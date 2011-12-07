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Заходите – критикуйте – предлагайте!

07.12.2011 15:42 76 5 047 просмотров
Мы готовы прислушиваться к замечаниям и учитывать их. А за самый ценный совет подарим к Новому Году бутылку хорошего вина Chateau Potensac Medoc с книгой "Мудрость тысячелетий".

А вот и сама тема:

Совместно со студией Артемия Лебедева представляем обновленный сайт Банка. Стартовая страница сайта стилизована под верстку газеты, как нам показалось, - это привычно и удобно большинству интернет-пользователей WWW.TRUST.RU

Графическое обновление не было самоцелью, сайт получил существенный технический апгрейд, внедрены новые опции:

- функциональный калькулятор http://www.trust.ru/retail/cash/credit9592/ показывает помесячную разбивку платежей по займу с уточнением остатка

- сервис "Онлайн-консультант" - чат со специалистом call-центра банка

- "виртуальные помощники" по подбору кредитов http://www.trust.ru/retail/credit_helper/amount100000/ и депозитов http://www.trust.ru/retail/deposit_helper/amount150000 - в один клик можно рассчитать и сравнить доходность по депозитам. А выбрав оптимальный кредит с "кредитным помощником", клиент может сразу оформить онлайн-заявку и в течение нескольких минут получить кредитное решение.

Все детали здесь - http://www.trust.ru/press/news/detail42090

Комментарии 76

Владислав Бандуров  (bandurov)
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Откройте в Самаре уже наконец-то еще один офис! Желательно не на отшибе и не в старом городе, с нормальной парковкой, а не как сейчас: элементарную операцию провести - очередь, я вот допсоглашение не могу уже который месяц подписать, чтоб вклады через интернет-банк открывать, потому как стоять по полчаса и более к операционистке нет ни времени, ни желания! И банкомат с кэш-ином еще в какой-нить ТЦ поставьте, чтоб счастье мне было ))
Василий Тёркин  (intelceleron)
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Да, на Авроре, 150 встать негде - 4 банка с одной парковкой - не солидно.
Владислав Бандуров  (bandurov)
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Это отдельный разговор, нести деньги в банк/из банка как-то не очень спокойно, если машину за квартал припарковал
Василий Тёркин  (intelceleron)
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И все машины сотрудников банков стоят... smile;-)
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Василий, вопрос паркинга является актуальным для многих офисов любого банка. Такова уж городская инфраструктура.
Выход из положения: офис в Самаре работает в Сб и дистанционное обслуживание.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Владислав, Банк предлагает возможность использовать сеть банкометов,в Самаре -46 ( см по ссылке адреса)
http://www.trust.ru/address/index.php?region=3857.
Учитывая георграфию Самары ( вытянутость вдоль Волги), согласна, что 2-3 офиса могли бы обеспечить покрытие города. Однако, мировая тенденция-это дистанционное обслуживание. Здесь на банки-ру в эту тему была интересная статья по сокращению офисов в Европе. Думаю, что данная тенденция через несколько лет будет характерна и для России.
Владислав Бандуров  (bandurov)
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Надия, я абсолютно поддерживаю ваше стремление к дистанционности, более того, выбираю банки как раз по этому критерию - чтоб реже ездить в офис, но вот банкоматы с cash-in на этой карте где? Только в офисе Траста, к тому же в банкоматах банков-партнеров (личный опыт в Солидарности и Стройкредите, можете посмотреть операции по моей карте дебетовой) почему-то на карты вашего банка выдается весьма забавное меню с вариантами выдачи сумм до 6 т.р., причем даже 1 и 5 тысяч нет в меню, а выбрать другую сумму невозможно, а теперь попробуйте снять хотя бы 50 т.р. Особенно в какой-нибудь забегаловке или на улице smile:)
Ну и в офисе сегодня мне сказали, что дистанционно я смогу открыть только один вид валютного вклада - "почетный клиент", так что я бы рад дистанционно обслуживаться, но вот банк пока что не может мне это обеспечить, потому то и нужен допофис в Самаре для вот таких вот операций! Посмотрите на карту офисов Русского Стандарта, например, размещение их банкоматов - куда более разумно и экономично, даже круглосуточные офисы есть! А дистанционно обслуживаться у них проще - я вам как их клиент говорю, у вас только почти мгновенные переводы между своими счетами в рабочее время (почему-то часто сталкиваюсь с отказами в обработке операций ночью или вечером или ранним утром траст онлайне) являются преимуществом и банкоматы банков-партнеров
Першинг  (Першинг)
#
Надия, извините, может не в тему.
Я не являюсь клиентом банка, но давно и с удовольствием читаю Ваш блог.
Прочитала только что в соседнем блоге некоторых ... критиков.
Хочу Вас поддержать. Пишите. Читаю. Нравится.
Не обращайте внимание!
Извините, что не в тему. Взволновало...
Илья Рассадин  (rivalen)
#
На первый взгляд смутил размер шрифта, большой логотип и Брюс на всю страницу, что затрудняет быструю навигацию по сайту. Цветовое решение стало дружелюбнее smile:) Два "Хабаровска" под газетой - мысль интересная, но находится под разработчиками - не каждый обратит на это внимание....
NB TRUST  (NB TRUST)
#
Илья, спасибо за ваш комментарий. Центральный блок с Брюсом мы как раз сделали поменьше (по высоте). Размер шрифтов также частично скорректировали, что-то пока находится в процессе. Тем не менее, основной идеей нового сайта была именно газетная верстка с характерными для нее большими иллюстрациями, заголовками и блоками. Сейчас, когда основные внутренние системы нового сайта работают стабильно, мы полностью сфокусировались на внешнем облике и удобстве использования, занимаемся шлифовкой верстки, не отходя от основного концепта smile:)

