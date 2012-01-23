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Уроки "крутой мамаши на миллиард"

23.01.2012 16:40 23 5 801 просмотр
1,5 млрд долларов США составляет среднегодовой доход компании по производству спортивной одежды Columbia Sportswear, которой по-прежнему управляет 87-летняя Гертруда Бойл и ее сын.

Я давно читала историю создания компании Columbia и видела их эксцентричные рекламные ролики с участием старушки Бойл. Вспомнила же о пенсионерке Герт Бойл на днях, когда получила письмо от российской пенсионерки - посетительницы портала Банки.ру. В письме она пишет о том, что пора бы российским банкам пересмотреть возрастные критерии при предоставлении кредитов. Пенсионер пенсионеру рознь, например, посетительница портала имеет высшее образование, владеет иностранным языком и дополнительно к пенсии подрабатывает репетиторством, имеет в собственности квартиру. Но... получить кредит на новый компьютер не смогла. Пользуется бесплатным интернетом и компьютером в местной библиотеке (благо, библиотека попала в список какого-то гуманитарного проекта).
И ведь действительно, пенсионер пенсионеру рознь, судите сами, перед вами история той же Герт Бойл.
Будучи уже 45-летней домохозяйкой она взялась за бизнес отца и добилась финансового успеха благодаря самоиронии и инновациям. Серия рекламных роликов "крутая мамаша Бойл" вошла в мировую коллекцию рекламы.
В рекламных роликах она мечет дротики в сына, закатывает его под лед и бросает беспомощного замерзать... В финале всегда мамаша Бойл и ее спортивная одежда побеждает капризы матушки-природы smile:)

На этом фото Герт Бойл с татуировкой "Born to nag" (рожденная всех доставать):


Уроки успеха от неутомимой Бойл таковы:

-честность и смех подкупают людей,
- кем бы вы ни были, не принимайте себя слишком серьезно (легко смейтесь над собой),
- экспериментируйте!

Соглашусь с посетительницей портала, правила необходимо пересмотреть...
PS: пенсионерка получит от банка «ТРАСТ» компьютер, уже пакуем...

Источники: http://ru.wikipedia.org/wiki/Columbia_Sportswear
www.CEO.ru ( 09,2011)

Комментарии 23

Александр Сергеев  (sergeevalex)
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Исключения из правил только подтверждают правила. Тут пример не совсем удачный.
Старушка из библиотеки - чистая розница, а Коламбия - корпораты. Риски абсолютно разные. Для массового продукта кредит на 87 году равносилен 100% NPL.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Я о том какое разное отношение к старости у них и у нас...(как у общества,так и у самих пожилых людей).
Летела в самолете из LA с нашей бывшей соотечественницей, ей 60, там она два раза в месяц ходит в клуб на вечеринки, помогает на общественных работах в клинике...ухаживает за стариками (это кому за 90лет)... А у нас говорит, сразу чувствую себя старухой, даже если хочешь помочь кому-то или есть силы поработать, то работу не найти ( особенно в режиме 2 -3 часа в день).
Кирилл Кириллов  (mayya)
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да!живут же старики заграницей! и работают и путешествуют и спортом занимаются и рекорды Гинеса ставят. Другая социальная поддержка пенсионеров, больше уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне. А у нас? У нас мог бы Сбер ввести какой-нибудь кредит для пенсионеров, а не только сидеть на пенсионных остатках. Коммерческие банки так же могли бы увеличить возраст до 70 лет. Вот увеличат пенсионный возраст и тогда автоматом изменятся параметры кредитов.

