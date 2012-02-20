Вход
Профиль Блог Лента Активность

Недостаток как ключ к успеху! (серия:спортинг)

20.02.2012 17:40 34 4 432 просмотра
Жизнь показывает нам примеры как иногда наши недостатки могут быть превращены в преимущества. Это происходит как в спорте, так и в бизнесе. Я продолжаю серию спортинг - это взгляд на экономику и бизнес глазами спорта, применение логики спортивных моделей в бизнесе и личностном росте.

Несколько лет назад читала статью о бразильском футболисте- Гарринча-Manuel Francisco dos Santos. Скажу сразу, что я не являюсь футбольным фанатом и мало что понимаю в футболе. Однако, история Гарринча мне показалась поучительной.
Будущий спортсмен родился с врождёнными недостатками: деформированный позвоночник и левая нога короче правой на 6 см. Врачи считали, что для такого ребёнка будет счастьем просто ходить...Сейчас же, спустя много лет, Гарринча считается одним из лучших правых нападающих в истории футбола. Свое ограничение- укороченная левая нога- он превратил в особую технику владения мячом и передачи паса партнеру.

Мы все знаем свои слабости и недостатки. Они иногда мешают нам начать что-то новое, сдерживают нас.
Например, кому-то трудно дается выступать на аудитории, то тогда стройте отношения один на один, если у вас это лучше получается. Завоевывайте своего клиента или партнера в частной беседе. Так вы наберете быстрее свою аудиторию.
Или, не обладаете скоростной реакцией, то позиционируйте себя и развивайте как глубокого аналитика (никто не удивится, что для этого требуется больше времени). Я для себя такой способ называю -переключение с проблемы на ее противоположность. Возможно, что в психологии есть какой-то спецтермин для такого инструмента:)
Другой пример, одна моя знакомая плохо организована (опаздывает, забывает и тп), она нашла отличный способ и позиционирует себя как творческая личность. Ну, кто же будет ожидать от такого человека пунктуальности? Одновременно, человек и себя не изнуряет, и окружающие относятся с пониманием.

Еще одна возможность, пересмотреть свое отношение к недостатку и в какой-то момент начать считать свой недостаток преимуществом. Долгое время я воспринимала свое имя Надия как недостаток и представлялась как Надя (вроде имя как у всех получается smile:)) А позже поняла, что мое имя отличает меня от других и его лучше и надолго запоминают. Таким образом, я использовала этот инструмент - просто пересмотрела отношение smile:)

Третий, всем известный способ, работать над недостатком. Об этом много сказано и написано.
А какие есть примеры у вас того как недостатки использовать в качестве развития из спорта, из бизнеса, из личностного роста? И какие инструменты вы используете?

Источник информации о Гарринча: http://www.peoples.ru/sport/football/garrincha/index.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%F0%F0%E8%ED%F7%E0PS:

P.S. Недавно прочла книгу Малкольма Гладуэлла "Гении и аутсайдеры". Автор демонстрирует как работает очень любопытное, на мой взгляд, правило "10 тысяч часов". Он приводит примеры из жизни Моцарта, группы Битлз, Билл Гейтса и многих других, чей опыт несомненно заслуживает внимания. О книге в следующих постах.

