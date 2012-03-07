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Дом для мамы

07.03.2012 18:03 34 4 418 просмотров
Молодые мамы и беременные женщины!

Не оставайтесь со своими проблемами наедине. Мир полон милосердия и любви!

В рамках проекта друзей нашего банка православная служба помощи "Милосердие" и Банк ТРАСТ открыли в Москве уникальный «Дом для мамы». Сюда за помощью могут обратиться молодые мамы и беременные женщины, попавшие в сложную жизненную ситуацию.
Наслаждайтесь материнством и будьте счастливы! С праздником!

http://www.facebook.com/notes/банк-траст/новости-православной-службы-милосердие/314518045274356

Комментарии 34

Владислав Бандуров  (bandurov)
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Не самое лучшее место для распространения подобной информации smile:-) С наступающим! smile:flowers:
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Уверен, что информация, касающаяся проектов не имеющих коммерческой направленности, но преследующих благотворительные цели Помощи Людям, может быть опубликована на любой площадке, вне зависимости от того, кто эти проекты осуществляет.
Владислав Бандуров  (bandurov)
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не спорю, что может, но много ли тут беременных и молодых мам со сложными жизненными ситуациями?
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Владислав, возможно здесь и не много. Но ведь задача рекламы не продавать, а формировать узнаваемость. Возможно, кто-то прочтет это здесь, расскажет своим знакомым, и т.д. по цепочке дойдет до страждущих.
Владислав Бандуров  (bandurov)
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Рекла́ма (от лат. reclamare — «утверждать, выкрикивать, протестовать») — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Реклама
круг лиц вполне определен, так что это не совсем реклама, да и с т.з. права - это не реклама ))
Александра Маркелова  (Sacha3050)
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Владислав, милосердию везде место. Да и вы оглянитесь: не нужна ли кому ваша помощь, не увидите ли и вы тех, кому можно посоветовать обратиться в этот "Дом для мамы".
Уважаемая Надия, с наступающим вас весенним праздником! Пусть не иссякнут ваши идеи и намерения как в бизнесе, так и в жизни!!!
Владислав Бандуров  (bandurov)
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оглянулся smile:) даже если и нужна, то они не в Москве ))
наверное покажусь занудным, но в той же википедии есть хорошая фраза относительно милосердия:
В подаче милостыни и, шире, — в оказании помощи вообще, особое место занимало представление о важности соблюдения тайны. Дела милосердия лучше всего творить незаметно, безымянно, чтобы тот, кому оказывается милость, не мог поблагодарить и другие люди не могли бы похвалить. Иначе доброе дело может не быть зачтено на небе, так как дающий получил уже награду на земле.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Милосердие_(христианство)
Владислав Бандуров  (bandurov)
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мне куда более понятна деятельность банка по поводу милосердия к потенциальным/существующим клиентам с проблемами или ограничениями в передвижении (пандусы, двери, которые сами открываются, нескользкие покрытия лестниц и помещений, парковочные места для инвалидов, туалеты), тем же мамам с детьми было бы за счастье договориться о своих делах не в обычном операционном зале, а в переговорной (да еще чтоб коляску можно было бы поставить куда-то), где за ребенком можно приглядеть (или могли бы приглядеть сотрудники), не стоя в очередях и доверив беготню сотрудникам банка, но увы...
iamvs  (iamvs)
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Оказывается, "Дом для мамы" обещает помощь и небеременным. И даже мужчинам. Но всем- только психологическую. http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=2&s=74&id=16594
На прием к психологу нужно записываться.
Судя по информации на сайте службы Милосердие, львиную долю поступлений в январе 2012г. составили пожертвования частных лиц(и, похоже, не от самых обеспеченных слоев населения).
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Совершенно верно, у православной службы помощи "Милосердие" много разных программ. В канун женского праздника я рассказала об одной программе, направленной на поддержку молодых или будущих мам.
И если хотя бы одной женщине эта информация поможет, то я буду рада!
Ребята, таких женщин достаточно много, в том числе и в банковской сфере: одиноко воспитываюших маленьких детей или решивших рожать одной.
Не ваша тема, не читай пост. Значит эта информация не для вас, не надо искать зла и наводить тень в ясный день. 8 марта-это еще и в какой-то степени день матери, а не только поздравления коллег-женщин ( что тоже важно). Наше обществу не хватает добра и сочувствия.
Владислав Бандуров  (bandurov)
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Надия, мне очень импонирует то, что вы делаете, в т.ч. и подобные программы, никаких попыток навести тень на плетень нет, если кому-то данная информация поможет - будет здорово, но есть серьезные сомнения по поводу совпадения целевой аудитории портала и вашего послания...
iamvs  (iamvs)
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1. Читаю, что хочу.
2. На мой взгляд, такие люди стократ больше нуждаются в материальной помощи, чем в психологической. Такая подмена вряд ли кому понравится.
3. Информация должна быть точной. Иначе это не информация. А вы даже контакты службы забыли дать.
4. Тоже буду рад, если это поможет хотя бы одной женщине. Но не уверен. Вижу другое: за январь по этой программе потрачено 156000 рублей. Этой суммой можно было бы неплохо помочь материально, как минимум, двум женщинам. Им бы и психологически сразу полегчало.
5. Согласен насчет нехватки добра и сочувствия. Но откуда им взяться, если реалии нашей жизни вынуждают людей творить зло своим ближним?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Свобода и возможносность помогать другим - вот два главных преимущества, которые дают деньги. Только об этом не все знают. Очень рад, что Траст не в их числе. Молодцы! Спасибо за благое дело.

