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Смена системы координат?

28.11.2011 18:07 7 2 347 просмотров
Классическая схема, когда государственные облигации надежнее частных, возможно, стала неактуальной? Даже если не брать во внимание историю с Грецией и весь ее "ящик Пандоры", то вот Германия... не смогла разместить бонды на прошлой неделе - это тревожный сигнал! (http://www.gazeta.ru/news/business/2011/11/24/n_2108342.shtml)

И серьезный звонок в сторону евро
(http://www.gazeta.ru/financial/2011/11/26/3848782.shtml)

Будет ли европейский гос. реванш? Идеология борьбы с кризисом 2008 – "to big to fail" или поддержка на плаву гигантов-банкротов. Какой будет идеология 2012? Посмотрим.
Уже завтра в Брюсселе состоится саммит Еврогруппы — министры финансов будут искать решение греческого вопроса и рекапитализации банков ЕС.

Комментарии 7

Анатолий Кудинов  (К.А.А)
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Да ситуация накаляется! И наверно потери будут гораздо серьёзнее , чем в 2008г
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Анатолий, рекомендую пройти по ссылке http://www.forbes.ru/forbes/issue/2011-09-0/74208-hronika-apokalipsisa (журнал FORBES 10/2011 Хроника апокалипсиса).
Настоящий триллер! Один из самых мрачных вариантов развития событий, который можно найти сейчас в СМИ.
Однако, жизнь мудрее и вряд ли она будет реализовываться по самому худшему сценарию.
Артур Немезов  (Whitemute)
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Все это временное, Надия.
Поэтому и Кудрина удалили. Держите деньги в рублях и не беспокойтесь. Парадигма меняется.
Рецессии рынков стали похожи на флюктуацию напряжения внутри электрической сети, кто-то падает, кто-то встает...
Надия, сейчас уже никто не сможет помочь нам, кроме нас самих.
Если мы - все вместе, внутри России, выдержим все это - мы выдержим все внешние проблемы. Тут же и ЦБ вам подсказывает - до 2-х недель сможете выдавать срочные вклады. И биржу остановят, если нужно.
Были периоды, когда евро как валюта не существовала, были периоды в человеческой истории когда 1 йена стоила 1 доллар...
Разные периоды были, вы же знаете.
=)

зы. Но к вам в банк, я больше не пойду работать. :р
Шарухин Антон  (toshik80)
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"Идеология борьбы с кризисом 2008 – "to big to fail" или поддержка на плаву гигантов-банкротов"
А где деньги Зин....????? в 2008м был кризис банковский. Теперь кризис суверенный. Деньги кончились у государств. Так, что просвещенная Европа практически у черты.
Вы пишете:
"то вот Германия... не смогла разместить бонды на прошлой неделе"
т.е. не смогла привлечь деньги. На что она будет поддерживать гигантов-банкротов?
Апокалипсис от Форбс конечно сильно, но наверное все будет несколько глаже.
И отдельное спасибо Владимиру Владимировичу. Все-таки хватило ума ликвидировать огромный гос.долг за тучные годы и создать подушку безопасности - стаб-фонд.
А следующее десятилетие будем учиться жить по средствам. Учиться не накапливать долги. Вообще жизнь в долг комфорта не добавляет. А скорее напрягает, причем порой достаточно сильно.
FlamingWind  (FlamingWind)
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На самом деле выход прост - включить "печатный станок" (или, более грамотно, провести количественное смягчение - QE)... В Европе это не так просто сделать, как в США, но в случае серьезной угрозы для экономики - включат, никуда не денутся.

Другое дело, что подобные QE это "палка о двух концах". Пожар подобная политика тушит, но воздействует на разные сферы экономики в разное время. Сначала приводит к росту цен на ресурсы, что очень выгодно странам экспортирующим их, а лишь затем откликается на секторах производства и внутреннего потребления. Если, конечно, они к тому времени все еще будут существовать...
FlamingWind  (FlamingWind)
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На самом деле выход прост - включить "печатный станок" (или, более грамотно, провести количественное смягчение - QE)... В Европе это не так просто сделать, как в США, но в случае серьезной угрозы для экономики - включат, никуда не денутся.

Другое дело, что подобные QE это "палка о двух концах". Пожар подобная политика тушит, но воздействует на разные сферы экономики в разное время. Сначала приводит к росту цен на ресурсы, что очень выгодно странам экспортирующим их, а лишь затем откликается на секторах производства и внутреннего потребления. Если, конечно, они к тому времени все еще будут существовать...
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Выход -включить печатный станок, закрыть дефицит, стимулировать потребительский спрос... Как следствие, рост инфляции. Если выбирут такой вариант, то напечатать придется около 2 трлн евро и заниматься управлением инфляцией.
Некоторые экономисты и политики предлагаю радикальные меры ( например, профессор экономики Джон Хассман): в ЕС должны остаться лишь страны со сходными макроэкономическими параметрами, позволяющие им реализовать единую бюджетную политику.
В любом случае, на лицо -смена координат!
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