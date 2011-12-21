Время как средство платежа

Как вы себе представляете такую модель общества,где время есть средство для платежа? Цена всему -время (минуты, часы, дни, месяцы, годы...).
Зарабатывать время и расходовать его, не тратить время как и деньги - впустую!
Зарабатывая деньги мы тратим свое жизненное время -это модель нашего общества. Мы приходим на работу, проводим там время и за это получаем некоторую сумму денег. Получается, что деньги - это преобразованное в бумажки время жизни человека?
А что из себя представляет социум, где время является средством платежа? Такое общество выглядит примерно так:
осталось времени на три дня жизни, а из них придется потратить полдня -оплата за аренду квартиры, 8 часов - за электричество, 2 дня - за кредит, 4 минуты -стоимость чашки кофе, 30-ть минут за обед...и все... жизнь почти кончилась... Где взять время? Возможно ли время накопить, получить в кредит, положить в кошелек...
Часто мы боимся потерять паспорт или ключи от квартиры, однако, мы редко задумываемся о потере времени (иногда в пробках вспоминаем об этом).
Тайм-менеджемент в боевике "Время" (In Time) с Джастином Тимберлейком, на мой взгляд,показателен. Рекомендую посмотреть!
Don't waste your time!!!!!
P.S.
в 2012 году будет 366 дней, то есть на один день больше -это дополнительное бонусное время для всех нас!
На что вы потратите этот день -29 февраля,временной бонус 2012 года? Я уже решила! А вы?
Комментарии 30
Если это благо постоянно возрастает в цене, то его получение не за кредитные деньги может уходить в бесконечность
Так ровно ж через год (21.12.12) конец света! Не получается 366 никак
Конец света обещали 06.06.06. И что? Я в этот день даже не решился сесть в поезд и поехать домой из командировки. Думаю встречу конец света не в дороге. И пронесло...
Ученые доказали, что конец света будет через 5 млрд лет когда раздувающееся гибнущее солнце своими лучами погубит нашу планету.
http://mises.org/books/PTPTI.pdf
Можно тратить время, чтобы получить деньги.
А можно поступать по другому. Потратить время и сделать так, чтобы
получать пассивный доход в будущем. Т.е. в будущем не тратить время а деньги получать.
Мне кажется, что именно так и поступают Надия собственники Вашего банка. И называется это дивиденды.
Можно взять кредит приобрести доходные активы или построить их и получать доход от эксплуатации актива. Причем доход можно получать гораздо больше, чем кредит выплачивать.
А можно бизнес в сетевом маркетинге построить. Недавно имел беседу с одной милой дамой, которая ежемесячно получает 140000=00 руб пассивного дохода, только за то что сеть построенная под ней делает определенный товарооборот. Она уже потратила время. Сейчас она строит дом, на те средства на организацию генерации которых она тратила время в прошлом
-воспитание детей
- уделять/инвестировать время родным, близким и друзьям
-учеба или освоение навыка, м б время для хобби ( например, игра на музыкальном инструменте и т п).
Что же касается собственников бизнеса, безусловно, что они ожидают получить хорошего уровня ROE.
Они приносят только положительные эмоции и удовольствие и все.
Так что это скорее трата времени. Трата на получение удовольствия и эмоций. Это очень важно в жизни, без положительных эмоций жизнь теряет смысл, но это не инвестиции
А то пришлось бы переспрашивать про ROE.
Вынужден признать что ROE = return on equity = соотношение прибыли и собственного капитала, об этом узнал только сегодня.
Спасибо Википедии
В вашей любознательности я не сомневалась!
И еще по теме...
День нужно провести так, как будто он последний в твоей жизни - подход к жизни самураев.
А насчет того чтобы одно взять у Сити, другое у ВТБ24...это все равно, что фигуру от Маши, характер от Тани и тп... спорно. По карточкам заканчиваем проект перехода с одного программного обеспечения на другое, в конце января завершаем этот биологий проект, появится много разных возможностей, в том числе и те, о которых Вы пишите.
