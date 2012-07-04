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«Сям», или Детям о деньгах

04.07.2012 11:57 54 9 251 просмотр
Моя дочка, еще не достигшая двух лет, подсказала данную тему.
Бывая со мной в магазине, она берет товар, относит на кассу, говорит слово "сям" (что означает "сама") и просит дать ей карточку. Копируя действия родителей, дочка усвоила, что просто так нельзя взять игрушку или хлопья, взамен надо сделать определенные действия. В каком-то смысле она уже познакомилась с понятием денег smile:).
Возможно, что и вы задавали себе вопрос: когда детям пора объяснять, что такое деньги?
Подготавливая детей к взрослой жизни, родители "вкладывают деньги в детей": образование, развитие способностей, адаптация к правилам жизни в обществе. В основном, "детская инвестиция" - это затраты на образование. Безусловно, есть еще и родительский пример - это основной способ научить ребенка тем же финансам (зарабатывать, накапливать, экономить...).
В советское время наши родители открывали "сберкнижку" детям. Я помню, что родители накопили мне на совершеннолетие 500 рублей, а младшему брату аж 1 000 рублей (1 000 рублей были самой распространенной суммой накопления). Мама говорила, что из зп ежемесячно перечисляла 2 руб. 66 копеек мне "на книжку" и 5 руб. 31 копейку - брату (цифры запомнились на всю жизнь! smile:). А еще в советском детстве приходила в дом "тетя-страховой агент", оформлявшая за чашкой чая накопительную страховку.
А что сейчас предлагает "детский" финансовый рынок?
В первую очередь, вклады в пользу третьего лица, включая несовершеннолетних. Безусловно, банки предлагают широкую линейку депозитов лицам от 14 лет. В нашем банке тоже есть такие возможности.
Во-вторых, накопительное страхование, различные виды, включая накопление на образование. Возможно, что Вы сталкивались и с другими "детскими" финансовыми услугами.
Открывая вклад на несовершеннолетнего, стоит обратить внимание на правила по порядку распоряжения вкладом несовершеннолетних:
-открытие вклада и распоряжение счетом от имени лица, не достигшего 14 лет, могут совершать только родители, усыновители, опекуны или попечители
-несовершеннолетний может вступить в права Вкладчика при достижении 14 лет
-лица в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителей распоряжаться вкладами.
Однако, какой бы вид долгосрочного накопления мы бы не выбрали, всегда необходимо соотносить уровень инфляции с доходностью. Скорее всего, в первую очередь, необходимо научить детей самим "ловить рыбку" в будущем.

P.S. по теме "инвестиции в детей" рекомендую книгу в формате "еasy-read" Ричарда Темплара "Правила родителей" и еще одна - "Гении и Аутсайдеры", Малькольм Гладуэлл. Кто знает, может быть наши дети сделают свою "лучшую инвестицию" раньше, чем мы предполагаем? smile:)

Комментарии 54

Юнна  (akunamatata)
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Жаль, что в наших школах не обучают детей как Заработать, Сохранить и Приумножить.
Владислав Бандуров  (bandurov)
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с 1 сентября вы сами можете решить этот вопрос, оплатив в кассу школы курс по нужным вам и вашим детям дисциплинам, кроме того минимума, что "бесплатно" от государства )))
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Как постоянный читатель народного рейтинга добавлю - "как не потратить лишнее и не оказаться в кабале у банка" тоже стоило бы изучать smile:)
Андрей Иванов  (Clevelus)
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А как финансам учат в школе? Да ладно в школе, в ВУЗах есть обязательный финансовый предмет даже на технических специальностях, и есть требование в каждом дипломе обязательно иметь экономическое обоснование ... А толку?

Впрочем есть и оборотная сторона медали, и некоторые дети уже в школе по опыту родителей знают как решать подобные задачи:
Записываем условие задачи. У Вани было 5 яблок. По документам. По факту 3, а по договору 7. Вопрос: сколько яблок будет у того, кто проверяет Ванину хозяйственную деятельность?
И правильный ответ:
Судя по количеству яблок её уже проверили.
Владислав Бандуров  (bandurov)
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самое забавное - хороших инструментов для подобных инвестиций, кроме образования, профилактики заболеваний, поддержания и улучшения здоровья, просто нет...