Комментарии 34

Сергей Савельев  (kev)
#
Рекомендую прочесть книгу Айн Рэнд "Атлант расправил плечи".
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Сергей, книга отличная! Прочитала несколько лет назад. А вот два других ее произведения не произвели впечатления: "Источник" и "антииндустриальная революция"
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
Правило 10 тыс. часов действительно работает. Однако, и к данному правилу (10 тыс. часов) можно применить правило Парето )) , т. е., казалось бы, за 2 тыс. часов можно достичь 80% результата. Единственный нюанс в том, что просто взять 20% времени нельзя. Большинство процессов на планете Земля (например модель биологического роста или модель обучени) могут быть аппроксимированы достаточно простым дифференциальным уравнением T*dx2/dt + x2 = k*x1. Вот далее решая это уравнение можно найти индивидуальную характеристику обучения и заложить заранее необходимый результат))
p.s.
кстати, школьники, освоившие даную методологию гораздо легче набирают на ЕГЭ по 80 баллов прилагая на 30-50%% меньше усилий))
а риск-менеджеры, например, начинают довольствоваться более простыми и предсказуемыми моделями, да и генеральное планирование (general management) значительно упрощается и повышается его точность )))
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Алексей, я к правило Парето отношусь со скепсисом. Не отвергаю правило про главное и второстепенное. Одно мастером становишься лишь в том, чему уделяешь достаточное время. Обсудим книгу в деталях позже.
А что стоит за уравнением, может дать инфоримацию подробнее?
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
Надия, к правилу Парето большинство относится со скепсисом именно потому, что слишком прямолинейно его применяют. Я был сам абсолютно таким же, пока не понял, что это "правило" имеет смысл применять "хитрым" образом. Где-то лет 8-9 назад я занялся Парето-оптимальными решениями при многокритериальной оптимизации, правда в теории управления. Но впоследствие оказалось, что эти методы прекрасно работают в экономике и финансах, лидерстве и личностном росте, обучении и развитии. Сейчас у меня есть очень интересная научно-популярная лекция о методах теории управления для топ-менеджеров (жаль, что основы ТАУ не преподают на экономических специальностях) и не менее интересная лекция о правильном применении правила Парето при принятии решений. Я с большим удовольствием смогу рассказать лично Вам и Ваши коллегам о своих находках. Можно, конечно, написать подробнее и здесь, но не думаю, что большинству читателей будут очень интересны мои материалы без звукового сопровождения ))
Что же до этого дифференциального уравнения, то это дифференциальное уравнение апериодического звена первого порядка, известного в ТАУ. Подробно, но не заумно и на простых примерах я рассматриваю это звено и его функцию на своих лекциях-семинарах. Здесь же я могу сказать, что если изобразить графически возможные решения данного уравнения, то это будет функция exp(-s*t), а в более принятом виде 1 - exp (-s*t), где s - корень передаточной функции звена. Т.е. в итоге это экспоненциальная функция, начинающаяся в нуле и стремящаяся к заданному значению. Подобной функцией очень любят, например, пользоваться психологи (редко понимая самая суть данной функции [психологов люблю]) для обозначения, скажем, зависимости степени усваиваемости определенно навыка от времени. Или не менее часто рекламщики рисуют подобные графики, совершенно не предполагая, что под ними лежит определенная и не очень сложная математика))

p.s.
кстати, с неделю назад решил открыть здесь свой блог, где поделиться частью доступных мне знаний с сообществом. увы, попытка оказалось неудачной, мой авторитет меньше 2 и писать я в "свой" блог пока не могу))
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Алексей, ждем ваших постов! А что посоветуете почитать по основам ТАУ?
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
Надия, так интересно сложилась ситуация, что по основам теории автоматического управления для не технических специалистов в настоящее время ничего практически нет. Я задумал исправить это упущение. Может к лету что-нибудь сочиню не очень суровое с математической точки зрения. Кстати, есть совершенно замечательная книга, которая служит первоисточником практически всех работ по теории управления (обобщенной теории управления в системах с обратной связью). Это работа Н. Виннера "Кибернетика, или управление и связь в животном и машине". Здесь ссылка на эту работу. http://grachev62.narod.ru/cybern/contents.htm . Показательно, что эта работа носит действительно фундаментальный характер и в большей степени ориентирована на "живые объекты управления", хотя Винер и чистой воды математик и часто можно подумать, что он пишет об управлении механическими системами.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Алексей, будем ждать гуманитарной интерпретации!
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Недостатки нужно лечить. И порой не самыми безболезненными методами.
Я до смерти боялся ледяной воды и чтобы преодолеть это отец когда мне было лет 12 просто толкнул меня в прорубь. И это оказалось не так и страшно. Даже вылезать не хотелось. Погрузился в воду и пытаюсь понять, а что происходит, почему нет жуткой боли от холода.
В 10 лет он меня буквально из-под палки послал предлагать всем саженцы смородины. Мне было правда страшно подойти к чужому человеку. Но очень быстро буквально после трех четырех "реклам" пришло понимание, что люди вовсе не страшные. В конце экзекуции уже вокруг меня люди стали собираться.
Я сейчас точно не вспомню, но по-моему Дейл Карнеги говорил, когда выступаешь перед большой аудиторией, то выбери себе "жертву" и рассказывай как бы ему. Как будто и нет этого множества людей.
Так вот смородина и Карнеги помогли в свое время красочно представить новый программный продукт достаточно искушенным людям. Посыпались вопросы... И на них как мог постарался дать достойный ответ. Как результат того выступления 10 заявок на покупку. И потный лоб Потом правда был вынос мозга от этих 10ти купивших за "сырость" продукта, но это уже не суть. Все решилось и забылось.
Но как лечить свои два недостатка не знаю:
- неумение отказывать когда тебя умоляют помочь
- и связанная с этим жуткая нехватка времени
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Антон, то есть клин клином вышибать... Я сторонник более мягких методов, особенно с детьми smile:)
Есть идея как лечить недостаток времени и желания всем помочь: скорее всего Вы слышали об американском сайте (помоги другому), аналог открылся в Нижнем Новгороде. Суть -разместить объявление о помощи в чем-то можно вместе с предложение чем ты можешь быть полезен другому. Например, студент может пожилой женщине настроить компьютер, а она взамен-подоить джинсы, связать шарф и тп... Или я перевожу Вам текст с англ языка, а Вы-меняете подтекающий кран в ванной smile:) и тп и тд. Денег никто не берет: за добро платишь добром. А Вы могли организовать такой сайт в своем городе: помочь бОльшему кол-ву людей и освободить себя, лишь время от времени поддерживая работоспосрбность сайта smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Цитата
Я сторонник более мягких методов, особенно с детьми

