Голосуй "ЗА" Брюса

Август - месяц затишья? Спад в продажах? Из города все уехали? Мы не согласны с вышеперечисленными клише, и поэтому именно в августе стартовал наш проект - "ТВОЕ ФОТО С БРЮСОМ УИЛЛИСОМ", подробности конкурса см. по ссылке
Коротко суть:
приди в банк, сделай креативное фото с Брюсом, закачай фото на промосайт ( http://www.brucephoto.ru/ ) и получи приз.
Голосуй "ЗА" других или приходи в любой наш офис (220 офисов в 170 городах) и поучаствуй в конкурсе.
Я отдала свой голос "ЗА" Mr Smile
Комментарии 29
Единственное, не в полный размер, и как-то... Брюс слегка искусственно выглядит
p.s Когда сделают возможность редактирования сообщений в блогах?
Это Вы у Надии спрашиваете?
Никто мне 20-30 коп не предлагал.
1) В вышеозначенных пунктах Правил проведения (5.1 и 6.2) сказано, что на фото должен быть участник конкурса, он должен быть совершеннолетним, он должен быть клиентом банка. Поэтому детские фото не подходят под конкурсные по определению.
2) На всякий случай уточню - сам я участником конкурса (равно как и клиетом банка Траст) не являюсь. Меня заинтересовала акция (идея проста и гениальна одновременно, автор молодец) - и первое, что бросилось в глаза - вот такой вот казус. И по поводу argo - ничего личного, просто это был первый увиденный ребенок.
В частности, фото argo не соответствует условиям конкурса.
Наш партнер - агентство предупредили нас о такой проблеме, присущей подобным акциям. Мы решили отнестись с определенной терпимостью к данной ситуации.
проценты по вкладам зато не выплачивают
Здравствуйте!
Позвольте отнять пару минут Вашего времени и высказать свое мнение. Солидарен со многими комментирующими в том, что Ваш конкурс с Брюсом Уиллисом свелся к конкурсу накруток. И лидеры голосования, набравшие (в т.ч. внезапно за последние выходные (когда обычно нормальные люди не у компьютера сидят) по несколько тысяч голосов) более 20 тыс.голосов -тому лишнее свидетельство.
Если Вас интересует, могу также предоставить в качестве аргументов скриншоты ряда сайтов, где некоторые из участников, в т.ч. из первой десятки, активно привлекают голоса за деньги.
Вы лично пробовали привлечь сотню-другую голосов в каком-нибудь конкурсе? Сколько контактов у среднего человека в ICQ, Skype, соц.сетях? Пусть 100-200-300 человек. Что нам говорит система голосования? "Вы можете проголосовать только один раз". Сколько друзей у друзей проголосуют за неизвестного им человека? Далеко не все. И мы выходим на цифры 300-500-700 голосов. После которых уже начинаются ухищрения. Например, обход ограничения однократного голосования. Рассказать Вам как это делается? Или раздача денег за голоса. (см.выше).
Бог с призами... Но справедливости ради следует заметить, что равные шансы на победу конкурс не давал. Не давал он шансов в первую очередь тем, кто далек от Интернета, технологий смен IP-адресов, систем электронных платежей (типа WebMoney и др.), программ накруток и т.д. Иными словами-обычным клиентам и посетителям Траста.
Возникает вопрос-какую цель тогда преследовал конкурс?
1)Если раздать просто денег самым шустрым-то выйдя на Красную площадь с пачками сторублевок Вы обеспечили бы себе колонку во всех новостях и успешно раздали бы 60-80 тыс. рублей(призовой фонд).
2)Обеспечить известность банку-см.п.1 - эффект был бы значительный, полагаю.
3) Привлечь клиентов? Тогда, вероятно, следовало бы сделать по-другому. Цена 1 голоса в Интернете примерно 0,3 руб. Так зачем Трасту давать возможность зарабатывать на своём конкурсе другим? Оцените голос в 0,3 рубля. И каждый из участников, разместивший или имеющий депозит в Трасте (опять же можно дифференцировать ставку в зависимости от срока), например, не менее чем месячной срочности на момент окончания конкурса, получает к голосам прибавку из расчета 1 голос за 0,3 руб. депозита. И тогда вы уровняете хоть как-то шансы участников и привлечете клиентов, да и просто будете ЗАРАБАТЫВАТЬ (!) на своём конкурсе. И конкурс привлечет не просто охотников за призами, которым все равно, кто их раздает и в каком голосовании делать накрутки, а расширит клиентскую базу банка.
Итоги еще не подведены? Всё в ваших руках.