PS: вы уже в курсе про 45 рублевое "кидалово" вашим банком клиентов?
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Владислав, Вы что имеете ввиду? 45 руб -смс информирование по карте?
Владислав Бандуров  (bandurov)
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да, как выяснила Елена Станецкая, смс об изменении тарифного плана по карте мне выслано не было по техническим причинам, думаю, что не только мне, поскольку аналогичные жалобы уже в народном рейтинге появились, кроме того, я уже писал в комментариях насколько то, как банк реализовал изменения, было сделано некомпетентно и рискованно для банка... может стоит посмотреть на опыт Сбербанка, например? там если нет денег на счете карты, просто приходит смс о том, что услуга смс-информирования приостановлена, а не загоняют клиентов в овердрафт под космические 72% годовых по дебетовой карте (насколько это законно без письменной формы кредитного договора - отдельный разговор)... я уже не говорю о том, что в интернет-банке для тех, у кого происходят изменения в тарифах, можно было бы обязательное к прочтению сообщение выводить, а не только смс "отсылать"...
PS: 45 рублей за нее списали, правда, лично мне уже возвратили, на счет остальных пострадавших - не в курсе...
PPS: я так и не смог в отделении банка (Самара) узнать что нужно сделать, и какие документы подписать, чтоб открывать вклады онлайн... воспользоваться предложениями банка не могу...
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Владислав,предложение по смс-информированию возьмем "на заметку", спасибо. Недавно завела карту Сбербанка,довольна.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Обучение финансовой грамоте - суть обучение бережливому и рачительному ресурсопользованию. Финансы - они тот же ресурс, как и здоровье, как и образованность, как и все остальное.
Как родители научат своих детей: добиваться целей самостоятельно или "за чужой счет", так и будет дальше ребенок либо кредитодателем, либо кредитовзятелем.
В здоровом теле, как говорится, здоровый дух. А спорт, кстати, как нельзя лучше приучает детей к самостоятельности, к умению ставить цели и добиваться их.
Так что, думаю, начать лучше со спорта, а как станут дети дисциплинированными, то тогда уже можно и технологические знания давать: хоть про экономику-финансы, хоть про кораблестроение - все впрок будет.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Насчет спорта согласна. Однако, не только спорт воспитывает трудолюбие. Многие в детстве занимались музыкой (я в том числе). Ежедневные часовые уроки так же "вырабатывают" в ребенке характер, силу воли, желание достичь результата,навыки публичного выступления (академические концерты) и т п...
Александр Сергеев  (sergeevalex)
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У меня 12-летний сын стал гордым обладателем самой настоящей пластивой социальной карты. Правда, копит на телескоп всё равно по-старинке, в копилку smile;)
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Александр, а что представляет собой социальная карта? Расскажите подробнее, спасибо.
Насчет копилок: это приятное занятие! По-моему, никто в детстве мимо этого не проходит smile:)
Александр Сергеев  (sergeevalex)
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Думаю, сотрудники Банка Москвы смогут это сделать куда профессиональнее.
Сайт: http://www.schoolcard.ru/
Выдаётся учащимся, анкету взять и заполнить можно на определённых станциях метро. Ученикам карта выдаётся без номера счёта, но родители могут обратиться в бнк, открыть счёт в привязке к этой карте. Тогда будет как простой электрон. Без счёта - просто как скидочная карта, в химчистке Диана, например.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Оказывается карта учащегося обладает целом рядом фукнций:
1. Пропуск в школу
2. Расчеты за школьное питание и в буфете
3. Электронный дневник (родители контролируют в эл виде успеваемость)
4. Проездной в метро
5. Читательский билет (библиотека).
По-моему,отличное предложение!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Надия, я давно слышала, что многие голландские банки имеют специальные программы для детей. К примеру, банк ING открывает счета детям с 12 лет. На ти счета детишки могут класть свои карманные и заработанные где-либо денежки. Во многом это образовательная программа. Детей учат, как накапливать деньги, как их правильно расходовать. По условиям контракта, который ребёнок подписывает сам, уйти в минус невозможно. smile:D
sotnik  (sotnik)
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Для детей есть хорошие уроки тетушки Совы а так же книжка про Муницыпленка выпущенная одним из банков могу выслатьна электронку, так же вроде хороший проект по Украине ЮниорБанк от Приватбанка.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Денис,спасибо, пришлите ссылку. А лучше поставьте здесь в блоге,м б еще кому-то будет интересно.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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господа-товарищи, я боюсь вас разачаровать, но все эти пластиковые побрякушки "с 14 лет" и псевдо-финансовые услуги могут научить ваших детей только одному - бюрократии, с которой непременно сталкиваются все клиенты банков, страховых и других финансовых компаний (и не только финансовых)...
но вы сильно удивитесь, когда пообщаетесь со своим ребенком, если он играет в онлайн-игры (а если не играет - очень рекомендую, но чтобы выбор игры был за вами), на тему денег и рыночных отношений - он это уже знают и не хуже вас... они знают что такое купля/продажа, аукционы, накопительные системы, да даже кредиты - все это есть в онлайн-играх, представлено в самом, что ни на есть, удобном для восприятия формате, и главное, не имеет ограничений "от ... и старше"... а те кто увлекается экономическими стратегиями - еще и фору вам даст в инвестициях и предпринимательстве...
так что перестаньте тешить себя мыслью, что вы чему-то кого-то сможете научить - их научит общество... а вы лишь собственным примером можете показать, как в этом мире (реальном) зарабатываются деньги - иначе ваши детишки после окончания учебы пойдут искать, где бы чего "накопать" или из кого что "выбить" smile;)
Barsov  (Barsov)
#
Забавный пост!
Прочел с интересом. Но оппонирую )
В своей взрослой жизни люди часто стараются избегать "атрибутов" своей ранней молодости, часто - болезненного пертурбационного периода. Я бы даже предпочел оградить банк от контактов с подростками раньше времени. Всему свое время. Окончат институт - вот тут-то мы их и слопаем!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Тимофей, за последние три года, что я веду блог,получила несколько сотен писем от заемщиков,которые не понимают как они "влезли" в долги по кредитным картам,по товарным кредитам и др займам. Не умеют читать свой договор,не умеют считать проценты и т д....и в результате,попадают в жуткие ситуации. Возможно, что я напишу спорную вещь,но все же: в дополнение к логорифмам,тангенсам и катангенсам, было бы хорошо детям давать элементарные финансовые знания. Понятие о кредитах,депозитах и деньгах в целом. То есть практические/"житейские" знания.
Приведу еще один пример из другой области: у меня во дворе стоит Британская Школа, у детей младших классов в мае есть уроки езды на велосипеде.Да-да,дети изучают правила движения на практике и зачем одевать каску и другие виды защиты... Эта практика,полученная в детстве в школе,остается с благополучными европейскими гражданами на всю взрослую жизнь. И мой ребенок,видя, что все в касках, с радостью натягивает ее в возрасте 1 год и 10 месяцев и гордо садится на велосипед как взрослая smile:)
Так почему бы детям не прививать элементарные знания о деньгах в детстве?
Barsov  (Barsov)
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Надия, спасибо за ответ. В своем ответе я лишь подчеркнул, что, по моему мнению, самим коммерческим банкам по бизнес-стратегии не нужны слишком молодые клиенты.