Ой Надия. Быть мягким или не мягким со своими детьми это еще большой вопрос.
С некоторых пор я перестал читать старшей дочери сказки. И сказал "Ты сама в состоянии прочитать сказку". "Ты сама в состоянии прочитать как нужно раскрасить эту раскраску".
"Я не могу" чуть не плача говорила она. "Нет можешь. Ты просто не хочешь. Тебе лень!!!" - отвечал я. Конечно мы с ней вместе разучивали что такое слоги и как составляются слова.
И в один день совершенно для меня неожиданно она подходит и спрашивает "Папа а что такое Сбербанк?" Я совершенно искренне удивился и спрашиваю "Ты откуда узнала это слово?" "А вот здесь прочитала" и протягивает мамину карту сбербанка.
Сейчас ей 6 лет и она спокойно читает что написано на банке из-под кофе или на вывесках на улице. Да и писАть научилась, хотя кривовато и печатными буквами.
Будет ли она себя чувствовать сильной в школе? Думаю да. И учителя возможно будут больше уважать её. Сможет ли она самостоятельно осваивать предметы? Думаю, что ей будет проще чем остальным. У нее уже есть определенный навык.
Мой отец мне постоянно повторял "Тебе никто ничего не должен. Хочешь добиться многого - добивайся сам". "Тебе нужны деньги на квартиру? Дак это в банк а не ко мне". "Хочешь жвачку Турбо?" (были такие в начале 90х) "Заработай и потрать" Жестко? Но справедливо... Я очень сильно на него обижался. Но в конце концов он оказался прав.
Свои первые 5 советских рублей я заработал сколачивая ящики для замкОв в школе. 5 советсвих рублей. Это не маленькие были деньги. И как только я стал их обладателем задумался, а стоит ли их тратить на жвачку?
Отец никогда до определенного момента не давал мне денег в долг. Из принципа. Определенным моментом стала покупка мной собственной квартиры в 2005м, за полмиллиона рублей, без каких-либо кредитов. Он пожал мне руку и произнес "Вот теперь я вижу что ты состоялся?". Чуть позднее у нас опять зашел разговор про деньги в долг и я ему напомнил о его принципах. И он произнес в ответ: "После того как ты заработал себе на жилье я вижу, что ты состоявшийся человек и выдав тебе овердрафт я больше чем уверен, что ты его вернешь".
Отец также как и я предприниматель. Мы не участвуем в делах друг друга. Но так как я по призванию IT-офтальмогог, то он просит меня помочь решать какие-то свои задачи в IT-сфере. За работу я также как и всем остальным выставляю счета по общим расценкам. И он оплачивает эти счета. И мы оба считаем, что это нормально. А по выходным встречаемся за чашкой чая или ездим на дачу.
Этот мир жесток и он выкидывает слабых. И детей нужно приучать к самообразованию и к выбиванию "в люди". Они должны понимать, что не все сразу получается, что можно часто услышать "нет". Присвоишь им этот навык, они добьются многого, не присвоишь - будут сидеть на шее.
ИМХО...
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Антон, готовых рецептов по воспитанию детей скорее всего нет. Вы правы, все индивидуально. Из всего, что я прочитала на эту тему мне понравились две книги: Масару Ибука "После трех уже поздно' и Ричард Темплар "Правила для родителей".
В тему спорта: занятия спортом помогают воспитывать детей волевыми и достигать самим результата.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Антон, а идея с сайтом "помоги другому" Вам не понравилась?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Цитата:
".... позже поняла, что мое имя отличает меня от других и его лучше и надолго запоминают. Таким образом, я использовала этот инструмент - просто пересмотрела отношение..."

