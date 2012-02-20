Недостаток как ключ к успеху! (серия:спортинг)

Жизнь показывает нам примеры как иногда наши недостатки могут быть превращены в преимущества. Это происходит как в спорте, так и в бизнесе. Я продолжаю серию спортинг - это взгляд на экономику и бизнес глазами спорта, применение логики спортивных моделей в бизнесе и личностном росте.
Несколько лет назад читала статью о бразильском футболисте- Гарринча-Manuel Francisco dos Santos. Скажу сразу, что я не являюсь футбольным фанатом и мало что понимаю в футболе. Однако, история Гарринча мне показалась поучительной.
Будущий спортсмен родился с врождёнными недостатками: деформированный позвоночник и левая нога короче правой на 6 см. Врачи считали, что для такого ребёнка будет счастьем просто ходить...Сейчас же, спустя много лет, Гарринча считается одним из лучших правых нападающих в истории футбола. Свое ограничение- укороченная левая нога- он превратил в особую технику владения мячом и передачи паса партнеру.
Мы все знаем свои слабости и недостатки. Они иногда мешают нам начать что-то новое, сдерживают нас.
Например, кому-то трудно дается выступать на аудитории, то тогда стройте отношения один на один, если у вас это лучше получается. Завоевывайте своего клиента или партнера в частной беседе. Так вы наберете быстрее свою аудиторию.
Или, не обладаете скоростной реакцией, то позиционируйте себя и развивайте как глубокого аналитика (никто не удивится, что для этого требуется больше времени). Я для себя такой способ называю -переключение с проблемы на ее противоположность. Возможно, что в психологии есть какой-то спецтермин для такого инструмента:)
Другой пример, одна моя знакомая плохо организована (опаздывает, забывает и тп), она нашла отличный способ и позиционирует себя как творческая личность. Ну, кто же будет ожидать от такого человека пунктуальности? Одновременно, человек и себя не изнуряет, и окружающие относятся с пониманием.
Еще одна возможность, пересмотреть свое отношение к недостатку и в какой-то момент начать считать свой недостаток преимуществом. Долгое время я воспринимала свое имя Надия как недостаток и представлялась как Надя (вроде имя как у всех получается ) А позже поняла, что мое имя отличает меня от других и его лучше и надолго запоминают. Таким образом, я использовала этот инструмент - просто пересмотрела отношение
Третий, всем известный способ, работать над недостатком. Об этом много сказано и написано.
А какие есть примеры у вас того как недостатки использовать в качестве развития из спорта, из бизнеса, из личностного роста? И какие инструменты вы используете?
Источник информации о Гарринча: http://www.peoples.ru/sport/football/garrincha/index.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%F0%F0%E8%ED%F7%E0PS:
P.S. Недавно прочла книгу Малкольма Гладуэлла "Гении и аутсайдеры". Автор демонстрирует как работает очень любопытное, на мой взгляд, правило "10 тысяч часов". Он приводит примеры из жизни Моцарта, группы Битлз, Билл Гейтса и многих других, чей опыт несомненно заслуживает внимания. О книге в следующих постах.
Комментарии 34
p.s.
кстати, школьники, освоившие даную методологию гораздо легче набирают на ЕГЭ по 80 баллов прилагая на 30-50%% меньше усилий))
а риск-менеджеры, например, начинают довольствоваться более простыми и предсказуемыми моделями, да и генеральное планирование (general management) значительно упрощается и повышается его точность )))
А что стоит за уравнением, может дать инфоримацию подробнее?
Что же до этого дифференциального уравнения, то это дифференциальное уравнение апериодического звена первого порядка, известного в ТАУ. Подробно, но не заумно и на простых примерах я рассматриваю это звено и его функцию на своих лекциях-семинарах. Здесь же я могу сказать, что если изобразить графически возможные решения данного уравнения, то это будет функция exp(-s*t), а в более принятом виде 1 - exp (-s*t), где s - корень передаточной функции звена. Т.е. в итоге это экспоненциальная функция, начинающаяся в нуле и стремящаяся к заданному значению. Подобной функцией очень любят, например, пользоваться психологи (редко понимая самая суть данной функции [психологов люблю]) для обозначения, скажем, зависимости степени усваиваемости определенно навыка от времени. Или не менее часто рекламщики рисуют подобные графики, совершенно не предполагая, что под ними лежит определенная и не очень сложная математика))
p.s.
кстати, с неделю назад решил открыть здесь свой блог, где поделиться частью доступных мне знаний с сообществом. увы, попытка оказалось неудачной, мой авторитет меньше 2 и писать я в "свой" блог пока не могу))
Я до смерти боялся ледяной воды и чтобы преодолеть это отец когда мне было лет 12 просто толкнул меня в прорубь. И это оказалось не так и страшно. Даже вылезать не хотелось. Погрузился в воду и пытаюсь понять, а что происходит, почему нет жуткой боли от холода.