Я согласен с Вами, что многих элементарных знаний, полезных в жизни, школа не прививает. Но это функция государства, а не банков. Другой вопрос в том, что у нас не всегда понятно где госудраство, а где банки.

Вот сейчас рассматривается законопроект про системно-значимые банки. То есть кто-то получит от государства пирожок. Вот вместе с этим пирожком пусть внедряют в школах элементарную финансовую грамотность - по кредитам, по обмену валюты, по банковским картам и прочее.
олег петров  (олег965)
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"Влезть" в долги не трудно,я сам чуть не попал в капкан первых "кредиток" российских легальных мошенников(так я называю финансовые учреждения пользующиеся неграмотностью населения),хорошо что решил проверить на копеечном товаре,ведь так хотелось пользоваться пластиковой картой и почувствовать себя цивилизованным человеком,но почувствовал другое,прочитав договор с новыми ничего не значащими (для меня) словами,а чем больше непонятного тем опаснее,так и случилось,товар купленный за 1200 руб. в итоге обошёлся в 3800! А если бы купил что то дорогое? А многие покупали. Сами банки составляют договора таким образом,что бы клиент не понял все детали,использую терминологию понятную только специалистам.Мне трудно представить как банкир(условно) придумывая(составляя...) текст договора, не знает что потенциальные клиенты не обучались в финансовых ВУЗах и не изучали "язык" финансистов.Мои дети знают нашу финансовую систему,видя мытарства своих родителей,по этому стараются не брать кредитов,не пользоваться "кредитками"(даже дебитовыми),не хранить деньги в банках,а пускать их в "оборот" или потратить на что то полезное или приятное(путешествие например).Согласитесь,что для людей с низкими доходами это лучший вариант.Для банков ,конечно,нет.
Юрий Улитин  (menY)
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smile:uncap: Что касается вопроса накопления денежных средств купите ребенку квартиру, земельный участок это не обесценения.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Это бесспорно! smile:)
Однако,на квартиру и земельный участок необходимо накопить (инструмент-депозит).
Юрий Улитин  (menY)
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Короткие позиции по вкладм людей интересуют, а вот длинные не кто неверит (причины известны). Но % банка на вклад, отойдем от статистики государства, меньше % инфляции реальной в то время когда рост стоимости недвижимости, в год, в среднем составляет 15-18%. Тут больше подходит ипотечный кредит. Приобритаешь вторжилье, сдаешь в аренду, доход от аренды направляешь на погашение текущих платежей. + в каждом регионе есть поддержка через АИЖК. Так поступает кажды второй, правда у кого позволяет заработок взять данную ипотеку в банке.
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