Вход
Профиль Блог Лента Активность

2012 год, 29 февраля, 32 мая :)...

31.12.2011 17:08 23 4 318 просмотров
Помните, как в фильме Марка Захарова барон Мюнгхаузен подарил своему городу 32-ое мая smile:) Так и всем нам наступающий 2012 год подготовил уникальный шанс дополнительный день, целых 24 часа. В 2012 году - 366 дней! Нам всем всегда не хватает времени. И как говорят в бизнесе: "Время-деньги!" Так вот, у нас у всех будет дополнительный капитал - 24 часа! С чем я всех нас поздравляю!
Желаю всем нам в Новом Году стать самыми удачными инвесторами времени! Без сбоев быть в on-line/ дистанционно smile:) с бизнес-партнерами,коллегами и больше в off-line/в живую smile:) с близкими и друзьями! И как завещал всем нам любимый герой-барон Мюнхгаузен: улыбаться, всматриваться в календарь в поисках 32 мая smile:) и доверять друг другу, веря на слово!
С Наступающим Новым Годом! 

P.S. Накануне Нового года каждый из нас мечтает о том хорошем, что нас ждет, с оптимизмом смотрит вперед и подводит итоги уходящего года. Эта во многом символическая черта, разделяющая прошлое и будущее...( официальное поздравление см по ссылке 
http://www.trust.ru/press/news/detail55639 )

Комментарии 23

Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Конечно же 29 февраля!smile:) ( не могу отредактировать заголовок, м б модератор исправит заголовок...smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Ну и 31 июня!
Кстати, править заголовок вполне можно. Но нужно ли?
Получилось забавно!
С наступающим! smile:D
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Опечатка smile:), к сожалению, я не вижу функции правки... Это было бы удобно. Часто бывает, что пишешь в дороге с iPAD и случаются опечатки ( иногда смысловые, иногда грамматические). Надеюсь, что сервис "редактирование" вернется.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Хех... А если на ипаде ещё в настройках включить функцию автоподстановки - получается вообще феерично!!! smile:-D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А возможность редактирования собственных постов имеется, необходимо раскрыть вот этот треугольничек в правом верхнем углу:

smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Андрей, спасибо, не заметила, буду использовать smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Анатолий,а интересно, есть ли международный день добра?
Анатолий Кудинов  (К.А.А)
#
Наверно есть, запад по моему годаздо добрее нас. Нам еще уиться добру и учиться!!!
@mike  (@mike)
#
А хорошо или плохо, что в году на 1 день больше? Давайте решим конкретную задачу. Некто кладёт в банк 100 тыс руб во вклад. На 31 день. Под 10% годовых. В общем-то цифры не принципиальны, просто главное что для расчёта описываемого депозита для двух начальных точек они одинаковы. Также считаем, что срок ровный, никакие выходные или праздники не вклиниваются и не сдвигают день выплаты. Также считаем, что расчёт процентов происходит ежедневно с максимальной точностью; заведомо точнее чем 1\10 копейки, выплата процентов - единовременно, при закрытии вклада. Итак. Депозит в 2011 году (невисокосном). Проценты по вкладу составят 100'000*0,10/365*31 = 849 руб 32 коп. Наступил год 2012, високосный, в расчёте меняется одна цифра, и формула "високосных" процентов будет такой: 100'000*0,10/366*31 = 846 руб 99 коп. То есть дополнительный день, открытый для новых возможностей, стоит недополученных 2 руб 33 коп по вкладу, взятому для примера.

Вот такой вот парадоксальный банковский пример.

