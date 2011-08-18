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Голосуй "ЗА" Брюса

18.08.2011 08:30 29 3 915 просмотров
Август - месяц затишья? Спад в продажах? Из города все уехали? Мы не согласны с вышеперечисленными клише, и поэтому именно в августе стартовал наш проект - "ТВОЕ ФОТО С БРЮСОМ УИЛЛИСОМ", подробности конкурса см. по ссылке
Коротко суть:
приди в банк, сделай креативное фото с Брюсом, закачай фото на промосайт ( http://www.brucephoto.ru/ ) и получи приз.

Голосуй "ЗА" других или приходи в любой наш офис (220 офисов в 170 городах) и поучаствуй в конкурсе.
Я отдала свой голос "ЗА" Mr Smile

Комментарии 29

Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
#
Интересная акция smile:idea:

Единственное, не в полный размер, и как-то... Брюс слегка искусственно выглядит smile:D
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
#
И вот уже сотрудники решили его лысинку побрить smile:D
qaq  (qaq)
#
Из всего таго, что там представленна, эта идинственная фото где , автор проявил минимальное мышление.
qaq  (qaq)
#
Из всего того, что там представлена, эта единственная фото где , автор проявил минимальное мышление.

p.s Когда сделают возможность редактирования сообщений в блогах?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
p.s Когда сделают возможность редактирования сообщений в блогах?

Это Вы у Надии спрашиваете? smile:o smile:D
qaq  (qaq)
#
Не одной нормальной фотки я не увидел.Про первое место вообще молчу, да еще и с таким отрывом.
Елена  (maslakova)
#
я бы посмотрела, какую бы вы фотографию сделали, и вышли бы хоть на первую страничку голосования
qaq  (qaq)
#
Когда пост появился у парикмахера было около 350 голосов, сейчас уже 529. smile:D Ну и зачем так делать?
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Уважаемый GAG! когда я голосовала за Mr Smile, он уже входил в тройку лидеров smile:!:
qaq  (qaq)
#
Я о другом.
Царев Михаил  (korando7777777)
#
!!!SOS!!! НАДИЯ! МНЕ СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!! smile:!: smile:!: smile:!:
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Михаил, добрый вечер ! В чем суть вопроса? Можете написать мне сообщение, здесь на ящик banki.ru или на nadya185@mail.ru
user135773  (user135773)
#
Интересно, когда-нибудь люди начнут писать Ваш ник правильно? smile:D
qaq  (qaq)
#
Не знаю.Ник вроде не сложный.(специально такой делалю).Спутали наверной с Гагой, или Гогой.
Татьяна Макарец  (Noregressus)
#
Интересно, а Брюс вообще в курсе, что тут, в России, с его "портретом", вытворяют? smile:?:
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Да вроде как у Брюса с Трастом контракт... (по утверждению Траста)
Виктор  (Янычар)
#
А куда Брюса выбирают, что "ЗА" него проголосовать надо?
Антон Цехмистренко  (arojer)
#
Здравствуйте. Извините за беспокойство, я хотел бы задать вопрос по факту проведения акции "Твоё фото с Брюсом Уиллисом". Фотография пользователя argo противоречит условиям проведения конкурса (пункт 5.1 Правил в совокупности с пунктом 6.2 (требования к фоторгафии). Является ли правомерным использование этой фотографии в конкурсе? Может ли участник argo продолжать принимать участие в конкурсе, продолжая нарушать Правила проведения конкурса? Извините за педантизм.
Nikola Nikola  (Nikola_dv)
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Не для кого не секрет, что первая 10 топ накручивает голоса, платя пользователям, проголосовавшим за их фото, по 20-30 коп.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Не знаю насчет платежей за голос. Лично я так же проголосовала за все фотографии, где есть дети:) Думаю, что это приятно самим детям, в первую очередь, то есть мой голос ушел и в пользу Argo. Дети у многих вызывают позитивную реакцию, возможно, что в этом кроется успех. Еще я знаю, что часто голосуют за жителей своего города ( я так же проголосовала за фотографии из Нижнего, м б в этой логике жители Рубцовска проголосовали за своих smile:))
Никто мне 20-30 коп не предлагал.
Антон Цехмистренко  (arojer)
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Платят или нет - в данном случае неважно. Суть вопроса была в другом. Я имел в виду, что согласно правилам, детские фотографии не могут участвовать в конкурсе. Поэтому появился вопрос - если использование детей увеличивает шансы на победу (дети приносят наибольший положительный рейтинг, наряду с животными - именно потому, что нравятся большинству), но противоречит правилам проведения конкурса, то их оставляют просто потому, что нравятся?

