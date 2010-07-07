Кредитная ставка: делаем ставки на падение?

Что ждет нас в конце 2010 года - пониженная кредитная ставка?
Небывало низкий уровень процентов по кредитам ? Возможно ли строить прогнозы на эту тему? Предлагаю вместе проанализировать факты.
ВЕДОМЫЕ СТАВКОЙ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
Как известно, государственное регулирование играет существенную роль в экономике. В банковском сегменте – это ставка рефинансирования, устанавливаемая Банком России. Она оказывает существенное влияние как на проценты по кредитам, предоставляемые клиентам банками, так и в итоге на определение стоимости ресурсов, то есть - на процент по банковским депозитам.
ФАКТЫ : в 2009 году ставка рефинансирования снижалась 10 раз с 13 % до 8,75 %
в 2010 году Банк России 4 раза снижал ставку, текущий уровень с 01.06.2010 г. – 7,75% ( и это рекордно низкий уровень, самый низкий за период существования РФ)
Установленная регулятором такая низкая ставка рефинансирования направлена на стимулирование (подстегивание) кредитной активности банков,с одной стороны,и с другой, подстегивает банки самим снижать ставку депозитов, регулируя маржу, ну а также отражает уровень текущий инфляции и влияет в режиме «обратной связи» на сдерживание инфляционных процессов. Такой вот, своеобразный рычаг получается. Особенно активно реагируют клиенты корпоративного сегмента на ставку. Однако, учитывая, что банковский сегмент »залит» ликвидностью, банки сами стимулирая спрос на потребительские кредиты активно снижаются кредитные ставки и в сегменте ритейла. И здесь, срабатывает эффект «падающих домино» - одно влияет на другое.
Как реакция на все усилия ЦБ : банки начали осторожно кредитовать с осени 2009 года, в феврале-марте 2010 года появилась банковская реклама на тему «КРЕДИТЫ» (замечу, что до этого банки рекламировали лишь вклады) и вот апрель-май показывает незначительный, однако рост кредитных портфелей.
Многие аналитики, и я с ними согласна, отмечают что уже к августу-сентябрю текущего года можно будет назвать рост кредитных портфелей банков как устойчивый.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ – ЭТО ЕЩЕ НЕ КРЕДИТНЫЙ БУМ
Многие банки в своих пресс-релизах публикуют намерения вернуться к докризисным объемам фиансирования, в-первую очередь, розничного сегмента и сектора малого и среднего бизнеса пка еще на докризисных условиях, а значит и надо кризисных кредитных ставках. Мы к ним снижаясь уже пришли.
И вот возникает некий перелом: ставка рефинансирования ниже докризисного уровня, а кредитование реального сектора экономики банками только подошло к уровню докризисных ставок ( я имею ввиду не объемы, а стоимость кредитных ресурсов). На финансовом рынке, отмечают эксперты, наконец-то наступила оттепель…
И если 2009 год останется в истории как «год вкладчика», то все указывает на то, что 2010 год станет «годом заемщика» или нет ?
И здесь вопрос – а будет ли следующий шаг ? И какой инструмент выберет регулятор для дальнейшего стимулирования кредитования реального сектора экономики по низким ставкам, чтобы перейти в другую лигу, где проценты по кредитам на уровне -8-9 % годовых ?
ДРУГАЯ или ВЫСШАЯ ЛИГА
Игра в высшей лиге требует виртуозности и слаженной работы всей команды – это в футболе. Тоже самое и в экономике : взаимодействие инструментов –это единый механизм и организм. И фактор их слаженности выходит на первый план.
Когда снижаются процентные ставки по кредитам, то выигрывают заемщики. Кто проигрывает в этой игре ? Это-вкладчики, они лишаются части доходности от своих вложений, т.к. банки снижают и ставки по вкладам одновременно, чтобы снизить стоимость своей ресурсной базы.
Затем ставка рефинансирования доходит до уровня инфляции, значит проценты по депозитам – станут ниже уровня инфляции, то есть будет происходит обесценение вкладов. Инфляция будет съедать доход по вкладам.
И здесь задача - находить компромисс между всеми этими элементами, сохраняя баланс между ними.
ЕЩЕ ФАКТЫ :
- по итогам 2009 год инфляция в России составила 8,8% , а ставка рефинансирования ЦБ 8,75% (это были самые низкие показатели с 1991 года, то есть за всю историю России)
- по итогам 2010 года возможно будут новые рекорды ?
РАВНОВЕСИЕ или дружеский счет «ничья» 1 : 1 ? Что думаете ?