В 10 лет он меня буквально из-под палки послал предлагать всем саженцы смородины. Мне было правда страшно подойти к чужому человеку. Но очень быстро буквально после трех четырех "реклам" пришло понимание, что люди вовсе не страшные. В конце экзекуции уже вокруг меня люди стали собираться.
Я сейчас точно не вспомню, но по-моему Дейл Карнеги говорил, когда выступаешь перед большой аудиторией, то выбери себе "жертву" и рассказывай как бы ему. Как будто и нет этого множества людей.
Так вот смородина и Карнеги помогли в свое время красочно представить новый программный продукт достаточно искушенным людям. Посыпались вопросы... И на них как мог постарался дать достойный ответ. Как результат того выступления 10 заявок на покупку. И потный лоб Потом правда был вынос мозга от этих 10ти купивших за "сырость" продукта, но это уже не суть. Все решилось и забылось.
Но как лечить свои два недостатка не знаю:
- неумение отказывать когда тебя умоляют помочь
- и связанная с этим жуткая нехватка времени
Есть идея как лечить недостаток времени и желания всем помочь: скорее всего Вы слышали об американском сайте (помоги другому), аналог открылся в Нижнем Новгороде. Суть -разместить объявление о помощи в чем-то можно вместе с предложение чем ты можешь быть полезен другому. Например, студент может пожилой женщине настроить компьютер, а она взамен-подоить джинсы, связать шарф и тп... Или я перевожу Вам текст с англ языка, а Вы-меняете подтекающий кран в ванной и тп и тд. Денег никто не берет: за добро платишь добром. А Вы могли организовать такой сайт в своем городе: помочь бОльшему кол-ву людей и освободить себя, лишь время от времени поддерживая работоспосрбность сайта
Ой Надия. Быть мягким или не мягким со своими детьми это еще большой вопрос.
С некоторых пор я перестал читать старшей дочери сказки. И сказал "Ты сама в состоянии прочитать сказку". "Ты сама в состоянии прочитать как нужно раскрасить эту раскраску".
"Я не могу" чуть не плача говорила она. "Нет можешь. Ты просто не хочешь. Тебе лень!!!" - отвечал я. Конечно мы с ней вместе разучивали что такое слоги и как составляются слова.
И в один день совершенно для меня неожиданно она подходит и спрашивает "Папа а что такое Сбербанк?" Я совершенно искренне удивился и спрашиваю "Ты откуда узнала это слово?" "А вот здесь прочитала" и протягивает мамину карту сбербанка.
Сейчас ей 6 лет и она спокойно читает что написано на банке из-под кофе или на вывесках на улице. Да и писАть научилась, хотя кривовато и печатными буквами.
Будет ли она себя чувствовать сильной в школе? Думаю да. И учителя возможно будут больше уважать её. Сможет ли она самостоятельно осваивать предметы? Думаю, что ей будет проще чем остальным. У нее уже есть определенный навык.
Мой отец мне постоянно повторял "Тебе никто ничего не должен. Хочешь добиться многого - добивайся сам". "Тебе нужны деньги на квартиру? Дак это в банк а не ко мне". "Хочешь жвачку Турбо?" (были такие в начале 90х) "Заработай и потрать" Жестко? Но справедливо... Я очень сильно на него обижался. Но в конце концов он оказался прав.
Свои первые 5 советских рублей я заработал сколачивая ящики для замкОв в школе. 5 советсвих рублей. Это не маленькие были деньги. И как только я стал их обладателем задумался, а стоит ли их тратить на жвачку?
Отец никогда до определенного момента не давал мне денег в долг. Из принципа. Определенным моментом стала покупка мной собственной квартиры в 2005м, за полмиллиона рублей, без каких-либо кредитов. Он пожал мне руку и произнес "Вот теперь я вижу что ты состоялся?". Чуть позднее у нас опять зашел разговор про деньги в долг и я ему напомнил о его принципах. И он произнес в ответ: "После того как ты заработал себе на жилье я вижу, что ты состоявшийся человек и выдав тебе овердрафт я больше чем уверен, что ты его вернешь".
Отец также как и я предприниматель. Мы не участвуем в делах друг друга. Но так как я по призванию IT-офтальмогог, то он просит меня помочь решать какие-то свои задачи в IT-сфере. За работу я также как и всем остальным выставляю счета по общим расценкам. И он оплачивает эти счета. И мы оба считаем, что это нормально. А по выходным встречаемся за чашкой чая или ездим на дачу.
Этот мир жесток и он выкидывает слабых. И детей нужно приучать к самообразованию и к выбиванию "в люди". Они должны понимать, что не все сразу получается, что можно часто услышать "нет". Присвоишь им этот навык, они добьются многого, не присвоишь - будут сидеть на шее.
ИМХО...
В тему спорта: занятия спортом помогают воспитывать детей волевыми и достигать самим результата.
