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Прорубить окно можно! Вопрос: куда?

01.02.2012 20:42 66 4 125 просмотров
Петр Первый в свое время решал вопрос преобразования России просто - прорубил окно в Европу... Так ли легко в наше время модернизировать Россию?
Думаю, что многие читали в школьные годы роман Алексея Толстого "Петр Первый". В нем ярко показано как царь реформировал Россию,
взяв за пример Европу: пригласил немцев, голландцев, французов и т.п. в
управление, жестко копировал "запад" включая манеры. Одновременно,отправлял заграницу молодежь учиться ремеслу....
А что сейчас? Кого копировать? Европу? США? ОАЭ? Или копировать нечего и
необходимо создавать что-то свое? Речь идет исключительно об экономике.
На мой взгляд, стоит внимательнее присмотреться к Китаю.



Этим постом открываю серию о Китае, тем более что последний год увлекаюсь
историей и культурой Китая. Здесь же на Банки.ру затрону экономические аспекты.

А что думаете Вы? Куда прорубать окно в 21 веке?

Предлагаю голосование:
А-свой путь у России
В-Европа
С-США
D-Китай
Е -ОАЭ
(в блоге нет счетчика, голосуйте, посчитаем вручную)

PS: Модератору на заметку: в блогах на mail.ru можно вставить счетчик на любой
вопрос с 5-тью вариантами ответов.
По-моему, хороший опыт, предлагаю перенять.