Мой ответ, см. по ссылке в авторской колонке в июльском номере журнала "Банковское обозрение"
http://www.trust.ru/about/press_centre/smi/detail.php?ID=43725
Комментарии 46
Как рассчитывается официальная инфляция в России?
Существует некая потребительская корзина, в которую включен определенный набор продуктов питания и других предметов. Периодически мониторятся цены на продукты, входящие в потребительскую корзину, и на основе полученной информации рассчитывается официальная инфляция. Занимается всем этим Госкомстат.
Так вот. Как скажет(!) высшее руководство страны, такой и будет официальный уровень инфляции. Для этого надо всего-навсего изменить состав потребительской корзины
А ничего не значащая ставка рефинансирования будет отличаться от официального уровня инфляции на несколько пунктов.
Я периодически слышу о практически нулевом уровне инфляции в N-ном месяце. Только когда я прихожу в продуктовый магазин, я наблюдаю неуклонное повышение цен
Во-первых, ставка рефинансирования (+ некий спред) используется банком России при кредитовании банков по залоговым аукционам.
Во-вторых, ЦБ скажем так, "рекомендует" коммерческим банкам снижать ставки по депозитам, а если Вы зависите от кредитов ЦБ, то эти рекомендации будут для Вас обязательными.
В итоге снижение ставки влияет на денежное предложение Банков.
Другое дело связь с инфляцией. Фактически, как между регуляторами денежной массы наличной и безналичной (Рост одного не означает однозначного роста другого), так и связь между инфляцией и ставкой ЦБ(хотя при определенных обстоятельствах, может быть).
С вышеприведенными замечаниями методики расчета инфляции согласен. Ну, кто безгрешен, пусть бросит камень!
В целом инициативы ЦБ оцениваю, как положительные. Довольно вовремя и эффективно была введена система беззалоговых аукционов. Ставка для нормальной работы должна быть не только низкой, но и стабильной.
Инфляцию, нужно сдерживать не финансовыми, а промышленными методами - развитие легкой, пищевой промышленности. Внедрение энергосберегающих технологий. Рост эффективности труда за счет роста технологовооруженности производства. Пускай это все знают, но по факту мы зависим от импорта по огромному ряду продуктов, в том числе и включенным в корзину. Обеспечение собственной продукции и стабильность цен на сырье и энергоносители - вот фактически основа низкой инфляции. Финансовые меры в нашей системе вторичны.
Это если занимать у самого ЦБ.
ЦБ Инфляцию нужно сдерживать не финансовыми, а промышленными методами - развитие ... промышленности. Внедрение энергосберегающих технологий. Рост эффективности труда за счет роста технологовооруженности производства...
Обеспечение собственной продукции и стабильность цен на сырье и энергоносители - вот фактически основа низкой инфляции
Полностью согласен
Вот Кудрин говорит - " в ближайшие несколько лет цена на нефть будет опускаться ниже 60 долларов за баррель." Учитывая текущюю раскорреляцию рынков,шансы к этому велики. Рубль падает,ЦБ, потративший резервы на замещение бюджетного дефицита, уже не может (да и не очень хочет) поддерживать курс рубля, банки увлечённо занимаются валютными спекуляциями, кредиты никто никому не даёт..А ставкам с чего падать?
Как раз на счет вменяемых заемщиков. Уже почти месяц пытаюсь выяснить у сотрудников Вашего банка, (call-центр, офис на
"Преображенке" и т.д.), на основании чего мне начисляются проценты за пользование заемными средствами по кредитной карте по ставке 47% годовых, хотя в договоре прописано 27,99%. К примеру - сумма задолженности 219000 рублей, используя процентную ставку 27,99 годовых получается сумма за месяц (30 дней) 5100 рублей, а у меня за сентябрь списано 8300 рублей. Очень хочется разобраться без судебных прений.
Спасибо.
Мой email:zaharovsl@yandex.ru
С уважением,Вячеслав.
С удовольствием, давайте вместе! Только факты.
По каким ставкам НБ "Траст" сейчас выдает потребительские кредиты? Под 79% (см. http://www.bankir.ru/news/article/5391697).
А привлекает по каким ставкам? Это уже к Вам вопрос.
Маржу потом вместе посчитаем
в НБ ТРАСТ нет таких кредитных продуктов, см. мой комментарий в газете к этой статье...