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Владислав Бандуров  (bandurov)
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По мне так такое все огромное и Брюс и шрифт - излишне, особенно на планшете, да и смысл в Брюсе на сайте банка? На сайт уже заходят те, кто в курсе про Брюса. Может есть смысл для планшетов редирект делать на адаптированную и без излишеств версию?
NB TRUST  (NB TRUST)
#
Владислав, спасибо. Про размеры всех элементов на сайте мы уже ответили постом выше, тем не менее основное – мы ведем работу по оптимизации элементов, заголовков и графических блоков. Несмотря на это, сайт тестировался на планшете iPad и даже на смартфонах (iPhone, Android). В целом у нас сложилось впечатление довольно комфортной подачи информации, возможно, просто данный формат не так привычен, поскольку имеет газетную верстку, не свойственную банковским сайтам.

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Владислав Бандуров  (bandurov)
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Все же вариант для мобильных устройств с минимумом шелухи и максимумом функциональности и удобства, да еще в автоматическом режиме распознования с какого браузера (мобильного) и возможностью вернуться на обычную версию - не помешало бы, т.к. и размеры мобильных экранов меньше и скорость соединения не всегда позволяет с Брюсами сайты загружать smile:)
посмотрите как сайт dns-shop.ru работает - и город определит по ip, и версию мобильную сам загрузит на андроид и расширенный вариант сайта посмотреть предложит, не без грехов, но такой подход наиболее приятен и удобен лично мне
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Надия, вот моя порция критики - надеюсь, конструктивной:
1. Дизайн в виде газетной верстки понравился - очень оригинально и удобно.
2. Кредитный калькулятор - как пользователь всегда считаю полную сумму кредита. Было бы удобно видеть переплату сразу здесь. Да, это может показаться лишним с точки зрения маркетинга, но люди оценят и прозрачность.
3. Текстовый чат выглядит уже архаично - хотя бы видео-чат (веб-камеру консультанту поставить).
4. Социальная плашка Фейсбука на Главной немного смущает - да, модно, но как-то... пока не готов аргументировать - как раз изучаю вопрос...
5. В качестве предложения - добавить внизу справа где есть место так называемый "информер" - инфографику с курсами валют, золота, инфляции, индексами. Будет еще больше на деловую газету похоже и полезно.
NB TRUST  (NB TRUST)
#
Вадим, благодарим за ваши комментарии. Относительно калькуляторов – мы непременно будем их развивать и улучшать сервис. Но нам так же важна и стабильность функционирования, поэтому мы изначально ввели калькулятор с упрощенным функционалом и в перспективе будем его расширять, естественно ориентируясь и на потребности самого банка тоже smile:)
Относительно чата – мы учли, что работаем по всей России и, к сожалению, не во всех регионах у наших клиентов есть хороший интернет-канал для организации видео-конференций. Сама идея прекрасна, и вероятно в перспективе мы к ней придем, но пока что разумнее, на наш взгляд, остановиться именно на текстовом чате. А вот соцсеть Facebook мы интегрировали не просто так, а осознавая то, что мы делаем – у нас там растет очень хорошая корпоративная страничка: http://www.facebook.com/trust.ru , а взаимная интеграция онлайн-представительств банка в наши дни обязательна. По крайней мере мы в этом убеждены smile:) Про сервис Яндекс-пробки для карты отделений банка – спасибо, идея отличная! Мы как раз работаем над добавлением соответствующей кнопки.