В Москве открывается приют для женщин, попавших в беду

Смотрите оригинал материала на http://www.1tv.ru/news/other/198458

Помогать женщинам сносить удары судьбы – такую цель поставили перед собой создатели по-своему уникального приюта, который открывается в Москве. Молодым мамам с детьми, попавшим в какую-то кризисную ситуацию, дадут не только временный приют, но и все необходимое, чтобы разобраться с проблемой, найти жилье, работу.

Съемная комната в квартире за 100 километров от Москвы. Временный приют. Оставить его Оксана с трехмесячным сыном Артемом должны на днях - вернется постоянный жилец. Идти молодой маме с ребенком некуда. Родные живут в Киргизии, папа Артема бросил их, едва узнав о беременности Оксаны. Декретных денег и пособия на ребенка едва хватает, чтобы сводить концы с концами. Так, по чужим квартирам и комнатам, их маленькая семья живет уже несколько месяцев. Вернее, жила. Недавно, выходя из церкви, Оксана увидела объявление. Социальная помощь женщинам в трудной жизненной ситуации. И телефон.

"Как-то просто по наитию я взяла и списала этот номер телефона, я не знала на тот момент, буду я звонить, не буду я звонить, очень было неудобно звонить и рассказывать сложившуюся ситуацию чужому человеку", - рассказывает Оксана.

Сейчас Оксана уже собирает вещи. Они вместе с Артемом переезжают в Дом для мамы – православный кризисный центр для таких семей, как эта. Здесь можно жить, есть, с кем оставить ребенка, пока мама ищет работу, оформляет документы, пытается снова наладить нормальную жизнь.

Ухоженная комнатка, игрушки, мебель – все, что нужно для жизни. Здесь работают психологи, юристы, социальные работники. Основная цель не столько дать кров, сколько помочь пережить трудный период. Разорвать паутину проблем, спутавшую по рукам и ногам и кажущуюся непреодолимой. По оценкам специалистов, только в Москве более тысячи беременных и молодых матерей находятся в ситуации острого кризиса из-за отсутствия поддержки отца ребенка и родственников.

Здание было передано Московской патриархии в 2000 году. До этого в нем располагалась гостиница. Так что идея, можно сказать, просилась сама: даже не понадобилось ничего перестраивать. Потребовался лишь косметический ремонт и мебель. Поэтому весь проект - от задумки до реализации - занял всего лишь несколько месяцев.

Приют рассчитан на 10 нуждающихся, но жить здесь все время не обязательно, а многим это и не нужно. В кризисный центр обращаются и те, у кого есть крыша над головой. Одна из них - Юлия Белицкая. Еще недавно Юля была счастливой женой, готовила вещи к рождению дочери. Но врачи поставили будущему ребенку диагноз - врожденный порок сердца. Обычно такие дети умирают в первые часы жизни. Муж потребовал: ребенок не должен родиться.