Отвечу просто: А зачем мы тогда пол-страны и всю Москву "завешали" рекламными щитами ? "Раздаем капусту ! Хватит на всех!" или "Отгружаем капусту! " - все это про кредиты речь. Может быть мы это делаем, чтобы выкинуть деньги на рекламу и сделать города по-ярче (зеленые и оранжевые плакатики, так мило). Конечно, чтобы ставку поставить 79 %, чтобы к нам клиенты не пришли, ведь обычно рекламодатель делает рекламную кампания, с целью, чтобы не пришел клиент и чтобы не продать продукт (это мой сарказм, единственное чувство, которое вызывает эта цифра и статья про 79 %).
Теперь статистика: НБ «ТРАСТ» подтвердил 4-е место по приросту розничного кредитного портфеля среди банков ТОП-30Национальный банк «ТРАСТ» стабильно занимает лидирующие позиции по приросту розничного кредитного портфеля: 4-е место в сводном ренкинге банков ТОП-30 на основе данных Интерфакс-ЦЭА и 29-е место по объему портфеля кредитов на 1 мая 2010 года. И что Вы серьезно думаете - все это под ставку 79 %
http://www.trust.ru/about/press_centr...p?ID=43446
Если кредитными договорами не предусмотрено НИКАКИХ иных (периодических или разовых) платежей, кроме процентов за кредит, то 79% - это действительно чушь. А если предусмотрены (всевозможные комиссии рассмотрение зявки/за выдачу кредита/обслуживание счетов и т.п.), то эффективная ставка 79% - вполне реальна.
А растет розничный кредитный портфель, потому что 90% нынешних потребителей банковских услуг выросли и воспитывались в "совке", следствием чего является практически полная финансовая безграмотность. Спросите у любого заемщика потребительского кредита любого банка, читал ли он договор кредитования, когда подписывал. Даю голову финансового директора НБ "Траст" на отсечение, что не читал. Поверил рекламе, в которой указана только процентная ставка 17%. А по факту платит гораздо больше.
И будет расти до тех пор, пока клиенты не начнут с калькулятором сравнивать условия/тарифы, предлагаемые отечественными банками и в России не будет закона о потребительском кредитовании
Кредит "Деньги сейчас" или что-то подобное, сайт Банки.ру
Срок От 6 до 24 мес.
Валюта рубли
Сумма От 5450 до 40000
Годовая процентная ставка за кредит 19.9%
Комиссия за выдачу кредита Комиссия за зачисление кредитных средств на Счет Клиента 450 руб. (единоразово)
Комиссия за обслуживание кредита комиссия за расчетное обслуживание 1,69% от суммы зачисленного на Счет Кредита (взимается ежемесячно в составе очередного платежа)
Зачисленного на счет кредита, т.е сумма выдачи??? Думаю, да.
Если не права - поправьте меня.
Т.е. понимаете - каждый месяц плюс 1,69% от суммы кредита, т.е плюс к 19,9% годовых еще 20,28%....... И это ещё я не углублялась в изучение - начисляются ли проценты на первоначальную сумму кредита или на остаток долга....
Пусть не 79, пусть )))
Но и не 19,9...
Проблема в том, что вся информация доступна, только никто не хочет её изучить.
40-60% уже больше похоже на правду
Знать бы еще среднюю ставочку привлечения, чтобы посчитать примерную маржу по кредитам А потом уже подумаем над поставленным автором вопросом: "Возможно ли строить прогнозы на эту тему?"
Хотя, вторые удивляют больше - уметь считать свои деньги гараздо важнее, чем чужие )))
Срок От 6 до 24 мес.
Валюта рубли
Сумма От 5450 до 40000
Годовая процентная ставка за кредит 19.9%
Комиссия за выдачу кредита Комиссия за зачисление кредитных средств на Счет Клиента 450 руб. (единоразово)
Комиссия за обслуживание кредита комиссия за расчетное обслуживание 1,69% от суммы зачисленного на Счет Кредита (взимается ежемесячно в составе очередного платежа)
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Эффективная ставка будет равна 19,9% плюс 1,69%*24 плюс еще немного около 1-2% (если размазать 450 руб. на весь кредит, но тут все зависит от срока и суммы кредита) итого получается около 63%. И это не считая страховки, которая, как правило, у большинства банков, увеличивает саму эффективную ставку еще на 10-20%. Если платежи аннуитетные, то в зависимости от различных параметров, эффективная ставка может увеличится еще в 1,2 раза, но для коротких кредитов удорожание будет всего несколько процентов. Так что цифра в 79% - абсолютно реалистичная для кредита на самую минимальную сумму, да еще и со страховкой.
