немалые проблемы для людей.
В связи с этим, по предложению активистов движения защиты прав потребителей возник интернет-проект «Банк невысокой культуры обслуживания». Возглавил оргкомитет проекта Председатель ЦК профсоюза управленческих и финансовых специалистов Константин Клименко.
Вот что он сообщим для СМИ: «Общественность очень плохо информирована о реальном положении дел с качеством предоставляемых банковских услуг. Нередко, банк тратит огромные средства на рекламную кампанию, привлекает мировых звезд для своей раскрутки. А на деле клиент получает очень низкое качество банковских услуг. Я сам являюсь клиентом ряда банков и поражаюсь огромной разнице в качестве банковского сервиса. Например, я очень пожалел, что поверил рекламе Национального банка «Траст». Этот банк уже неоднократно создал мне реальные проблемы при оформлении автокредита и кредитной карты. Достаточно сказать, что для активации кредитной карты мне звонили сотрудники банка семь раз (!). Каждый раз они дотошно уточняли мои персональные данные. Был звонок даже ночью! А в результате ночного интервью сотрудник банка сообщил, что произошел технический сбой и банк не может установить «Пин-код». Я обращался с письменной претензией к Председателю Правления банка Надии Черкасовой, но безрезультатно. И мне стало интересно, а что думают другие клиенты об уровне сервиса Национального банка «Траст» и других кредитных учреждений?
Чтобы провести публичное исследование по данному вопросу, будет создан специальный интернет-портал, где пройдет общественное обсуждение качества банковских услуг. Наиболее одиозным кредитным организациям будет присвоено звание «Банк невысокой культуры обслуживания». Пусть потенциальные клиенты сделают соответствующие выводы и выберут наиболее клиентоориентированный банк!»
www.open-letter.ru
Я не поленилась и посмотрела рекламируемый вами портал www.open-letter.ru, информативность ресурса низкая. Я ориентируюсь на объективный Народный Рейтинг на портале banki.ru. Здесь есть конкретные ситуации клиентов и в основном жалобы. Лстивых писем я там не видела в сторону банков. Любой объективный рейтинг я приветствую, однако в это надо вкладываться как это делают банки.ру
Будет возможность, пришлите ссылку на оригинал цитируемого вами господина. Говорят много в нашем государстве, а делают - мало. Я хотела бы ознакомиться с оригинальным текстом и разобраться в ситуации, если таковая была вообще.
так уж получилось что уже года 3 тесно общаюсь с Топами разного уровня и компаний. Работаю тем - точнее работал тем, кого Топы боятся и ненавидят больше всего - сотрудником экономической безопасности. Могу сказать одно - ТОПЫ самые счастливые люди (или на оборот)- они никогда не слышать правду о результатах своей работы. Кто им скажет ? подчиненные дорожат своим местом а друг ? друг - правды не скажет чтоб не обидеть, или сам топ. В филиалах ТРАСТА был три раза - один раз случайно- и два раза по делу - хотел открыть расчетный счет.
Не знаю чем радует банк Надию и иже с ней Топов (наверно з/п и золотым "парашютом" при увольнении), но вчера в филиале ТРАСТА - за те 2 часа которые я пытался открыть счет для своей компании - не было не одного довольного клиента. Один клиент долго объяснял сотруднику какая выписка ему нужна .Другой клиент битый час пытался узнать кто ему вчера звонил и пригласил в филиал . (сотрудники банка стойко отмалчивались).
Мне сотрудник открывал счет слушая инструкции по телефону.. Еще один клиент ...хотя всех не перечислить.
Я неладное почувствовал когда мне самому пришлось напоминать сотруднику какие доки еще нужны. ) И понял что все плохо когда он мне обьявил в КОНЦЕ:
- "..я не этим не занимаюсь- просто подменяю, будьте готовы еще раз придти ))"
Но я и это стерпел - так как тариф Лояльный + - меня устраивал по цене. Просто нужен был самый дешевый р/с для ООО.
Но видно все в ТРАСТе деньки ушли на покупку Крепкого ОРЕШЕКа.)) И теперь зарабатывают на нас).
Сегодня мне позвонили и сообщили что "Лояльный +" для тех кто уже имеет овердрафты и и.д.
