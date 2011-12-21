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Время как средство платежа

21.12.2011 18:55 30 3 888 просмотров
Как вы себе представляете такую модель общества,где время есть средство для платежа? Цена всему -время (минуты, часы, дни, месяцы, годы...). 
Зарабатывать время и расходовать его, не тратить время как и деньги - впустую!
Зарабатывая деньги мы тратим свое жизненное время -это модель нашего общества. Мы приходим на работу, проводим там время и за это получаем некоторую сумму денег. Получается, что деньги - это преобразованное в бумажки время жизни человека? 

А что из себя представляет социум, где время является средством платежа? Такое общество выглядит примерно так:
осталось времени на три дня жизни, а из них придется потратить полдня -оплата за аренду квартиры, 8 часов - за электричество, 2 дня - за кредит, 4 минуты -стоимость чашки кофе, 30-ть минут за обед...и все... жизнь почти кончилась... Где взять время? Возможно ли время накопить, получить в кредит, положить в кошелек...
Часто мы боимся потерять паспорт или ключи от квартиры, однако, мы редко задумываемся о потере времени (иногда в пробках вспоминаем об этом).
Тайм-менеджемент в боевике "Время" (In Time) с Джастином Тимберлейком, на мой взгляд,показателен. Рекомендую посмотреть!
Don't waste your time!!!!!

P.S.  
в 2012 году будет 366 дней, то есть на один день больше -это дополнительное бонусное время smile:) для всех нас! 
На что вы потратите этот день -29 февраля,временной бонус 2012 года? Я уже решила! А вы?

Комментарии 30

kioratsu  (kioratsu)
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У экономистов австрийской школы есть аппарат временнЫх предпочтений, где кредитование рассматривается как торговля временем, а процент годовых - как мера его стоимости (насколько получение благ "сегодня" ценнее, чем "через год"). То есть, не временная стоимость денег, а денежная стоимость времени.
Шарухин Антон  (toshik80)
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насколько получение благ "сегодня" ценнее, чем "через год"

Если это благо постоянно возрастает в цене, то его получение не за кредитные деньги может уходить в бесконечность
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
в 2012 году будет 366 дней

Так ровно ж через год (21.12.12) конец света! Не получается 366 никак smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Андрей будьте оптимистом.
Конец света обещали 06.06.06. И что? Я в этот день даже не решился сесть в поезд и поехать домой из командировки. Думаю встречу конец света не в дороге. И пронесло...
Ученые доказали, что конец света будет через 5 млрд лет когда раздувающееся гибнущее солнце своими лучами погубит нашу планету.
fulltime  (fulltime)
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По-моему, Андрей еще оптимист,ибо конец света наступит раньше
Шарухин Антон  (toshik80)
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Деньги нельзя отождествлять со временем.
Можно тратить время, чтобы получить деньги.
А можно поступать по другому. Потратить время и сделать так, чтобы
получать пассивный доход в будущем. Т.е. в будущем не тратить время а деньги получать.
Мне кажется, что именно так и поступают Надия собственники Вашего банка. И называется это дивиденды.
Можно взять кредит приобрести доходные активы или построить их и получать доход от эксплуатации актива. Причем доход можно получать гораздо больше, чем кредит выплачивать.
А можно бизнес в сетевом маркетинге построить. Недавно имел беседу с одной милой дамой, которая ежемесячно получает 140000=00 руб пассивного дохода, только за то что сеть построенная под ней делает определенный товарооборот. Она уже потратила время. Сейчас она строит дом, на те средства на организацию генерации которых она тратила время в прошлом
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Да, время лучше всего инвестировать. Антон, Вы приводите примеры инвестиций денег и времени. Емли жеговорить об инвестициях времени, то это:
-воспитание детей
- уделять/инвестировать время родным, близким и друзьям
-учеба или освоение навыка, м б время для хобби ( например, игра на музыкальном инструменте и т п).
Что же касается собственников бизнеса, безусловно, что они ожидают получить хорошего уровня ROE.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Перечисленные инвестиции времени денег к сожалению не приносят
Они приносят только положительные эмоции и удовольствие и все.
Так что это скорее трата времени. Трата на получение удовольствия и эмоций. Это очень важно в жизни, без положительных эмоций жизнь теряет смысл, но это не инвестиции
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Время не должно приносить деньги smile:), время точно приносит -опыт!
Шарухин Антон  (toshik80)
#
А еще заставили углУбить свои экономические познания
А то пришлось бы переспрашивать про ROE.
Вынужден признать что ROE = return on equity = соотношение прибыли и собственного капитала, об этом узнал только сегодня.
Спасибо Википедии
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Антон, если бы я отвечала не Вам, то обязательно бы расшифровала бы ROE.
В вашей любознательности я не сомневалась!
Сергей Савельев  (kev)
#
Смотрел месяц назад, тоже понравилось. Но в фильме, кроме замены денег на время, еще и жуткое расслоение общества на классы по принципу богатства - не хотелось бы жить в таком мире.
Кирилл Кириллов  (mayya)
#
кино это видел, меня тоже потрясло расслоение и этот папаша напомнил почему-то наших раша-олигархов
Дмитрий Корнеев  (kodv07)
#
Время - это единственный не восполнимый ресурс на Земле.