Комментарии 66

Анатолий Кудинов  (К.А.А)
#
Да зачем эти страны достаточно Финляндии в 17 году стартовали вместе , а сечас где они и где мы и при том без нефти и газа!!!!!!
sotnik  (sotnik)
#
мое мнение только А т.е. свой путь. Причем лично сугубо мое мнение именно монархический строй.
sotnik  (sotnik)
#
Да никого наверное, хотя я думаю нашелся бы... smile:shuffle:
Михаил Трубнев  (Трубнев)
#
А есть, кстати, соответствующий закон - о престолонаследии. Павлом Первым утверждённый. Если мы считаем незаконными февральский и тем более октябрьский 1917 года перевороты, то должны действовать законы Российской Империи. Так что Императора будем определять по закону.
sotnik  (sotnik)
#
а у Китая стоит перенять(вернуть) смертную казнь. За наркотики, коррупцию и т.д...
вы знаете наверное стоит ответь вот этой ссылкой, хотя я в принципе аполитичен, но стоит задуматься над тем что у нас происходит, то внутри все начинает кипеть ...
http://www.youtube.com/watch?v=omudS4fzlB0
Гектор  (Гектор)
#
В стране где все покупается и продается, где нет независимого суда смертную казнь вводить нельзя!
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
Мой хороший друг, к сожалению эмигрировавший в США, любил говорить: "не важно куда, важно откуда". В контексте настоящей темы, вопрос: "откуда будем рубить" звучит весьма не праздно. Поясняю: Что иметь ввиду по Россией? Москву+Питер? - так они и так достаточно "прорублены". А стоит отъехать пару сотен километров от МКАД, как Россия предстает в довольно плачевном виде... Думаю, что в самом оптимистичном сне "копирование" Запада нашей провинции не под силу, и в первую очередь из-за сложившегося менталитета. Да и надо ли кого-то копировать, если "у ней (России) особенная стать" )))
Что же до Китая (китайцев), то они сами занимаются копированием себя на нашей земле, чем и кормят местное чиновничество... Еще те же китайцы пытаются растить у нас (Ставрополье, Краснодарский край, Воронежская и Липецкая области - только то, что мне известно) свои замечательные салаты, огурцы и другие овощи. Правда после них даже трава 5 лет не растет (запрещенные гербициды и пестициды), но это, как любят говорить военные, допустимые потери... Еще у Китая замечательно дешевые автомобили и ТНП... Правда все оно почему-то одноразовое, зато дешевое... А еще в Китае подушевой ВВП почти в 4 раза меньше чем в России... А еще в Китае... Да много там чего есть в Китае, но, пожалуй, это будет последняя страна, экономику и соцкультбыт которой, я бы хотел копировать у нас. Слишком памятны мне и охота на воробьев и домашняя выплавка чугуна и стали )) Нет-нет, конечно и у нас не лучше: и кукурузу растили и морозоустойчивых обезьян выводили, и реки вспять, прости Господи... Но Китай!!! Нет уж...
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Алексей,во многом согласна с Вами! А не буду говорить о копии китайской модели, скорее хочу рассказать о том, что меня удивило и чему бы стоило поучиться и нам. О жесткой компартии и ее методах говорить нет смысла, а вот о том, что страна сделала за последние 15 лет действительно промышленно-экономическую модернизацию , по-моему, стоит поговорить однозначно. Рано или поздно, данный промэк эффект окажет влияние и на юань и на его роль в качестве резервного дензнака
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Надия, я не разделяю Ваш оптимизм относительно того, что эта страна совершила пром. революцию. Однако, я не считаю себя специалистом по Китаю. Наверняка есть что-то что скрыто от моего поверхностного взгляда. А посему, я с большим удовольствием буду читать Ваши заметки. Наверняка я найду в них много нового и интересного для себя.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Алексей, я лишь "любитель" smile:)
Приведу для затравки один факт: в 2009 году Китай инвестировал бюджетных средств в развитие науки 40 млрд долларов.
И еще одна цифра, с 2001 года ( год вступления Китая в ВТО) правительство ежегодно финансирует 6 млрд долларов на развитие и фин поддержку курсов английского языка в стране ( это уже на протяжении 10 лет!!!!!), в прошлом году 360 тысяч студентов из КНР поступили в ВУЗы Европы и США...
Так что, Поднебесная -это уже не только "дешевая рабочая сила" как нам европейцам хочется думать....
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Цифра 40 млрд долларов очень большая, согласен. Однако, давайте посмотрим, куда эти деньги пошли. А пошли они по большей части на зарплаты приглашенным ученым и преподавателям из-за рубежа. Именно этот факт позволил Шанхайскому Университету в 2009 году войти в ТОП-50 в мире. Мы же тратили вот столько http://www.csrs.ru/statis/sc2010/[66].pdf. Кстати, в отличие от Китая, мы имеем с 60-70-ых годов прошлого века огромный накопленный научный ресурс, который не будет востребован еще минимум в течение 20-30 лет. И, что самое интересное, мы не приглашаем ведущих ученых к нам. Хотя, что там скрывать, сейчас наша наука в очень странном состоянии находится... Вроде бы все есть (и деньги, и ресурсы, и желание), а на выходе - 0... Одним словом: "воруют"...
Что до английского, так в России это уже не модно )) Это было модно в 2005-2008 гг. Помню в ОТП Банке (тогда еще в ИНВЕСТСБЕРБАНКе) в приказном порядке почти все начальство ходило на корпоративы по Английскому. Что же до гос.поддержки курсов Английского, так на мой взгляд это вообще полнейший нонсенс. В стране, где не каждый грамотный и не умеет писать или читать, выкидывать деньги на поддержку частного бизнеса (курсы Английского) - это не комильфо. Хотя, если эти курсы организуют жены тамошних партработников, тогда все становится на свои места ))
Про студентов: Надия, а сколько из этих 360 тысяч вернулось в Китай обратно? Как дела у России с этим? - тоже пока гораздо лучше - у нас за рубежом учатся около (по разным оценкам) 50-70 тыс. студентов, если к ним добавить МВА, будет около 80-90тыс.
