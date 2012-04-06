Книга Перемен: наука и образование (серия Китай)

(предыдущие публикации серии http://www.banki.ru/blog/cherkasova/2528.php )
Продолжаю свои любительские заметки о переменах, происходящих в КНР, на мой взгляд, их нельзя недооценивать. Да и прошедший на прошлой неделе саммит БРИКС еще раз напомнил - 55% валового продукта и 65% внешней торговли БРИКС приходится на долю того же Китая.
Ценности Древнего Китая и современные реалии.
Мир меняется, экономика не стоит на месте и Китай ментально готов к переменам. Основное влияние на жизнь китайского общества оказывает с древнейших времен "Книга Перемен". В основе Великой Книги - идея изменчивости, стремление к переменам как течение реки в русле. Такова китайская ментальность.
И пока западное общество отводит китайцам роль производственных марионеток и копировальщиков технологий, последние, в свою очередь, активно формируют научно-образовательную базу.
Образование и наука,только факты:
- два китайских университета в топ-рейтинге университетов мира
- китайцы на 2-ом месте по количеству научных публикаций; эксперты Лондонского Королевского Общества отмечают: "количество перейдет в качество при текущем высоком уровне финансирования". По их мнению, Китай уже в ближайшие годы станет ведущим научным центром мира (в Поднебесной в т.ч. работают и российские ученые).
- только в 2009 году по статье "наука и техника" из бюджета
профинансировано проектов в объеме 40 млрд долларов (особенно
интенсивны инвестиции в последние 3 года в биотехнологии и инженерное дело).
- 54 инновационных зон созданы государством, при этом,для научно-
образовательного прорыва задействован серьезный административный ресурс (и это не усилия отдельных гениев-одиночек, пытающихся пробиться через асфальт).
В качестве вывода:
синергия образования, науки и работающих высокотехнологичных производств с подготовленным персоналом обязательно даст эффект.
Пожалуй, приведу еще один факт: 90% из 500 крупнейших корпораций мира перенесли свои производства в Китай, не говоря уже о средних компаниях, что сформировало класс квалифицированных рабочих и менеджеров среднего звена. А это не менее важно!
Другое мнение:
некоторые эксперты считают, что китайцы воспитаны в психологии "зубрежки" и "творчески ограничены". Я с этим клише не могу согласиться. Следуя такой стереотипной логике, и про нас можно сказать, что мы все еще "советские" люди с баней, водкой и медведями... Разве это про нас с вами?
Источники:
http://www.ria.ru/edu_higher/20120315/595218013.html
http://expert.ru/2011/01/16/svz_160111
http://www.chinamodern.ru/?p=1979
http://www.timesru.com/economics_and_business/2011/12/02/159161/1
PS: о планируемых публикациях в серии Китай читайте на FB http://www.facebook.com/trust.ru
Комментарии 38
Космическая СтанцияКитайская Стена.
Надия, Вы знаете, у меня настороженное отношение к Китаю, и я это многократно высказывал. Наверное это происходит оттого, что западному человеку понять восточного очень не просто. С одной стороны, Китай развивает серьезную экономику (например, вся Италия отшивает свои бренды на ведущих современных фабриках Китая, и качество гораздо выше, чем в той же Италии). С другой стороны, производит копеечные детские игрушки из радиоактивной пластмассы. С одной стороны, скупает лучшие мировые активы, с другой стороны, собственное население до сих пор в массе своей не умеет читать и писать.
Но что важно, так это то, что Китай несомненно развивается, хотя и нет на него своего Деминга (а жаль). И что еще важнее, Китай развивается несмотря на все настороженные отношения, критику, недоверие и скептицизм. И самое-самое (может быть) важное то, что в отличие от Японии, Китай развивается в отсутствии "Корейской и Вьетнамской" войн.
Думаю, ближайшие 10 лет покажут реальные достижения Китая.
14 принципов Эдварда Деминга актуальны и для России. Спасибо, что напомнили об этом неординарном американском ученом в области теории управления качеством.
Кстати, в России учреждена в 1993 году Ассоциация Деминга, формально есть стандарты ISO, существующие как некая отдельная субстанция. Я встречалась с представителями разных компаний, предлагающих стандарты ISO, как итог-ощущение формализма и теоритизации/демагогии вокруг вопросов качества.
Может быть и в Китае есть своя ассоциация?
Вот, к примеру, новость от 11.04 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3738776 по платежам в юанях. Китайцы-уперты и нравится это кому-то или нет, они упрямо (как танк) двигают свою тему. То есть между заявлениями/словами и делом есть устойчивая связь.
Суть очень проста. Стандарты ISO:9001-9004 и ISO:10001-10019 ничего не говорят о качестве самой продукции и (или) услуг. Эти стандарты говорят о Менеджменте качества, т.е. о создании системы контроля качества или, что более правильно и ближе к сути данных стандартов - о Качественном Менеджменте на предприятии. Но у нас русский язык богатый, народ умный, и всем вдруг показалось (догадываюсь, что не случайно), что если, например, мясокомбинат сертифицирован по ISO:9001, то это означает, что в колбасе только чистое мясо, а не то, что в компании где-то валяется талмуд, в котором наспех прорисованы бизнес-процессы грузчиков по IDEF3
Что же до самих ISO 9XXX-10XXX, то польза от них несомненно есть. Особенно для профессиональных инвесторов. Но и для себя сами организации могут взять немало полезного и интересного. А иногда встречаются и шедевры, которые читаются только со слезами на глазах. Вот, например, ISO:10001. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителя. Руководящие указания по кодексу поведения для организаций.
