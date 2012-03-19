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Happy Birthday, mr. Willis!

19.03.2012 21:32 50 4 017 просмотров
Сегодня у актера личный праздник! Мы поздравляем героя рекламных роликов нашего банка. Брюс - неординарный человек и факты, перечисленные ниже, это подтверждают:
-Брюс Уиллис левша
- казалось бы, несовместимый с профессией актера дефект - заикание Уиллис исправил, записавшись в школьный театральный кружок
- мало кто знает, но после школы Брюс работал на химзаводе “Du Pont"
Остальные любопытные факты читайте по ссылке
http://www.facebook.com/notes/банк-траст/от-первого-лица-19-марта-день-рождения-брюса-уиллиса/322231287836365

Именно рекламная кампания с Брюсом Уиллисом была отмечена на церемонии Банк Года порталом банки.ру. Спасибо всем посетителем портала за высокую оценку!
Мы не стоит на месте, наш новый этап -видео-ролик с голливудской звездой стартовал на ТВ 12 марта.
Читайте интересные подробности
http://www.trust.ru/press/news/detail58830

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=366846510015469&id=1539370897&ref=notif¬if_t=s­hare_comment

Комментарии 50

Сергей Савельев  (kev)
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Чуть не опоздали поздравить такого заметного партнера...
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Хочу присоединиться к поздравлениям в адрес Уиллиса! Он во всех отношениях "крепкий орешек". Трудности жизни так и не смогли его расколоть, а вот он с блеском "расколол" многие проблемы. В том числе, и в Вашем ролике! smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Здравствуйте, Надия!
1. Сколько рекламных роликов с Брюсом будет?
2. Планируется ли выпуск подарочных ДВД-дисков с рекламными роликами Брюса Уиллиса?
С уважением, клиент банка, г. Владимир
ЗЫ хотелось бы получить такой диск в подарок первым
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Ответы:
1. нам не хотелось бы пока открывать всю инфо ( иначе интриги не будет smile:))
2. спасибо, хорошая идея с DVD
Если по п 2 идею реализуем, то первый подарочный DVD точно ваш. Пришлите,пжл, на мой ящик nadya185@mail.ru адрес доставки, мы Вам сейчас доставим подарочный набор "фильмы с участием Брюса Уиллиса".
Мы проводили акцию в декабре для наших клиентов-вкладчиков. За вашу идею , с удовольствием, пришлем наш подарок и Вам.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Для пиара - интрига не маловажная составляющая!)))
Весьма польщен неожиданным подарком! Кстати, одним из первых фильмов просмотренных мною в видеосалоне (конец 80-х) был фильм Крепкий орешек-1.
С уважением, клиент банка.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Доставили Вам коллекцию фильмов с Брюсом Уиллисом?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Добрый вечер!
Получил! Огромное спасибо!
Фильм "Свидание вслепую" еще не смотрел!) Теперь у меня "новый" фильм с Брюсом Уиллисом!
Еще спасибо!
С уважением, клиент банка "Траст"
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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За Ким Бейссингер - отдельное спасибо!
альберт  (удм)
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Всем привет,изначально для открытия вклада я выбрал банк Траст,так как была неплохая %ставка по вкладам.Сразу меня смутила не профессиональность девушек-операционнистов,на мои вопросы они втроем пытались ответить и почему-то каждая говорила ответ,отличный от других.Я подумал наверно молодые,не опытные.Сам разобрался по вкладам,оформили документы,прошел к кассе,их было 2,но одна не работала,повисла "программа"соответственно в работающую кассу образовалась очередь не менее из 15 человек.Дождавшись очереди,прошел в кассу,выложил деньги,которые кассир считала,пересчитывала,перепроверяла не менее 40минут,видимо тоже не опытная,т.к.было видно ее волнение и не уверенность.Такая картина почему-то была постоянно,так как я открыл вклад с ежемесячным дополнением вклада,незнаю почему не принимались меры по устранению недочетов.Затем наступили обстоятельства что необходимо стало переезжать в другой город на пмж,пришел в банк,изложил намерение снять вклад,операционисты уверенно обьяснили,что этого делать не обязательно,можно обратиться в отделение по работе с физ.лицами нашего банка в другом городе.Приехав в другой город я обратился в отделение ,там операционист ответила,что не умеет выполнять процедуру: закрыть вклад в другом городе,открыть счет в этом и выдать мне мои деньги.Она предложила пройти в отделение по другому адресу,придя в другое отделение,выясняется,что у них "зависла программа",я обьяснил операционистам какую процедуру нужно выполнить,они ответили,что это возможно в любом отделении нашего банке.Прождав не менее 2.5 часов "чудо" программа заработала,оформив все необходимые заявления было это 1марта,мне ответили,что процедура займет не более 5дней.Соответственно я под эти сроки распланировал,подписал договора,6марта позвонил в банк Траст,мне отвечают,что еще ничего не готово,и неизвестно когда придут деньги,а операционист которая меня оформляла ушла в отпуск,ждите еще 5дней,я позвонил 11марта,мне снова ответили,что надо еще ждать 10дней.Я молчу про свои сроки по своим договоренностям,везде я пролетел.Писал письма на всех форумах,в клиентскую службу,везде сотрудники говорят разные вещи,вот она компетентность сотрудников и самого банка.На календаре 19марта,а до сих пор нет результата,лишь "кормление завтраками,обедами,ужинами" со стороны сотрудников банка Траст.Кто думает сотрудничать с таким банком,я не советую,совершенно не хорошее отношение к клиентам(это мягко сказанно).