Действительно -"недостаттки нужно лечить..."
но каждый ли момент нашей жизни - недостаток? Каждый ли? недостаток ли?

Особенно это касается Имени.

Недостаток - это справляемся ли мы с тем имиджем, что предначертан нам нашим именем? Справляемся? Или - НЕ справляемся? Может всем кажется, что справляемся. А мы сами уверенны, что - наоборот....

...сплошная философия...

Так что имя - вещь важная, я бы сказал - определяющая, но неоднозначная...

Толи наше имя... Толи кто-то его нам приписал (надумал, насочинял, ...)

Имя - это важно! Но не главно!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Жизнь состоит из достоинств, иногда встречаются недостатки smile:) . Однако, все в этом мире чудо!
Как сказал великий Энштейн: "Есть два способа жить: вы можете жить так, как будто чудес не бывает и вы можете жить так, как будто все в этом мире является чудом"
Кирилл Кириллов  (mayya)
#
с некоторыми недостатками надо бороться, а о некоторых забыть

примером "превращения" физических недостатков в достоинства служит параолимпиада! где еще можно увидить такую силу волю в преодолении недостатков?
Кирилл Кириллов  (mayya)
#
одно время боялся высоты, в армии этот страх ушел, а в бизнесе есть страх выступления перед большой аудиторией - преодолеваю, по-тихонечку, год за годом
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Кирилл, спасибо за пример из личностного роста. Прочтите книгу Гандапаса "камасутра для оратора", а лучше послушать аудио книгу с его голосом. Уверена, многому научитесь! Да и время в пробках ( если Вы живете в Москве) пролетит быстро smile:)
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
Абсолютно поддерживаю! Совершенно замечательная книга от совершенно замечательного человека! И если выполнить упражнения, то и самому не далеко до "замечательности"!
Со своей стороны могу еще порекомендовать Дафта: "Руководитель и слон" и "Уроки лидерства" .
Кирилл Кириллов  (mayya)
#
Алексей, Надия, спасибо. Есть у меня даже такая аудио-книга, да все руки не доходили. значит сейчас время пришло.
Юрий Паршин  (yourtrainer)
#
Хорошая статься. Простая, достаточно лаконичная и соответственно понятная.
От себя лично я бы еще добавил такой пример из другой области (не из личных качеств): Как правило, потеря работы и вынужденная смена направления деятельности приводила к открытию совершенно новых возможностей и в результате - кратковременное снижение дохода приводило к новому уровню дохода.
Еще пример из жизни. В регионе было мало работы, мне приходилось очень много читать и экспериментировать, чтобы продвигаться вперед. Но когда я оказался в Москве, времени на чтение уже не было, но работы было много и моего запаса знаний + творческий подход, здравый смысл и личный опыт продаж кормят меня уже порядка лет 7-8. Разве это не фантастика?!)) Причем хорошо кормят. Дальше больше. Сейчас я тоже по плану отлучаюсь от корпоративного вариант существования и вернусь в фрилансеры. А цель простая - увеличение дохода. Но первое время, конечно будет "провал". Этот пример, похож на инвестиции - надо "оторвать" от себя сейчас, чтобы получить потом. Тоже самое в земледелии - надо "выбросить/потратить" семена, чтобы получить урожай. Разве это не чудо, по Энштейну?))
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Юрий, спасибо за ваш пример из жизни.
Аллегория с семена красива и достойна цитирования! Согласна, это чудо: "отбросить/потратить семена, чтобы получить урожай"! Кстати, что-то похожее происходит и при появлении человеческой жизни, отдать часть себя-новому!
Еще раз, спасибо!
(sefer)  (s05)
#
У недостатка два пути превращения: комплекс или стимул и основная проблема здесь только психологическая.
Савин Дмитрий  (killerice)
#
Наши недостатки и есть наши преимущества не надо над ними работать, а надо их использовать, недостаток недостатку рознь , скажем если человек считает своим недостатком вес своего тела, это не значит что он должен себя искать в деятельности где требуются большие масс, например вид спорта сумо, некоторые недостатки невозможно перевернуть в пользу. Так что это уже не достаток а преимущество, например это вас выделяет среди других людей, во вторых много мужчин предпочитают, пышек. Так что все оспаримо!!!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Дмитрий, значит недостаток-это ключ к успеху ? smile:)
Савин Дмитрий  (killerice)
#
не совсем так не каждый недостаток является ключем к успеху, есть недостатки которые надо просто убирать !!!!
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Не уверен что на самом деле Надия должна делиться на открытом форуме своими недостатками потому что эта информация станет непременным оружием в руках ее конкурентов smile:o Так что лучшим резюме в данной теме будет известное выражение - наши недостатки, это продолжение наших достоинств !!! И пусть конкуренты в бессильной ярости скрепят зубами smile:D
Влади.  (Влади)
#
у женщины вообще недостатков нет.
есть индивидуальные особенности.
--- ---  (tsj)
#
Надия, это все конечно супер. Но прошу Вас, как-бы это выразится, увеличьте количество работающих девочек в отделениях по субботам.

