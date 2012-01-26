Бойцовский характер (серия:спортинг)

Спортинг- это взгляд на экономику и бизнес глазами спорта, применение логики спортивных моделей в бизнесе.
Спортивная новость сегодняшнего дня- Мария Шарапова вышла в финал теннисного турнира Australian Open. Я давно "болею" за Машу, для тех же кто не наблюдает за теннисом, коротко: Мария в 2008 году была победительницей этого турнира и с 2005 по 2008 гг попадала в финал/полуфинал. Другими словами,в Австралии Маше и корт помогает Удачное место для спортсменки!
Однако, в спорте как в бизнесе важно не только быть в удачном месте в нужное время, а иметь хорошую физическую и психологическую форму.
Для меня спорт и бизнес- это две связанные категории. В обоих случаях: необходима сила воли-характер, стратегия, адекватная оценка ситуации (возможностей и ограничений), постоянство в тренировках и требовательность к себе, целеустремленность к победе. Для себя лично я нахожу много спортивных примеров, которые применяю в работе.
Например, Мария Шарапова, после неудачного периода, связанного с трамвами, когда приходилось отказываться от матчей по причине боли, в итоге проявила характер и из черной полосы выкарабкалась в белую... В матче сегодня с первой ракетке мира Петрой Квитовой она показала, что значит уметь концентрироваться в стрессовых ситуациях и иметь бойцовский характер.
Спорт с детства воспитывает лидерство, что важно в бизнесе.
Как показывает практика,достижения спортивных моделей вполне применимы в бизнесе. Пионером развития спортивного направления в бизнесе (спортинга) стал выпускник Гарвардского университета, капитан университетской команды по теннису Тим Гэллви (Timothy Gallwey). Он был первым, кто перенес спортивные методы в менеджмент и бизнес и показал как можно научить коллектив быть эффективным и стать командой-победителем.
[/I]PS рекомендую книгу Голви У. Тимоти "Работа как внутренняя игра: Фокус, обучение, удовольствие и мобильность на рабочем месте"
Я же открываю серию спортинга на блоге и поделюсь успешными примерами. Возможно, что и вы применяете спортинг в бизнесе и карьере. Расскажите об этом.
А Маше пожелаем удачи в финале!
Комментарии 38
Алексей, а Вы что думаете о спортинге, применяете в бизнесе?
Не так давно мне выпала честь участвовать в одном исследовании совместно с коллегами из MIT Leadership Center, которое потом вылилось в поток интересных открытий и публикаций
(вот, например, рекламная статья: http://mitleadership.mit.edu/pdf/LeadershipinanAgeofUncertainty-researchbrief.pdf ).
Один из доказанных постулатов как раз касался того, что спортсменам, особенно тем, кто хоть раз побеждал, значительно проще мотивировать себя на тяжелую работу, поскольку они уже видели результаты работы в прошлом и могут еще раз визуализировать победу (конечный результат), но в этом, как ни странно, кроется также и секрет неудач большинства спортсменов в бизнесе. Спортсмен, настроивший себя на достижение цели не всегда может вовремя заметить, что цель изменилась (должна измениться).
На текущий момент я придерживаюсь философии, что спорт (спортинг) - это самое лучшее занятие для Здоровья (как физического, так и психического) любого человека.
Что же до бизнеса, то существуют гораздо более эффективные методики.
Однако, тема, поднятая Вами, чрезвычайно интересная и вполне возможно, кто-то из участников обсуждения поделится своими бизнес-достижениями, которых добился благодаря спорту.
Сейчас занимаюсь йогой много лет-помогает работать над собой индивидуально, широкий спектр возможностей для применения в бизнесе.
p.s.
К слову сказать, австралиец этот был редкостного чувства юмора, и в качестве "подарка благодарным потомкам" на примере кенгуру и страуса показал, что занятие легкой атлетикой больше подходит для наемных работников, чем для предпринимателей.
Спорт, достаточно прямолинеен: ТЫ быстрее пробежал, выше прыгнул, дальше кинул... это конкретно измеримый твой результат.
Бизнес - нет, он более многогранен. В качестве примера, можно взять условное разделение рынка на сегменты (физ/юр лица), выделение целевой аудитории, политические интрижки/близость к руководству, также высока роль бюджетов для достижения цели и т.п.
Абсолютно точно можно говорить, что спортсмены более упорней и последовательней в достижении цели. А также более терпимы к поражениям/неудачам. Те же неизбежные травмы, которые слегкостью могут поставить крест на карьере любого спортсмена.
Лично я, невзирая на полученные травмы, ни чуть не жалею о потраченном времени на сборы, на соревнования, на бесконечные треннировки и эти вонючие раздевалки. Спорт закаляет дух, волю и тягу к победе. Именно это заставляет подниматься после поражения и начинать всё сначала!
А по большому счету, в шахматах у тебя команда, у каждого своя роль , анализ ситуации и ответная реакция...стратегия.
p.s.
под "боксером" я имею ввиду любые боевые искусства (дзю-до, самбо, бокс, карате и т.д.).
Дам инсайд: председатель совета директоров Траста Илья Юров в 2007 году выиграл Кубок России по кикбоксингу и является кандидатом в мастера спорта по боксу.
Чем спорт однозначен и прямолинеен? Достижения в спорте можно наблюдать непосредственно, они показательны, цели предельно ясны,изменения в результативности проявляются наглядно.
Так как я люблю наблюдать за теннисом ( помню еще время Бориса Беккера, Моники Селеш...,то мне запомнился следующий пример из книги весьма полезный, который я применяю (книгу прочла пару лет назад):
У теннисиста на восприятие, интерпретацию, анализ,ответную реакцию и результат уходят секунды. Соперник бьет по мячу, другой спортсмен видит мяч, прогнозирует какой это будет удар, реагирует, занимает позицию и одновременно продумывает ответный удар и получает результат.... И здесь много всего интересно, с опытом приходит быстрота реакции и адекватная оценка каждого вышеперечисленного этапа, то есть некий автоматизм.
Автор книги обозначает важный аспект, допустим кто-то убедил вас и дал вам оценку, что вы не умеете выходить к сетке и это сидит в вашей голове, то в результате вы лешаете себя целого ряда возможностей для маневра...и не выходите к сетке
Искажается ваше представление о себе, так как кто-то дал свою оценку. Кто-то мимо проходящей или кто-то кому нет дела до твоей жизни, а оценка нами уже получена и имеет для нас значение мнение окружающих Хуже, если эту оценку дал тренер, а в бизнесе-начальник, тогда внимание к этому становится еще бОльшим.
Искажение представления о себе переходит в искажение восприятия ситуации, а затем в искажение ответной реакции и отсюда искажение результатов.
Автор книги предлагает использовать как в спорте так и бизнесе неоценочный фокус. С чем я полностью согласна и применяю для себя. Оценки внешние имеют для меня второстепенное значение, важно быть саморазвивающейся системой, способной дать оценку самому себе. Для успешного построения команды так же важно уходить от ярлыков, которыми мы часто одаряем друг друга. Об этом можно говорить много....
Именно этим он и прямолинеен, в отличии от бизнеса
Абсолютно согласен, что спорт дисциплинирует, развивает скорость реакции и точность/выверенность движений/поступков. Собственно для этого в спорте и тренируются чтобы реакция (ответные физические действия) последовала быстрее, чем сработал мозг: вратарь поймал кинутую с 15-20м шайбу, летящую со скорость до 190 км/ч, волейболист принял рекошет от блока, стрелок сбил тарелку и т.д. Согласитесь Надия, что в спорте развитие событий, если так можно сказать, для каждого вида спорта типовые, а также есть утвержденные правила, которых придерживаются абсолютно все участники.
Бизнес в этом плане гораздо шире и многогранней
А человеческие качества и навыки, приобретенные в спорте, конечно необходимо использовать.... и не только в бизнесе
Что касается стереотипов и оценок других людей, то здесь в первую очередь нужно слушать себя и чуть-чуть прислушиваться или хотя бы принимать во внимание мнение других. Все-таки согласитесь, что со стороны оно бывает виднее. Хотя, очень многое зависит от твоего статуса (тренер/спортсмен, начальник/подчиненный) и опыта. Вы правы, здесь можно долго дискутировать....
А если всё совместить? Гремучая смесь получиться
труд с детства принес результат. с одной стороны,хочется детей отдать в спорт, а с другой, трамвы и первыми становятся лишь единицы.
Кстати, в том же теннисе Анна Иванович сербская теннисистка очень красива. На мой вкус-самая красивая. Однако, стоимость ее бренда не оценивается
В индивидуальных ты по большей части надеешься только на себя, твои индивидуальные минусы тренер не спрячет за плюсы общекомандной игры и так далее.
Да что там говорить, даже в командных видах спорта, например, вратарь - это особая фигура. С абсолютно своей психологией.
Но то, что спорт учит терпеть, терпеть нагрузки, боль - это точно.
В команде важно, чтобы все старались и делали всё, что могли, если кто-то филонит, получает незаслуженные "плюшки" и похвалы, etc., и все это видят, то это разлагает коллектив, отбивает желание работать у других. В коллективе так или иначе приходится полагаться на то, что какую-то часть работы выполняет твой партнер по команде, и ты вместе со всеми на него надеешься, рассчитываешь на то, что он не подведет. Каждый должен осознавать свою ответственность перед остальными и за общее дело. Понятное дело, что правильное распределение ролей тоже важно, так как у всех разные таланты: кто-то одно делает хорошо, а у кого-то совсем другая специализация. Если игроков расставить не на те позиции, если их неудачно поменять местами или заменить, то это может привести к потере эффективности. Лидер (звезда) может тянуть на себе, за собой всю команду, но если остальные исполнители слабые и не соответствуют требуемому уровню, то даже очень хороший лидер не сможет привести команду к успеху.
В спорте есть еще очень важная вещь - одинаковые и понятные для всех правила игры, четко очерченная площадка, где все соревнуются, чего часто не достает в реальной жизни (к условиям в России это относится в высшей мере). Всем понятно заслужил или нет тот или иной спортсмен (или команда) успех, объективно ли отсудили судьи, не были ли нарушены правила, а если и были, то как это сказалось на итоговом результате. Все участники понимают необходимость соблюдать правила и готовы понести наказание в случае их нарушения.
По эмоциям, по-моему, со спортом мало что может сравниться. Даже если речь идет о непрофессиональном уровне. И даже если ни с кем не соревнуешься, а просто ставишь какие-то задачи перед собой (например, проплыть nn км.) или вообще без конкретных задач. Поэтому лично мне непонятно, когда люди говорят, как им тяжело там пробежать пару километров, что это каторга, издевательство над организмом и т.п. В конце концов, если ты можешь, значит ты здоров, уже это повод порадоваться за себя.
Мне с партнером довелось также сделать довольно популярный (самый популярный пока я им занимался) сайт об очень известном футбольном клубе. Мне даже предлагали делать официальный сайт потом. И я также понял для себя, что существует разница между игроками и болельщиками. Поэтому через некоторое время я от сайта отошел. Фанатов (в России, может где-то иначе в силу менталитета и пр. факторов) трудно назвать единой командой, хотя теоретически они всегда все вместе должны поддерживать своих. Это люди с очень разными убеждениями, противоположными точками зрения, иногда по непонятным мотивам (мотивам не связанным со спортом в том числе) совершенно увлекшиеся "болением" за какого-то спортсмена (спортивный коллектив). Часть из них оскорбляет своих же игроков, используя соответствующую лексику, может желать поражений "своей" команде ради каких-то надуманных, иллюзорных целей, допускают возможность банкротства, провала, не понимают игру, больше заинтересованы в том, чтобы привлечь к себе внимание, как-то самоутвердиться и т.п., чем в спорте как таковом. Так что возникает вопрос: а для кого выступает спортсмен, делает он это для себя (прежде всего) или для таких разношерстных в массе своей болельщиков (о чем спортсмены любят говорить в интервью). Каждый может задуматься над ним и ответить для себя сам. С др. стороны без поклонников и исходящих от них эмоций профессиональный спорт не интересен, в т.ч. и для спортсменов. Играть в тишине, без зрителей, при пустых трибунах не очень весело. Каждый, кто хоть как-то причастен, так или иначе принимает участие в антураже, чтобы получилось хорошее шоу, зрелище.
Спортивный комментатор - не спортсмен (хотя бы по духу), это тоже грустно, так как невозможно слушать; на ТВ Спорт есть такие, по моему мнению. Это как раз из тех, кто опускает руки и выдает соответствующие пораженченские речи в эфир, хотя еще остается время, чтобы выправить положение. Потом получается очень глупо, если оказывается, что команда играла до конца и закончила с хорошим результатом.
Думаю также, что из спорта не все можно перенести в бизнес. Т.е. в реальной жизни не все спортсмены (по духу), прямо скажем. И объединить таких людей в команду или даже объяснить, что такое team spirit, если они никогда в своей жизни этого не ощущали, может быть довольно сложно. Как и в случае с вышеописанными болельщиками, все это может быть неоднозначно, а иногда и бесполезно. Хотя фирма может уволить одного сотрудника и взять другого кандидата на его место. Не понимают многие люди в глобальном смысле даже на самом высоком уровне и зачем нужны правила, почему они должны быть одинаковым для всех, все должны их соблюдать и т.п. - опять же для России это очень актуально. Нет такой системы, значит, нет честной конкуренции, нет стимулов работать над собой и совершенствоваться у участников, нет развития.
