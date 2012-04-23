QR: модная фишка или предвестник будущего

А может уже прошлое? Ведь код был представлен японцами в 1994 году, но до сих пор за 18 лет не получил активного распространения.QR-коды появляются на улицах города: на автомобилях службы доставки продуктов, на биллбордах, в журналах и газетах...Удивил музей Дарвина, проезжая возле него, я обратила внимание на вывеску музея с QR кодом: что там закодировано? Возможно, часы работы музея? Например,в Южной Корее в прошлом году появился магазин в метро с QR, технология используется для заказа товаров в виртуальном магазине.Впервые же код был представлен японцами в 1994 году, но до сих пор за 18 лет не получил активного распространения. Будет ли эта технология так же популярна как штрих-код на товарах? На мой взгляд, сама по себе технология полезна, однако область применения пока не найдена для активного использования.Скорее всего, она применима в торговле и изменит формат off-line магазинов: экономия на торговых площадях, торговом оборудовании (без прилавков), товар со склада напрямую поступает на кассу минуя торговый зал и тп... В банковской сфере вполне м б использована при формировании и хранении архивных досье. А как Вы считаете, есть будущее у QR? И где они применимы?