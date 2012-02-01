Прорубить окно можно! Вопрос: куда?

Петр Первый в свое время решал вопрос преобразования России просто - прорубил окно в Европу... Так ли легко в наше время модернизировать Россию?
Думаю, что многие читали в школьные годы роман Алексея Толстого "Петр Первый". В нем ярко показано как царь реформировал Россию,
взяв за пример Европу: пригласил немцев, голландцев, французов и т.п. в
управление, жестко копировал "запад" включая манеры. Одновременно,отправлял заграницу молодежь учиться ремеслу....
А что сейчас? Кого копировать? Европу? США? ОАЭ? Или копировать нечего и
необходимо создавать что-то свое? Речь идет исключительно об экономике.
На мой взгляд, стоит внимательнее присмотреться к Китаю.
Этим постом открываю серию о Китае, тем более что последний год увлекаюсь
историей и культурой Китая. Здесь же на Банки.ру затрону экономические аспекты.
А что думаете Вы? Куда прорубать окно в 21 веке?
Предлагаю голосование:
А-свой путь у России
В-Европа
С-США
D-Китай
Е -ОАЭ
(в блоге нет счетчика, голосуйте, посчитаем вручную)
PS: Модератору на заметку: в блогах на mail.ru можно вставить счетчик на любой
вопрос с 5-тью вариантами ответов.
По-моему, хороший опыт, предлагаю перенять.
Комментарии 66
вы знаете наверное стоит ответь вот этой ссылкой, хотя я в принципе аполитичен, но стоит задуматься над тем что у нас происходит, то внутри все начинает кипеть ...
http://www.youtube.com/watch?v=omudS4fzlB0
Что же до Китая (китайцев), то они сами занимаются копированием себя на нашей земле, чем и кормят местное чиновничество... Еще те же китайцы пытаются растить у нас (Ставрополье, Краснодарский край, Воронежская и Липецкая области - только то, что мне известно) свои замечательные салаты, огурцы и другие овощи. Правда после них даже трава 5 лет не растет (запрещенные гербициды и пестициды), но это, как любят говорить военные, допустимые потери... Еще у Китая замечательно дешевые автомобили и ТНП... Правда все оно почему-то одноразовое, зато дешевое... А еще в Китае подушевой ВВП почти в 4 раза меньше чем в России... А еще в Китае... Да много там чего есть в Китае, но, пожалуй, это будет последняя страна, экономику и соцкультбыт которой, я бы хотел копировать у нас. Слишком памятны мне и охота на воробьев и домашняя выплавка чугуна и стали )) Нет-нет, конечно и у нас не лучше: и кукурузу растили и морозоустойчивых обезьян выводили, и реки вспять, прости Господи... Но Китай!!! Нет уж...
Китайский укор
Николай Леонов, 06.12.2011
http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/kitajskij_ukor_2011-12-06.htm
Китай пошел другим путем…
Алексей Кива, 18.08.2011.
http://www.stoletie.ru/na_pervuiu_polosu/moskva__pekin_cena_partnerstva_2011-10-10.htm
Приведу для затравки один факт: в 2009 году Китай инвестировал бюджетных средств в развитие науки 40 млрд долларов.
И еще одна цифра, с 2001 года ( год вступления Китая в ВТО) правительство ежегодно финансирует 6 млрд долларов на развитие и фин поддержку курсов английского языка в стране ( это уже на протяжении 10 лет!!!!!), в прошлом году 360 тысяч студентов из КНР поступили в ВУЗы Европы и США...
Так что, Поднебесная -это уже не только "дешевая рабочая сила" как нам европейцам хочется думать....
Что до английского, так в России это уже не модно )) Это было модно в 2005-2008 гг. Помню в ОТП Банке (тогда еще в ИНВЕСТСБЕРБАНКе) в приказном порядке почти все начальство ходило на корпоративы по Английскому. Что же до гос.поддержки курсов Английского, так на мой взгляд это вообще полнейший нонсенс. В стране, где не каждый грамотный и не умеет писать или читать, выкидывать деньги на поддержку частного бизнеса (курсы Английского) - это не комильфо. Хотя, если эти курсы организуют жены тамошних партработников, тогда все становится на свои места ))
Про студентов: Надия, а сколько из этих 360 тысяч вернулось в Китай обратно? Как дела у России с этим? - тоже пока гораздо лучше - у нас за рубежом учатся около (по разным оценкам) 50-70 тыс. студентов, если к ним добавить МВА, будет около 80-90тыс.
А теперь посмотрим, о чем говорит тот факт, что студенты едут из своей страны. В первую очередь это говорит, что у родителей студентов есть деньги, чтобы дать своим чадам хорошее образование (что их, что наши партработники), во вторую очередь этот факт говорит о крайне низком PR местного образования (причины вторичны), а это уже говорит о самой стране. Таким образом, я делаю вывод, что образование в России лучше, чем в Европе, раз большее число студентов остается в стране. Однако, стоит сделать поправку на кол-во жителей в Китае и России (для относительного подсчета кол-ва студентов) и тут же все становится в России очень плохо... Но! Когда мы посчитаем проценты уехавших к общему количеству студентов, то в России опять все идеально )) Так что, как показывает практика, все зависит от того, кто и что, и как считает...
Ну и, пожалуй, самое главное замечание относительно образования за рубежом. Самый дешевый колледж в Европе стоит в 2 раза дороже, чем, например платное обучение в РАНХиГС (но ведь в РАНХиГС есть и бесплатное обучение для не "оболтусов"). Если студент не собирается там (в Европе) оставаться, тогда зачем ему этот импортный диплом?