".... позже поняла, что мое имя отличает меня от других и его лучше и надолго запоминают. Таким образом, я использовала этот инструмент - просто пересмотрела отношение..."
Действительно -"недостаттки нужно лечить..."
но каждый ли момент нашей жизни - недостаток? Каждый ли? недостаток ли?
Особенно это касается Имени.
Недостаток - это справляемся ли мы с тем имиджем, что предначертан нам нашим именем? Справляемся? Или - НЕ справляемся? Может всем кажется, что справляемся. А мы сами уверенны, что - наоборот....
...сплошная философия...
Так что имя - вещь важная, я бы сказал - определяющая, но неоднозначная...
Толи наше имя... Толи кто-то его нам приписал (надумал, насочинял, ...)
Имя - это важно! Но не главно!
Как сказал великий Энштейн: "Есть два способа жить: вы можете жить так, как будто чудес не бывает и вы можете жить так, как будто все в этом мире является чудом"
офигеть...
примером "превращения" физических недостатков в достоинства служит параолимпиада! где еще можно увидить такую силу волю в преодолении недостатков?
Со своей стороны могу еще порекомендовать Дафта: "Руководитель и слон" и "Уроки лидерства" .
От себя лично я бы еще добавил такой пример из другой области (не из личных качеств): Как правило, потеря работы и вынужденная смена направления деятельности приводила к открытию совершенно новых возможностей и в результате - кратковременное снижение дохода приводило к новому уровню дохода.
Еще пример из жизни. В регионе было мало работы, мне приходилось очень много читать и экспериментировать, чтобы продвигаться вперед. Но когда я оказался в Москве, времени на чтение уже не было, но работы было много и моего запаса знаний + творческий подход, здравый смысл и личный опыт продаж кормят меня уже порядка лет 7-8. Разве это не фантастика?!)) Причем хорошо кормят. Дальше больше. Сейчас я тоже по плану отлучаюсь от корпоративного вариант существования и вернусь в фрилансеры. А цель простая - увеличение дохода. Но первое время, конечно будет "провал". Этот пример, похож на инвестиции - надо "оторвать" от себя сейчас, чтобы получить потом. Тоже самое в земледелии - надо "выбросить/потратить" семена, чтобы получить урожай. Разве это не чудо, по Энштейну?))
Аллегория с семена красива и достойна цитирования! Согласна, это чудо: "отбросить/потратить семена, чтобы получить урожай"! Кстати, что-то похожее происходит и при появлении человеческой жизни, отдать часть себя-новому!
Еще раз, спасибо!
есть индивидуальные особенности.
Сегодня хотел открыть 3 вклада по 3000 долларов в отделении на Спартаковской, открыть 5 вкладов по 100 долларов и через пару дней довнести еще 10000 долларов.
И с чем я столкнулся? Ваш банк не принял нотариальную доверенность на моё имя от другого физика заявив, что надо обязательно подтверждение родства и копию паспорта того физика. Но физик в больнице и паспорт у главврача, и как быть? Выкрасть чтоли?
Девочка от заявки на 3 вклада была в шоке, потом я понял что она стажер, и она реально не умеет все это делать. Она не виновата в том, что ЕЁ НЕ ОБУЧИЛИ!
Она позвонила замотделения, та сказала, без копии паспорта вклад не отрывать, я говорю, так в доверенности есть все реквизиты паспорта, девочка извенилась и говорит - мне так сказали, я начальству перечить не могу. Разговор при мне был.
В итоге примерно за 1,5 часа мне так вклад нормально и не открыли, другая девочка смогла открыть текущий счет чтобы мне с собой 11000 долларов в целлофановом пакете не таскать по подмосковью. За это девочке отдельное спасибо.
А при мне куча народа ругалась, что только два сотрудника, что приходится столько ждать.
Этож бардак, Надия. Крепкий орешек старается, старается, народ привлекает, а банк клиентов обработать не может.
По доверенности: сотрудник не должен был запрашивать ксерокопию паспорта (тем более, что ксерокопия не является документом). При наличии нотариальной доверенности и паспорта того лица, на имя которого выдана доверенность, вносящего или снимающего средства (или совершающего иные действия по доверенности) – иных документов не требуется, т.е. не требуется паспорт лица, выдавшего данную доверенность. Проблемы с открытием счетов, внесением средств на счета (или на совершение иных действий по доверенности) могут быть вызваны отсутствием данных полномочий в тексте доверенности. Если, повторюсь, все действия обозначены в доверенности, то не должны в соответствии с законодательством запрашивать копию паспорта.
Сотрудник действовал на основании внутреннего правила банка -запрашивать такую доверенность. А вот это уже некая самодеятельность. Спасибо за сигнал, начали разбираться откуда такое внутреннее правило "выросло" внутри банка и носит ли данный бюрократический аспект системный характер или же является лишь "самодеятельностью" конкретного офиса. Еще раз, спасибо Вам за сигнал.