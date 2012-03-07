Молодые мамы и беременные женщины!
Не оставайтесь со своими проблемами наедине. Мир полон милосердия и любви!
В рамках проекта друзей нашего банка православная служба помощи "Милосердие" и Банк ТРАСТ открыли в Москве уникальный «Дом для мамы». Сюда за помощью могут обратиться молодые мамы и беременные женщины, попавшие в сложную жизненную ситуацию.
Наслаждайтесь материнством и будьте счастливы! С праздником!
http://www.facebook.com/notes/банк-траст/новости-православной-службы-милосердие/314518045274356
Комментарии 34
http://ru.wikipedia.org/wiki/Реклама
круг лиц вполне определен, так что это не совсем реклама, да и с т.з. права - это не реклама ))
Уважаемая Надия, с наступающим вас весенним праздником! Пусть не иссякнут ваши идеи и намерения как в бизнесе, так и в жизни!!!
наверное покажусь занудным, но в той же википедии есть хорошая фраза относительно милосердия:
В подаче милостыни и, шире, — в оказании помощи вообще, особое место занимало представление о важности соблюдения тайны. Дела милосердия лучше всего творить незаметно, безымянно, чтобы тот, кому оказывается милость, не мог поблагодарить и другие люди не могли бы похвалить. Иначе доброе дело может не быть зачтено на небе, так как дающий получил уже награду на земле.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Милосердие_(христианство)
На прием к психологу нужно записываться.
Судя по информации на сайте службы Милосердие, львиную долю поступлений в январе 2012г. составили пожертвования частных лиц(и, похоже, не от самых обеспеченных слоев населения).
И если хотя бы одной женщине эта информация поможет, то я буду рада!
Ребята, таких женщин достаточно много, в том числе и в банковской сфере: одиноко воспитываюших маленьких детей или решивших рожать одной.
Не ваша тема, не читай пост. Значит эта информация не для вас, не надо искать зла и наводить тень в ясный день. 8 марта-это еще и в какой-то степени день матери, а не только поздравления коллег-женщин ( что тоже важно). Наше обществу не хватает добра и сочувствия.
2. На мой взгляд, такие люди стократ больше нуждаются в материальной помощи, чем в психологической. Такая подмена вряд ли кому понравится.
3. Информация должна быть точной. Иначе это не информация. А вы даже контакты службы забыли дать.
4. Тоже буду рад, если это поможет хотя бы одной женщине. Но не уверен. Вижу другое: за январь по этой программе потрачено 156000 рублей. Этой суммой можно было бы неплохо помочь материально, как минимум, двум женщинам. Им бы и психологически сразу полегчало.
5. Согласен насчет нехватки добра и сочувствия. Но откуда им взяться, если реалии нашей жизни вынуждают людей творить зло своим ближним?
В Москве открывается приют для женщин, попавших в беду
Смотрите оригинал материала на http://www.1tv.ru/news/other/198458
Помогать женщинам сносить удары судьбы – такую цель поставили перед собой создатели по-своему уникального приюта, который открывается в Москве. Молодым мамам с детьми, попавшим в какую-то кризисную ситуацию, дадут не только временный приют, но и все необходимое, чтобы разобраться с проблемой, найти жилье, работу.
Съемная комната в квартире за 100 километров от Москвы. Временный приют. Оставить его Оксана с трехмесячным сыном Артемом должны на днях - вернется постоянный жилец. Идти молодой маме с ребенком некуда. Родные живут в Киргизии, папа Артема бросил их, едва узнав о беременности Оксаны. Декретных денег и пособия на ребенка едва хватает, чтобы сводить концы с концами. Так, по чужим квартирам и комнатам, их маленькая семья живет уже несколько месяцев. Вернее, жила. Недавно, выходя из церкви, Оксана увидела объявление. Социальная помощь женщинам в трудной жизненной ситуации. И телефон.
"Как-то просто по наитию я взяла и списала этот номер телефона, я не знала на тот момент, буду я звонить, не буду я звонить, очень было неудобно звонить и рассказывать сложившуюся ситуацию чужому человеку", - рассказывает Оксана.
Сейчас Оксана уже собирает вещи. Они вместе с Артемом переезжают в Дом для мамы – православный кризисный центр для таких семей, как эта. Здесь можно жить, есть, с кем оставить ребенка, пока мама ищет работу, оформляет документы, пытается снова наладить нормальную жизнь.
Ухоженная комнатка, игрушки, мебель – все, что нужно для жизни. Здесь работают психологи, юристы, социальные работники. Основная цель не столько дать кров, сколько помочь пережить трудный период. Разорвать паутину проблем, спутавшую по рукам и ногам и кажущуюся непреодолимой. По оценкам специалистов, только в Москве более тысячи беременных и молодых матерей находятся в ситуации острого кризиса из-за отсутствия поддержки отца ребенка и родственников.
Здание было передано Московской патриархии в 2000 году. До этого в нем располагалась гостиница. Так что идея, можно сказать, просилась сама: даже не понадобилось ничего перестраивать. Потребовался лишь косметический ремонт и мебель. Поэтому весь проект - от задумки до реализации - занял всего лишь несколько месяцев.