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Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Коллеги, спасибо за ответ.
Да, каналы еще являются ограничителем для развития.
По Фейсбуку я не подвергаю сомнению необходимость интеграции, а именно форму интеграции. Во-первых, ее некоторые системы воспринимают как инородное тело на сайте, что выглядит некрасиво. Во-вторых, культура публикации профилей довольно демократична и иногда дамы выглядят не очень одето (хотя некоторым это может даже и понравится), или вместо лиц маски или гримасы. Но самое главное, вы рекламируете Фейсбук и как бы становитесь частью его маркетинговой машины - не факт, что когда-то это не сыграет против.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
...Да и на карту Отделений и банкоматов просится сервис Яндекс-пробки...
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
...интересная идея про сервис Яндекс пробки.
Короткая история: моя близкая подруга в пятницу ехала в наш офис, который уже был закрыт в 21.00 ,она позвонила мне и спросила-куда ехать? Я направила ее в наш круглосуточный офис на Павелецкой, подруга же попросила меня проверить -есть ли пробки на ее пути
Если бы был сервис "пробки по дороге в офис", то скорее всего мне не пришлось бы доставать планшетник и мониторить дорожную ситуацию ( к сожалению, такая идея мне не пришла..)
Евгений Курашов  (Jusiam)
#
Надия, я Вам не пытаюсь дерзить!
Но просто давно собираюсь спросить
Не ради забавы. Не ради насмешки.
Крепки ль у сотрудников Ваших орешки?
Коль с каждого баннера смотрит на всех
Хитрющий, крепчайший, заморский Орех.
А больше Ему или Вам повезло?
Ведь он свой орех поменял на бабло.
Сидит теперь в Штатах, не помнит про Траст.
И жизнь зашибата! «In money they trust».
А Вы? Не создали ль себе геморроев,
Сказав на весь мир: «Мы – банк супергероев»?
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
...пошел креатив,
пожалуй, продолжу ваш стих...
мы банк-супергероев
с Брюсом спасаем мир smile:)
Кстати, в 2012 году мы планируем продолжить сотрудничество с Брюсом и снять видео-ролик для ТВ и интернета.
Евгений Курашов  (Jusiam)
#
Позвольте уж вставить в Ваш Блог еще строчку.
На Брюса громадного катят все бочку.
Он, дескать, на ноуте занял все место,
Под ним не видать ни расчетов ни текста
Снабдите героя Вы кнопкой «Свернуть»,
Чтоб мог в уголочке он тихо вздремнуть.
Чтоб сжался в пять раз, как орешки в мороз.
Я думаю, сразу решится вопрос. smile:)
sotnik  (sotnik)
#
В целом сайт нормальный, калькуляторы удобные.
Ссылка на интернет банк как то теряется среди других ссылок, раньше удобней было в виде кнопки.
Не понравился больной баннер Брюса, занимает треть экрана, и ТРАСТ вызывает ассоциации с газетой ТРУД smile:))), ну заголовок пережить можно а вот большой баннер, очень не удобно....
Скорее всего сайт не имеет оптимизации под расширение экрана хотя смотрю на ноуте, чтоб сайт отражался хорошо нужен наверное экран 21 дюйм с высоким расширением....

новости в самом низу - как то не очень...