А теперь посмотрим, о чем говорит тот факт, что студенты едут из своей страны. В первую очередь это говорит, что у родителей студентов есть деньги, чтобы дать своим чадам хорошее образование (что их, что наши партработники), во вторую очередь этот факт говорит о крайне низком PR местного образования (причины вторичны), а это уже говорит о самой стране. Таким образом, я делаю вывод, что образование в России лучше, чем в Европе, раз большее число студентов остается в стране. Однако, стоит сделать поправку на кол-во жителей в Китае и России (для относительного подсчета кол-ва студентов) и тут же все становится в России очень плохо... Но! Когда мы посчитаем проценты уехавших к общему количеству студентов, то в России опять все идеально )) Так что, как показывает практика, все зависит от того, кто и что, и как считает...
Ну и, пожалуй, самое главное замечание относительно образования за рубежом. Самый дешевый колледж в Европе стоит в 2 раза дороже, чем, например платное обучение в РАНХиГС (но ведь в РАНХиГС есть и бесплатное обучение для не "оболтусов"). Если студент не собирается там (в Европе) оставаться, тогда зачем ему этот импортный диплом?
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
«Налево пойдешь - коня потеряешь,
Направо пойдешь - жизнь потеряешь,
Прямо пойдешь - жив будешь, да себя позабудешь».
Andrey  (Trifon)
#
Свой путь должен быть. Масштаб у нас поболе будет. Ну не получится у нас ни как в Европах (боятся они нас, нашу необузданность), ни как в Азиях (раболепствующая сатрапия). Но то что китайцы нашли "свой" путь и идут по нему, хитро прищурив глаза, пока остальные выясняют отношения - достойно уважения.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Я за свой путь для России с учетом наших исторических, климатических, социально-общественных и прочих традиций! Однако, сделанные шаги вперед Китаем за последние 15 лет впечатляют! Значит есть чему поучиться, об этом и буду писать.
Andrey  (Trifon)
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Про Китай много что можно написать, но это надо видеть собственными глазами, "щупать" изнутри.
Михаил Трубнев  (Трубнев)
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Учиться надо у всех, кто того достоин. Китай - более чем достоин.
Но при этом самое главное - не забывать самих себя. Знать свою историю, ибо только на своих истлорических и культурных корнях страна имеет шанс стать великой, устоять в противоборстве с соперниками - противоборстве, прежде всего, идейном, а уж затем и вследствие этого - экономическом и военном.
Client507  (Client507)
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"Или копировать нечего и необходимо создавать что-то свое? Речь идет исключительно об экономике." Видите ли, нельзя скопировать какую-то часть, т.к. копируемое тесно связано с остальным, что копировать не собираются, или это остальное скопировать просто невозможно. Вряд ли стоит копировать наличие унитаза в доме при отсутствии канализации. Значит, нужно дополнять и менять. Это значит, что копировать можно только идею. А вот насколько идея применима в рамках того места, куда предстаит копировать? Вопрос открытый. Иллюстрируем. Берем отлаженный бизнес-процесс обслуживания клиентов, который используется банком с США как минимум лет 20. Переносим в Россию, результат - вой потребителей, которые с одной стороны хотят "как в нормальных странах", с другой совершенно неготовы к именно такому обслуживанию. Почему, да просто. Только два момента для иллюстрации. Постсоветский человек рассматривает кредит банка как вариант кассы взаимопомощи, и не считает просрочку чем-то страшным. "А что, ну бывает". Особенно, если пророчка возникла по "вине" почты/банка контр-агента etc. Вот беда, это полностью противоречит логике бизнеса. Результат закономерен, виноват банк, который вроде и западный, но должен войти в положение. Второй момент.
Карты рассылаем по почте, но есть разница между Почтой России и USPS. Имеем проблемы там, где это невозможно представить, ибо карты теряются, не доставляются ... Значит, помимо банковской технологии нужно скопировать и почту, так? В результате получится. что нужно скопировать ВСЕ, в том числе и ментальные установки населения. Готовы к выполнению копирования?? А это возможно вообще? Значит нужно копировать конкретную идею. А ее напрямую НИКТО и НИКОГДА не даст. Это только в фантазиях отдельных личностей существует честная конкуренция. Пример сааба показывает, что с точку зрения американской компании лучше несколько тысяч шведов сделать безработными нежели допустить до технологий, т.е. понимания именно идей, даже китайский капитал, не говоря уже о российском smile:)
Поэтому ничего рубить не надо. Нужно терпеливо строить, понимая, что в итоге хотим. Думать и корректирвоать цели. Да, хочется всего и сразу, только вот даже, если в одном месте собрать девять беременных женщин ребенок не родится через месяц. Спешка приводит только к ненужным проблемам. Спешили с приватизацией - результат - наличие массы спорных моментов в праве собственности целого ряда компаний.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Я бы ещё добавил в голосование пункт F: залить бетоном все окна, прорубленные в Россию.
Тогда бы выбрал варианты A и F. smile:shuffle:
fulltime  (fulltime)
#
Какая нелюбовь к Петербургу однако, Моисей Абрамович)))) Хотя я не против, залить так залить)))
fulltime  (fulltime)
#
Шьорт побери))) там же "в", а не "из". подсознание сгубило))))
fulltime  (fulltime)
#
Вспомнил как одни мои знакомые начинали работать с Китаем по РТИ. Заказали на пробу 5футовый контейнер всякой всячины. Приезжают посмотреть на склад за отгрузкой. А техники п-р нет. Спрашивают партнеров-китайцев: "а где погрузчик то хотя бы один?" . "Да зачем он" - отвечают те - "Вон видите 2 женщины стоят, ночь вся впереди, они вам все погрузят". Ребята были впечатлены, скажу прямо.

