Время как средство платежа

Как вы себе представляете такую модель общества,где время есть средство для платежа? Цена всему -время (минуты, часы, дни, месяцы, годы...).Зарабатывать время и расходовать его, не тратить время как и деньги - впустую!Зарабатывая деньги мы тратим свое жизненное время -это модель нашего общества. Мы приходим на работу, проводим там время и за это получаем некоторую сумму денег. Получается, что деньги - это преобразованное в бумажки время жизни человека?А что из себя представляет социум, где время является средством платежа? Такое общество выглядит примерно так:осталось времени на три дня жизни, а из них придется потратить полдня -оплата за аренду квартиры, 8 часов - за электричество, 2 дня - за кредит, 4 минуты -стоимость чашки кофе, 30-ть минут за обед...и все... жизнь почти кончилась... Где взять время? Возможно ли время накопить, получить в кредит, положить в кошелек...Часто мы боимся потерять паспорт или ключи от квартиры, однако, мы редко задумываемся о потере времени (иногда в пробках вспоминаем об этом).Тайм-менеджемент в боевике "Время" (In Time) с Джастином Тимберлейком, на мой взгляд,показателен. Рекомендую посмотреть!Don't waste your time!!!!!P.S.в 2012 году будет 366 дней, то есть на один день больше -это дополнительное бонусное времядля всех нас!На что вы потратите этот день -29 февраля,временной бонус 2012 года? Я уже решила! А вы?