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Дуэль двух питерцев (финал)

24.11.2011 10:44 2 2 387 просмотров
Сегодня в 13.15 в эфире "Бизнес ФМ" состоится дуэль двух питерских проектов. Кто станет победителем конкурса "Коротко и по делу"(http://www.bfm.ru/news/special/trust/) и получит финансирование от Банка "ТРАСТ" на уникальных условиях для развития своего бизнеса?

- ООО "Air Ride" (http://www.youtube.com/watch?v=rbkIQzVQ72M)
проектирование, изготовление и установка пневмоподвесок и пневмосистем на авто

или

- компания "Велодрайв" (http://www.youtube.com/watch?v=NSQGK_ySCRc)
торговля велосипедами и производство собственной модели велосипеда под брендом "Велодрайв"

Оба проекта интересны и волей случая - оба из Питера.

Суть конкурса "Коротко и по делу"
В течение месяца предприниматели направляли в редакцию "Бизнес ФМ" 3-х минутные видео-ролики с презентацией своего бизнеса и проекта, предлагаемого к финансированию Банком.
Жюри во главе со мной выбирало на каждом этапе лучший бизнес-проект и вот сегодня мы вышли на финишную прямую.

Радио-дуэль между двумя финалистами прошла в эфире радиостанции в прошлый четверг (http://www.bfm.ru/news/2011/11/17/duel-finalistov.html)

Продолжение следует... Через несколько часов мы узнаем, кто получит уникальный кредит в размере 5 млн рублей на развитие бизнеса и еще 1 млн рублей бонусом на маркетинговую поддержку компании.

PS: еще один проект - "Ходынские Крылья" – получит от Банка "ТРАСТ" за креативность iPAD, рекомендую посмотреть их видео-ролик (http://www.youtube.com/watch?v=J9OGFEh6K5o)

Комментарии 2

Вадим Логинов  (vnloginov)
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Надия, добрый день! Формирую сейчас шорт-лист на самые удачные маркетинговые проекты и рекламные кампании этого года. Вначале плохая новость - победитель 2010 Брюс не попал в номинанты (хотя проект с Одноклассниками был близко). Новость хорошая - "Коротко и по делу" явно заслуживает высокой оценки. Это хороший пример рекламы 2.0 - не просто односторонней, а интерактивной, включающей потребителя. И еще увидел в ней очень перспективный социальный аспект. Я писал уже про зарубежные рекламные кампании банков, когда они помогают своим клиентам из среднего бизнеса не только напрямую кредитом, но и косвенно через маркетинг. В Вашем проекте это тоже работает... Видя интересные заявки соискателей читатели начинают не только узнавать о этих маленьких бизнесах, но и помогать путем покупки, потребления их продукции. С удовольствием после просмотра ролика теперь прокачусь на "Ходынских крыльях"... А рост их выручки, это возвратность банковских кредитов. Получается цепочка...
Предлагаю на локальном проекте не останавливаться, а даже шагнуть шире, сделать специальный портал, на котором продолжить сбор роликов "народного бизнеса". Будет и реклама, и бизнес, и социальный аспект. Буду рад поучаствовать в разработке концепции, если идея покажется интересной. Молодцы!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Вадим, добрый вечер! Ваша оценка имеет большой вес, спасибо.
Мы обсудим идею концепции. Меня искренне вдохновил проект " Коротко и по делу", он как бы рождался по-ходу...редакция и мы были гибкими, меняли формат, дополняли, какие-то идеи нам подсказывали сами предприниматели.
Я 17 лет работаю в области кредитования малого бизнеса и признаюсь, была счастлива принять участие в этом проекте. Смотришь на ролики предпринимателей и хочется горы свернуть в развитии программ кредитования и поддержки малого бизнеса! Как же надоели эти занудные конференции по малому бизнесу ( я перестала на них ходить...), демагогия сплошная! А здесь -горящие глаза предпринимателей, полных идей, энергии и вложивших душу в свой бизнес! Я даже дома заразила своих родных, хотя мои близкие болели за другой проект, который не попал в финал smile:)
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