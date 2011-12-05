"ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ". Под знаком непредсказуемости.

Книга о прогнозах в экономике и не только...-это "не-теория" американского финансиста Насима Талеба. Его книга была 17 недель в списке бестселлеров "New York Times", процитирую первый абзац книги:
"До открытия Австралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди-белые. Их непоколебимая уверенность вполне подтверждалась опытом. Встреча с первым черным лебедем, должно быть, сильно удивила.....но эта история важна по другой причине. Она показывает, в каких жестких границах наблюдений или опыта происходит наше обучение и как относительны наши познания. Одно-единственное наблюдение может перечеркнуть аксиому, выведенную на протяжении нескольких тысячелетий..."
Сразу скажу, что книга читается трудно. Однако, она является блестящим примером нешаблонного мышления. Автор подвергает сомнению устоявшиеся причинно-следственные связи, предлагает сначала осознать непредсказуемость, "перевернуться" с ног на голову...а затем преобразовать осознанное в действие...
Книга, на мой взгляд, актуальна именно сейчас в свете различных прогнозов аналитиков по судьбе евро, еврозоны, оценок кризисных явлений в мировой экономике.
Если кто-то из вас прочитал книгу, буду рада обсудить здесь.
P.S. В теме дня "Теория большого взрыва" есть ссылки на автора Черного Лебедя, похоже, что идеи Талеба приобретают популярность.
Комментарии 12
Я пока прочел меньше четверти, но то, что я уже видел, постоянно напоминает мне замечательную статью "Почему мы доверяем науке" из журнала "Вокруг света" (http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6191/), где также поднимаются вопросы относительности человеческих знаний о мире.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5425540/
Вы рекомендуете?
самое главное знать,что ты будешь конкретно делать при встрече того самого черного лебедя))))))
именно непредсказуемость ситуации,когда все пошло не так,как ты запланировал,и подводит нас в жизни,а те,кто повелевает ситуациями и переворачивает мир,могут быстро прийти в себя и принять единственно правильное решение в любой непредсказуемой ситуации.
а теории-они нужны,помогают продумывать действия
вот сейчас-нефть пойдет вниз,что будет с нами и что надо делать?))))
Приведу немного статистики по среднемесячной стоимости нефти российской марки Urals ($/баррель):
январь 2010 - 75,14 $
май 2010 - 73,67 $ ( самая низкая точка в 2010 году)
январь 2011 - 94,38 $
май 2011 - 112,03 $
Эти данные показывают, что мы сейчас еще имеем запас для падения, даже если это будет 75-80 $, это во-первых, отсюда не все так плохо ( тек уровень 109,52).
Во -вторых, на эту тему есть интересный стресс-тест, опубликованный аналитиками Goldman Sacks, которые использовали в моделе для расчета предположение, что средняя цена нефти в 2012 году составит 80 $. Получили ответ -это не ужас . Итоговые выводы из модели аналитиков следующие:
- рубль, вероятнее всего составит -36 рублей за доллар
- фондовый рынок будет показывать незаметный рост -0,3%.
На мой взгляд, сам курс около 36 руб за доллар не является критическим, а даже решает вопрошав дефицита бюджета, тк основной источник у нас экспорт , а бюджетные расходы -рублевые.
Хотя,очень настораживает Европа, а также последние завления по активному вооружению Китая.
Но, видимо, и в "черных лебедях" есть какие-то свои плюсы)
Помню,как давно в детстве, впервые увидела черных лебедей в Гагре,они были такие красивые, а белые лебеди,которые плыли рядом с ними,казались еще белее,они как-то оттеняли и дополняли красоту и грациозность друг друга.
Может быть,"черные лебеди" нам и даны,чтоб мы больше ценили белых?))))))
черные лебеди - это все неизвестное, маловероятное, непредсказуемое и аномальное...
белые лебеди -это все то, что нам всем хорошо известно (аксиомы) и повторяющееся ( правда, лишь на том отрезке времени, которые мы способны изучить и проанализировать)...
Так вот, автор пишет о том, что "миром движет маловероятное и неизвестное ( в точки зрения наших знаний и опыта), а мы проводим время в светских беседах, сосредоточившись на известном и повторяющемся...".
Другими словами, белые лебеди нам кажутся еще белее, а черных мы полностью игнорируем.
в этом наша ошибка.психика человека видно так устроена,что белое и известное нам ближе,мы убаюкиваемся своей уверенностью,что ничего плохого не произойдет,черные лебеди все ж редко встречаются(как вера в непотопляемость Титаника)
а черных лебедей мы должны научиться не только не игнорировать,но даже и восхищаться ими и помнить всегда,что встреча с ними нас ждет может в самый критичный момент жизни)))))))))) будь морально готов к встрече черного лебедя)
придется прочесть книгу))
Примите самые теплые поздравления с днем рождения!
Спасибо Вам за Вашу открытость,трудолюбие и искренность!
Любви Вам,здоровья и всяческих успехов в Вашей не простой работе!
Ваш пример,как женщины-руководителя,сумевшей сочетать в себе знания,умение руководить людьми,человеческое достоинство и женственность очень вдохновляет! Спасибо!
а "Трасту"- процветания,надежности и динамичного развития!