Сегодня хотел открыть 3 вклада по 3000 долларов в отделении на Спартаковской, открыть 5 вкладов по 100 долларов и через пару дней довнести еще 10000 долларов.

И с чем я столкнулся? Ваш банк не принял нотариальную доверенность на моё имя от другого физика заявив, что надо обязательно подтверждение родства и копию паспорта того физика. Но физик в больнице и паспорт у главврача, и как быть? Выкрасть чтоли?

Девочка от заявки на 3 вклада была в шоке, потом я понял что она стажер, и она реально не умеет все это делать. Она не виновата в том, что ЕЁ НЕ ОБУЧИЛИ!
Она позвонила замотделения, та сказала, без копии паспорта вклад не отрывать, я говорю, так в доверенности есть все реквизиты паспорта, девочка извенилась и говорит - мне так сказали, я начальству перечить не могу. Разговор при мне был.
В итоге примерно за 1,5 часа мне так вклад нормально и не открыли, другая девочка смогла открыть текущий счет чтобы мне с собой 11000 долларов в целлофановом пакете не таскать по подмосковью. За это девочке отдельное спасибо.
А при мне куча народа ругалась, что только два сотрудника, что приходится столько ждать.
Этож бардак, Надия. Крепкий орешек старается, старается, народ привлекает, а банк клиентов обработать не может.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Иван, вы правы, в Сб работает в офисах меньше персонала в зависимости от норматива загрузки, клиентский поток в Сб -ниже. Здесь вопрос скорее в правильности определения данного норматива, чтобы солодами баланс между очередями и достаточным кол-вом сотрудников. По офису на Спартаковской еще раз сделаем review показателей.
По доверенности: сотрудник не должен был запрашивать ксерокопию паспорта (тем более, что ксерокопия не является документом). При наличии нотариальной доверенности и паспорта того лица, на имя которого выдана доверенность, вносящего или снимающего средства (или совершающего иные действия по доверенности) – иных документов не требуется, т.е. не требуется паспорт лица, выдавшего данную доверенность. Проблемы с открытием счетов, внесением средств на счета (или на совершение иных действий по доверенности) могут быть вызваны отсутствием данных полномочий в тексте доверенности. Если, повторюсь, все действия обозначены в доверенности, то не должны в соответствии с законодательством запрашивать копию паспорта.
Сотрудник действовал на основании внутреннего правила банка -запрашивать такую доверенность. А вот это уже некая самодеятельность. Спасибо за сигнал, начали разбираться откуда такое внутреннее правило "выросло" внутри банка и носит ли данный бюрократический аспект системный характер или же является лишь "самодеятельностью" конкретного офиса. Еще раз, спасибо Вам за сигнал.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения