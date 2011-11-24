Дуэль двух питерцев (финал)

Сегодня в 13.15 в эфире "Бизнес ФМ" состоится дуэль двух питерских проектов. Кто станет победителем конкурса "Коротко и по делу"(http://www.bfm.ru/news/special/trust/) и получит финансирование от Банка "ТРАСТ" на уникальных условиях для развития своего бизнеса?
- ООО "Air Ride" (http://www.youtube.com/watch?v=rbkIQzVQ72M)
проектирование, изготовление и установка пневмоподвесок и пневмосистем на авто
или
- компания "Велодрайв" (http://www.youtube.com/watch?v=NSQGK_ySCRc)
торговля велосипедами и производство собственной модели велосипеда под брендом "Велодрайв"
Оба проекта интересны и волей случая - оба из Питера.
Суть конкурса "Коротко и по делу"
В течение месяца предприниматели направляли в редакцию "Бизнес ФМ" 3-х минутные видео-ролики с презентацией своего бизнеса и проекта, предлагаемого к финансированию Банком.
Жюри во главе со мной выбирало на каждом этапе лучший бизнес-проект и вот сегодня мы вышли на финишную прямую.
Радио-дуэль между двумя финалистами прошла в эфире радиостанции в прошлый четверг (http://www.bfm.ru/news/2011/11/17/duel-finalistov.html)
Продолжение следует... Через несколько часов мы узнаем, кто получит уникальный кредит в размере 5 млн рублей на развитие бизнеса и еще 1 млн рублей бонусом на маркетинговую поддержку компании.
PS: еще один проект - "Ходынские Крылья" – получит от Банка "ТРАСТ" за креативность iPAD, рекомендую посмотреть их видео-ролик (http://www.youtube.com/watch?v=J9OGFEh6K5o)
Комментарии 2
Предлагаю на локальном проекте не останавливаться, а даже шагнуть шире, сделать специальный портал, на котором продолжить сбор роликов "народного бизнеса". Будет и реклама, и бизнес, и социальный аспект. Буду рад поучаствовать в разработке концепции, если идея покажется интересной. Молодцы!
Мы обсудим идею концепции. Меня искренне вдохновил проект " Коротко и по делу", он как бы рождался по-ходу...редакция и мы были гибкими, меняли формат, дополняли, какие-то идеи нам подсказывали сами предприниматели.
Я 17 лет работаю в области кредитования малого бизнеса и признаюсь, была счастлива принять участие в этом проекте. Смотришь на ролики предпринимателей и хочется горы свернуть в развитии программ кредитования и поддержки малого бизнеса! Как же надоели эти занудные конференции по малому бизнесу ( я перестала на них ходить...), демагогия сплошная! А здесь -горящие глаза предпринимателей, полных идей, энергии и вложивших душу в свой бизнес! Я даже дома заразила своих родных, хотя мои близкие болели за другой проект, который не попал в финал