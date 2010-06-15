Золотая формула: от количества к качеству

Редкая неделя здесь на банки.ру на ленте новостей или других бизнес-порталах обходится без инфо об открытии нового офиса такого или иного банка. В последний год российские банки продолжают увеличивать количество офисов именно в Москве, а так же офисов, ориентированных на категорию «продвинутых» VIP клиентов.
Пресс-службы банков анонсируют примерно похожее друга на друга «в офисе используются современные информационные решения, европейские технологии клиентского обслуживания « или « в новом офисе клиенты банка смогут воспользоваться здесь полным спектром банковских услуг…».
Наш Банк, выбрал стратегию «использования возможностей» московского региона еще в январе 2009 года, когда кризис ликвидности банковского сегмента был существенным и финансовый ландшафт, в целом, не выглядел привлекательным.
Уже через год НБ Траст обслуживал клиентов Москвы в 16 отделениях и вот на днях на Садовом кольце, на Земляном валу напротив Атриума мы открыли наш 17-ый офис http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=43486
Российские банки, имеющие широкие региональные сети – 100 и более городов присутствия, как Траст, например, 198 офисов более чем в 160 городах России, активно стали развивать в 2010 году сеть «VIP» отделений и сеть «рентабельных» отделений. То есть открытие одного типа отделений сопровождается закрытием офисов в наименее рентабельных с точки зрения бизнеса регионах. По данным ЦБ в прошлом году число стационарных точек присутствия банков на территории России в целом по банковской системе сократилось более чем на 1 тысячу отделений.
На мой взгляд, это как раз положительные последствия кризиса, который увел банки от формального наполнения показателя «количество офисов, количество регионов присутствия, коэффициент покрытия…», что было одним из основных критериев банков, ориентированных на продажу в 2006-2008 гг. и привел к политике трезвой оценки через оценку «рентабельности» той или иной точки.
Я думаю, что мы все являемся свидетелями перехода в эпоху «золотой формулы: от количества к качеству».
Другой вопрос, сколько времени потребует такой переход?
P.S. А еще многое зависит от нас – потребителей, расскажу историю, которая произошла со мною недавно: я люблю завтракать в одном сетевом ресторане ( вообще ориентируюсь на сетевые вещи,т.к. в таких местах инвестируют в технологии, качество и обучение персонала). Так вот, обычно завтракаю в одном и том же месте, но в один день мой рабочий график начинался со внешней встречи и я решила позавтракать в той же сети, но в другом месте. Это - сеть СтарЛайт, 24 часа завтрак! Все было отлично как обычно, кроме размещения в данном ресторане зон для курящих и некурящих, разделение было неразумным и главное, как я считаю, не соответствовало стандартам данной сети в других ресторанах Старлайт. Я пригласила менеджера, заполнила в книге жалоб и предложений – лист претензий, ко мне присоединился мужчина с соседнего столика и так же написал жалобу на ту же тему… в результате я получила бесплатно свежевыжатый гранатовый сок : ) и довольная поехала на встречу. Через 3 недели, проезжая мимо того же ресторана, я заглянула туда и к своему удовлетворению увидела, что жалоба сработала – зона курящих была отделена от некурящих именно так как я предложила в своей жалобе. Были ли у Вас такие же приятные моменты?
(ниже см . фото нашего нового офиса на Земляном Валу )
Комментарии 110
Сетевые рестораны - это не только Макдоналдс.
Вы совсем неверно поняли;)
конечно у НБ ТРАСТ для сотрудников есть столовая
но для меня как для физ лица это не самое главное.совершенно)
Все новые офисы вне зависимости от региона открываются в новом стандартном современном формате ( выглядят так же как офис на Земляном Валу )
Красиво.Вот уже вижу стулья у стойки,может учли мои замечания по Преображенке,тогда кто мне даст "стакан" низкопроцентного кредита?
После собеседования Татьяна обещала перезвонить и определиться с моей кандидатурой. Но вот прошло уже 3 недели и все звонка нет. Дозвониться до нее самому не возможно.
В требованиях к кандидату образование высшее/незаконченное высшее;
возраст от 20 до 35 лет
опыт работы в сфере кредитования на аналогичной позиции (в банке, коллекторском агентстве) приветствуется;
грамотная речь;
коммуникабельность;
стрессоустойчивость.
Мне 27 лет, у меня есть опыт работы в суде, большой опыт общения с людьми, небольшой опыт по взысканию просроченной задолженности, точнее он не малый но просто специфика другая, в суде долги взыскивают по другому и апеллируют по другому, грамотная речь, стрессоустойчивость, которой могут позавидовать другие.
Прошу Вас разобраться в данной ситуации, иначе просто некуда писать.
На счет "молодой девушки" отдельное спасибо, хотя я думаю, как специалист по проблемной задолженности, Вы прочли мой профайл с датой рождения
На днях побывал в филиале банка "Траст" в Подольске Московской области, офис конечно не большой, но обслуживание просто супер. Мне нужно было открыть вклад примерно на полгода в районе 200 тыс. и девушка мне объясняла, наверное минут 10-15 про все вклады, потом посоветовала на свой выбор. Придя домой, я изучил прайс с вкладами, и понял, что она выбрала оптимальный вариант для меня, вклад "Гарантированный". Так что рекомендую всем офис банка "Траст" в Подольске. В будующем планирую даже перевести счет юр. лица на обслуживание в этот банк.