Не увидел мобильного клиента, нет его под андроид а на этой ОС сейчас многие мобильники и планшеты, не все покупают ipad.

Итого:

1. Теряется ссылка на интернет банк (визуально)
2. Большой баннер Брюса
3. нет мобильного клиента под андроид и вообще нет
4. В самом интернет банке не помню возможность делать перевод Western Union и с карты на карту
например такой функционал есть а Авангарде, БРС

Главная страница сайта сделана по ощущению, взяли ipad расчертили его визуально и блоками все разместили... имхо...
sotnik  (sotnik)
#
ошибочка... "больной баннер Брюса" читать больШой баннер Брюса
sotnik  (sotnik)
#
кас. чата нормально чисто видео чат не стоит делать не у всех, хороший канал связи, особенно регионы... возможность выбора должны быть смс чат или видео с голосом..
sotnik  (sotnik)
#
плашка Фейсбука не думаю что ей место на главной странице.. лучше в личном кабинете например...
как то она не вписывается в общую тему....
NB TRUST  (NB TRUST)
#
Спасибо за комментарии, Sotnik. Мы ведем оптимизацию размеров графических блоков и заголовков, тем не менее, формат онлайн-газеты будет сохранен, как и планировалось изначально. Относительно мобильной версии – сайт по возможности максимально настроен на нормальное отображение в КПК и смартфонах.
Также сейчас в банке запущен проект по разработке отдельного stand-alone приложения для различных платформ, в котором помимо информации сайта, будет интернет-банк, и еще много интересных «фишек» smile:)

Управление по web-развитию
ГЌГЁГЄГ®Г«Г Г© Г‘Г¬ГЁГ°Г­Г®Гў  (Tier)
#
Жаль, что мода пошла на вот такие сайты газеты, имхо нет в них изюминки.. старый сайт был очень стилизованный, он подчеркивал его строгость и уникальность банка Траст, после сайта попадаешь в офис, сразу легко осваиваешься, узнаваемо все, особенно уникальное ваше лого на сверкающих полах! Я как ценитель изысканного стиля моего любимого Траста, очень расстроился, когда увидел, что сделали с сайтом, сайт банка должен быть уникальным, со своим индивидуальным стилем, а не газетой, которые используют десятки других банков, такие как МДМ или РСБ.. Один банер Орешка занимает больше 40% пространства сайта, может это потому, что у меня разрешение 1440х900, так все растягивается и в таком жирном шрифте, что я уже и перестал посещать его.. Но тенденция моды ни чего не поделаешь, все сказанное мною мое имхо, как бывшего клиента уважаемого банка!
NB TRUST  (NB TRUST)
#
Николай, благодарим за ваше мнение. Как говорится, все меняется, а вот в какую сторону – покажет время. Новый сайт прожил пока что совсем маленькую жизнь, и сейчас рано делать какие-либо выводы. В целом сайт банка – это бизнес инструмент, который должен выполнять свои основные функции. Их он выполняет хорошо, что показывает беспристрастная статистика.
А вопрос внешнего вида всегда очень спорный. Кстати, помимо внешнего вида сайта у банка обновился и брендбук. Поэтому офисы в перспективе также будут поэтапно модифицироваться под обновленный стиль.

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Дмитрий Дружков  (dopler)
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То что было до - тихий ужас. "Смерть под парусом" (с) =)
А сейчас широко и с размахом. На главной все, что нужно мне как клиенту банка - навигация , быстрый поиск и "что еще предложить" . Новости правильно что внизу, они тут не важны. Графика правда иногда удивляет своей сыростью но это же "не было самоцелью". В целом ОК. Но дизайнеры студии САЛ могу лучше.
NB TRUST  (NB TRUST)
#
Дмитрий, спасибо. По поводу верстки – мы активно работаем над доведением её до отличного состояния, исправляем баги и корректируем. Это естественный процесс, после лонча нового виртуального продукта (в любой сфере, кроме космонавтики, наверное smile:)) следует процесс улучшения и корректировки, исправления недочетов и ошибок. Главное – мы знаем направление и понимаем, что нужно делать. Ну и активная онлайн-аудитория нам очень помогает в этом, что бы безусловно, очень ценим.

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