"У меня никогда не было мысли, чтобы от ребенка избавиться, - говорит Юлия. - Вещи мы все-таки все отдали, когда сказали, что безнадежно, а дальше я носочки маленькие втихаря унесла из колыбельки, сказала, что это ее брата".

Юлия так же, как и Оксана, брошенная мужем, собирается отстоять жизнь не рожденной малышки. Собирает деньги для операции в Германии - нужно больше 4 миллионов рублей. Часть дает православная служба помощи. Но этого все же очень мало. Юлию поддерживают соучастием и молитвой. Впрочем, как говорят в приюте, здесь никому не будут навязывать ни проповедей, ни причастий.

Руководитель центра "Дом для мамы" при синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Мария Студеникина поясняет: "Конечно же, это православный приют, но насильно вести к вере и на богослужения мы не будем, это должен быть выбор самого человека".

Предполагается, что семьи будут находиться здесь в среднем по три месяца. Специалисты кризисного центра считают: этого времени в большинстве случаев достаточно, чтобы придти в себя, встать на ноги и снова начать жить нормальной жизнью. Срок, впрочем, довольно условный: выгонять никого не собираются. Пока есть необходимость, будут обеспечивать лекарствами, детскими вещами, если нужно, помогут сделать ремонт в найденном жилье.

В Москве это первое такое учреждение. А всего на территории России действует уже более полусотни церковно-общественных центров защиты материнства.
iamvs  (iamvs)
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Отчасти был неправ, охотно признаю.
Но это лишь капля в море, и так каплей и останется.
Проблема должна быть решена на государственном уровне, но нет сил, заинтересованных в ее решении.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Общество, граждане которое кивают на гос-во, на мой взгляд, глубоко больное общество! Проще всего передать ответственность государству и прикрыться лозунгом: "А мы налоги заплатили! Что еще от нас необходимо?"
 Протянуть руку помощи престарелым, инвалидам, брошенным или больным детям-это значит вылезти в плохую погоду из своей теплой норы? Или еще того хуже- не та целевая аудитория! А что здесь на портале обитают моральные уроды, умеющие красиво рассуждать на финансовые темы, остро отвечающие друг другу в словесной атаке, отслеживающие экономические индексы? Такова аудитория? Уверена, что нет! Уверена, что здесь нормальные люди, готовые придти на помощь и отдать свой рубль другому и есть  те, кому эта помощь может совершенно неожиданно понадобится. Как говорится, человек предполагает, а Бог -располагает. Филипп в своем комментарии привел конкретные примеры. Может быть завтра и Вам понадобится помощь или мне, мы не знаем. Все возможно!
Несколько лет назад я была в США на бизнес-курсе и один из преподавателей раз в неделю, выделяя от урока 10 минут, просил каждого рассказать о том в каких программах он участвовал в качестве волонтера. На курсе было два человека из России и мы сильно отличались в этом смысле от других сокурсников из Германии, Испании, Италии, Бразилии и Аргентины. У каждого к 30ти годам был большой опыт бесплатной помощи, как известно,волонтер отдает свое время. Так вот, все мои сокурсники рассказывали о своем опыте,который начинался еще в школе, продолжался в колледже/университете или есть традиция в семье: кто-то помогал местной локальной больнице-просто приносил воды членам семьи больного,ожидающим своих близких во время операции, кто-то играл с больными детьми и занимался творчеством в больнице и тп... Каждая школа, каждый университет, каждая благополучная семья отдает свое время на что-то полезное и это носит регулярный характер ( 1раз в неделю, например) в нормальном здоровом обществе. На этих же уроках я узнала, что в Бразилии на водительских правах есть отметка о том, что ты готов/или нет, в случае смерти при аварии, отдать свои органы в качестве донора. И мой сокурсник рассказал, что больше половины водителей дает свое согласие на это. Ведь это кому-то может спасти жизнь!