@.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
@mike, из серии занимательной математики мне нравится пример про 1+1=3, читали Вербера "Муравьи"?
Кирилл Кириллов  (mayya)
#
Надия,С НОВЫМ ГОДОМ! Радости и счастья Вам и вашей семье!!!!
а 29 февраля я возьму выходной и проведу его с сыном, пусть это будет день семьи дополнительный!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Кирилл, спасибо и твою семью со всеми праздниками! И с сегодняшним старым новым годом!smile:)
Кирилл Кириллов  (mayya)
#
и еще хотел написать, что отличный пассаж с двойным смыслом "on-line" вроде всегда в контакте, но на расстоянии "дистанционно" !!!!!!!!!
Шарухин Антон  (toshik80)
#
А может и хорошо, что есть 29 февраля.
Что буду делать в этот день еще не решил, но наверное что и обычно: "Открывать глаза". Может быть кто-то станет счастливее...
А может быть этот день поможет в следующем году заработать миллион или чуть больше. В 2011м посчитав все источники доходов чуть-чуть до него (миллиона) не дотянул. Поэтому надо стараться smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Антон, удачи в бизнесе. Рекомендую почитать книгу, здесь ее уже рекомендовал Алексей Трошин "бизнес без предрассудков", коротко и ясно, без лишних слов. И точно заоаботаете миллион!
(sefer)  (s05)
#
Надия,поздравляю с Новым годом вас и весь коллектив банка (особенно ДО " Преображенский")! 29 февраля для меня- это возможность раз в четыре года поздравить друга с днём рождения .
Олег Яшин  (Oleg86)
#
Здравствуйте, поздравляю Вас с уже Наступившим Новым Годом, а также с Наступающим Рождеством! Я оч внимательно слежу за вашим блогом, стараюсь читать все сообщения, а также комменты к ним) хотя и являюсь сотрудником другого банка) Надеюсь наш руководитель Банка тоже когда-нибудь заведет блог. В общем спасибо за то, что находите время просветить о вашем мировоззрении и жизнедеятельности, в общем со всеми новогодними праздниками я вас поздравляю;)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Олег, спасибо! Всего самого доброго и светлого в Новом Году! Спасибо, что читаете! Здесь формат достаточно однозначный у меня- продвижение Банка, а о собственном мировоззрение -больше в комментариях.Некоторые первые лица отрицательно относятся к такому средству коммуникации как блог. Я же крайне любознательна и готова тестировать все новое, не стоять на месте. Возможно, что я и в 90 лет буду тестировать что-нибудь новенькое для себя. Кстати, в этом смысле меня вдохновляет хозяйка компании Columbia Гертруда Бойл, ей уже 87 лет, а она продолжает активно участвовать в бизнесе своей известной марки спортивной одежды. Чего стоит только ее участие в эксцентричном рекламном ролике smile:)
Галина Сайфутдинова  (galasay)
#
Добрый вечер, Надия! Очень соглашаюсь с Вами, что ВРЕМЯ -ДЕНЬГИ!!! Обращаюсь лично к Вам как к руководителю банка ТРАСТ. Я я вляюсь клиентом вашего банка. И меня очень возмутило качество обслуживания. Суть вопроса - карту ruscredit я использую как дебетовую, 10 января на счет карты поступили подотчетные мне денежные средства и до сего момента они мне недоступны, двое суток стараюсь решить эту проблему с операторами горячей линии ruscredit, бесполезно; обратилась в отделение банка с этой проблемой, результат тот же; выйти ни на одного руководителя по телефону невозможно, операторы поясняют тем, что руководителей с клиентами не соединяют... Я потеряла не просто двое суток времени, у меня на предприятии в связи с этим возникают финансовые сложности. Отчаявшись, я обращаюсь к Вам с просьбой ускорить решение данной проблемы. Более детальную информацию по моей карте я сообщу при личном общении по электронной почте saygala@gmail.com или по телефону +79873107135. Очень надеюсь, что Вы не останетесь равнодушной к Вашим клиентам.
Галина Сайфутдинова  (galasay)
#
Надия, спасибо за отклик. Проблема решена. От всей души желаю, чтобы таких поводов обращения к Вам ни у одного клиента больше не возникало. Желаю успешного года банку, всей Вашей семье и лично Вам!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Галина, спасибо, что Вы работаете с Банком. Надеюсь в будущем мы не доставим Вам трудностей.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения