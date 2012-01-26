Бойцовский характер (серия:спортинг)

Спортивная новость сегодняшнего дня- Мария Шарапова вышла в финал теннисного турнира Australian Open. Я давно "болею" за Машу, для тех же кто не наблюдает за теннисом, коротко: Мария в 2008 году была победительницей этого турнира и с 2005 по 2008 гг попадала в финал/полуфинал. Другими словами,в Австралии Маше и корт помогаетУдачное место для спортсменки!Однако, в спорте как в бизнесе важно не только быть в удачном месте в нужное время, а иметь хорошую физическую и психологическую форму.Для меня спорт и бизнес- это две связанные категории. В обоих случаях: необходима сила воли-характер, стратегия, адекватная оценка ситуации (возможностей и ограничений), постоянство в тренировках и требовательность к себе, целеустремленность к победе. Для себя лично я нахожу много спортивных примеров, которые применяю в работе.Например, Мария Шарапова, после неудачного периода, связанного с трамвами, когда приходилось отказываться от матчей по причине боли, в итоге проявила характер и из черной полосы выкарабкалась в белую... В матче сегодня с первой ракетке мира Петрой Квитовой она показала, что значит уметь концентрироваться в стрессовых ситуациях и иметь бойцовский характер.Спорт с детства воспитывает лидерство, что важно в бизнесе.Как показывает практика,достижения спортивных моделей вполне применимы в бизнесе. Пионером развития спортивного направления в бизнесе (спортинга) стал выпускник Гарвардского университета, капитан университетской команды по теннису Тим Гэллви (Timothy Gallwey). Он был первым, кто перенес спортивные методы в менеджмент и бизнес и показал как можно научить коллектив быть эффективным и стать командой-победителем.[/I]PS рекомендую книгу Голви У. Тимоти "Работа как внутренняя игра: Фокус, обучение, удовольствие и мобильность на рабочем месте"Я же открываю серию спортинга на блоге и поделюсь успешными примерами. Возможно, что и вы применяете спортинг в бизнесе и карьере. Расскажите об этом.А Маше пожелаем удачи в финале!