Приют рассчитан на 10 нуждающихся, но жить здесь все время не обязательно, а многим это и не нужно. В кризисный центр обращаются и те, у кого есть крыша над головой. Одна из них - Юлия Белицкая. Еще недавно Юля была счастливой женой, готовила вещи к рождению дочери. Но врачи поставили будущему ребенку диагноз - врожденный порок сердца. Обычно такие дети умирают в первые часы жизни. Муж потребовал: ребенок не должен родиться.
"У меня никогда не было мысли, чтобы от ребенка избавиться, - говорит Юлия. - Вещи мы все-таки все отдали, когда сказали, что безнадежно, а дальше я носочки маленькие втихаря унесла из колыбельки, сказала, что это ее брата".
Юлия так же, как и Оксана, брошенная мужем, собирается отстоять жизнь не рожденной малышки. Собирает деньги для операции в Германии - нужно больше 4 миллионов рублей. Часть дает православная служба помощи. Но этого все же очень мало. Юлию поддерживают соучастием и молитвой. Впрочем, как говорят в приюте, здесь никому не будут навязывать ни проповедей, ни причастий.
Руководитель центра "Дом для мамы" при синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Мария Студеникина поясняет: "Конечно же, это православный приют, но насильно вести к вере и на богослужения мы не будем, это должен быть выбор самого человека".
Предполагается, что семьи будут находиться здесь в среднем по три месяца. Специалисты кризисного центра считают: этого времени в большинстве случаев достаточно, чтобы придти в себя, встать на ноги и снова начать жить нормальной жизнью. Срок, впрочем, довольно условный: выгонять никого не собираются. Пока есть необходимость, будут обеспечивать лекарствами, детскими вещами, если нужно, помогут сделать ремонт в найденном жилье.
В Москве это первое такое учреждение. А всего на территории России действует уже более полусотни церковно-общественных центров защиты материнства.
Но это лишь капля в море, и так каплей и останется.
Проблема должна быть решена на государственном уровне, но нет сил, заинтересованных в ее решении.
Протянуть руку помощи престарелым, инвалидам, брошенным или больным детям-это значит вылезти в плохую погоду из своей теплой норы? Или еще того хуже- не та целевая аудитория! А что здесь на портале обитают моральные уроды, умеющие красиво рассуждать на финансовые темы, остро отвечающие друг другу в словесной атаке, отслеживающие экономические индексы? Такова аудитория? Уверена, что нет! Уверена, что здесь нормальные люди, готовые придти на помощь и отдать свой рубль другому и есть те, кому эта помощь может совершенно неожиданно понадобится. Как говорится, человек предполагает, а Бог -располагает. Филипп в своем комментарии привел конкретные примеры. Может быть завтра и Вам понадобится помощь или мне, мы не знаем. Все возможно!
Несколько лет назад я была в США на бизнес-курсе и один из преподавателей раз в неделю, выделяя от урока 10 минут, просил каждого рассказать о том в каких программах он участвовал в качестве волонтера. На курсе было два человека из России и мы сильно отличались в этом смысле от других сокурсников из Германии, Испании, Италии, Бразилии и Аргентины. У каждого к 30ти годам был большой опыт бесплатной помощи, как известно,волонтер отдает свое время. Так вот, все мои сокурсники рассказывали о своем опыте,который начинался еще в школе, продолжался в колледже/университете или есть традиция в семье: кто-то помогал местной локальной больнице-просто приносил воды членам семьи больного,ожидающим своих близких во время операции, кто-то играл с больными детьми и занимался творчеством в больнице и тп... Каждая школа, каждый университет, каждая благополучная семья отдает свое время на что-то полезное и это носит регулярный характер ( 1раз в неделю, например) в нормальном здоровом обществе. На этих же уроках я узнала, что в Бразилии на водительских правах есть отметка о том, что ты готов/или нет, в случае смерти при аварии, отдать свои органы в качестве донора. И мой сокурсник рассказал, что больше половины водителей дает свое согласие на это. Ведь это кому-то может спасти жизнь!
Наше же общество, в этом смысле, варварское! Пусть за меня кто-то и что-то сделает другой. А если другой сделает что-то бескорыстно, то лучше поискать в этом двойной смысл-рекламу, PR, желание стать известным на чужом горе и тому подобная болтовня и ересь! И такое общество хочет какой-то демократии, какой-то стабильности, какой-то нормальной жизни?!
Приведу еще один, типичный пример, для нашей Раши. Летом я зашла в магазин за водой ( стояла в пробке на Волокаламке). Магазинчик небольшой с одной кассой и там была очередь из-за старушки,которая не смогла рассчитаться полностью за продукты ( кассирша пробила, а денег у пожилой женщины не хватило). Народ в очереди начал ворчать: гос-во не платит нормальной пенсии старикам и тп... Я подошла и выяснила, что не хватает 7 рублей,предложила заплатить за старушку и закрыть вопрос. Конечно же кассирша обрадовалась и предложила сразу пробить и мою бутылку воды. Какова была реакция ворчунов в очереди, кивающих на гос-во? Хотите узнать? Они мне вслед говорили, что я нашла хитрый способ пройти без очереди! Тяжело больное общество! Хочется ли воспитывать своих детей в таком обществе? Хочу ли я сама быть во всем этом? Буду ли я слушать тех, кто говорит мне вслед?