Согласна, что дистанционный сервис надо улучшать, к чему и стремимся ( наш интернет-банкинга оказался по исследования банки.ру и Ашманова на третьем месте, а я слышала комментарии от некоторых пользователей, что мы неполноценные, оказывается полноценные).
Андрей, ваш вопрос со справкой в итоге решился?
Первая неполноценность это невозможность переводов с кредитных карт. Пожалуй только у вас эта возможность отсутствует. Одного только не пойму это вопрос технический или политический?
Вторая неполноценность это отказ от поддержки 3d-secure. Хотя наверное нет ничего сложного помимо запроса данных карты запросить через 3d-secure одноразовый код.
А вот тут немного подсластю: указание случайного кода, а не следующего с карты кодов это здорово придумано.
Ну и третья неполноценность это очень неинформативные выписки.Иной раз непонятно, что как погашается с какой базы комиссии начисляются и т.п.
Если эти вопросы разрешаться то сервис выйдет на должный уровень.
А пока использую его только в режиме просмотра пришли денюшки на кредитный счет или нет.
Никогда не приходило в голову, что в форулах определения PV и FV ставка дисконтировния это эквивалент "желанности" блага. Хоья, для упрощения восприятия я бы "благо" заменил на "потребность".
А "Хоья" заменить на "Хотя"
Считаю, что время - это просто четвёртое измерение нашего мира. которое, как константа, часто убирается из расчётов. Никому же не приходит в голову мерять деньгами перемещение вверх или влево-вправо. Хотя, есть таксисты, которыми я практически не пользуюсь.
Время можно инвестировать, тратить и потерять. Формула E< I > W мне близка.
можно самому заменить масло в машине и с ней покапаться, а есть вариант - сдать в руки профессионалов и купить это время на поход с сыном кино. Получается, что купил время и как Вы пишите "инвестировал в воспитание ребенка".
Взгляните, чем настоящий мир отличается от выдуманного? Только тем, что люди не умирают от окончания денег. А, впрочем, не умирают ли? При физической смерти от старости или неизлечимой болезни человек проходит 5 этапов принятия смерти (по Росс): Отрицание, Гнев, Торг, Депрессия, Принятие. А при окончании денег (в фильме - времени) разве не тоже самое происходит в социально-психологическом смысле?.....
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Время-деньги... Деньги-время... мы ближе к тому, что показано в фильме... намного ближе, чем кажется...
Надия, Вы смотрели "Меняющие реальность" ( The Adjustment Bureau http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/450765/ ). Вот этот фильм я смотрел 3 раза: один, с женой, со старшей дочерью... И, пожалуй, посмотрю еще раз.
Ведь «Ради нее он готов изменить мир»!, а эта формула мне ближе ))
p.s.
Кстати, Аманда Сайфред ничуть не хуже, чем Джастин, по крайней мере, мне она понравилась больше ))
Меня же заставило задуматься о том, что же действительно представляет для меня ценность и за что я готова отдать своё время? За бокал вина, за сигарету, за шубу как у подруги, за удобство и роскошь... за сытую жизнь, за бензин для комфортного проезда (или просто начать быстрее двигаться?)... а может, за обед ребенку, за радость в глазах друга, за последнюю встречу с матерью, за надежду??? готова ли буду тратить свое время на пустую болтовню и на ненужных мне людей?...
Оказалось, в жизни без много можно обойтись, если платишь своим временем!
И, вероятно, управлять такими "неприхотливыми людьми" проще, намного проще... до тех пор пока они вовсю дорожат своим таким драгоценным временем и боятся рискнуть своими последними мгновениями...
...А ещё вспомнилось из мифологии: "Боги завидуют вам, смертным, потому что вы смертны."
Очень интересная идея, слабый фильм, реальная нереальная жизнь)))