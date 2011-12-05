"ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ". Под знаком непредсказуемости.

Книга о прогнозах в экономике и не только...-это "не-теория" американского финансиста Насима Талеба. Его книга была 17 недель в списке бестселлеров "New York Times", процитирую первый абзац книги:

"До открытия Австралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди-белые. Их непоколебимая уверенность вполне подтверждалась опытом. Встреча с первым черным лебедем, должно быть, сильно удивила.....но эта история важна по другой причине. Она показывает, в каких жестких границах наблюдений или опыта происходит наше обучение и как относительны наши познания. Одно-единственное наблюдение может перечеркнуть аксиому, выведенную на протяжении нескольких тысячелетий..."



Сразу скажу, что книга читается трудно. Однако, она является блестящим примером нешаблонного мышления. Автор подвергает сомнению устоявшиеся причинно-следственные связи, предлагает сначала осознать непредсказуемость, "перевернуться" с ног на голову...а затем преобразовать осознанное в действие...

Книга, на мой взгляд, актуальна именно сейчас в свете различных прогнозов аналитиков по судьбе евро, еврозоны, оценок кризисных явлений в мировой экономике.

Если кто-то из вас прочитал книгу, буду рада обсудить здесь.



P.S. В теме дня "Теория большого взрыва" есть ссылки на автора Черного Лебедя, похоже, что идеи Талеба приобретают популярность.