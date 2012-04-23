QR: модная фишка или предвестник будущего

А может уже прошлое? Ведь код был представлен японцами в 1994 году, но до сих пор за 18 лет не получил активного распространения.
QR-коды появляются на улицах города: на автомобилях службы доставки продуктов, на биллбордах, в журналах и газетах...
Удивил музей Дарвина, проезжая возле него, я обратила внимание на вывеску музея с QR кодом: что там закодировано? Возможно, часы работы музея? Например,в Южной Корее в прошлом году появился магазин в метро с QR, технология используется для заказа товаров в виртуальном магазине.
Следуя новому тренду, мы сделали пробную партию визиток для сотрудников Банка, посмотрим приживется ли...
Впервые же код был представлен японцами в 1994 году, но до сих пор за 18 лет не получил активного распространения. Будет ли эта технология так же популярна как штрих-код на товарах? На мой взгляд, сама по себе технология полезна, однако область применения пока не найдена для активного использования.Скорее всего, она применима в торговле и изменит формат off-line магазинов: экономия на торговых площадях, торговом оборудовании (без прилавков), товар со склада напрямую поступает на кассу минуя торговый зал и тп... В банковской сфере вполне м б использована при формировании и хранении архивных досье. А как Вы считаете, есть будущее у QR? И где они применимы?
PS: говоря о новых технологиях, рекомендую посмотреть этот ролик.
Частично, это уже наше настоящее... »
Комментарии 55
"для тех, кто не любит ждать" (метро, баннеры)
ЗЫ у нас все-таки головной офис!)))
Также принято, обычно, код размещать как дополнительную информацию, то есть текст не отменяется. Смысл - бысто внести контакт в телефон. Но визиткой можно пользоваться и как обычно.
При этом не принято иметь двухсторонние визитки (исключение - одна сторона - один язык. И тогда QR код на каждой стороне на своем языке).
Имхо.
Я прочла статью, что в Челябинске сделали нумерацию домов с исп-ем QR кода и доп информацией об истории зданий. То есть QR начинает приживаться ( еще один тренд отмечают тату-салоны). Однако, в бизнес-среде пока нет больших сдвигов. Приведенная выше реклама Мегафона работает больше как тизер, чем информативный код.
з.ы."(лежу с больнице)" надеюсь с вами ничего серьезного не случилось!
Век потребления мыслями жжёт!
Сами, как прежде, убогие, сирые...
Кто-то теряет... А кто-то найдёт
Смыслов, значений и новых возможностей
В этом размытом пятне на щите!
Я призываю лишь к осторожности,
Чтоб результаты случились лишь те,
Что ожидаем мы от введения
Новых для нас технологий чужих!
Лишь бы не портили нам настроения
Мелочи всякие в планах больших
Скорейшего выздоровления, Надия!!!
хотите стих прочту ?