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Горячая осень

23.11.2011 09:56 14 2 396 просмотров
Давно не писала в блог. Бывают периоды, когда становишься больше читателем, чем писателем. С удовольствием читаю новые блоги и интервью на Банки.ру, заглядываю в Народный Рейтинг (об этом напишу отдельно) и на Форум, в общем, не отдаляюсь от жизни портала.

Осень была по-настоящему горячей на события для нашего Банка. Попробую восполнить пробелы:

11.09 - подвели итоги акции "Фото с Брюсом" (http://www.kp.ru/daily/25758/2744014/ )

28.09 - ТРАСТ вошел в Топ-10 (http://rating.rbc.ru/article.shtml?2011/09/28/33429458 ) российских банков по объему выданных розничных кредитов (6 место)

7.10 – завершилась двухнедельная акция банка в «Одноклассниках» (http://www.trust.ru/press/news/detail31130 ). В проекте приняло участие 8,5 млн человек!

15.10 - вышел осенний выпуск газеты для клиентов (http://www.trust.ru/upload/iblock/04c/TRUST_15.pdf ), включающий новые комиксы с Буилом и многую другую полезную и интересную информацию

7.11 - виртуальное новоселье – открылась новая версия сайта банка (http://www.trust.ru/press/news/detail42090 )

1.11 - офис банка "Арбат" победил в конкурсе "Лучшие банковские отделения -2011 года" (http://www.trust.ru/press/news/detail48685 )

17.11 - прошел полуфинал конкурса "Коротко и по делу" (http://www.bfm.ru/news/2011/11/17/duel-finalistov.html ), совместного проекта банка и радиостанции «Бизнес ФМ». Впереди финал

21.11 – портфель кредитов в торговых точках банка «ТРАСТ» превысил 3 млрд рублей (http://www.trust.ru/press/news/detail49832 )

22.11 - ровно год назад Брюс Уиллис стал лицом ТРАСТа (http://www.trust.ru/press/news/detail31487 )

Итак, подробнее о конкурсе "Фото с Брюсом" (http://www.kp.ru/daily/25758/2744014/ ): по итогам голосования (http://www.brucephoto.ru/win/ ) победителями стали 3 человека (из Ставрополя, Ярославля и Москвы). Авторы лучших фотографий с «крепким орешком» получили iPAD2. В моем блоге было много обсуждений, см. пост "Голосуй ЗА Брюса" (http://www.banki.ru/blog/cherkasova/1615.php ).

Из серии "невероятное, но факт": за время акции из офисов банка трижды "похитили Брюса" (http://www.mk.ru/economics/article/2011/09/01/619769-v-moskve-trizhdyi-pohitili-bryusa-uillisa.html?4c926ab8 ). Голливудские звезды являются предметом мечтаний поклонников, и кто-то решил «поселить» кумира у себя дома

Мы сделали выводы: акция была масштабной – 300 тысяч посетителей специально созданного промо-сайта, поднялась узнаваемость бренда ТРАСТ в интернет-среде, нас не обошли стороной "накрутчики" голосов smile:(

Ну что же, мы продолжаем двигать маркетинговые пилоты и наш бизнес вперед!

Комментарии 14

Анатолий Кудинов  (К.А.А)
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Неплохо поработал коллектив и руководство!
А что дальше? Кризис на носу!!!
А это просрочка, повышение ставок, отток клиентов и т.д.....
Как готовитесь?
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Анатолий, спасибо. Кризис -это ведь не отопительный сезон, чтобы к нему готовиться smile:)

Если серьезно, то умеренно-консервативное управление и адекватное балансирование активов и пассивов является основой финансовой стабильности.
Существует несколько хорошо известных правил, использование которых помогает любым компаниям ( как крупным, так и малому бизнесу) пройти без потерь: политика "cost-killer" и политика " кризис-это возможность". См по ссылке http://trust.ru/press/mass_media/detail33118
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Анатолий, И еще вомну прогнозирования и подготовки. Я разделяю теорию оценки прогнозов и будущего с известным нью-йоркским финансистом Нассимом Талебом, рекомендую его книгу "Черный Лебедь" или под знаком непредсказуемости. Книга не имеет отношения к одноименному фильму. Читать трудно, однако того стоит-мозг переворачивает smile:) ( кстати, книга относится к библиотеке Германа Грефа, то есть есть такие книги, называемые "библиотекой", которые г-н Греф рекомендует почитать).
Или загляните на мою страничку в Facebook ( см мою стену, там я предложила обсудить книгу тем, кто заинтересовался этой темой).
Анатолий Кудинов  (К.А.А)
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Да но у всех практически банков нехватка ликвидности! И не случайно ведутся разговоры об не отзывных вкладах! Паника как если помните в 1998г. Особенно в Инкоме,Менатепе,СБС-Агро, и т.д.
Кстати я Вам писал на электронку в начале недели, незнаю получи ли Вы мое сообщение?
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Насчет ликвидности, вы норматив H3 у банков анализировали или чисто подхватили инфо из СМИ?
посмотрите темпы прироста вкладов, они не падают, те банки, что подняли ставки-сделали незначительный шаг вперед, косвенный признак для обычного потребителя -реклама кредитов преобладает над рекламой депозитов smile:)...к сожалению, уже высокий сезон (ноябрь-декабрь), а существенного прироста спроса на потребительские кредиты не наблюдается.
И еще, у некоторых банков наблюдает избыточная ликвидность, обратите на это внимание при анализе отчетности.
Дмитрий Корнеев  (kodv07)
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Надо признать, что не стандартный подход к продвижению бренда, дал "не стандартные" плоды.
Поздравляю!!!
Теперь, как в спорте, необходимо удержать высоту.

