Заходите – критикуйте – предлагайте!

Мы готовы прислушиваться к замечаниям и учитывать их. А за самый ценный совет подарим к Новому Году бутылку хорошего вина Chateau Potensac Medoc с книгой "Мудрость тысячелетий".
А вот и сама тема:
Совместно со студией Артемия Лебедева представляем обновленный сайт Банка. Стартовая страница сайта стилизована под верстку газеты, как нам показалось, - это привычно и удобно большинству интернет-пользователей WWW.TRUST.RU
Графическое обновление не было самоцелью, сайт получил существенный технический апгрейд, внедрены новые опции:
- функциональный калькулятор http://www.trust.ru/retail/cash/credit9592/ показывает помесячную разбивку платежей по займу с уточнением остатка
- сервис "Онлайн-консультант" - чат со специалистом call-центра банка
- "виртуальные помощники" по подбору кредитов http://www.trust.ru/retail/credit_helper/amount100000/ и депозитов http://www.trust.ru/retail/deposit_helper/amount150000 - в один клик можно рассчитать и сравнить доходность по депозитам. А выбрав оптимальный кредит с "кредитным помощником", клиент может сразу оформить онлайн-заявку и в течение нескольких минут получить кредитное решение.
Все детали здесь - http://www.trust.ru/press/news/detail42090
Комментарии 76
Выход из положения: офис в Самаре работает в Сб и дистанционное обслуживание.
http://www.trust.ru/address/index.php?region=3857.
Учитывая георграфию Самары ( вытянутость вдоль Волги), согласна, что 2-3 офиса могли бы обеспечить покрытие города. Однако, мировая тенденция-это дистанционное обслуживание. Здесь на банки-ру в эту тему была интересная статья по сокращению офисов в Европе. Думаю, что данная тенденция через несколько лет будет характерна и для России.
Ну и в офисе сегодня мне сказали, что дистанционно я смогу открыть только один вид валютного вклада - "почетный клиент", так что я бы рад дистанционно обслуживаться, но вот банк пока что не может мне это обеспечить, потому то и нужен допофис в Самаре для вот таких вот операций! Посмотрите на карту офисов Русского Стандарта, например, размещение их банкоматов - куда более разумно и экономично, даже круглосуточные офисы есть! А дистанционно обслуживаться у них проще - я вам как их клиент говорю, у вас только почти мгновенные переводы между своими счетами в рабочее время (почему-то часто сталкиваюсь с отказами в обработке операций ночью или вечером или ранним утром траст онлайне) являются преимуществом и банкоматы банков-партнеров
Я не являюсь клиентом банка, но давно и с удовольствием читаю Ваш блог.
Прочитала только что в соседнем блоге некоторых ... критиков.
Хочу Вас поддержать. Пишите. Читаю. Нравится.
Не обращайте внимание!
Извините, что не в тему. Взволновало...
Управление по web-развитию
Управление по web-развитию
посмотрите как сайт dns-shop.ru работает - и город определит по ip, и версию мобильную сам загрузит на андроид и расширенный вариант сайта посмотреть предложит, не без грехов, но такой подход наиболее приятен и удобен лично мне
1. Дизайн в виде газетной верстки понравился - очень оригинально и удобно.
2. Кредитный калькулятор - как пользователь всегда считаю полную сумму кредита. Было бы удобно видеть переплату сразу здесь. Да, это может показаться лишним с точки зрения маркетинга, но люди оценят и прозрачность.
3. Текстовый чат выглядит уже архаично - хотя бы видео-чат (веб-камеру консультанту поставить).
4. Социальная плашка Фейсбука на Главной немного смущает - да, модно, но как-то... пока не готов аргументировать - как раз изучаю вопрос...
5. В качестве предложения - добавить внизу справа где есть место так называемый "информер" - инфографику с курсами валют, золота, инфляции, индексами. Будет еще больше на деловую газету похоже и полезно.
Относительно чата – мы учли, что работаем по всей России и, к сожалению, не во всех регионах у наших клиентов есть хороший интернет-канал для организации видео-конференций. Сама идея прекрасна, и вероятно в перспективе мы к ней придем, но пока что разумнее, на наш взгляд, остановиться именно на текстовом чате. А вот соцсеть Facebook мы интегрировали не просто так, а осознавая то, что мы делаем – у нас там растет очень хорошая корпоративная страничка: http://www.facebook.com/trust.ru , а взаимная интеграция онлайн-представительств банка в наши дни обязательна. По крайней мере мы в этом убеждены Про сервис Яндекс-пробки для карты отделений банка – спасибо, идея отличная! Мы как раз работаем над добавлением соответствующей кнопки.