а такие примеры как Бойл - вдохновляют! smile:ura:
Елена Пушникова  (Алёна))
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На самом деле жизнь наших пенсионеров (матерей, отцов) отчасти и в наших руках. Все мы видим, как в иностранных отелях пенсионеры Европы отдыхают, занимаются спортом, кто-то позволяет себе проживание там на протяжении нескольких месяцев, именно проживание и комфорт, а не существование, как у нас... Разное отношение к старости, к сожалению, но, думаю, все-таки это пережитки социализма, именно сегодняшние российские старики не привыкли к комфорту (сужу по своей бабушке, которую бесполезно уговаривать поехать куда-либо отдохнуть). Но уже поколение моей мамы совершенно по другому относится к работе и соответственно к отдыху. Так что думаю, что это только вопрос времени (кредитование пенсионеров) и согласна с мнением Кирилла, дело в социальной поддержке ну и в нашей с вами заботе о своих родных.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Елена, согласна, что кредитивание пенсионеров -это вопрос времени. Я встречалась с одним американским фондом, финансирующим тех, кто пытается социализироваться в обществе после тюремного заключения и людей с ограниченными физическими способностями (инвалидами). Уровень NPL (потерь) по последней группе составляет менее 1%, по бывшим заключенным чуть выше -4%.
Что тут говорить о пенсионерах, хотя в тех же Штатах средняя продолжительность жизни 77,7 лет....(а в России у мужчин -61,9 и у женщин-74,1 , источник по статистики "мир в цифрах 2011"
Елена Пушникова  (Алёна))
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Может тогда наши пенсионеры наконец-то почувствуют себя людьми, у них будет возможность что-то себе купить, отдохнуть по-человечески. Идея очень хорошая, надеюсь вы ее успешно реализуете у себя!!!
Александр Сергеев  (sergeevalex)
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Не всё уж так безоблачно для пенсионеров за границей. Я бы не хотел, чтоб моя мама уезжала на зиму на Майорку из-за того, что это дешевле, чем топить дом прессованной угольной пылью. smile8) Провёл трубу с газом и - "мечты сбываются" (4 года вёл smile:wall: )
Наши пенсионеры, действительно, не приучены отдыхать за рубежом (в массе своей). А тут - нет инфраструктуры. Вопрос времени. Моих тоже, в самолёт не загонишь. :klizma:
На счёт кредита для пенсионеров, одному банку, даже такому который возглавляет Надия, не справиться. Тут надо Тосуняна подтягивать и Правительство. Необходимо ставку по кредиту сделать немного ниже среднерыночных ставок по депозиту (на уровне 3/4 инфляции, реальной), а разницу компенсировать банкам за счёт бюджета. Всем будет шоколад. Примерно как автопром вытаскивали. smile:ura:
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Александр, понятно,для изменения системы нужен совершенно другой ресурс.
Однако, помочь отдельным людям (адресно) мы все в силах.
Владимир Степанов  (Степанов В.В.)
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Думаю, и в нашей стране есть молодые душой пенсионеры, и спортом занимаются, и по заграницам ездят... Но мы видим то, что бросается в глаза каждодневно, вот некий стереотип и вырабатывается. Отсюда и усреднённый/среднестатистический тип пенсионера, не вписывающийся в требования кредитных инструкций по возрасту. А исключения в виде заёмщиков, тем, кому больше 60-ти, полагаю, в каждом банке хоть один да сыщется. И его бросится отстаивать перед любой проверкой весь дружный кредитный коллектив "того самого" банка, и будет прав.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Владимир, Вы правы!
И еще одно письмо от Ларисы Алексеевой из Санкт-Петербурга, 73 года:
"Надия, меня давно волнует вопрос, почему, сохранив до 73 лет ясный ум,трезвую память, хорошее здоровье и даже работу, я не могу ни в одном банке взять кредит? Допустим, я легко могу доказать (по американскому образцу), что кредит в 100 тыс. рублей мне абсолютно не нужен, но очень хочется быть просто нормальным человеком, а не пораженным в праве кредитоваться наравне со всеми. Дошло до того, что я даже выиграла в конкурсе посетителей сайта"Много.ру"право на кредит, кажется, в Банке Москвы, но и тут мне в нем отказали.Смешно и обидно."

На днях Лариса вернулась из Финлядии,где обкалывала автомобиль в экстремальных условиях!
Лариса, спасибо за письмо и ваш оптимизм! Здоровья Вам! Мы выслали Вам специальный подарок от Банка.
Кирилл Кириллов  (mayya)
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значит и у нас есть свои "отчаянные" старушки! Здорово! молодец Лариса (не знаю отчество)! почет и уважение!
Сергей  (Baldplan)
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Добрый день, Надия
К сожеленью у нас банк тоже не кредитует пожилых людей а зря(( Хотя думаю, что если даже и страховать заемщиков по полной программе на это не пойдут страховые компании (риски). Но мое личное мнение, люди пожилого возраста более ответственно подходят к выплатам по кредиту и думаю просрочек тут будет минимум. Да если взять например кредит под пенсию как Вам такой ход?
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Сергей, возможностей много, в том числе с точки зрения снижения рисков для банков:
-перечисление пенсии на счет банка-кредитора и оформление к счету безакцептного списания
-наличие созаемщика или поручителя (дети, очевидно, что уже взрослые)
-ограничение по возрасту,возможная граница до 70-75лет
-в качестве дополнения м б страхование жизни
Кирилл Кириллов  (mayya)
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согласен с Сергеем, пожилые люди аккуратно платят коммунальные платежи и кредиты будут платить во время
Andre Shche  (q1234e)
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Греки тоже платили вовремя.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Мрачные мысли...если все проблемы сбросить в одну кучу, то получится гора мусора smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Героиня поста Маркелова Александра откликнулась и мы получили ее почтовый адрес, значит и компьютер доставим в ближайшее время. Здоровья и неиссякаемого оптимизма!
Ильсур Гилемханов  (ilsur)
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У меня в магазине продавцом обуви работает женщина ей недавно было 66. Мои преподаватели в Вузе до сих пор работают один 1935 года, второй 1938.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Ильсур, в научной и преподавательской среде активно работающие пожилые люди это норма. А то, что у Вас работает пенсионерка -замечательно.
Еще одна мысль: если бы гос-во законодательно закрепило льготное налогообложение с ФОТ пенсионеров для предприятий малого бизнеса, то кол-во бы трудоустроенных пенсионеров резко увеличилось бы.
Игорь Медведев  (bes-m)
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В своём регионе я (для себя) провёл мониторинг возрастного ценза для заёмщиков. Так вот ТОЛЬКО 6 из полусотни банков имеет в линейке кредиты для возраста СТАРШЕ 60 лет ! Мне это важно самому, т.к. мне 58, а бизнес заканчивать я не намерен, и совсем без кредитов нельзя хотя бы потому, что правила игры У НАС так часто меняются, что возникает потребность "переориентации" бизнеса, а сделать это без заёмных средств-малореально.
Yan Varskii  (Serfer99)
#
А я то думаю что за бабуля в рекламе Каламбия А вон оно как все smile:D
Спасибо за интересную информацию. Вообще такие темы интересны по утверждению Д.Карнеги.
Истории успеха интересных личностей.
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