Закончу я тем, что являюсь владельцем доменов sportbank.ru и banksport.ru Думаю, понятно почему. Сайтов на них пока нет, можно не проверять, но я их могу задействовать в любой момент. Писать на тему спорта я могу бесконечно много, так как постоянно задумываюсь на эту тему, а еще раньше собирал материалы, даже практически составил книгу на стыке финансов и спорта. К тому же, и основное время в интернете у меня уходит именно на сайты по этим темам. И книжку, о которой вы написали, надо будет посмотреть тоже.
Честно говоря у меня двоякое мнение. С одной стороны, согласен, т.к. зрители и другая атрибутика - это элементы бизнеса вокруг спорта. Как раз то, что увеличивает популярность и как результат, з/п каждого игрока. А с другой стороны, не уверен, что когда соперники выходят на площадку они думают о зрителях и популярности. Я полагаю (м.б. наивно, но по своим прошлым ощущениям), что все-таки они думают о победе над соперником, именно это их толкает посещать изнурительные тренировки. Ведь человеку льстит звание быть лучшим!
Согласитесь, что много крайне не популярных видов спорта, где нет армий фэнклубов, сувенирки и др. атрибутики: плавание, кольцевые велогонки, хоккей с мячом .... И там, почти всегда, при любых соревнованиях, трибуны пусты. Так что же толкает этих профессиональных спортсменов? Мне кажется, что все-таки воля к победе, ведь это очень сладкое чувство
Дмитрий, спасибо за подробный комментарий, было интересно узнать ваше мнение.
На мой взгляд, удобного сайта по спорту у нас нет, я использую спорт-экспресс, но на нем много чего нет ( он-лайн трансляций, хотя бы текстовых...., блогов спортсменов и тп....).
> слушать; на ТВ Спорт есть такие, по моему мнению. Это как раз из тех, кто опускает руки и выдает
> соответствующие пораженченские речи в эфир, хотя еще остается время, чтобы выправить
> положение. Потом получается очень глупо, если оказывается, что команда играла до конца и
> закончила с хорошим результатом.
Я до сих пор помню, как ныне покойный Владимир Маслаченко перед перерывом финала Лиги Чемпионов УЕФА 2005 года "уговаривал" телезрителей досмотреть матч, хотя к тому моменту "Милан" обыгрывал "Ливерпуль" со счетом 3-0. При счете 3-3 первые его слова были: "Ну что я вам говорил?!"
надо было Федю с Рафой выбрать в качестве символов
Мне понравился полуфинал и победа Шараповой над Квитивой, эксперты ставили на победу Квитовой 70 к 30 . Да, финал был короткометражным ужастиком
Можно сказать, что Квитива "расквиталась" с Марией в финале , вот такая игра слов!
У бизнес партнёров вызываешь уважение,особенно у vumen.Так что в выходные ждём на лыжне.
Резюме для молодых: интересоваться, увлекаться, участвовать надо обязательно, лучше на ранних стадиях взросления (причины объяснены Хозяйкой блога), само войдет в привычку, да и лишних денег не понадобится на персональных тренеров и докторов, когда уже как говорится будет "поздно пить боржоми"... Пример "русского спортинга" для каръеристов: большинство друзей по спортивному залу нашего уважаемого ВВП (кто сам по себе реклама Спорта!!!) не плохо нашли себя в современном (не простом, технически сложном) бизнесе, хотя вроде и не профилю....
Приведу слова великого Конфуция: «Не важно, как быстро Ты идешь вперед, главное, что бы Ты не останавливался!», пусть они Вам будут подтверждением необходимости активного образа жизни. А для ленивых и не решительных (это тоже Мы и не мало среди нас...) цитирую народную мудрость: «Кто не хочет – ищет причины, кто хочет – ищет возможности»
"Спортинг"!? А кто знает, куда приведет Нас (не знакомых до сего времени людей) обсуждение этой вроде бы далекой от банковского бизнеса темы....
АККУРАТНЕНЬКО!!!
Первое что приходит на память , например,в США если ты лидер спортивной команды в колледже, то получишь "путевку" в университет.