А вот это откровенная пара ложек меда:
ISO 10012. Управление системами измерения. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию.
ISO/TR 10017. Руководство по статистическим методам применительно к ISO 9001:2000.
Интересно, а есть банки, септифицированные по ISO? Несколько лет назад я проводила интервью с сотрудником небольшого банка из 200-ой сотни, на направление "метрологией", кандидат рассказывал о своем маленьком банке со стандартами ISO. Однако, кроме наличия сертификатов я не нашла плюсов, увы....
Здесь: "Что получит банк от сертификации по ISO 9000: quality management или quality management?" (http://http://www.banki.ru/blog/akormilkin/2747.php) , я написал полнее, что получит банк от подготовки к сертификации по ISO, а именно:
1. Создание качественной, а главное управляемой, системы менеджмента.
2. Повышение стабильности бизнес-системы за счет уменьшения вариации в процессе создания ценности.
3. Эффективное (а в некоторых случаях и оптимальное) использование финансовых и человеческих ресурсов.
-ежегодно пр-во Китая финансирует 6 млрд долл на поддержку курсов англ языка (программа действует с 2001 года-это год вступления страны в ВТО)
во-первых,предлагаю для начала взять другой уровень обсуждения вопросов. Есть цивилизованный способ, озвученный футурологом Питером Шварцем:
"Не стоит оценивать людей по тому, насколько часто они правы, оценивайте их по тому, насколько часто они побуждают вас взглянуть на вещи с другой стороны".
Во-вторых, "мифы о Китае мешают ощутить внутреннюю мощь этой страны. Неадекватное восприятие Китая – это риск для российской экономики"-это цитата другого автора Дмитрия Скрипникова.
Я сознательно сейчас цитирую, дабы Вы не чувствовали моего персонального увлечения Китаем. Если Вы прошлись по ссылкам,предложенным мною, то уверена, что нашли много интересных фактов.
Однопартийную систему я здесь не обсуждаю. Вопрос -морали, так же относителен: демократически выстроенное государство с педофилами для меня не мнее аморально, чем жестко регулируемое государтсво. Повторюсь, я здесь политсистему не обсуждаю.
"Юань может стать резервной валютой в течение десяти лет, заявил первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев в опубликованном во вторник интервью «Российской газете». «Китай действительно принял, судя по всему, решение о превращении юаня в резервную валюту, — констатировал первый зампред ЦБ РФ. — У них, похоже, разработан для этого специальный план действий. Но для его реализации потребуется не год, не три, не пять лет. Наверное, можно говорить о горизонте в 10 лет и более».
Тему юаня я планирую обсудить в следующих публикациях.
Что же касается моих музыкальных вкусов: восхищаюсь классической музыкой с детства (закончила муз школу, посчастливилось в течение 5-ти лет еженедельно ходить по абонементу в Нижегородскую Консерваторию и Нижегородский Оперный Театр), люблю группу Uma2rmaH (на мой взгляд, тексты и музыка сильнее, чем у Шевчука), слушаю smooth джаз и блюз...
Шевчук здесь упомянут мной в контексте свободы, равноправия и борьбы за справедливость, коим этот человек живет и является по своей сути. Я и раньше предполагал, что Вы образованная, активная и интересная женщина, теперь уверен, у Вас многосторонние таланты. Это прекрасно!
Китайская кухня легка, но питательна:
Нет тяжести в теле, порхает душа…
Китайская мудрость весьма занимательна,
В трудах философских течёт не спеша…
Не каждый способен добраться до сути,
Терпения нужно с лихвою занять…
И лишь терпеливому мысли разбудит,
И, может, хоть что-то позволит понять…
Понять и принять, как устав, как инструкцию,
Использовать в мире людей замороченных,
Меняя у будней былую конструкцию,
На что-то иное, надёжное, прочное….
А про юань, уровень рецессии и показатель гос долга внешнего к ВВП и тп я покажу на цифрах ) , в сравнение с др экономиками.
А я могу.. Количество талантливых, образованных и проч. китайцев настолько ничтожно, что практически незаметно в общей массе.
1. У Вас есть цифры, чтобы можно было оценить "ничтожное кол-во талантливых и обрадованных китайцев? Мой комменетарий: в 2011 году в университеты Европы и США поступили 340 тыс студентов. Буду ждать альтернативную цифру от Вас, тогда м б я с Вами и соглашусь...
2. "Про зомбированных и искалеченных" - у Вас был личный опыт?
Мой комментарий: в Лондоне я училась в одной группе с китайцем, отличный парень, искренне верил в партию и приехал получать знания. Один из преподавателей регулярно иронизировал по поводу КНР, он же отвечал очень достойно. Лично всем нам в группе симпатизировала его вера в страну, патриотизм, желание учиться, чтобы привезти знания в свою страну ( у меня где-то сохранилась фотография с ним ). Еще два моих близких друга жили в Китае: один -американец ( работал там несколько лет, рассказывал много интересного, некоторые истории для человека западного воспитания выглядят странноватыми, однако, в целом недоумков не встречал...а вот когда жил в Москве-его избили пьяные придурки в переходе ) ; второй мой близкий друг -закончил Пекинский университет, сейчас живет в Швейцарии - " искалеченных " тоже не встречал ( 5 лет жил в Пекине).
"Не навреди!" - твердит нам чья-то мудрость...
Мы соглашаемся, но делаем своё...
Ну, а когда испытываем трудность,
Врагов хулим и валерьянку пьём...
И пятый угол по квартире ищем
И истину, которая в вине...
А за окном, как прежде, ветер свищет,
Родившись за горой, в чужой стране