И еще по теме...
День нужно провести так, как будто он последний в твоей жизни - подход к жизни самураев.
Андрей Шведюк  (mvp155)
#
Добрый день! НБ Траст является моим пожирателем времени, станьте лучше, сделайте как у других, лучше чем у других. Поставьте банкоматы с мгновенным зачислением денежных средств где достаточно ввести номер карты или счета как у Ситибанка, сделайте моментальным предоставление выписок по счету как у ВТБ24 и тогда я и еще тысячи клиентов не будут терять то самое драгоценное что у нас есть. Надия, а Вы страдаете Московским синдромом? Этот "диагноз" мне клиенту НБ Траст поставил управляющий ДО в г. Курске. Являюсь клиентом НБ Траст чуть более шести месяцев. Два действующих кредита, платежи всегда вносил за несколько дней до установленной договором даты, те я банк не подвел ни разу. Обратился в офис банка в Москве с просьбой предоставить уведомление о досрочном погашении кредита. Предоставили моментально, поставили печать и подпись на бланке. Приехав в г. Курск и обратившись в местный филиал НБ Траст с аналогичной просьбой (информация в уведомлении взятом в Московском офисе устарела) я получил на руки уведомление о досрочном погашении, но заверить печатью данный бланк наотрез отказались. "Мы заверять не будем, вы откуда? Из Москвы?! Да у вас Московский синдром- все вам предоставь все заверь! Таковы были слова управляющего ДО при личной беседе
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Московским синдромом не страдаю smile:), однако, если получаю услугу, то ожидаю получить хороший сервис. С чем с Вами согласна, требуйте качественного сервиса, я сама так всегда поступаю!
А насчет того чтобы одно взять у Сити, другое у ВТБ24...это все равно, что фигуру от Маши, характер от Тани и тп...smile:) спорно. По карточкам заканчиваем проект перехода с одного программного обеспечения на другое, в конце января завершаем этот биологий проект, появится много разных возможностей, в том числе и те, о которых Вы пишите.
Согласна, что дистанционный сервис надо улучшать, к чему и стремимся ( наш интернет-банкинга оказался по исследования банки.ру и Ашманова на третьем месте, а я слышала комментарии от некоторых пользователей, что мы неполноценные, оказывается полноценные).
Андрей, ваш вопрос со справкой в итоге решился?
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Да нет Надия не совсем полноценные.
Первая неполноценность это невозможность переводов с кредитных карт. Пожалуй только у вас эта возможность отсутствует. Одного только не пойму это вопрос технический или политический?
Вторая неполноценность это отказ от поддержки 3d-secure. Хотя наверное нет ничего сложного помимо запроса данных карты запросить через 3d-secure одноразовый код.
А вот тут немного подсластю: указание случайного кода, а не следующего с карты кодов это здорово придумано.
Ну и третья неполноценность это очень неинформативные выписки.Иной раз непонятно, что как погашается с какой базы комиссии начисляются и т.п.
Если эти вопросы разрешаться то сервис выйдет на должный уровень.
А пока использую его только в режиме просмотра пришли денюшки на кредитный счет или нет.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Антон, еще есть одно несовершенство-с карты на валютный вклад пока нельзя конвертировать. Жду конца января, чтобы написать пост про интернет-банк после "доводки" до ума. Ваша критика -принимается.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Мне понравилось
Никогда не приходило в голову, что в форулах определения PV и FV ставка дисконтировния это эквивалент "желанности" блага. Хоья, для упрощения восприятия я бы "благо" заменил на "потребность".
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Жадность лучше заменить на "вожделение"
А "Хоья" заменить на "Хотя"
Александр Сергеев  (sergeevalex)
#
Пересказ идеи фильма с клавиатуры Надии - идея прикольная. Непонятна позиция самой Надии по этому вопросу. А как использовать "лишний" день - так надо жить так, чтоб лишних дней не было. Не как самураи - одним днём, а как боги - вечностью.
Считаю, что время - это просто четвёртое измерение нашего мира. которое, как константа, часто убирается из расчётов. Никому же не приходит в голову мерять деньгами перемещение вверх или влево-вправо. Хотя, есть таксисты, которыми я практически не пользуюсь.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Александр, вы правы, первые две минуты фильма-короткий пересказ, это что-то типа тизера с моей стороны smile:). А вот остальное -стоит посмотреть самому. Мне фильм понравился, да и Тимберлейк играет отлично ( многогранный парень).
Время можно инвестировать, тратить и потерять. Формула E< I > W мне близка.
Кирилл Кириллов  (mayya)
#
Надия, а время можно и купить!
можно самому заменить масло в машине и с ней покапаться, а есть вариант - сдать в руки профессионалов и купить это время на поход с сыном кино. Получается, что купил время и как Вы пишите "инвестировал в воспитание ребенка".
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Кирилл, купить? А если приобрести готовый дом, а не строить самому, сколько же времени дополнительного покупаешь? Надо подумать над этим....
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
Мы смотрели со старшей дочерью в начале ноября. Фильм не понравился. Не понравился тем, что все, что там показано - это реальность настоящего времени. И нет никакой утопии или антиутопии, возможно есть авторская аллегория, но...
Взгляните, чем настоящий мир отличается от выдуманного? Только тем, что люди не умирают от окончания денег. А, впрочем, не умирают ли? При физической смерти от старости или неизлечимой болезни человек проходит 5 этапов принятия смерти (по Росс): Отрицание, Гнев, Торг, Депрессия, Принятие. А при окончании денег (в фильме - времени) разве не тоже самое происходит в социально-психологическом смысле?.....
..
..
Время-деньги... Деньги-время... мы ближе к тому, что показано в фильме... намного ближе, чем кажется...