К счастью, я вижу по комментариям к этому посту, что здесь на портале адекватные людей и их большинство!
А один из девизов волонтерского движения в мире звучит так: "Кто, если не я?"
мне не нравится, когда качественную вещь подменяют некачественной, да еще и нахваливают при этом. Это случается часто.
Внесу ясность: то что вы называете помощью- это никакая не помощь. Всего лишь более-менее добрый поступок. Добрые поступки ничего принципиально не меняют, только поднимают благодетеля в своих собственных глазах и в глазах других людей. Очень часто добрые поступки, в итоге, причиняют вред.
Помочь человеку- значит подвести его к такому состоянию, когда он дальше сможет нормально жить, опираясь на собственные силы, не прибегая к регулярной помощи.
Если вы перевели старушку через дорогу- вы ей помогли. Но если вы выводите старушку на проезжую часть без намерения довести до противоположной стороны- это не помощь, а черт-знает-что.
А вы, как раз, чем-то подобным и занимаетесь, выдавая это за помощь.
Разберем пример, приведенный Филиппом. Журналист издал благостный репортаж: жизнь налаживается, плохое позади. Тема закрыта. Он не расскажет через 5 лет, что эти женщины живут паршиво. Зачем? Кому это надо? Тема закрыта!!
Этой женщине с ребенком нужна работа, приносящая хотя бы 60000 рублей в месяц. Чтобы снимать квартиру и жить, если не достойно, то, хотя бы, пристойно.
Вы, Надия, могли бы ей помочь, и дать такую работу. Но не дадите, потому что это противоречит принципам ведения бизнеса. И супердешевую ипотеку не дадите.
И никто этой женщине в Москве не поможет, а сама она такую работу не найдет. Значит, будет жить с ребенком в нищете, протягивая руку за поношенной одеждой и продуктовыми подачками. А как же человеческое достоинство?
У этой женщины не будет ни вечернего платья, ни французских духов, ни загранпаспорта. На ближайшие 15 лет. Вы-то понимаете, что это значит для городской женщины!? Она женщина или лошадь рабочая?
Платная медицина будет недоступна. Ребенок море неизвестно когда увидит.
Личная жизнь у нее тоже не наладится. Отца у ребенка не будет, а будут временные мужики.
По моим наблюдениям, нормальные отношения между мужчиной и приемным ребенком налаживаются только в тех московских семьях, которые живут в достатке. Когда дененежно-бытовые проблемы уже не раздражают людей.
Про беременную женщину даже писать не хочу- ее планы являются настоящей химерой, с трагическими последствиями.
Вы, Надия, приложили руку к судьбам этих людей. И это вы называете помощью?
В супердержавном Пиндостане, где, в отличие от нашей Раши, полно волонтеров, и не только местных, тоже множество нуждающихся. Значит, волонтерство- не выход.
Вектор развития банка ТРАСТ мне не нравится.
Против Юнуса, как я слышал, выдвигаются серьезные обвинения.
Вы предпочитаете закончить дискуссию?
Всех с праздником весны!!!
У этой женщины не будет ни вечернего платья, ни французских духов, ни загранпаспорта.
Ах вот оно в чём -человеческое достоинство!
А я-то голову ломаю. пойду платье куплю..
Поздравляю с обновкой!
Рад, что у вас все хорошо.
Некоторые свои статьи я публикую на странице ТРАСТ в Facebook.
Сегодня статья об институте финансового омбудсмена. Обсуждение началось ( без ников ).
http://www.facebook.com/notes/банк-траст/от-первого-лица-надия-черкасова-о-финансовом-омбудсмене-или-встреча-за-столом-пе/317736961619131
http://www.facebook.com/profile.php?id=1539370897
Очередная публикация из серии "от первого лица" на странице ТРАСТ в Facebook.
Сегодня день рождение великого Альберта Эйнштейна.
Если бы Эйнштейн думал о деньгах, то скорее всего сказал бы следующее: много денег? мало денег? Все относительно!
Обсуждаем здесь.
http://www.facebook.com/trust.ru
http://www.facebook.com/profile.php?id=1539370897
На экраны ТВ вышла 1-ая серия "Погоня" наших рекламных роликов в Брюсом Уиллисом. Мы будем публиковать в ближайшее время подробности о том как снимался этот ролик в январе этого года. Присоединяйтесь к обсуждению.
http://www.facebook.com/notes/банк-траст/брюс-уиллис-в-новом-экшн-видео-от-банка-траст/319747561418071
http://www.facebook.com/profile.php?id=1539370897&ref=tn_tnmn