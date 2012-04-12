Космодром Байконур

Надия Черкасова (cherkasova) 13.04.2012 06:57 # Кстати, 12 апреля ООН признал в прошлом году как международный день космонавтики. Этого Россия добивалась много лет, так наш национальный праздник -полет первого советского космонавта стал и международной датой. 1
Комментарии 16
Ученых показывают одних и тех же, да и их уже нет в живых ! А в современных научных лабораториях РКК Энергии в Крорлеве в выставочном зале нам показывали самые современные разработки, которые будут применяться через 15-20 лет!!!!! Представляете! А где герои? Кто о них знает?
Вот какие мысли приходят! Поэтому и не мечтают наши дети полететь в космос и стать космонавтами....
Вот тут тоже интересно про патриотизм и Байконур
Горжусь не могу
Для запуска одновременно трех спутников- навигаторов использовалась РКН "Протон-М". Обычно с ней в комплекте идет разгонный блок "Бриз-М", но РКК "Энергия" решила использовать собственный разгонный блок, да еще и экспериментальный, не прошедший летные испытания. Причина, имхо, в том, что в старом варианте этот блок не вытянул бы три спутника сразу - не хватило бы топлива, а платить за чужой разгонный блок жаба задушила. И тогда конструктора РКК "Энергия" увеличили объем топливных баков самым простым методом - распилили пополам и между получившимися половинками вставили обечайку. В верхней части бака имеется сигнализатор уровня. Его менять не стали, что и привело в итоге к аварии. Бак заправляется по переливу, то есть: сначала заполняется так, что из дренажа начинает течь заправляемый компонент, затем откачивается излишек до срабатывания сигнализатора уровня. Таким образом решается сразу несколько проблем - из бака гарантированно удаляется все постороннее, остается только заправляемый компонент и немного его паров; выполняется термостатирование; обеспечивается точность заправки, т.к. всегда будет заправлено с высокой точностью одинаковое количество компонента. Конструктор РКК, который был обязан сообщить об изменении в конструкции разгонного блока и увеличении массы заправляемого КРТ представителям ГКНПЦ им. Хруничева, не сделал этого. Возраст этого конструктора называть или сами догадаетесь? До пенсии ему очень далеко, такая небольшая подсказка. Баллистики, рассчитывавшие программу полета РКН "Протон-М", не имея информации об изменившейся массе нагрузки (включающей в себя РБ и КА), рассчитали программу полета РКН исходя из стандартных параметров РБ, указанного в техзадании. Итог - мы таки да, имеем самую мощную группировку спутников навигации в Тихом океане.
С "Фобосом" почти та же история. В бортовой вычислительный комплекс были установлены микросхемы серии "indastri" вместо серии "militari". Пустячок, а приятно - первая серия не предназначена для работы в условиях воздействия электромагнитных полей и излучений, а вторая - предназначена. Что блестяще подтвердилось в полете. БВК в мгновение ока остался без оперативной памяти. Всей-то разницы - одни микросхемы имеют экранированный корпус, а другие - нет. Ну и цена соответственно разная.
Ну и наконец почему именно Вам, Андрей Максимов, не дОлжно по этому поводу гневаться. Проблема в том, что высказывать "фе" в данной ситуации можно, только надо сначала обзавестись хотя бы минимумом знаний и по конкретному происшествию в частности, и в техническом аспекте в целом. Вспомните свой опус о том, как Вы для защиты от поражения электротоком перед касанием провода при электрификации колхозной бани поставили рядом с собой напарника и взяли его за руку. Помнится, вы утверждали, что это спасет первого в цепочке от поражения, типа вся поражающая сила тока придется на второго в цепочке. Тогда я не стал в полной мере оценивать глубину Ваших познаний в физике и электротехнике. Теперь придется. Согласно закону Кирхгофа, напряжение на параллельных участках цепи равны. Согласно же закону Ома, ток имеет прямую зависимость от приложенного к участку цепи напряжения и обратную - от сопротивления этого участка цепи. При этом суммарное сопротивление параллельно включенных сопротивлений для двух равных сопротивлений будет равно половине каждого из них, а в общем случае оно будет меньше меньшего из двух. Итого: что Вы один схватитесь за провод под напряжением, что напару с приятелем - результат одинаковый. Поскольку сумма токов после узла равна току до узла. Почему сейчас именно пришлось это писать - так Вы изволили давеча в одном из разделов Курилки порассуждать на эту же тему, и опять - совершенно неграмотно с технической точки зрения. Вывод: нет у Вас технических знаний, что автоматически означает Вашу некомпетентность в технических вопросах. Информацию же по аварийным пускам Вы могли легко найти на сайте Роскосмоса, там публикуются отчеты работы комиссий по всем аварийным пускам.
Господин Максимов! Со всем уважением - слава Богу, что Вы не попали работать в космическую отрасль. И в любую, связанную с созданием и эксплуатацией техники - тоже. Простите, но в этом плане Вы - ламер. Т.е. человек, не имеющий необходимых знаний в некоторой области, но пытающийся учить, что есть правильно в ней.
И в завершение. Ничего, что нарушило бы правило № 1, в данном посте нет. Вы сами начали издеваться над балетом и космонавтикой. Ну за балет пусть Вам отвечает тот, кто в этом разбирается, а я Вам ответил про космонавтику. И мне было очень неприятно читать Ваши дилетантские оскорбительные рассуждения на тему российской космонавтики. И уверен - не одному мне.
Сот всем уважением, категорически не согласен с Вашей позицией и уверенностью, что Вам разрешено публично оскорблять людей, трудящихся в космической отрасли.
А где Вы издёвку и рассуждение увидели? Я кого-то в выше написанном убеждал?
Вот и Вы меня не убеждайте - не получится
Вы только что сами это сделали, технически грамотно и весьма компетентно обрисовав пшики с запусками...
Хотя космонавтике повезло, что у неё есть хотя бы защитники
Повторюсь: открытое признание ошибки - не признак слабости и не нанесение обиды. Вот пренебрежительная издевка - оскорбление. И не надо путать издевку с иронией. Разные это вещи, и если вы этого не понимаете - беда, натворите еще дел нелицеприятных.
Думаю, что и в космосе есть "попса" и НАСТОЯЩЕЕ ( красивые фото Вы разместили, жаль удалили )
Искал себя в стране своей
Зубрил из физик постулаты
Под бодрый свет ночных огней
И грезил космосом, наверно,
И долю верную искал…
Но получилось очень скверно
И век двадцатый подкачал,
Свалив систему и устои
Он в девяносто первый год…
Науку нашу «перестроил»
И ввёл в сомнение народ…
И космос стал совсем не нужен:
Иссяк задор, пропал «Буран»
Лишь тех вниманьем удосужив ,
Кто посещает ресторан…
А инженеров всех по банкам
Кидали время и нужда…
И вот теперь на «полустанке»
Пылится детище труда…
Ps А работать и развивать космическую отрасль стало некому И даже в Бауманке теперь учат на юристов, журналистов и рекламщиков
Повезло Вам, завидую. Классные фотки!