Направо пойдешь - жизнь потеряешь,
Прямо пойдешь - жив будешь, да себя позабудешь».
Но при этом самое главное - не забывать самих себя. Знать свою историю, ибо только на своих истлорических и культурных корнях страна имеет шанс стать великой, устоять в противоборстве с соперниками - противоборстве, прежде всего, идейном, а уж затем и вследствие этого - экономическом и военном.
Карты рассылаем по почте, но есть разница между Почтой России и USPS. Имеем проблемы там, где это невозможно представить, ибо карты теряются, не доставляются ... Значит, помимо банковской технологии нужно скопировать и почту, так? В результате получится. что нужно скопировать ВСЕ, в том числе и ментальные установки населения. Готовы к выполнению копирования?? А это возможно вообще? Значит нужно копировать конкретную идею. А ее напрямую НИКТО и НИКОГДА не даст. Это только в фантазиях отдельных личностей существует честная конкуренция. Пример сааба показывает, что с точку зрения американской компании лучше несколько тысяч шведов сделать безработными нежели допустить до технологий, т.е. понимания именно идей, даже китайский капитал, не говоря уже о российском
Поэтому ничего рубить не надо. Нужно терпеливо строить, понимая, что в итоге хотим. Думать и корректирвоать цели. Да, хочется всего и сразу, только вот даже, если в одном месте собрать девять беременных женщин ребенок не родится через месяц. Спешка приводит только к ненужным проблемам. Спешили с приватизацией - результат - наличие массы спорных моментов в праве собственности целого ряда компаний.
Тогда бы выбрал варианты A и F.
А так для наукоемкого производства растет в Китае и это постепенно нивелирует наличие дешевой рабочей силы.
И еще, вспомнилось в тему погрузо-разгрузочных работ: из 5 ти крупнейших портов мира три находятся в Китае. Вот тебе и ручной труд!
Мы вот тут гордимся началом создания одного Сколково, а у них по сути чуть ли не у каждой провинции свое Сколково с четко направленной специализацией.
ЗЫ Мой друг, что начал осваивать еще 20 лет назад китайский рынок для завода , на котором работал и работает, постоянно нервничает от вопросов китайцев: Саша, а почему ваша страна не развивается?
p.s.
Нет, но с другой стороны, ведь ни Ли, ни Си, ни Цина никто из под палки не гонит? Они же сами работают, пусть и втроем... У них на троих работают, а у нас - философствуют... Вот это бы я и скопировал...
Выигрышность же положения, Мурат, следует оценивать не абсолютными или относительными значениями ВВП, а количеством природных ресурсов на душу населения. Под природными ресурсами мы понимаем не только нефть, газ, лес, но и воду, и воздух и просто землю - самое дешевое и самое дорогое средство производства. При наших размерах и кол-ве жителей и размерах Китая и его кол-ве жителей - просто смешно даже сравнивать ))
p.s.
Величие экономики, Мурат, состоит в том, что страна в случае наступления форс-мажора и закрытия всех границ сможет себя сама обуть, одеть, прокормить и защитить. Россия - может. Китай - уже нет. Кстати, по этим критериям экономика №1 - Израиль.
То, что я хочу скопировать у США - так это:
1) Уважением к своей стране и своим президентам (пред. правительства и т.д.), какими бы они плохими не были.
2) Уважение к Закону и Судебной системе в частности.
3) Уважение к частной собственности и к праву на частную жизнь.
4) Систему здравоохранения (когда я действительно ГАРАНТИРОВАННО получаю помощь в любой поликлинике, и когда в каждой аптеке известно, что мне выписал врач, а главное - никому не приходит в голову рекламировать пурген [и не только] по телевизору - потому, что ЗАПРЕЩЕНО!!!).
5) Отношение к работе и труду.
6) Отношение к своим регионам и понимание, что развитие регионов важнее развития центра.
7) Отношение к своей экологии (хоть США и не присоединились к Киотскому протоколу, тем не менее, например, в Калифорнии за езду на чадящем Камазе водителя бы упрятали на 12 месяцев кормить голубей, а Камаз через пару дней в доменной печи стал бы основой для будущих Fordов)
....
Да много чего есть у них хорошего, что можно скопировать. Самое удивительное, что в Европе этого и в половине нет. Ну разве что в Германии...
Так что мой ответ - С-США и Г - Германия. В остальных странах/континентах тоже хорошо, но все же C+Г.
p.s.
Казалось бы, Питер - северная столица и Хельсинки - северная столица. В Питере - плюс, минус, плюс; снег, дождь, ветер и в Хельсинки - минус, плюс, минус; снег, дождь, ветер. Только в Питере асфальт сходит весной вместе со снегом, а в Хельсинки лежит по 5-7 лет............... А по телевизору говорят, что качество асфальта и технологии укладки у нас Финские или Шведские.. или... ну самые лучшие и современные, в общем.
У России свой путь... К сожалению...
Медведей в итоге мы встретили и остановились как вкопанные,вспоминая инструкцию как им не мешать . Как результат -все живы и здоровы и несколько отличных снимков с близкого расстояния. Вот такое отношение к природе. Однако, была еще и другая ситуация, когда случайно зарулили в неправильный квартал в каком-то городе по дороге из Секвоя -парка, тут же вспомнили фильмы про гангстеров и про то, что в США разрешено ношение оружия. Как результат-быстро унося ноги, остались без воды и ехали на остатках бензина... Из таких простых житейских историй вывод: есть плюсы и есть минусы.