А так для наукоемкого производства растет в Китае и это постепенно нивелирует наличие дешевой рабочей силы.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Возможно, что это было давно. Один мой знакомый научный сотрудник был в командировке в Китае 2 года назад в научно-исследовательском институте, он был поражен уровнем современного оборудования, особенно в области биохимии.
И еще, вспомнилось в тему погрузо-разгрузочных работ: из 5 ти крупнейших портов мира три находятся в Китае. Вот тебе и ручной труд!
fulltime  (fulltime)
#
Конечно давно))) Современный Китай, конечно, контрастен. Но то, что они давно уже не только тупо копируют западные образцы, а сами уже производят высокотехнологичные товары на основе собственных разработок, это сущая правда. Мало того, уже несколько лет назад у них стала проблема, что китайцы стали воровать разработки у самих же китайцев)))
Мы вот тут гордимся началом создания одного Сколково, а у них по сути чуть ли не у каждой провинции свое Сколково с четко направленной специализацией.

ЗЫ Мой друг, что начал осваивать еще 20 лет назад китайский рынок для завода , на котором работал и работает, постоянно нервничает от вопросов китайцев: Саша, а почему ваша страна не развивается?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Надеюсь, Надия (о как получилось! smile:) ) меня простит, если я дам ссылочку в ЖЖ Михаила Задорнова - вот буквально два дня назад хорошо и про распил и про китайцев написал.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
А, впрочем, есть одна вещь, которую я бы скопировал у китайцев. Пока я здесь пишу, они уже встали в 4 утра, и ковыряются в своих теплицах: протопили, пропололи, полили... А легли ведь в 12 ночи... Ну как вот это у них получается? Спать по 4 часа... Вот это "трудолюбие" ой как хочется скопировать! Правда сосед недавно посмеялся надо мной, сказав, что это мне так кажется, будто это Ли встает в 4. На самом деле у них еще есть Си и Цин. Вот они 24 часа в сутках на троих поделили и все у них здорово, а со стороны кажется, будто Ли и не спит вовсе. А у нас в России нет Ли, Си и Цина, есть только один Лисицин. Может в том и секрет?

p.s.
Нет, но с другой стороны, ведь ни Ли, ни Си, ни Цина никто из под палки не гонит? Они же сами работают, пусть и втроем... У них на троих работают, а у нас - философствуют... Вот это бы я и скопировал...
Мурат  (Herculess)
#
Да просто получается, кормиться надо, а конкуренция человеческого ресурса в Китае огромна. Я разделяю ваше недоверие к успехам Китая и не разделяю восторг Надии. Конечно история и культура древнего Китая занимательны и даже очень, но сегодня это несвободная страна, которая и во внешней политике проводит ярко выраженный антидемократический курс. Все достижения в несвободном обществе оборачиваются пшиком (мы с вами помним успехи СССР), им даже смертная казнь уже не помогает, коррупция растет. Проблемы у современного Китая не за горами и похоже уже начались http://www.gazeta.ru/financial/2012/02/02/3983353.shtml А у России свой путь долгий и тернистый, особенно после ПуМе и все окна давно прорублены.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
Мурат, как я уже говорил, я сужу о Китае по той информации, что мне доступна. Вполне возможно, что-то скрыто от наших с Вами глаз. Но пока, на мой взгляд, положение России гораздо более выигрышно. И не только из-за наличия "очень полезных" ископаемых. Пока Китай нас обгоняет только по кол-ву жителей (аж 9.4 раз)...
Мурат  (Herculess)
#
И все-таки, Алексей, не могу понять в чем более выигрышное положение России сегодня от уже по сути второй экономики мира? Не могли бы Вы пояснить.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
Мурат, где-то вверху я уже написал, что многое зависит от того что, где и как считать. Где-то Китай - вторая экономика, где-то Япония, где-то Англия. Что считать размером экономики? Кол-во зернышек риса на душу или кол-во заводов? Подушевой ВВП или абсолютный? Давайте предположим, что ВВП - это кол-во произведенных пластиковых тазиков в Китае из радиоактивной пластмассы, и Китай занял первое место по производству этих тазиков, и в абсолютном и в относительном значении. Теперь предположим, что НИКТО в мире эти тазики не купил. Дальше анализируя платежный и торговый баланс Китая можно придти к еще более плачевным выводам... Их экономика живет как раз за счет этих "тазиков"... Почему эти тазики покупают в США, если они радиоактивные? Потому, что это в России и в Нигерии это "тазики", а в США - это контейнеры для перевозки радиоактивных отходов ))

