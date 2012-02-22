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Масленичная неделя в Архангельском

22.02.2012 17:10 27 3 639 просмотров
При поддержке банка "ТРАСТ" в Архангельском стартовала масленичная неделя.
Отмечать начало доброго семейного праздника вместе с нашими клиентами и партнерами стало уже хорошей традицией.
Наших гостей ждали веселые конкурсы, катание на санях, ярмарка и подарки. Конечно, не обошлось без выступления живого медведя,
вкусных горячих блинов, оладьев и русского разносола.
Традиционно сотрудники банка консультировали гостей по финансовым возможностям Private banking http://www.trust.ru/vip/

Всем читателям портала хороших праздников: с масленницей и с наступающим мужским праздником!

Комментарии 27

Сергей Савельев  (kev)
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Здорово! Было бы еще лучше, если бы догадались персонально клиентов пригласить (например вкладчиков).
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Детей которых (вкладчиков) можно было бы покатать бесплатно на санях...
))
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Алексей, конечно же, это мероприятия для всей семьи !
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Сергей, Вы правы, традиционно такие мероприятия организовываются для членов TRUST-Club ( информация как стать членом TRUST-Club и пользоваться услугами private banking http://www.trust.ru/vip/ )
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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На Прощенное Воскресенье можно устроить потешные кулачные бои между сотрудниками отдела по взысканию задолженности и злостными неплательщиками. На столб можно повесить не традиционные красные сапоги, а, скажем, ваучер на скидку на пару процентов по ипотеке лет на 30! Вот это будет реальный подарок ))
Ну а в целом - классно придумали, молодцы!
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Кстати, на столб можно повесить и пяток индульгенций для злостных неплательщиков... Все равно их ссуды уже как безнадежные, а народ пусть полюбуется )))
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Анатолий, Архангельское-это музей-усадьба в Подмосковье. Усадьба принадлежала семье князя Н.Юсупова во времена царской России.
Третий год проводим праздники Масленницы здесь для членов TRUST-Club, пока наш клуб предлагает услуги private banking для VIP клиентов Москвы и Санкт -Петербурга.
Шарухин Антон  (toshik80)
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В четвертый раз давайте уже в сам Архангельск приезжайте.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Антон, об Архангельске в целом, подумаем. А для Вас лично я кое-что придумала. Напишу об этом в следущих постах, а пока пусть сохранится некая тайна smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Отличная идея! Жаль, не знала, можно было бы посетить. Надия, вы молодцы, столько идей, реализаций, это очень интересно!!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Елена, спасибо! Вы давно не писали ничего в вашем блоге? Возвращайтесь на банки.ру.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Да я никуда и не уходила, читаю постоянно, только не всегда есть возможность комментировать. Обязательно отпишу в блог в самое ближайшее время!!))
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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А я там недалеко живу, правда ведь у нас в Архангельском красиво? smile:)
Кирилл Кириллов  (mayya)
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молодцы! Больше добрых и семейных акций для клиентов!
Кирилл Кириллов  (mayya)
#
что-нибудь и для простых вкладчиков надо придумать ( не только для випов)
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Кирилл, да, спасибо, что спросили: для вкладчиков предлагаем сезонные вклады с подарками. По PR и общественным мероприятиям подумаем, масштабные многотысячные мероприятия требуют особой организации процесса, самые простые из них, в которых Банк участвуют -это дни города, в тех регионах, где есть наши офисы. Я буду рассказывать об этом на блоге. Ранее посетители портала критиковали посты, гле я рассказывала о подобных мероприятий, говорили, что они сами могут об этом прочитать на сайте. По этому посту я вижу, что появилась часть аудитории, заинтересованных в подобных темах. Значит -возобновлю и такую тематику:)
Александр Юдин  (2365336АН)
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Здравствуйте, ни знаю как у вас а в Уфе клиентов выкидывает охрана из банка, а выговорите весна вруны самый мертвый банк. Мне кажется там набирают специалистов из тюрьмы которые 5 классов не закончили.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Александр,для прояснения ситуации, пжл, напишите детальнее: кого числа, в каком офисе Уфы и что конкретно произошло? М б ФИО сотрудников запомнили. Напишите конкретнее здесь или на мой ящик nadya185@mail.ru
На основании вышеизложенного Вами текста трудно дать какой-либо комментарий.
Александр Юдин  (2365336АН)
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Здравствуйте постараюсь ответить подробней. Весной прошлого года я заехал в банк "Траст" находится он г. Уфа ул. Карла Маркса дом номер не помню, хотел оформить карту и купить валюту. Захожу в банк пере домной стоит молодой человек и пытается что-то объяснить девушка оформляла ему кредит. Девушка кстати очень не опрятна волосы засалены блузка грязная, а поведение вызывающие грубит хамит такова я не где не встречал. Девушка начала кричать охрана после чего схватив документы рванула в служебное помещение. Перед нами появилось три громилы и выкинули нас обоих из банка. Через 5 минут приехала милиция. Банк закрылся я стою перед банком понять нечего не могу, понял одно этот банк лучше обходить стороной.
Denis Tereschenko  (Denis Tereschenko)
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Ребята из Архангельска конечно же молодцы. Но однако возникает и ряд вопросов о прочитанном. Прежде чем задать эти вопросы мне бы хотелось и рассказать о предпосылках этих вопросов. Недавно я устроился на работу в один из операционных офисов НБ "ТРАСТ".Немного проработав я предложил своему руководству собственными усилиями провести коуч-сессию для раскрытия внутреннего потенциала сотрудников и как следствие достижения поставленного плана. Аргументировав свою позицию руководство моего операционного офиса со мной согласилось в необходимости данного мероприяти и не только разрешило мне проведение коуч-сессии и даже помогло мне в проведение данного мероприятия.Во время данной коуч-сессии было вынесено множество предложений от сотрудников операционного офиса из данных предложений руководством вмести со мной были выбраны лучшие из предложений даже распределено время реализации данных предложений. Но к сожалению на этом все и закончилось к моменту начала реализации намеченных планов оказалось что для их реализации то нету времени то финансирования. Соответственно из выши сказанного и вытекают вопросы. Архангельск что чем то лучше нас? И откуда у них есть финансирование?
Denis Tereschenko  (Denis Tereschenko)
#
Александр Юдин довожу до вас что Национальный банк ТРАСТ входит в топ 30 лучших банков. У корпоративных клиентов Национального банка ТРАСТ есть возможность оформления кредитной заявки прямо на рабочем месте. В Национальном банке ТРАСТ ценится индивидуальный подход к каждому клиенту. Клиента банка ТРАСТ не просто клиенты банка а его друзья. Национальный банк ТРАСТ заботится о каждом клиенте. И я думаю не стоит строить общее мнение о банке лиш по одному принценденту.
openid.yandex.ru/tigra2017  (openid.yandex.ru/tigra2017)
#
Денис Терещенко Каждое утро повторяйте перед зеркалом, обязательно перед зеркалом, эти мантры. Непременно поможет smile:D smile:D smile:D А на сайте не стоит, Вас уже заметили, больше не надо smile8)
Denis Tereschenko  (Denis Tereschenko)
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openid.yandex.ru/tigra2017 в моем понимании осклабляя банк ТРАСТ вы в первую очередь оскорбляете меня как сотрудника этого банка. Оскорбляете мою работу и оскорбляете работу очень многих людей которые изо дня в день делают эту работу. Если лично вам по каким-то причина неприятен наш банк или что не устраивает в его работе так не Проше об этом сказать а не просто оскорблять банк без основательно. Или вы просто не можете в реальной жизни самореализоваться как личность и пытаетесь сделать это на данном сайте. Но это откровенно говоря глупо.
openid.yandex.ru/tigra2017  (openid.yandex.ru/tigra2017)
#
Максимализм и подростковый экстремизм с возрастом пройдет, это не страшно. и дай вам Бог заработать столько денег, сколько заработал я. Удачи в пиарасте.
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