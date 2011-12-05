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"ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ". Под знаком непредсказуемости.

05.12.2011 18:39 12 3 305 просмотров
Книга о прогнозах в экономике и не только...-это "не-теория" американского финансиста Насима Талеба. Его книга была 17 недель в списке бестселлеров "New York Times", процитирую первый абзац книги:
"До открытия Австралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди-белые. Их непоколебимая уверенность вполне подтверждалась опытом. Встреча с первым черным лебедем, должно быть, сильно удивила.....но эта история важна по другой причине. Она показывает, в каких жестких границах наблюдений или опыта происходит наше обучение и как относительны наши познания. Одно-единственное наблюдение может перечеркнуть аксиому, выведенную на протяжении нескольких тысячелетий..."

Сразу скажу, что книга читается трудно. Однако, она является блестящим примером нешаблонного мышления. Автор подвергает сомнению устоявшиеся причинно-следственные связи, предлагает сначала осознать непредсказуемость, "перевернуться" с ног на голову...а затем преобразовать осознанное в действие...
Книга, на мой взгляд, актуальна именно сейчас в свете различных прогнозов аналитиков по судьбе евро, еврозоны, оценок кризисных явлений в мировой экономике.
Если кто-то из вас прочитал книгу, буду рада обсудить здесь.

P.S. В теме дня "Теория большого взрыва" есть ссылки на автора Черного Лебедя, похоже, что идеи Талеба приобретают популярность.

Комментарии 12

Виктор Пряжников  (victorp)
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Забавно, именно эту книгу я читаю сейчас smile:-)

Я пока прочел меньше четверти, но то, что я уже видел, постоянно напоминает мне замечательную статью "Почему мы доверяем науке" из журнала "Вокруг света" (http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6191/), где также поднимаются вопросы относительности человеческих знаний о мире.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Виктор, спасибо за статью. В целом, по-жизни, хочется минимально зависеть от различных теорий и твердо стоять на собственных ногах ( об этом тоже пишет и Талиб, что ты всегда можешь управлять тем,что делаешь сам smile:))
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Нет, не читала. Прошла по ссылке, заинтересовалась, в книжном полистаю, м б куплю.
Вы рекомендуете?
Katerina Ivanova  (kavmina)
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"..что ты всегда можешь управлять тем,что делаешь сам"

самое главное знать,что ты будешь конкретно делать при встрече того самого черного лебедя))))))
именно непредсказуемость ситуации,когда все пошло не так,как ты запланировал,и подводит нас в жизни,а те,кто повелевает ситуациями и переворачивает мир,могут быстро прийти в себя и принять единственно правильное решение в любой непредсказуемой ситуации.
а теории-они нужны,помогают продумывать действия

вот сейчас-нефть пойдет вниз,что будет с нами и что надо делать?))))
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Katerina, давайте обсудим, если нефть пойдет вниз?
Приведу немного статистики по среднемесячной стоимости нефти российской марки Urals ($/баррель):
январь 2010 - 75,14 $
май 2010 - 73,67 $ ( самая низкая точка в 2010 году)
январь 2011 - 94,38 $
май 2011 - 112,03 $
Эти данные показывают, что мы сейчас еще имеем запас для падения, даже если это будет 75-80 $, это во-первых, отсюда не все так плохо ( тек уровень 109,52).

Во -вторых, на эту тему есть интересный стресс-тест, опубликованный аналитиками Goldman Sacks, которые использовали в моделе для расчета предположение, что средняя цена нефти в 2012 году составит 80 $. Получили ответ -это не ужас smile:). Итоговые выводы из модели аналитиков следующие:
- рубль, вероятнее всего составит -36 рублей за доллар
- фондовый рынок будет показывать незаметный рост -0,3%.
На мой взгляд, сам курс около 36 руб за доллар не является критическим, а даже решает вопрошав дефицита бюджета, тк основной источник у нас экспорт , а бюджетные расходы -рублевые.
Katerina Ivanova  (kavmina)
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да,окончание года всегда настраивает на прогнозы относительно наступающего нового года.Будем надеяться,что особых неожиданных "черных лебедей" нам не приготовлено. ))))
Хотя,очень настораживает Европа, а также последние завления по активному вооружению Китая.
Но, видимо, и в "черных лебедях" есть какие-то свои плюсы)
Помню,как давно в детстве, впервые увидела черных лебедей в Гагре,они были такие красивые, а белые лебеди,которые плыли рядом с ними,казались еще белее,они как-то оттеняли и дополняли красоту и грациозность друг друга.
Может быть,"черные лебеди" нам и даны,чтоб мы больше ценили белых?))))))
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Katerina, в логике автора книги,
черные лебеди - это все неизвестное, маловероятное, непредсказуемое и аномальное...
белые лебеди -это все то, что нам всем хорошо известно (аксиомы) и повторяющееся ( правда, лишь на том отрезке времени, которые мы способны изучить и проанализировать)...
Так вот, автор пишет о том, что "миром движет маловероятное и неизвестное ( в точки зрения наших знаний и опыта), а мы проводим время в светских беседах, сосредоточившись на известном и повторяющемся...".
Другими словами, белые лебеди нам кажутся еще белее, а черных мы полностью игнорируем.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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В книге автор разъясняет свою позицию как он "избегает перехода улицы с завязанными глазами" smile:)
Katerina Ivanova  (kavmina)
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" белые лебеди нам кажутся еще белее, а черных мы полностью игнорируем."

в этом наша ошибка.психика человека видно так устроена,что белое и известное нам ближе,мы убаюкиваемся своей уверенностью,что ничего плохого не произойдет,черные лебеди все ж редко встречаются(как вера в непотопляемость Титаника)
а черных лебедей мы должны научиться не только не игнорировать,но даже и восхищаться ими и помнить всегда,что встреча с ними нас ждет может в самый критичный момент жизни)))))))))) будь морально готов к встрече черного лебедя)

придется прочесть книгу))
Katerina Ivanova  (kavmina)
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Уважаемая Надия!
Примите самые теплые поздравления с днем рождения!
Спасибо Вам за Вашу открытость,трудолюбие и искренность!
Любви Вам,здоровья и всяческих успехов в Вашей не простой работе!
Ваш пример,как женщины-руководителя,сумевшей сочетать в себе знания,умение руководить людьми,человеческое достоинство и женственность очень вдохновляет! Спасибо!
а "Трасту"- процветания,надежности и динамичного развития!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Katerina, спасибо за внимание и теплые пожелания!
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