Выигрышность же положения, Мурат, следует оценивать не абсолютными или относительными значениями ВВП, а количеством природных ресурсов на душу населения. Под природными ресурсами мы понимаем не только нефть, газ, лес, но и воду, и воздух и просто землю - самое дешевое и самое дорогое средство производства. При наших размерах и кол-ве жителей и размерах Китая и его кол-ве жителей - просто смешно даже сравнивать ))

p.s.
Величие экономики, Мурат, состоит в том, что страна в случае наступления форс-мажора и закрытия всех границ сможет себя сама обуть, одеть, прокормить и защитить. Россия - может. Китай - уже нет. Кстати, по этим критериям экономика №1 - Израиль.
Мурат  (Herculess)
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Спасибо Алексей за подробное изложение своей точки зрения. Не буду спорить о критерии величия экономики, у меня он другой, скажу лишь, что время закрытия границ и другие подобные вещи развитые страны пережили в 20 веке, иначе не создавали бы ВТО и другие подобные организации.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Надия, отвечая на Ваш вопрос, кого бы Россия могла скопировать, я хочу ответить "С - США". Нет-нет, я не призываю к бездумной американизации, ни Боже мой! Наелись этого в 80-90е... Я не призываю тупо копировать систему школьного и вузовского образования оттуда, просто переименовав отечественные техникумы в колледжи. Я не призываю копировать технологию принятия идиотских законов и др. Большинство негатива уже и без меня скопировали...

То, что я хочу скопировать у США - так это:
1) Уважением к своей стране и своим президентам (пред. правительства и т.д.), какими бы они плохими не были.
2) Уважение к Закону и Судебной системе в частности.
3) Уважение к частной собственности и к праву на частную жизнь.
4) Систему здравоохранения (когда я действительно ГАРАНТИРОВАННО получаю помощь в любой поликлинике, и когда в каждой аптеке известно, что мне выписал врач, а главное - никому не приходит в голову рекламировать пурген [и не только] по телевизору - потому, что ЗАПРЕЩЕНО!!!).
5) Отношение к работе и труду.
6) Отношение к своим регионам и понимание, что развитие регионов важнее развития центра.
7) Отношение к своей экологии (хоть США и не присоединились к Киотскому протоколу, тем не менее, например, в Калифорнии за езду на чадящем Камазе водителя бы упрятали на 12 месяцев кормить голубей, а Камаз через пару дней в доменной печи стал бы основой для будущих Fordов)
smile8) ....
Да много чего есть у них хорошего, что можно скопировать. Самое удивительное, что в Европе этого и в половине нет. Ну разве что в Германии...
Так что мой ответ - С-США и Г - Германия. В остальных странах/континентах тоже хорошо, но все же C+Г.


p.s.
Казалось бы, Питер - северная столица и Хельсинки - северная столица. В Питере - плюс, минус, плюс; снег, дождь, ветер и в Хельсинки - минус, плюс, минус; снег, дождь, ветер. Только в Питере асфальт сходит весной вместе со снегом, а в Хельсинки лежит по 5-7 лет............... А по телевизору говорят, что качество асфальта и технологии укладки у нас Финские или Шведские.. или... ну самые лучшие и современные, в общем.

У России свой путь... К сожалению...
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Алексей, соглашусь со всеми пунктами. Путешествуя по США, лично меня поразил размах национальных парков: где ты не можешь остановиться где попало, где указаны point of view,где животные в приоритете, где в диком лесу есть качественные туалеты и т.п. При въезде в Секвоя-парк мы получили инструкцию, в которой особое внимание уделялось местных медведям и как себя должен вести человек, чтобы не мешать им!
Медведей в итоге мы встретили и остановились как вкопанные,вспоминая инструкцию как им не мешать smile:). Как результат -все живы и здоровы и несколько отличных снимков с близкого расстояния. Вот такое отношение к природе. Однако, была еще и другая ситуация, когда случайно зарулили в неправильный квартал в каком-то городе по дороге из Секвоя -парка, тут же вспомнили фильмы про гангстеров и про то, что в США разрешено ношение оружия. Как результат-быстро унося ноги, остались без воды и ехали на остатках бензина... Из таких простых житейских историй вывод: есть плюсы и есть минусы.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Надия, fully agree, как принято говорить у них. Есть и плюсы, есть и минусы. Вот я и призываю копировать плюсы, но пока копируются только минусы ))
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