1) В вышеозначенных пунктах Правил проведения (5.1 и 6.2) сказано, что на фото должен быть участник конкурса, он должен быть совершеннолетним, он должен быть клиентом банка. Поэтому детские фото не подходят под конкурсные по определению.
2) На всякий случай уточню - сам я участником конкурса (равно как и клиетом банка Траст) не являюсь. Меня заинтересовала акция (идея проста и гениальна одновременно, автор молодец) - и первое, что бросилось в глаза - вот такой вот казус. И по поводу argo - ничего личного, просто это был первый увиденный ребенок.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Антон, Вы правы, условия конкурс Банк будет соблюдать в обязательном порядке.
В частности, фото argo не соответствует условиям конкурса.
Елена  (maslakova)
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Уважаемая Надия! а соответствует ли условиям конкурса то, что за один день два участника конкурса vilka и forver набрали по 21000 голосов? очень жаль, что многие конкурсанты жульничают и накручивают себе голоса. смею так утверждать, потому что, участвуя в конкурсе, я своими силами на протяжении всего месяца как лидировала, так и не опускалась ниже 10 места. и уверена, что за один день невозможно честным способом набрать такое количество голосов. очень обидно, что все покупается за деньги. надеюсь, репутация Банка не подорвется из-за какого-то конкурса, будем винить в этом нечестных конкурсантов)
Надия Черкасова  (cherkasova)
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К сожалению, один из рисков интернет - конкурсов - это накрутка голосов.
Наш партнер - агентство предупредили нас о такой проблеме, присущей подобным акциям. Мы решили отнестись с определенной терпимостью к данной ситуации.
Александр Матвеев  (matveeaav)
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какая мутная реклама с ничего наверно не подозревающим Брюсом
проценты по вкладам зато не выплачивают
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Александр, Банк выполняет свои обязательства по выплате процентов по вкладам. В чем ваш вопрос? Напишите о чем идет речь.
Петр Верещагин  (Derzhava)
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Надия!
Здравствуйте!
Позвольте отнять пару минут Вашего времени и высказать свое мнение. Солидарен со многими комментирующими в том, что Ваш конкурс с Брюсом Уиллисом свелся к конкурсу накруток. И лидеры голосования, набравшие (в т.ч. внезапно за последние выходные (когда обычно нормальные люди не у компьютера сидят) по несколько тысяч голосов) более 20 тыс.голосов -тому лишнее свидетельство.
Если Вас интересует, могу также предоставить в качестве аргументов скриншоты ряда сайтов, где некоторые из участников, в т.ч. из первой десятки, активно привлекают голоса за деньги.
Вы лично пробовали привлечь сотню-другую голосов в каком-нибудь конкурсе? Сколько контактов у среднего человека в ICQ, Skype, соц.сетях? Пусть 100-200-300 человек. Что нам говорит система голосования? "Вы можете проголосовать только один раз". Сколько друзей у друзей проголосуют за неизвестного им человека? Далеко не все. И мы выходим на цифры 300-500-700 голосов. После которых уже начинаются ухищрения. Например, обход ограничения однократного голосования. Рассказать Вам как это делается? Или раздача денег за голоса. (см.выше).

Бог с призами... Но справедливости ради следует заметить, что равные шансы на победу конкурс не давал. Не давал он шансов в первую очередь тем, кто далек от Интернета, технологий смен IP-адресов, систем электронных платежей (типа WebMoney и др.), программ накруток и т.д. Иными словами-обычным клиентам и посетителям Траста.

Возникает вопрос-какую цель тогда преследовал конкурс?

1)Если раздать просто денег самым шустрым-то выйдя на Красную площадь с пачками сторублевок Вы обеспечили бы себе колонку во всех новостях и успешно раздали бы 60-80 тыс. рублей(призовой фонд).

2)Обеспечить известность банку-см.п.1 - эффект был бы значительный, полагаю.

3) Привлечь клиентов? Тогда, вероятно, следовало бы сделать по-другому. Цена 1 голоса в Интернете примерно 0,3 руб. Так зачем Трасту давать возможность зарабатывать на своём конкурсе другим? Оцените голос в 0,3 рубля. И каждый из участников, разместивший или имеющий депозит в Трасте (опять же можно дифференцировать ставку в зависимости от срока), например, не менее чем месячной срочности на момент окончания конкурса, получает к голосам прибавку из расчета 1 голос за 0,3 руб. депозита. И тогда вы уровняете хоть как-то шансы участников и привлечете клиентов, да и просто будете ЗАРАБАТЫВАТЬ (!) на своём конкурсе. И конкурс привлечет не просто охотников за призами, которым все равно, кто их раздает и в каком голосовании делать накрутки, а расширит клиентскую базу банка.

Итоги еще не подведены? Всё в ваших руках.
Надежда Нечеса  (nadin2011)
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Уважаемая Надия! Не нашла концов по 6ти телефонам вашего банка, где меня футболили полчаса, поэтому пишу здесь. На вашем официальном сайте есть адрес операционного офиса в г. Жуковский, Московской области- ул. Маяковского, 19. Так вот, офиса там нет, или он невидимый. Там есть только банкомат вашего банка. Мною был потрачен час времени, а вами потеряны мои деньги, я хотела сделать срочный вклад. Объясните мне, почему информация на сайте не соответствует действительности?
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