Четыре сотрудника магазина отказались убрать товар, пришел охранник - и убрал : )
может быть завтра туда загляну, пусть привыкают, а ведь скидочную карту за 5 тыс. рублей приобрела в этом супермаркете...
А прокомментировать хочется P.S.
Была у меня жалоба-пожелание для магазина Икеа: дело в том, что планировка магазина в Химках такова, что "детский" отдел находится как раз напротив входа, и их долгое время соединял короткий переход, причём прямой и такой, что любой внимательный маленький посетитель сразу заметит цель, и родители будут вынуждены срезать путь и не идти практически по всем второму этажу. Направил эти соображения по электронной форме на сайте (с предложением следать либо коридор углом, либо со шторой - чтобы не было сразу видно). Предложение было реализовано.
А вот все что относится непосредственно к товару-мебели и акксесуарам, то посещение магазина всегда доставляет удовольствие!
1. футбол ( смотрю чемпионат мира в ЮАР и статистика "кол-во ударов в створ ворот ", так вот кол-во ударов переходит в качество - в гол
2. на днях закончился Уимблдон ( теннис ), та же статистика - кол-во двойных ошибок, приводит к потере гейма и сета....
Здесь, я имела ввиду, что когда ты достиг кол-ва офисов, твоя задача переходить на новый уровень - качество.
прошу Вас обратиться на горячую линию НБ ТРАСТ здесь на банки.ру ( ведет линию Мордвинцева Марина - руководитель дирекции клиентской поддержки http://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=721178 или позвонить по номеру 8 800 200 11 44 и оставить информацию в дирекцию клиентской поддержки, которая разбирает все жалобы и предложения клиентов.
Напишите или на горячую линию " вопросы-ответы" НБ ТРАСТ, здесь на банки.ру или здесь же на банки. ру на моем блоге.
Насколько я помню официальную статистику, население России (т.е. регионов, т.к. там более 90%) как раз НЕДООБЕСПЕЧЕНО банковскими услугами! И снижение этой обеспеченности считается положительным?..
На мой взгляд переход "от количества к качеству" заключается не столько в открытии более пафосных офисов (хотя в этом, конечно тоже), сколько в выводе нерентабельных офисов в прибыль!
Вот в чем качество!
Может стоит в этом контексте понимать повышение качества?
Более активно рекламировать себя населению и зарабатывать больше на обороте, а не на повышенной марже?
Повышать наполнение банка услугами, интересными населению?
Комбинировать услуги?
Например,у меня много вкладов в банках, дающих %, но ни в одном нет нормального способа эти % направлять на оплату коммунальных расходов -- или нет интернет-банка или дерут дикие комиссии!
Предложил бы банку Траст (да и остальным бы не помешало) проводить опросы в каких услугах заинтересованы клиенты, чего им не хватает! Ну и реагировать ))
На счет "закрытия офисов в наименее рентабельных с точки зрения бизнеса регионах", я имела ввиду, что когда экономика находится на этапе роста, то ты можешь, развивая бизнес, открывать точки себе в убыток, ориентируюсь на потенциальный рост в будущем, однако , в момент кризиса, на мой взгляд, необходима соответствующая реакция - частичное закрытие нерентабельных офисов. Приведу пример,был у нас офис в городе Белая Калитва (Ростовская область), Ростов-на-Дону и в целом Ростовская область имеет хорошие показатели развития бизнес-среды, на этапе роста экономики открыли там офисов, а в кризис - закрыли. А в 2010 году вновь открыли точку продаж там же. При этом, мы отрыли 12-ть абсолютно новых офисов в Москве за последние 1,5 года ( для совершенно другой целевой аудитории Москвы, по сравнению с Белой Калитвой ).
Зайдите " в живую" в наш офис - там не все "черное&белое"
Чудовищный стиль изложения и просто пугающее обилие ошибок.
А что все посты плохо написаны ? Мне самой нравится пост "Чья капуста ?", да и про 2-ую волну кризиса, по-моему, я стилистически хорошо написала.
Общие рассуждения - все плохо - это слишком просто, напишите конкретно, поработаю над ошибками
Но говоря о личной инициативе, я однажды решил схватиться с визовым представительством Великобритании из-за отсутствии качественного обслуживания. Пока играешь по их правилам, и уважаешь их стандарты, я считаю что ты имеешь право на адекватный сервис.
Я написал комментарии офис менеджеру, и оставил свой емайл, чтобы со мной связались и сообщили как успешно им удалось оптимизировать сервис.
=) Ответа в целом я ожидал (точнее положился на британскую чопорность). И не был сильно удивлен когда мне действительно написали, и сообщили что данную ситуацию рассмотрят в целях оптимизации процессов. Итог увижу когда в след.раз понадобится виза.
P.S.
=)любите побаловать себя в Макдональдс ?
грустно и не вкусно...