Удивляет, что конкуренты не пытаются повторить успех и тем самым снизить эффект "Брюса". Стандартное решение маркетологов - ведь это работает у других...
Трасту отсрочка - поработать над качеством предоставляемого сервиса.

Учпехов!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Дмитрий, мы заготовили на следующий год "развитие" Брюса ( на днях в блоге раскрою инсайд на эту тему).
Надеемся, с одной стороны, удивить рынок, с другой, сохранить лояльность наших клиентов и приобрести новых. Как бы нас не критиковали, рейтинг спонтанного узнавания бренда существенно вырос.
По качеству, согласна. Кстати, мы ищем директора департамента по управлению качеством и сервиса ( customer care/забота о клиентах). С удовольствием, рассмотрю резюме кандидатов, имеющих опыт работы в международных компаниях.
Жду резюме на nadya185@mail.ru
Дмитрий Корнеев  (kodv07)
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Да, уж, Надия, постарайтесь, пжлст, удивить - в хорошем смысле, а не взорвать - в плохом smile:)
Согласитесь, что гораздо приятнее созирцать подъем, а не спад, развитие, а не угасание...
В качестве примера, вчера был в усадьбе Пущино-на-Наре .... печальное зрелище ... кирпичный остов умершего дворца, 100 лет назад гарцевавшего в ожерелье подмосковных усадеб (без сарказма и филосовского подтекста, что всё конечно в этом мире...).
А что касается критики - отлично, о вас говорят, а значит знают!!! Не это ли цель кампании? Победителей не судят smile:)
Успехов!!!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Дмитрий, еще отпишусь в тему "эффекта Брюса". Если двигаться в теме селебретис Голливуда,то трудно найти удачный "клон" - стареющий и радведенный Арнольд? Джоли? Брэд Питт ( последних, если что, то надо брать парой...),что дороговато!бывшая супруга -Деми Мур...из молодых поискать - кто?
"Местных" селебретис перебрал почти всех ВТБ 24 или кого-то вдохновляет Дибров в шапке Санты?smile:)
Остается только что-то совсем кардинально другое -а это уже, господа, риск. Кто готов на него решиться?
Дмитрий Корнеев  (kodv07)
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Да, чету Джоли и Питта не потянуть ... У них много детей ... наверняка на билл-борды захотят попасть все smile:)
Dark-red bear  (Dark-red bear)
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Надия, добрый день!

Просьба: Пожалуйста, сообщите ответы на следующие вопросы:

1). Ваш краткосрочный прогноз функционирования НБ «Траст» до конца 2011 года и на весь следующий 2012 год включительно, при помощи следующих показателей:
- Собственные средства (капитал) банка, а именно остаток на отчётную дату, в тысячах рублей.
- Н1-норматив достаточности собственных средств (капитала) банка, а именно фактическое значение на отчётную дату, в процентах.
- Неиспользованная прибыль (+) или убыток (-) за отчетный период, в тысячах рублей.
То есть, в будущем, в опубликованной с установленной регулярностью отчетности НБ «Траст» в открытых источниках информации, какие можно будет увидеть данные (цифровые значения)?

2). 25.11.2011 по информационным лентам прошла новость на тему «Системно значимые банки в РФ». Согласно подготовленным к закону о ЦБ поправкам, Минфин РФ намерен узаконить понятие системно значимого банка и наделить им порядка 100 кредитных организаций:
2.1. Что такое системно значимый банк? Для Вас лично, какое определение данному термину является адекватным?
2.2. Когда поправки Минфина в закон о Центробанке будут утверждены и приняты, ОАО «НБ «ТРАСТ» станет системно значимым банком в РФ?

Спасибо!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Dark-red bear,

1). Прогноз-стабильный. 
Про Н1 подробно отвечала ранее, см интервью

Капитал банка на 1 октября 2011 года составил 14,621 миллиарда рублей, увеличившись за девять месяцев на 10%, активы составили 157,7 миллиарда рублей. 

Банк «ТРАСТ», входящий в тридцатку крупнейших в РФ, за январь-сентябрь 2011 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 1,165 миллиарда рублей против убытка в 467,341 миллиона рублей в аналогичный период прошлого года.

Кредитный портфель банка вырос на 20% - до 98,508 миллиарда рублей. В том числе объем кредитов, предоставленных физлицам, увеличился на 49% и составил 69,723 миллиарда рублей. Вклады физических лиц в банке выросли на 8% и составили на 1 октября 98,310 миллиарда рублей. 
http://trust.ru/press/mass_media/detail33058
Повторюсь-прогноз стабильный, как видно из вышеперечисленной статистики все основные трепля -позитивные.

2). Несколько параметров, определяющих "значимость": 
- размер чистых активов
- федеральный масштаб банка (кол-во городов и офисов)
- кол-во вкладчиков ФЛ и совокупный объем вкладов ФЛ (срочные и довостребования), доля депозитов ФЛ в структуре пассивов
-кол-во кредитов ФЛ и совокупный размер кредитного портфеля (ЮЛ и ФЛ), доля совокупного кредитного портфеля в стр-ре активов

Три последних параметра характеризуют вовлеченность населения РФ в деятельность того или иного банка.
Далее можно обсуждать вес каждого параметра, строить более сложные корреляции между параметрами ( например, брать соотношение кредитов ФЛ к пассивами ФЛ и тп...)
Каким будет рейтинг Минфина, посмотрим.
По текущим параметрам оценки -ТРАСТ в 30-ке крупнейших банков России.
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