Виталий  (миссия невыполнима)
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Интересно какая реакция будет на вашу претензию к работе? Не хочу ничего говорить за весь банк в целом, понятно что за всем не уследишь и везде есть свои недочеты. Но насчет профессиональности это у них наверное в крови )))). Пытался устроиться в Траст в Ростов-на-Дону, по моему по ул. Московская расположен, ну возле центрального рынка это точно. В общем когда первый раз устраивался 2005 год, то я их не устроил, непонятно по каким причинам, потому что вопросов на проф подкованность задано было ровно 0. Когда пробовал второй раз устроиться 2008 год, встретила меня та же барышня, что и в первый раз, я подумал ну все пиши пропало, опять неудача. Оказалось, что в этот раз она начала меня спрашивать более менее по теме, я все сидел с ней разговаривал и думал, вспомнит ли она, что пару лет назад я уже пробовал сюда устроиться. Оказалось вообще не вспомнила, что меня очень позабавило (это в тему профессионализма). Так еще и в итоге оказалось, что я хотел попасть сюда на должность кредитчика, а они меня хотели на должность проблемника, т.е. просрочку ездить закрывать, на вопрос почему когда позвонили сказали что не с просрочкой заниматься, а нужен кредитчик, ответ был простой, потому что никто не хочет smile:o , меня это опять позабавило smile:D (это тоже про профессионализм). А начиналось то как: звонят мне: - здравствуйте, вы такой-то, я отвечаю да, а вы кого кредитовали: малый, средний, крупный, я - всех довелось, но последнее время только крупный, оооо... говорят нам такие парни нужны, я тут сам оооо.... думаю вот это повезло, приезжаю, а тут оказывается коллектор нужен. Ну попрощался я с ними, пожелал удачи и поехал дальше. Но зла все равно не держу на них, что было, то было. И вообще всякое может по работе случаться, даже компы и те виснут, не говоря уже о людях, окончательное впечатление слаживается после того, когда видишь результаты реагирования на твою проблему. И оперативность в достижениях этих результатов.
альберт  (удм)
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Реакция банка ну просто стремительна,как речь ЭСТОНЦЕВ. Мне все пишут надо было обратиться по месту открытия вклада,я же в отзыве русскими буквами написал,что первоначально я и обратился в г.Ижевске о закрытии вклада!!!Сотрудники банка траст,аж три человека в один голос:"зачем снимать,просто обратитесь в любое отделение по работе с физическими лицами в г.СПБ и в течение 2 дней получите там свой вклад",что получается все сотрудники не компетентны,они о не стандартности осуществления данной операции ни слова не сказали!!!И в г.Санкт-Петербург ул.Банковский переулок д.3 сотрудники не компетентны.20 марта наконец-то ЧУДО мне сообщают о возможности снятия вклада,нужно подойти в 1-е окно операционист Ирина в курсе и оформит документы.Придя в банк операционист прямо передо мной ставит табличку технический перерыв,я ей сообщаю свои данные,с 1 марта уже жду как никак,а сейчас уже 20марта,а у девушки перерыв,говорит обращайтесь к другому операционисту.Негодованию не было предела,но я спокойно прошел в окно №5.Благо там девушка администратор была,она просмотрела документы,и указала девушке-операционисту выдать мне вклад,пройдя в кассу я даже не удивился,очередной кассир практикант,за спиной которого старший кассир,очередной долгий пересчет и ура мои деньги наконец-то у меня.Администратор девушка зашла также в кассу во время пересчета денег и сообщила что в документах нет подписей,пройдите в 1-е окно.Прошел в 1-е окно,девушка вообще документы не посмотрела,где стоят подписи,есть ли они вообще там,говорит все вы свободны,я ей вы проверьте документы,там подписей нет,вы же свои экземпляры не взяли,она посмотрела,и да действительно,исправилась.Даже не от одного сотрудника я не услышал слов извинений,ни здравствуйте,ни до свидания.Ужас сотрудники не компетентны,вечно практиканты,ни какого этикета в общении.Народ если вам дороги ваши деньги и что не мало важно ваше время,советую не обращаться в данный банк!!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Виталий, по теме приема на работу приведу две цифры за 2011 год:
- 277 человек принято на работу новых сотрудников в Ростове-на-Дону и по области (Таганрог, Батайск,Азов и т.п)
- 4 242 человека принято за год в целом по Банку нового персонала.
Безусловно, что собеседования проходят бОльшее кол-во кандидатов.
Можно ли оценивать профессионализм теми критериями, которые Вы выбрали, возможно... Для нас критерием кач-ва собеседования является какой процент нового персонала приема, обучения персонала и прохождения испытательного срока становится успешным и достигает стандартов KPI ( КРI -это основные показатели/нормативам на каждой позиции).
Юлия Тупицина  (YTupitsina)
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Уважаемый Альберт,
Денежные средства после закрытия Вашего вклада, зачислены на Ваш счет, открытый в Филиале НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.Санкт-Петербург. Вы можете обратиться в ближайший офис Филиала НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.Санкт-Петербург для получения денежных средств.

