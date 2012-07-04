«Сям», или Детям о деньгах

Моя дочка, еще не достигшая двух лет, подсказала данную тему.
Бывая со мной в магазине, она берет товар, относит на кассу, говорит слово "сям" (что означает "сама") и просит дать ей карточку. Копируя действия родителей, дочка усвоила, что просто так нельзя взять игрушку или хлопья, взамен надо сделать определенные действия. В каком-то смысле она уже познакомилась с понятием денег .
Возможно, что и вы задавали себе вопрос: когда детям пора объяснять, что такое деньги?
Подготавливая детей к взрослой жизни, родители "вкладывают деньги в детей": образование, развитие способностей, адаптация к правилам жизни в обществе. В основном, "детская инвестиция" - это затраты на образование. Безусловно, есть еще и родительский пример - это основной способ научить ребенка тем же финансам (зарабатывать, накапливать, экономить...).
В советское время наши родители открывали "сберкнижку" детям. Я помню, что родители накопили мне на совершеннолетие 500 рублей, а младшему брату аж 1 000 рублей (1 000 рублей были самой распространенной суммой накопления). Мама говорила, что из зп ежемесячно перечисляла 2 руб. 66 копеек мне "на книжку" и 5 руб. 31 копейку - брату (цифры запомнились на всю жизнь! . А еще в советском детстве приходила в дом "тетя-страховой агент", оформлявшая за чашкой чая накопительную страховку.
А что сейчас предлагает "детский" финансовый рынок?
В первую очередь, вклады в пользу третьего лица, включая несовершеннолетних. Безусловно, банки предлагают широкую линейку депозитов лицам от 14 лет. В нашем банке тоже есть такие возможности.
Во-вторых, накопительное страхование, различные виды, включая накопление на образование. Возможно, что Вы сталкивались и с другими "детскими" финансовыми услугами.
Открывая вклад на несовершеннолетнего, стоит обратить внимание на правила по порядку распоряжения вкладом несовершеннолетних:
-открытие вклада и распоряжение счетом от имени лица, не достигшего 14 лет, могут совершать только родители, усыновители, опекуны или попечители
-несовершеннолетний может вступить в права Вкладчика при достижении 14 лет
-лица в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителей распоряжаться вкладами.
Однако, какой бы вид долгосрочного накопления мы бы не выбрали, всегда необходимо соотносить уровень инфляции с доходностью. Скорее всего, в первую очередь, необходимо научить детей самим "ловить рыбку" в будущем.
P.S. по теме "инвестиции в детей" рекомендую книгу в формате "еasy-read" Ричарда Темплара "Правила родителей" и еще одна - "Гении и Аутсайдеры", Малькольм Гладуэлл. Кто знает, может быть наши дети сделают свою "лучшую инвестицию" раньше, чем мы предполагаем?
Комментарии 54
Впрочем есть и оборотная сторона медали, и некоторые дети уже в школе по опыту родителей знают как решать подобные задачи:
Записываем условие задачи. У Вани было 5 яблок. По документам. По факту 3, а по договору 7. Вопрос: сколько яблок будет у того, кто проверяет Ванину хозяйственную деятельность?
И правильный ответ:
Судя по количеству яблок её уже проверили.
PS: вы уже в курсе про 45 рублевое "кидалово" вашим банком клиентов?
PS: 45 рублей за нее списали, правда, лично мне уже возвратили, на счет остальных пострадавших - не в курсе...
PPS: я так и не смог в отделении банка (Самара) узнать что нужно сделать, и какие документы подписать, чтоб открывать вклады онлайн... воспользоваться предложениями банка не могу...
Как родители научат своих детей: добиваться целей самостоятельно или "за чужой счет", так и будет дальше ребенок либо кредитодателем, либо кредитовзятелем.
В здоровом теле, как говорится, здоровый дух. А спорт, кстати, как нельзя лучше приучает детей к самостоятельности, к умению ставить цели и добиваться их.
Так что, думаю, начать лучше со спорта, а как станут дети дисциплинированными, то тогда уже можно и технологические знания давать: хоть про экономику-финансы, хоть про кораблестроение - все впрок будет.
Насчет копилок: это приятное занятие! По-моему, никто в детстве мимо этого не проходит
Сайт: http://www.schoolcard.ru/
Выдаётся учащимся, анкету взять и заполнить можно на определённых станциях метро. Ученикам карта выдаётся без номера счёта, но родители могут обратиться в бнк, открыть счёт в привязке к этой карте. Тогда будет как простой электрон. Без счёта - просто как скидочная карта, в химчистке Диана, например.
1. Пропуск в школу
2. Расчеты за школьное питание и в буфете
3. Электронный дневник (родители контролируют в эл виде успеваемость)
4. Проездной в метро
5. Читательский билет (библиотека).
По-моему,отличное предложение!
но вы сильно удивитесь, когда пообщаетесь со своим ребенком, если он играет в онлайн-игры (а если не играет - очень рекомендую, но чтобы выбор игры был за вами), на тему денег и рыночных отношений - он это уже знают и не хуже вас... они знают что такое купля/продажа, аукционы, накопительные системы, да даже кредиты - все это есть в онлайн-играх, представлено в самом, что ни на есть, удобном для восприятия формате, и главное, не имеет ограничений "от ... и старше"... а те кто увлекается экономическими стратегиями - еще и фору вам даст в инвестициях и предпринимательстве...
так что перестаньте тешить себя мыслью, что вы чему-то кого-то сможете научить - их научит общество... а вы лишь собственным примером можете показать, как в этом мире (реальном) зарабатываются деньги - иначе ваши детишки после окончания учебы пойдут искать, где бы чего "накопать" или из кого что "выбить"
Прочел с интересом. Но оппонирую )
В своей взрослой жизни люди часто стараются избегать "атрибутов" своей ранней молодости, часто - болезненного пертурбационного периода. Я бы даже предпочел оградить банк от контактов с подростками раньше времени. Всему свое время. Окончат институт - вот тут-то мы их и слопаем!
Приведу еще один пример из другой области: у меня во дворе стоит Британская Школа, у детей младших классов в мае есть уроки езды на велосипеде.Да-да,дети изучают правила движения на практике и зачем одевать каску и другие виды защиты... Эта практика,полученная в детстве в школе,остается с благополучными европейскими гражданами на всю взрослую жизнь. И мой ребенок,видя, что все в касках, с радостью натягивает ее в возрасте 1 год и 10 месяцев и гордо садится на велосипед как взрослая
Так почему бы детям не прививать элементарные знания о деньгах в детстве?
Я согласен с Вами, что многих элементарных знаний, полезных в жизни, школа не прививает. Но это функция государства, а не банков. Другой вопрос в том, что у нас не всегда понятно где госудраство, а где банки.
Вот сейчас рассматривается законопроект про системно-значимые банки. То есть кто-то получит от государства пирожок. Вот вместе с этим пирожком пусть внедряют в школах элементарную финансовую грамотность - по кредитам, по обмену валюты, по банковским картам и прочее.
Однако,на квартиру и земельный участок необходимо накопить (инструмент-депозит).