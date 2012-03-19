Happy Birthday, mr. Willis!

-Брюс Уиллис левша
- казалось бы, несовместимый с профессией актера дефект - заикание Уиллис исправил, записавшись в школьный театральный кружок
- мало кто знает, но после школы Брюс работал на химзаводе “Du Pont"
Остальные любопытные факты читайте по ссылке
http://www.facebook.com/notes/банк-траст/от-первого-лица-19-марта-день-рождения-брюса-уиллиса/322231287836365
Именно рекламная кампания с Брюсом Уиллисом была отмечена на церемонии Банк Года порталом банки.ру. Спасибо всем посетителем портала за высокую оценку!
Мы не стоит на месте, наш новый этап -видео-ролик с голливудской звездой стартовал на ТВ 12 марта.
Читайте интересные подробности
http://www.trust.ru/press/news/detail58830
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=366846510015469&id=1539370897&ref=notif¬if_t=s
Комментарии 50
1. Сколько рекламных роликов с Брюсом будет?
2. Планируется ли выпуск подарочных ДВД-дисков с рекламными роликами Брюса Уиллиса?
С уважением, клиент банка, г. Владимир
ЗЫ хотелось бы получить такой диск в подарок первым
1. нам не хотелось бы пока открывать всю инфо ( иначе интриги не будет )
2. спасибо, хорошая идея с DVD
Если по п 2 идею реализуем, то первый подарочный DVD точно ваш. Пришлите,пжл, на мой ящик nadya185@mail.ru адрес доставки, мы Вам сейчас доставим подарочный набор "фильмы с участием Брюса Уиллиса".
Мы проводили акцию в декабре для наших клиентов-вкладчиков. За вашу идею , с удовольствием, пришлем наш подарок и Вам.
Весьма польщен неожиданным подарком! Кстати, одним из первых фильмов просмотренных мною в видеосалоне (конец 80-х) был фильм Крепкий орешек-1.
С уважением, клиент банка.
Получил! Огромное спасибо!
Фильм "Свидание вслепую" еще не смотрел!) Теперь у меня "новый" фильм с Брюсом Уиллисом!
Еще спасибо!
С уважением, клиент банка "Траст"
- 277 человек принято на работу новых сотрудников в Ростове-на-Дону и по области (Таганрог, Батайск,Азов и т.п)
- 4 242 человека принято за год в целом по Банку нового персонала.
Безусловно, что собеседования проходят бОльшее кол-во кандидатов.
Можно ли оценивать профессионализм теми критериями, которые Вы выбрали, возможно... Для нас критерием кач-ва собеседования является какой процент нового персонала приема, обучения персонала и прохождения испытательного срока становится успешным и достигает стандартов KPI ( КРI -это основные показатели/нормативам на каждой позиции).
Денежные средства после закрытия Вашего вклада, зачислены на Ваш счет, открытый в Филиале НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.Санкт-Петербург. Вы можете обратиться в ближайший офис Филиала НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.Санкт-Петербург для получения денежных средств.
С уважением,
Тупицина Юлия
Руководитель группы контроля сервиса и качества обслуживания клиентов
Управление контроля качества НБ "ТРАСТ"
Нет, он бы просто взял деньги (с)! smile;)
Согласен,если бы это было там 50 000р,так и сделал,но сумма совсем другая
А вот вторая волна на билбордах, на мой взгляд, скучновато получилось. Всё сливается ... и черный Брюс с текстом, да и фон выбран из заставки Ворнер Бразерз - не самый выразительный и несущий какую-л. смысловую нагрузку. Второй билборд, который я видел, с красным мостом, поинтересней - Брюс хотя бы не теряется.
Удачи!
Ролик я не видел, сравнить/оценить не могу. Но на мой взгляд, ролик всегда находится в более выиграшной позиции, наверное за исключением "Крика" Э.Мунка. Там динамика, быстрая смена картинки и ролик всегда несет (должен нести) более информативный смысл, если конечно качественно сделан
Я сопоставлял нынешние билборды с кампанией первой волны. Тогда мне понравился, правильный акцент, который заставляет обратить на себя внимание: желтый агрессивный фон и черный Брюс.
В любом случае, с уважением, к проделанной работе.
Успехов.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=3683410
Отставить
макать капитанакатить бочку на зарплатный банк!
У вас собственный "крепкий орешек" есть - Илья Юров! Честно говоря, когда он выходил на сцену, сразу подумал: "О, Брюс!"
http://www.banki.ru/gallery/index.php?PAGE_NAME=detail_slide_show&SECTION_ID=11100&ELEMENT_ID=3692
И мудрость прячется в прищуренных глазах
Брутальный в частностях, а в общем –душка
И ветром выбита предательски слеза…
Я тут про Брюса… Не пойми превратно…
Его рожденье в марте, как всегда…
Я тоже поздравляю… Чуть не внятно…
Но, думаю, что это – не беда!!!
Брутальный «Траст», сливаясь с логотипом,
В попутчики Уильиса берёт…
А он, герой его рекламных клипов,
Отметил нынче личный Новый Год