С уважением,
Тупицина Юлия
Руководитель группы контроля сервиса и качества обслуживания клиентов
Управление контроля качества НБ "ТРАСТ"
альберт  (удм)
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я незнаю как бы вел себя крепкий орешек в подобной ситуации,вероятно с полным комплектам оружия пришел в банк и разнес там,он же это любит smile:D
Олег Соколов  (ostin777)
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да... интересная ситуация... будем иметь ввиду smile:)
альберт  (удм)
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Рамиль Шарапов (Ramil) 20.03.2012 11:07 #
Нет, он бы просто взял деньги (с)! smile;)
Согласен,если бы это было там 50 000р,так и сделал,но сумма совсем другая
Дмитрий Корнеев  (kodv07)
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К поздравлениям, Надия, присоединяюсь.
А вот вторая волна на билбордах, на мой взгляд, скучновато получилось. Всё сливается ... и черный Брюс с текстом, да и фон выбран из заставки Ворнер Бразерз - не самый выразительный и несущий какую-л. смысловую нагрузку. Второй билборд, который я видел, с красным мостом, поинтересней - Брюс хотя бы не теряется.
Удачи!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Дмитрий, соглашусь, что статическая картинка слабее, чем ролик.
Дмитрий Корнеев  (kodv07)
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Надия.
Ролик я не видел, сравнить/оценить не могу. Но на мой взгляд, ролик всегда находится в более выиграшной позиции, наверное за исключением "Крика" Э.Мунка. Там динамика, быстрая смена картинки и ролик всегда несет (должен нести) более информативный смысл, если конечно качественно сделан smile:)
Я сопоставлял нынешние билборды с кампанией первой волны. Тогда мне понравился, правильный акцент, который заставляет обратить на себя внимание: желтый агрессивный фон и черный Брюс.

В любом случае, с уважением, к проделанной работе.
Успехов.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Павел, добрый вечер! Пжл пришлите мне на ящик здесь на банки.ру или на nadya185@mail.ru ваши ФИО и контактный телефон. По вашей ссылке прошла, там контактного телефона нет.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Павел, к сожалению, Вы не прислали ваши контакты для решения вопроса.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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catsmeatman,
Отставить макать капитана катить бочку на зарплатный банк! smile:D
Сергей Выдрин  (starofhope)
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Всем здравствуйте!!!! Что касается Брюса то отношусь к его работе с большой симпатией!!!!! Не знаю его как человека но как актер ТАЛАНТ!!!!!
Александр Арефьев  (banki2004)
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Улыбка на лице… Блестит макушка…
И мудрость прячется в прищуренных глазах
Брутальный в частностях, а в общем –душка
И ветром выбита предательски слеза…
Я тут про Брюса… Не пойми превратно…
Его рожденье в марте, как всегда…
Я тоже поздравляю… Чуть не внятно…
Но, думаю, что это – не беда!!!
Брутальный «Траст», сливаясь с логотипом,
В попутчики Уильиса берёт…
А он, герой его рекламных клипов,
Отметил нынче личный Новый Год smile:-)
Александр Арефьев  (banki2004)
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Надия, спасибо за тёплое слово smile:-) Просто тема куда-то в сторону покатилась, пытался вернуть с обочины :::---)))... А они опять...
Сергей Выдрин  (starofhope)
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Мы бы тоже хотели предложить сотрудничество в продвижении бренда банка . И мы не просим баснословных гонораров !!!! smile:o Только кому это нужно?!!!!!!!!! smile:flowers: И к стати мы клиенты банка в Челябинске!!!!!! smile:gramercy:
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Сергей, добрый вечер! На мой эл ящик пришло от Вас письмо по благотворительности. Я Вам ответила на него. Что же касается сотрудничества о продвижения бренда, то таких предложений в мой адрес не поступало.
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