Предвижу возражение: почему я умножаю ежемесячную комиссию на 24, а не на 12? Да потому, что комиссия берется ОТ СУММЫ ВЫДАННОГО КРЕДИТА, а не от ссудной задолженности. В итоге ее набегает в два раза больше, чем если бы ее брали с остатка. Ведь эффективная ставка считается именно как процент годовых, начисляемый НА ОСТАТОК ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
Этой ежемесячной комиссией многие банки «дурят» своих клиентов! Заменяют эффективную ставку фразами типа "переплата в год", которая, как правило в 1,5-2 раза меньше эффективной ставки.
Вот пример: кредит на 100 тыс. руб., дифференциальные платежи, первый: ставка 24% годовых – проценты, или переплата, составят 12 тыс. руб., и второй – ставка 0% годовых и ежемес. комиссия от суммы кредита 1% - также переплата составит 12 тыс. руб. В обеих случаях эффективная ставка равна 24% годовых.
В чем может быть тогда выход? В управляемой инфляции! Как ее добиться? Использовать инфляцию издержек, то есть, например, слегка поднять базовые тарифы. Рост цен как это не парадоксально может встряхнуть спрос, люди начнут покупать, иначе - завтра будет дороже, а сбережения будут обесцениваться…
Не несите чушь. Эта инфляция итак лупит уже 20 лет непрерывно и до сих пор она неприемлемые цифры имеет. Куда ж Вам ещё? Сбережения итак обесцениваются уже 20 лет и даже сейчас в большинстве банков ставки по вкладам снова ниже инфляции. Или Ваш метод - доить корову пока она не сдохнет, не кормя её? Любители простых методов. Более стратегически мыслить надо и на дальнюю перспективу а не о том как урвать сейчас а завтра хоть потоп.
Как вам сюжет?: падение цен на товары (при крепкой валюте - на отечественные), падение производства (которое только опять начало поднимать голову), падение кредитования, снижение зарплат, банкротства предприятий и банков, увольнения ... Так что пользуясь Вашими же словами, мыслить надо стратегически...
Если экономика больная и жуткие структурные перекосы всюду - такими простыми рецептами делу не помочь. Этим инструментом итак уже передавили - один вред от него.
Я считаю, что у НБ "ТРАСТ" отсутствуют причины беспокоиться по поводу тенденции снижения кредитной ставки в целом по рынку, потому что какой бы ни была реальная ставка по кредитам - колхозники все равно будут брать такие кредиты, т.к. кредитные договоры все равно мало кто читает и с калькулятором тарифы не сравнивает.
Чего реально нужно опасаться, так это закона о потребительском кредитовании!
Когда его примут, в рекламе придется указывать реальную ставку (от 40%), либо вкорне пересматривать всю кредитную политику (убирать левые комиссии, ужесточать требования к заемщикам, снижать риски и т.п.) и продавать кредиты по ставке чуть-чуть выше Сберовской.
Хочу присоединиться к просьбам о запуске инет-банкинга.. Не солидно как-то такому банку не иметь такого сервиса..
В качестве примера (ориентира) я бы порекомендовал рассмотреть реализацию и-банка у СБ-Банка.. не сочтите за рекламу - к этому банку никакого отношения не имею, но посмотрев демонстрационную версию их интерфейса понял, что не зря его хвалят гуру и-банкинга на портале banki.ru
И, кстати, в Одинцово офис мы увидим все же в ближайшей перспективе?
Одинцово есть в наших планах, как я уже писала ранее помещение интересное на 1-ой линии по правой стороне (по направлению из Москвы) не смогли пока найти 100 кв.м.,уже как почти год ищем
во-первых, на правлении Банка есть регулярные отчеты подразделений,и я их читаю, а Москва и Московская область находятся под особым вниманием..
во-вторых, обладаю потрясающей памятью...
( мои друзья иногда звонят и спрашивают, Надия а помнишь был у нас такой знакомый в 1993 году, как его фамилия ?...и уверены, что я вспомню : ) и, удивительно, я вспоминаю )
а на счет рекламы, думаю, что рекламодатели будут указывать другие продуктовые преимущества и не трогать вопросы ставок...
Поэтому ожидаю к концу года увеличение ставки. и соответсвенно и ставок по вкладам и кредитам.
вы не можете строить речь и оперировать сложными предложениями, а значит не в состоянии управлять Банком. Кроме того, опираясь на мнения экспертов не можете самостоятельно заявить о планах конкретно Вашего банка - будут в конце года кредиты 8-9% годовых или нет.
Эта Надия между прочим - КРАШЕНАЯ БЛОНДИНКА.
Слишком много гидроперита в голову въедается, вот ошибки орфографические и делает. Но не в них основная беда, если вдуматься в СУТЬ того, что она пишет и как мыслит. Председатель правления банка, а психология как у "напёрсточника" на Курском вокзале.
