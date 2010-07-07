Кредитная ставка: делаем ставки на падение?

Что ждет нас в конце 2010 года - пониженная кредитная ставка?Небывало низкий уровень процентов по кредитам ? Возможно ли строить прогнозы на эту тему? Предлагаю вместе проанализировать факты.Как известно, государственное регулирование играет существенную роль в экономике. В банковском сегменте – это ставка рефинансирования, устанавливаемая Банком России. Она оказывает существенное влияние как на проценты по кредитам, предоставляемые клиентам банками, так и в итоге на определение стоимости ресурсов, то есть - на процент по банковским депозитам.Установленная регулятором такая низкая ставка рефинансирования направлена на стимулирование (подстегивание) кредитной активности банков,с одной стороны,и с другой, подстегивает банки самим снижать ставку депозитов, регулируя маржу, ну а также отражает уровень текущий инфляции и влияет в режиме «обратной связи» на сдерживание инфляционных процессов. Такой вот, своеобразный рычаг получается. Особенно активно реагируют клиенты корпоративного сегмента на ставку. Однако, учитывая, что банковский сегмент »залит» ликвидностью, банки сами стимулирая спрос на потребительские кредиты активно снижаются кредитные ставки и в сегменте ритейла. И здесь, срабатывает эффект «падающих домино» - одно влияет на другое.Как реакция на все усилия ЦБ : банки начали осторожно кредитовать с осени 2009 года, в феврале-марте 2010 года появилась банковская реклама на тему «КРЕДИТЫ» (замечу, что до этого банки рекламировали лишь вклады) и вот апрель-май показывает незначительный, однако рост кредитных портфелей.Многие аналитики, и я с ними согласна, отмечают что уже к августу-сентябрю текущего года можно будет назвать рост кредитных портфелей банков как устойчивый.Многие банки в своих пресс-релизах публикуют намерения вернуться к докризисным объемам фиансирования, в-первую очередь, розничного сегмента и сектора малого и среднего бизнеса пка еще на докризисных условиях, а значит и надо кризисных кредитных ставках. Мы к ним снижаясь уже пришли.И вот возникает некий перелом: ставка рефинансирования ниже докризисного уровня, а кредитование реального сектора экономики банками только подошло к уровню докризисных ставок ( я имею ввиду не объемы, а стоимость кредитных ресурсов). На финансовом рынке, отмечают эксперты, наконец-то наступила оттепель…И здесь вопрос – а будет ли следующий шаг ? И какой инструмент выберет регулятор для дальнейшего стимулирования кредитования реального сектора экономики по низким ставкам, чтобы перейти в другую лигу, где проценты по кредитам на уровне -8-9 % годовых ?Игра в высшей лиге требует виртуозности и слаженной работы всей команды – это в футболе. Тоже самое и в экономике : взаимодействие инструментов –это единый механизм и организм. И фактор их слаженности выходит на первый план.Когда снижаются процентные ставки по кредитам, то выигрывают заемщики. Кто проигрывает в этой игре ? Это-вкладчики, они лишаются части доходности от своих вложений, т.к. банки снижают и ставки по вкладам одновременно, чтобы снизить стоимость своей ресурсной базы.Затем ставка рефинансирования доходит до уровня инфляции, значит проценты по депозитам – станут ниже уровня инфляции, то есть будет происходит обесценение вкладов. Инфляция будет съедать доход по вкладам.И здесь задача - находить компромисс между всеми этими элементами, сохраняя баланс между ними.(это были самые низкие показатели с 1991 года, то есть за всю историю России)- по итогам 2010 года возможно будут новые рекорды ?Мой ответ, см. по ссылке в авторской колонке в июльском номере журнала "Банковское обозрение"