И предложили за 2011 руб на весь 2011 год )) по акции (хорошо что живем не в 9011 году )
За такие деньги И с таким качеством - я отказался.
Не готов. Увы...
Тем паче как сотрудник СЭБ я знаю до неприличия "скромные" з/п ТОПОВ и биографии карьер ТОПОВ (как не странно - у всех до ужаса одинаковые )- не готов платить свои деньги на з/п ТОПОВ банка - который вбухал кучу денег на солидный дизайн, приобретении красивых ТОПОВ и узнаваемых лиц.
Но ! не нашел денег обучить сотрудников.
Сотрудника я поблагодарил и сказал что за эти деньги я уж тогда открою в ВТБ. Надежнее и ДОСТУПНЕЕ.
Надии могу пожелать успехов в ее работе.
R.S.Как безопасник хочу заметь деньги у кое-кого, похоже, очень легкие - так как покупать Орешка и не вбухивать деньги во красоту а не в сервис и не в клиента - такое не может позволить себе человек который когда тратит свои кровные ....Или ...или руководитель СБ слабоват раз не может это донести до собственников, о реальном положении.
Еще раз извините что пишу не очень приятные вещи. Но все ж стоит иногда спрыгивать с высот и смотреть на свою работу и работу своего предприятия глазами простых людей и клиентов а не по отчетам и льстивыми восторгами тех, кто вас не хочет обидеть или зависит от Вас.
Кстати вспомнил удивленное лицо такого-же клиента как я, когда он как и я, увидел ОДНОГО-одинёшенеку сотрудника и один стол в маленькой комнатке в филиале на Вешняковской .
Удачи вам ТРАСТ )))
Ситуацию, описанную Вами, давайте разберем конкретнее, если будет у Вас время. Проведем работу над ошибками. Буду Вам благодарна за инфо. В каком офисе ? В какой день?
PS для инфо, ТРАСТ - в моей карьере третий работодатель,могу сделать вывод по трем Банкам как минимум, безусловно у ТОПов есть четкая подотчетность перед акционерами в любом Банке, особенно в коммерческом (кстати, на нашем сайте в газете ТРАСТ для клиентов Вы можете найти фотографии с Брюсом акционеров ТРАСТа в LA)
А теперь по порядку:
1. по поводу "железного феликса" - похоже я немного неверно обозначил свою проф.деятельность- я специалист СЭБ коммерческих компаний а не "государев службист".
И потому пути взлетов 90% топов и уровень "золотых парошютов" знаю не понаслышке.
2. Что касается работы над ошибками:
Если взять две величины - официальный возраст вашего банка аж с 95! года и уровень профессионализма сотрудников в тех филиалах которы я посетил - то можно подумать одно из двух
-либо у вас отдел обучения отсутствует как штатная единица (например:в целях экономии) либо вас текучесть сродни Ашану или Копейке (причины основной текучки персонала я думаю раскрывать нет смысла).Причины и последствия и того и другого варианта очень печальны.
Даже за 1О лет можно создать корпоративную школу качества (при соответствующих пряниках и кнутиках для персонала).
Что касается "инфо" - предложите совету директоров и иже с ними, взамен очередного дележа премий или выслушивания отчета по экономии ФОТа - посещать филиалы банка в самые пиковые дни - но не официально а как мимолетный клиент.
Пусть постоят, послушают, понаблюдают. Только не в "придворные" отделения а в обычные.
РS. что касается "подотчетности" - какой она бывает : и как ее можно преподнести ..это да ... мне как специалисту СЭБ это прекрасно известно.
Мой друг предприниматель сказал, что ТРАСТ догоняет ведущие банки по продвижению, вот зашел поглядеть и рассмеялся на комментарии серьезного дядьки СЭБа.
Меня зовут Радислав Ровняков, тренер по возврату долгов. Я не ужасный, правда, разве что для анонимов-роботов и тех, кто косит под специалистов. Скорее, наивен, любопытен и настойчив, как дитё, хитер, говорят, и многого не знаю, но не сдаюсь пока не узнаю. Ко мне обращаются предприниматели, которым ни СЭБцы, ни Суды, ни туды, ни бандиты не смогли помочь или не захотели сами предприниматели, делать своих клиентов неправыми силовыми способами. У кого впереди большое плавание и хочет быть Первым для своих клиентов не на словах, тому нужны не осужденные, а друзья. Возврат долгов - это не поиск и наказание виноватого и не вышибание денег, как считают многие, а увеличение способностей всех участвующих в конфликте сторон, не унижение, а восстановление совершенства, самоуважения. Не правосудие то, что делает одного из участников общения неправым, за счет другого, и в угоду третьему.
