Уроки "крутой мамаши на миллиард"

1,5 млрд долларов США составляет среднегодовой доход компании по производству спортивной одежды Columbia Sportswear, которой по-прежнему управляет 87-летняя Гертруда Бойл и ее сын.
Я давно читала историю создания компании Columbia и видела их эксцентричные рекламные ролики с участием старушки Бойл. Вспомнила же о пенсионерке Герт Бойл на днях, когда получила письмо от российской пенсионерки - посетительницы портала Банки.ру. В письме она пишет о том, что пора бы российским банкам пересмотреть возрастные критерии при предоставлении кредитов. Пенсионер пенсионеру рознь, например, посетительница портала имеет высшее образование, владеет иностранным языком и дополнительно к пенсии подрабатывает репетиторством, имеет в собственности квартиру. Но... получить кредит на новый компьютер не смогла. Пользуется бесплатным интернетом и компьютером в местной библиотеке (благо, библиотека попала в список какого-то гуманитарного проекта).
И ведь действительно, пенсионер пенсионеру рознь, судите сами, перед вами история той же Герт Бойл.
Будучи уже 45-летней домохозяйкой она взялась за бизнес отца и добилась финансового успеха благодаря самоиронии и инновациям. Серия рекламных роликов "крутая мамаша Бойл" вошла в мировую коллекцию рекламы.
В рекламных роликах она мечет дротики в сына, закатывает его под лед и бросает беспомощного замерзать... В финале всегда мамаша Бойл и ее спортивная одежда побеждает капризы матушки-природы
На этом фото Герт Бойл с татуировкой "Born to nag" (рожденная всех доставать):
Уроки успеха от неутомимой Бойл таковы:
-честность и смех подкупают людей,
- кем бы вы ни были, не принимайте себя слишком серьезно (легко смейтесь над собой),
- экспериментируйте!
Соглашусь с посетительницей портала, правила необходимо пересмотреть...
PS: пенсионерка получит от банка «ТРАСТ» компьютер, уже пакуем...
Источники: http://ru.wikipedia.org/wiki/Columbia_Sportswear
www.CEO.ru ( 09,2011)
Комментарии 23
Старушка из библиотеки - чистая розница, а Коламбия - корпораты. Риски абсолютно разные. Для массового продукта кредит на 87 году равносилен 100% NPL.
Летела в самолете из LA с нашей бывшей соотечественницей, ей 60, там она два раза в месяц ходит в клуб на вечеринки, помогает на общественных работах в клинике...ухаживает за стариками (это кому за 90лет)... А у нас говорит, сразу чувствую себя старухой, даже если хочешь помочь кому-то или есть силы поработать, то работу не найти ( особенно в режиме 2 -3 часа в день).
а такие примеры как Бойл - вдохновляют!
Что тут говорить о пенсионерах, хотя в тех же Штатах средняя продолжительность жизни 77,7 лет....(а в России у мужчин -61,9 и у женщин-74,1 , источник по статистики "мир в цифрах 2011"
Наши пенсионеры, действительно, не приучены отдыхать за рубежом (в массе своей). А тут - нет инфраструктуры. Вопрос времени. Моих тоже, в самолёт не загонишь. :klizma:
На счёт кредита для пенсионеров, одному банку, даже такому который возглавляет Надия, не справиться. Тут надо Тосуняна подтягивать и Правительство. Необходимо ставку по кредиту сделать немного ниже среднерыночных ставок по депозиту (на уровне 3/4 инфляции, реальной), а разницу компенсировать банкам за счёт бюджета. Всем будет шоколад. Примерно как автопром вытаскивали.
Однако, помочь отдельным людям (адресно) мы все в силах.
И еще одно письмо от Ларисы Алексеевой из Санкт-Петербурга, 73 года:
"Надия, меня давно волнует вопрос, почему, сохранив до 73 лет ясный ум,трезвую память, хорошее здоровье и даже работу, я не могу ни в одном банке взять кредит? Допустим, я легко могу доказать (по американскому образцу), что кредит в 100 тыс. рублей мне абсолютно не нужен, но очень хочется быть просто нормальным человеком, а не пораженным в праве кредитоваться наравне со всеми. Дошло до того, что я даже выиграла в конкурсе посетителей сайта"Много.ру"право на кредит, кажется, в Банке Москвы, но и тут мне в нем отказали.Смешно и обидно."
На днях Лариса вернулась из Финлядии,где обкалывала автомобиль в экстремальных условиях!
Лариса, спасибо за письмо и ваш оптимизм! Здоровья Вам! Мы выслали Вам специальный подарок от Банка.
К сожеленью у нас банк тоже не кредитует пожилых людей а зря(( Хотя думаю, что если даже и страховать заемщиков по полной программе на это не пойдут страховые компании (риски). Но мое личное мнение, люди пожилого возраста более ответственно подходят к выплатам по кредиту и думаю просрочек тут будет минимум. Да если взять например кредит под пенсию как Вам такой ход?
-перечисление пенсии на счет банка-кредитора и оформление к счету безакцептного списания
-наличие созаемщика или поручителя (дети, очевидно, что уже взрослые)
-ограничение по возрасту,возможная граница до 70-75лет
-в качестве дополнения м б страхование жизни
Еще одна мысль: если бы гос-во законодательно закрепило льготное налогообложение с ФОТ пенсионеров для предприятий малого бизнеса, то кол-во бы трудоустроенных пенсионеров резко увеличилось бы.
Спасибо за интересную информацию. Вообще такие темы интересны по утверждению Д.Карнеги.
Истории успеха интересных личностей.