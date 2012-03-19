Happy Birthday, mr. Willis!

Сегодня у актера личный праздник! Мы поздравляем героя рекламных роликов нашего банка. Брюс - неординарный человек и факты, перечисленные ниже, это подтверждают:-Брюс Уиллис левша- казалось бы, несовместимый с профессией актера дефект - заикание Уиллис исправил, записавшись в школьный театральный кружок- мало кто знает, но после школы Брюс работал на химзаводе “Du Pont"Остальные любопытные факты читайте по ссылкеИменно рекламная кампания с Брюсом Уиллисом была отмечена на церемонии Банк Года порталом банки.ру. Спасибо всем посетителем портала за высокую оценку!Мы не стоит на месте, наш новый этап -видео-ролик с голливудской звездой стартовал на ТВ 12 марта.Читайте интересные подробности