Масленичная неделя в Архангельском

При поддержке банка "ТРАСТ" в Архангельском стартовала масленичная неделя.
Отмечать начало доброго семейного праздника вместе с нашими клиентами и партнерами стало уже хорошей традицией.
Наших гостей ждали веселые конкурсы, катание на санях, ярмарка и подарки. Конечно, не обошлось без выступления живого медведя,
вкусных горячих блинов, оладьев и русского разносола.
Традиционно сотрудники банка консультировали гостей по финансовым возможностям Private banking http://www.trust.ru/vip/
Всем читателям портала хороших праздников: с масленницей и с наступающим мужским праздником!
Комментарии 27
))
Ну а в целом - классно придумали, молодцы!
Третий год проводим праздники Масленницы здесь для членов TRUST-Club, пока наш клуб предлагает услуги private banking для VIP клиентов Москвы и Санкт -Петербурга.
На основании вышеизложенного Вами текста трудно дать какой-либо комментарий.