Наше же общество, в этом смысле, варварское! Пусть за меня кто-то и что-то сделает другой. А если другой сделает что-то бескорыстно, то лучше поискать в этом двойной смысл-рекламу, PR, желание стать известным на чужом горе и тому подобная болтовня и ересь! И такое общество хочет какой-то демократии, какой-то стабильности, какой-то нормальной жизни?!
Приведу еще один, типичный пример, для нашей Раши. Летом я зашла в магазин за водой ( стояла в пробке на Волокаламке). Магазинчик небольшой с одной кассой и там была очередь из-за старушки,которая не смогла рассчитаться полностью за продукты ( кассирша пробила, а денег у пожилой женщины не хватило). Народ в очереди начал ворчать: гос-во не платит нормальной пенсии старикам и тп... Я подошла и выяснила, что не хватает 7 рублей,предложила заплатить за старушку и закрыть вопрос. Конечно же кассирша обрадовалась и предложила сразу пробить и мою бутылку воды. Какова была реакция ворчунов в очереди, кивающих на гос-во? Хотите узнать? Они мне вслед говорили, что я нашла хитрый способ пройти без очереди! Тяжело больное общество! Хочется ли воспитывать своих детей в таком обществе? Хочу ли я сама быть во всем этом? Буду ли я слушать тех, кто говорит мне вслед?
К счастью, я вижу по комментариям к этому посту, что здесь на портале адекватные людей и их большинство!
 А один из девизов волонтерского движения в мире звучит так: "Кто, если не я?"
iamvs  (iamvs)
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Надия,
мне не нравится, когда качественную вещь подменяют некачественной, да еще и нахваливают при этом. Это случается часто.
Внесу ясность: то что вы называете помощью- это никакая не помощь. Всего лишь более-менее добрый поступок. Добрые поступки ничего принципиально не меняют, только поднимают благодетеля в своих собственных глазах и в глазах других людей. Очень часто добрые поступки, в итоге, причиняют вред.

Помочь человеку- значит подвести его к такому состоянию, когда он дальше сможет нормально жить, опираясь на собственные силы, не прибегая к регулярной помощи.
Если вы перевели старушку через дорогу- вы ей помогли. Но если вы выводите старушку на проезжую часть без намерения довести до противоположной стороны- это не помощь, а черт-знает-что.
А вы, как раз, чем-то подобным и занимаетесь, выдавая это за помощь.

Разберем пример, приведенный Филиппом. Журналист издал благостный репортаж: жизнь налаживается, плохое позади. Тема закрыта. Он не расскажет через 5 лет, что эти женщины живут паршиво. Зачем? Кому это надо? Тема закрыта!!
Этой женщине с ребенком нужна работа, приносящая хотя бы 60000 рублей в месяц. Чтобы снимать квартиру и жить, если не достойно, то, хотя бы, пристойно.

Вы, Надия, могли бы ей помочь, и дать такую работу. Но не дадите, потому что это противоречит принципам ведения бизнеса. И супердешевую ипотеку не дадите.
И никто этой женщине в Москве не поможет, а сама она такую работу не найдет. Значит, будет жить с ребенком в нищете, протягивая руку за поношенной одеждой и продуктовыми подачками. А как же человеческое достоинство?
У этой женщины не будет ни вечернего платья, ни французских духов, ни загранпаспорта. На ближайшие 15 лет. Вы-то понимаете, что это значит для городской женщины!? Она женщина или лошадь рабочая?
Платная медицина будет недоступна. Ребенок море неизвестно когда увидит.

Личная жизнь у нее тоже не наладится. Отца у ребенка не будет, а будут временные мужики.
По моим наблюдениям, нормальные отношения между мужчиной и приемным ребенком налаживаются только в тех московских семьях, которые живут в достатке. Когда дененежно-бытовые проблемы уже не раздражают людей.

Про беременную женщину даже писать не хочу- ее планы являются настоящей химерой, с трагическими последствиями.
Вы, Надия, приложили руку к судьбам этих людей. И это вы называете помощью?