Суровость загадочного ikx2003 повеселила. Кто-кто в подотчетности и преподнесении дока, так способнее специалистов по безопасности действительно не найти. Только, почему-то уровень долгов в стране растет вместе с ростом их "компетентности". Не тот ли это флюс, о котором говорил Козьма Прутков? Забавно, что ни офиса, ни дня, мягко говоря, не указано - главенствующих фактов для преподнесения, особенно специалистом СЭБ! Кстати, правильный Топ(Надия, Вы порадовали точными вопросами!) место и время обязательно указывает в отчетности, а вот "правильный" сэбовец - не всегда. Событие есть, а места и времени нет! Это что компетентно с точки зрения СЭБ? Или не было цели помочь?
Конечно, каждый имеет право на необъективное мнение, вот только необъективное мнение никому интересно, это я вам говорю как тот, кого службисты экономической безопасности боятся(не все, настоящие, каких меньшинство - любят). Чем круче безопасник - тем больше долгов и опасностей у компании, ну что за совпадения? Настоящий СЭБовец - ЛАСКОВЫЙ, знает, что ласковое слово, опаснее пистолета. Почему ходят в суд за справедливостью, если суд осуждает, а не правит, не помогает исправить, а помогает лишь отобрать и поделить? Что за шариковщина, вместо ПРАВОсудия? Что судья больше понимает в бизнесе, чем предприниматель или сотрудник бизнеса? Мир сошел с ума?
Экономические безопасники считают, что "люди любят халяву" (не моя фраза, а члена правления! и, одновременно, руководителя коллекторского отдела ведущего российского банка, которая является не чем иным, как шаблоном прикрывающим некомпетентность и беспомощность в области возврата долгов) и ищут кругом врагов(привет ТОПам, вы мне нравитесь больше, даже если больше моего зарабатываете - ведь это не повод вас не любить! Сам был топом, знаю кто больше пользы приносит компании), скрывают САМЫЕ ГЛАВНЫЕ из фактов - МЕСТО и ВРЕМЯ, без которых, никакое событие - НЕ ФАКТ!
А вот факт, что блог ведется ЛАСКОВО, Брюс Уиллис - классно работает, спасибо, порадовали! Друг сказал, что Вы, Надина, крутая тётка, теперь и я убедился. Ведь крутые не злобные, а опасные и прекрасные! Ласковые!
Как вы считаете, почему люди не возвращают долги?
С уважением, Радислав.
Я это понимаю так, что результат достигается действиями!
Вы замужем?
Знаю ведете в журнале рубрику о стартапперах
Нет желания этим заняться професионально
Создать небольшой отдел
Рассматривать бизнес планы
Кредитовать интересные идеи
Мне кажется за этим неплохое будущее
Извиняюсь, что обращаюсь, возможно, не совсем по адресу, но координат руководителя по ИБ Вашего банка не удалось найти в открытых источниках.
Мой вопрос связан в т.ч. с максимальной эффективностью бизнеса.
В конце мая 2011г. был запрос от Пономарева Владислава Николаевича, Начальника Управления обеспечения и развития информационной безопасности Национальный банк "ТРАСТ" (ОАО) (vladislav.ponomarev@trust.ru Тел. (495) 647-90-21 доб. 46-09).
Суть запроса: большой интерес к нашему продукту СПДС (средство построения доверенного сеанса) "Марш!-USB", шла речь о крупном проекте.
Был телефонный разговор, в котором мы подтвердили пригодность нашего продукта к требованиям и сообщили о наших планах начать пилотные проекты у Заказчиков (в т.ч. в Вашем банке).
Когда продукт был подготовлен к пилотным проектам, и мы обратились к Пономареву Владиславу Николаевичу, то, в итоге оказалось, что он больше не работает в банке.
Интересует, сохранился ли интерес к продукту?
Был бы признателен за ответ (вероятно, лучше на почту, т.к. тема не совсем в формате).
С уважением, Владислав.