Остальных её оппонентов поддерживаю!
Блондинка (натуральная) /Андрей Андреевич, ошибки проверить - не забудьте!/
На счет блондинок без комментариев,для таких как Вы, чтобы не думали долго над причинно-следственной связью,теперь есть отличная причина - блондинка!
На счет прогноза,данный пост посвящен макроэкономическим понятиям, таким как ставка рефинансирования, мой прогноз был, что она останется без изменений http://www.banki.ru/news/lenta/?id=2111925 ЦБ РФ оставил без изменения ставку рефинансирования и операционные ставки.
РАВНОВЕСИЕ!
А СЕЙЧАС САМА ИСТОРИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА !Попробовали взять кредит 12 млн! Сразу хочу отметить... вежливость кредитного эксперта и компетентность вне всяких сомнений и похвал !Но остальное.... ! В кратце... компания существует с 1996 года розничный бизнес ( продажа одежды сеть магазинов Москва) ! !ОБОРОТ ПРИМЕРНО 60-70 МЛН В ГОД ! Кредитовались в разных банках: Сбербанк Москва, Росбанк , ОТП банк , Пробизнес банк! ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ КРЕДИТНАЯ ! Траст предложил не 12 а 10 млн , мол так проще выдавать ), документы собрали в 2 дня ! Все всех устроило вначале...! затем началось! Может быть возьмете не под 16.5% а под 18? *(разведи лоха ближнего , пока его не развел кто нить другой? !А вас 7 млн не устроит? нет? в Итоге кредитный комитет рассматривал нашу заявку с 15 июля ..26 выдал вердикт( это обещаные на сайте 3-5 дней) !даем 4 млн под товар в обороте ! Остальные 6 млн ...э...тоже даем но под что нить другое (ищите залог другой) ! Господа ..мы сразу сказали и заявили что у нас есть какой залог : товар, оборудование , авто и поручительство!!!Откель другому взяться ? ! Вывод : ПОД ТОВАР В ОБОРОТЕ (НА САЙТЕ ТРАСТА) ЭТО КРЕДИТ - ОБЫЧНЫЙ ОВЕРДРАФТ ( ИБО НАДО СРАЗУ ПЕРЕВОДИТЬ В ТАРСТ ОБОРОТЫ И ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ МЕНЬШЕ СУММЫ КРЕДИТА .... и это под 19%?)) (очередь уже выстроилась?)Остальные программы как всегда и как везде..дай недвижку и мы сразу все дадим в чем простота и где понижение ставок ?
Ищем что попроще ( процент повыше ), но без обмана и потеряного времени.....! А капусту раздавайте В Москве и России еще остались толпы не пуганых заёмщиков !
Р.S. ...ПОСЛЕ ЭТОГО ИЗ ОТДЕЛА ЭКВАРИНГА ПОЗВОНИЛИ И ВЕЖЛИВО СПРОСИЛИ НЕ ХОТИМ ЛИ ПЕРЕВЕСТИ ВЕСЬ ЭКВАРИНГ ИЗ БАРКЛАЙСА...! ЗАДУМАЛСО...
При этом банк будет анализировать бизнес в Сыктывкаре и выезжать на финансовый анализ именно вашего текущего бизнеса, отсюда, ваш бухгалтер или компаньон ( если есть) должен обратиться в наш филиал в г. Сыктывкаре.
Кроме того, банк запросит цель финансирования и детали вашего нового проекта.
О каком размере кредита идет речь ?
Однако жестче всех приходится Автору Блога - нужно и сохранить лицо, не поддавшись на провокации комментирующих, и оправдать обман заемщиков, имеющий место быть.
Обман без сомнений, господа, всегда присутствует в работе Банкиров. Да и в любой, к сожалению, работе. Страна у нас такая лживая, к очередному сожалению.
Конечно, математика расчетной ставки, которую можно заложить в аннуитетный калькулятор, абсолютно соответствует действительности и близка к указываемым 79% годовых.
Однако поймите Надию, являющуюся простым наемным сотрудником с весомой визиткой и отличным образованием. Скажи Надия про 79 годовых, и в Банке "Траст" появится новый Председатель Правления, менее зацепленный за понятия "правды" и "чистоты совести".
Есть система! Есть рынок! Есть лживая реклама и лоховской народ! И Надии не сломать систему "Кредит наличными под 10 годовых за час", даже если она этого очень захочет!
И нам с Вами не сломать!
Но иметь в виду, что инфляция не 10%, а банковский потреб не 20 - важно и нужно!
Просто не стоит шуметь и наезжать на Надию - стоит шуметь и наезжать на Систему!