Управление по web-развитию
Да, каналы еще являются ограничителем для развития.
По Фейсбуку я не подвергаю сомнению необходимость интеграции, а именно форму интеграции. Во-первых, ее некоторые системы воспринимают как инородное тело на сайте, что выглядит некрасиво. Во-вторых, культура публикации профилей довольно демократична и иногда дамы выглядят не очень одето (хотя некоторым это может даже и понравится), или вместо лиц маски или гримасы. Но самое главное, вы рекламируете Фейсбук и как бы становитесь частью его маркетинговой машины - не факт, что когда-то это не сыграет против.
Короткая история: моя близкая подруга в пятницу ехала в наш офис, который уже был закрыт в 21.00 ,она позвонила мне и спросила-куда ехать? Я направила ее в наш круглосуточный офис на Павелецкой, подруга же попросила меня проверить -есть ли пробки на ее пути
Если бы был сервис "пробки по дороге в офис", то скорее всего мне не пришлось бы доставать планшетник и мониторить дорожную ситуацию ( к сожалению, такая идея мне не пришла..)
Но просто давно собираюсь спросить
Не ради забавы. Не ради насмешки.
Крепки ль у сотрудников Ваших орешки?
Коль с каждого баннера смотрит на всех
Хитрющий, крепчайший, заморский Орех.
А больше Ему или Вам повезло?
Ведь он свой орех поменял на бабло.
Сидит теперь в Штатах, не помнит про Траст.
И жизнь зашибата! «In money they trust».
А Вы? Не создали ль себе геморроев,
Сказав на весь мир: «Мы – банк супергероев»?
пожалуй, продолжу ваш стих...
мы банк-супергероев
с Брюсом спасаем мир
Кстати, в 2012 году мы планируем продолжить сотрудничество с Брюсом и снять видео-ролик для ТВ и интернета.
На Брюса громадного катят все бочку.
Он, дескать, на ноуте занял все место,
Под ним не видать ни расчетов ни текста
Снабдите героя Вы кнопкой «Свернуть»,
Чтоб мог в уголочке он тихо вздремнуть.
Чтоб сжался в пять раз, как орешки в мороз.
Я думаю, сразу решится вопрос.
Ссылка на интернет банк как то теряется среди других ссылок, раньше удобней было в виде кнопки.
Не понравился больной баннер Брюса, занимает треть экрана, и ТРАСТ вызывает ассоциации с газетой ТРУД )), ну заголовок пережить можно а вот большой баннер, очень не удобно....
Скорее всего сайт не имеет оптимизации под расширение экрана хотя смотрю на ноуте, чтоб сайт отражался хорошо нужен наверное экран 21 дюйм с высоким расширением....
новости в самом низу - как то не очень...
Не увидел мобильного клиента, нет его под андроид а на этой ОС сейчас многие мобильники и планшеты, не все покупают ipad.
Итого:
1. Теряется ссылка на интернет банк (визуально)
2. Большой баннер Брюса
3. нет мобильного клиента под андроид и вообще нет
4. В самом интернет банке не помню возможность делать перевод Western Union и с карты на карту
например такой функционал есть а Авангарде, БРС
Главная страница сайта сделана по ощущению, взяли ipad расчертили его визуально и блоками все разместили... имхо...
как то она не вписывается в общую тему....
Также сейчас в банке запущен проект по разработке отдельного stand-alone приложения для различных платформ, в котором помимо информации сайта, будет интернет-банк, и еще много интересных «фишек»
Управление по web-развитию
А вопрос внешнего вида всегда очень спорный. Кстати, помимо внешнего вида сайта у банка обновился и брендбук. Поэтому офисы в перспективе также будут поэтапно модифицироваться под обновленный стиль.
Управление по web-развитию
А сейчас широко и с размахом. На главной все, что нужно мне как клиенту банка - навигация , быстрый поиск и "что еще предложить" . Новости правильно что внизу, они тут не важны. Графика правда иногда удивляет своей сыростью но это же "не было самоцелью". В целом ОК. Но дизайнеры студии САЛ могу лучше.
Управление по web-развитию