В супердержавном Пиндостане, где, в отличие от нашей Раши, полно волонтеров, и не только местных, тоже множество нуждающихся. Значит, волонтерство- не выход.
Кирилл Кириллов  (mayya)
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БРЕД! стыдно читать такой комментарий! люди и организации делают добро,а вы о чем?
iamvs  (iamvs)
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Если делать добро бездумно, ничего хорошего не получится. Благими намерениями вымощена дорога...
Надия Черкасова  (cherkasova)
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iamvs, Вы посетитель портала с высокой репутацией 6 баллов. Я с уважением отношусь к вашему мнению, именно такие посетители как Вы и формируют спрос. У Банка огромная целевая аудитория на других ресурсах, где есть интерес (спрос) на то, что предлагаю я и Банк, где мы и будем продолжать рассказывать не только о банковских продуктах и макроэкономических показателей, а и добрых делах и необходимости бОльшей социализации бизнеса (по Юнусу).
iamvs  (iamvs)
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Спасибо за добрые слова. Я вас, как человека, тоже уважаю, считаю яркой и талантливой личностью.
Вектор развития банка ТРАСТ мне не нравится.
Против Юнуса, как я слышал, выдвигаются серьезные обвинения.

Вы предпочитаете закончить дискуссию?
Елена Пушникова  (Алёна))
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Девиз благотворительных организаций: "Делайте добро ОТКРЫТО"!!! Людям, занимающимся благотворительностью нечего стесняться, и уж тем более молчать об этом. Надия, молодцы!!! Может вам нужна помощь, буду рада!!!


Всех с праздником весны!!!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Елена, спасибо! Вы как-то писали здесь о вашей помощи детдомам.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Да, несколько лет назад я активно занималась поездками к детям. Сейчас времени не хватает на это, поэтому помогаю, когда есть возможность распространением информации о фонде. Но ребенок мой подрастает и уже не требует столько внимания как раньше, поэтому в моих планах возобновление помощи. Каким способом буду это делать, пока не решила.
Влади.  (Влади)
#
Цитата
А как же человеческое достоинство?
У этой женщины не будет ни вечернего платья, ни французских духов, ни загранпаспорта.

Ах вот оно в чём -человеческое достоинство! smile:o
А я-то голову ломаю. пойду платье куплю..
iamvs  (iamvs)
#
Когда купите платье- перечитайте внимательнее.
Поздравляю с обновкой!
Рад, что у вас все хорошо.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Информация для целевой аудитории smile:) Банка и моих подписчиков. 
Некоторые свои статьи я публикую на странице ТРАСТ в Facebook. 
Сегодня статья об институте финансового омбудсмена. Обсуждение началось ( без ников smile:) ). 
http://www.facebook.com/notes/банк-траст/от-первого-лица-надия-черкасова-о-финансовом-омбудсмене-или-встреча-за-столом-пе/317736961619131 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1539370897
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Информация для целевой аудитории Банка ТРАСТ и моих подписчиков.
Очередная публикация из серии "от первого лица" на странице ТРАСТ в Facebook.
Сегодня день рождение великого Альберта Эйнштейна.
Если бы Эйнштейн думал о деньгах, то скорее всего сказал бы следующее: много денег? мало денег? Все относительно!
Обсуждаем здесь.
http://www.facebook.com/trust.ru
http://www.facebook.com/profile.php?id=1539370897
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Информация для целевой аудитории Банка ТРАСТ и моих подписчиков. Наша очередная публикация на Facebook.
На экраны ТВ вышла 1-ая серия "Погоня" наших рекламных роликов в Брюсом Уиллисом. Мы будем публиковать в ближайшее время подробности о том как снимался этот ролик в январе этого года. Присоединяйтесь к обсуждению.
http://www.facebook.com/notes/банк-траст/брюс-уиллис-в-новом-экшн-видео-от-банка-траст/319747561418071
http://www.facebook.com/profile.php?id=1539370897&ref=tn_tnmn
Елена Пушникова  (Алёна))
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Надия, мы вчера на церемонии узнали о вас чудо-новость. Очень за вас рада и поздравляю от всей души!!!!!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Елена, спасибо! Тьфу-тьфу smile:), мы уже на финишной прямой. Поэтому этот пост был так важен для меня лично, дать информацию тем, кто в ней нуждается.
маша машa  (masha.masha)
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Iamvs, Вы говорите о зп в размере 60 тыс руб,необходимой для нормального выживания,где Вы такие зп у рядовых банковских сотрудников видели? Это к вопросу если бы г-жа Надия нашла возможность дать вышеуказанной женщине работу в банковской сфере?
маша машa  (masha.masha)
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А минимальная помощь это уже решение хотя бы на время,а когда ты хотя бы морально успокоился, тогда и сам в состоянии что-то делать
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