Надия, Вы смотрели "Меняющие реальность" ( The Adjustment Bureau http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/450765/ ). Вот этот фильм я смотрел 3 раза: один, с женой, со старшей дочерью... И, пожалуй, посмотрю еще раз.

Ведь «Ради нее он готов изменить мир»!, а эта формула мне ближе ))


p.s.
Кстати, Аманда Сайфред ничуть не хуже, чем Джастин, по крайней мере, мне она понравилась больше ))
МистеРиЯ  (МистеРиЯ)
#
Идея фильма была просто отличная, хотя бы тем, что каждый её (идею) воспринял по-своему... Всё-таки нелепо человеку разумному умереть просто от того, что закончилась нарезанная бумага с ликами презедентов, видами городов и различными "зверюшками"... а вот научиться ценить отпущенное время, наглядно видя его неумолимый ход - совсем другой поворот!!!
Меня же заставило задуматься о том, что же действительно представляет для меня ценность и за что я готова отдать своё время? За бокал вина, за сигарету, за шубу как у подруги, за удобство и роскошь... за сытую жизнь, за бензин для комфортного проезда (или просто начать быстрее двигаться?)... а может, за обед ребенку, за радость в глазах друга, за последнюю встречу с матерью, за надежду??? готова ли буду тратить свое время на пустую болтовню и на ненужных мне людей?...
Оказалось, в жизни без много можно обойтись, если платишь своим временем!
И, вероятно, управлять такими "неприхотливыми людьми" проще, намного проще... до тех пор пока они вовсю дорожат своим таким драгоценным временем и боятся рискнуть своими последними мгновениями...
...А ещё вспомнилось из мифологии: "Боги завидуют вам, смертным, потому что вы смертны."
Очень интересная идея, слабый фильм, реальная нереальная жизнь)))
Peter Pan  (peterpan)
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Время как средство платежа - уж сильно мне это напоминает колхозные трудодни из ушедшей эпохи.
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