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QR: модная фишка или предвестник будущего

23.04.2012 23:13 55 10 200 просмотров
А может уже прошлое? Ведь код был представлен японцами в 1994 году, но до сих пор за 18 лет не получил активного распространения.  
QR-коды появляются на улицах города: на автомобилях службы доставки продуктов, на биллбордах, в журналах и газетах...

Удивил музей Дарвина, проезжая возле него, я обратила внимание на вывеску музея с QR кодом: что там закодировано? Возможно, часы работы музея? Например,в Южной Корее в прошлом году появился магазин в метро с QR, технология используется для заказа товаров в виртуальном магазине.

Следуя новому тренду, мы сделали пробную партию визиток для сотрудников Банка, посмотрим приживется ли...

Впервые же код был представлен японцами в 1994 году, но до сих пор за 18 лет не получил активного распространения. Будет ли эта технология так же популярна как штрих-код на товарах? На мой взгляд, сама по себе технология полезна, однако область применения пока не найдена для активного использования.Скорее всего, она применима в торговле и изменит формат off-line магазинов: экономия на торговых площадях, торговом оборудовании (без прилавков), товар со склада напрямую поступает на кассу минуя торговый зал и тп... В банковской сфере вполне м б использована при формировании и хранении архивных досье. А как Вы считаете, есть будущее у QR? И где они применимы?

PS: говоря о новых технологиях, рекомендую посмотреть этот ролик.

Частично, это уже наше настоящее... »

Комментарии 55

Эльдар Шарафутдинов  (alshar)
#
Мегафон запустил в наружной рекламе qr коды на зеленом фоне;)
"для тех, кто не любит ждать" (метро, баннеры)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Эльдар, верно, я как раз имела ввиду рекламу Мегафона (биллборды) и доставку от Азбуки Вкуса smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Завтра спрошу в нашем филиале визитку с QR-кодом!)))
ЗЫ у нас все-таки головной офис!)))
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Во Владимире таких визиток нет. Пилот тестируем в Москве, сотрудники ГО.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Понятно. Ждем появления во Владимире!
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Попробовал прочесть с экрана размещенный код - не получилось. (Это для размышлений)

Также принято, обычно, код размещать как дополнительную информацию, то есть текст не отменяется. Смысл - бысто внести контакт в телефон. Но визиткой можно пользоваться и как обычно.
При этом не принято иметь двухсторонние визитки (исключение - одна сторона - один язык. И тогда QR код на каждой стороне на своем языке).

Имхо. smile:uncap:
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Андрей, как Вы считаете QR в каких сферах найдет свое применение?
Я прочла статью, что в Челябинске сделали нумерацию домов с исп-ем QR кода и доп информацией об истории зданий. То есть QR начинает приживаться ( еще один тренд отмечают тату-салоны). Однако, в бизнес-среде пока нет больших сдвигов. Приведенная выше реклама Мегафона работает больше как тизер, чем информативный код.
Василий Лазарев  (lazarev_v)
#
Слишком много информации зашифровали, поэтому трудно распознать. Тут либо размер области под QR-код увеличивать(физически) либо количество информации сокращать, скажем только ФИО + должность + контактный телефон.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Надия, ничего не имею против Фейсбука, но можно попросить даже при наличии ссылки на ФБ целиком здесь текст выкладывать? Это же все-таки блог. Зачем читателей в принудительном порядке на другой сайт отправлять?
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Филипп, конечно, такой цели не было. Картинки не могу сейчас поставить нормально с iPada (лежу с больнице). Буду просить PR службу:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Филипп, сейчас ребята поправят и разместят все с картинками.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Надия, спасибо! Извини, что напряг не в самый подходящий для этого момент. Держись!
Сергей Нестеров  (student1589)
#
ну по крайней мере смотрится оригинально smile;)
з.ы."(лежу с больнице)" надеюсь с вами ничего серьезного не случилось!
Александр Арефьев  (banki2004)
#
Опять пытаемся жизнь закодировать!
Век потребления мыслями жжёт!
Сами, как прежде, убогие, сирые...
Кто-то теряет... А кто-то найдёт
Смыслов, значений и новых возможностей
В этом размытом пятне на щите!
Я призываю лишь к осторожности,
Чтоб результаты случились лишь те,
Что ожидаем мы от введения
Новых для нас технологий чужих!
Лишь бы не портили нам настроения
Мелочи всякие в планах больших smile:-)

Скорейшего выздоровления, Надия!!!
Andrey  (Trifon)
#
Здравствуйте, а я вот думаю ерунда это все. Было бы что то стоящее, уже пошло бы в массы. Штрих кодирование тоже пытаются до сих пор применить в магазинах без продавцов, и радиометки с кодами, подошел к кассе, все само считалось и автоматически списалось с твоего виртуального счета. Однако издержки в обслуживании данных гаджетов, намного превышают удобство пользования (то сигнал слабый то помехи, то угол наклона к штрих сканеру не тот и т.д.). Поэтому все эти маркеры всего лишь пиар ход, для привлечения внимания к себе путем новизны.
Andrey  (Trifon)
#
За два дня - 10671067 просмотров - Яндекс просто отдыхает smile;) smile:) Поздравляю Надия smile:)
leonid vorostov  (vlb)
#
даваи дружить
хотите стих прочту ?
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