Прорубить окно можно! Вопрос: куда?

Петр Первый в свое время решал вопрос преобразования России просто - прорубил окно в Европу... Так ли легко в наше время модернизировать Россию?Думаю, что многие читали в школьные годы роман Алексея Толстого "Петр Первый". В нем ярко показано как царь реформировал Россию,взяв за пример Европу: пригласил немцев, голландцев, французов и т.п. вуправление, жестко копировал "запад" включая манеры. Одновременно,отправлял заграницу молодежь учиться ремеслу....А что сейчас? Кого копировать? Европу? США? ОАЭ? Или копировать нечего инеобходимо создавать что-то свое? Речь идет исключительно об экономике.На мой взгляд, стоит внимательнее присмотреться к Китаю.Этим постом открываю серию о Китае, тем более что последний год увлекаюсьисторией и культурой Китая. Здесь же на Банки.ру затрону экономические аспекты.А что думаете Вы? Куда прорубать окно в 21 веке?Предлагаю голосование:А-свой путь у РоссииВ-ЕвропаС-СШАD-КитайЕ -ОАЭ(в блоге нет счетчика, голосуйте, посчитаем вручную)PS: Модератору на заметку: в блогах на mail.ru можно вставить счетчик на любойвопрос с 5-тью вариантами ответов.По-моему, хороший опыт, предлагаю перенять.