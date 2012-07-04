«Сям», или Детям о деньгах

Моя дочка, еще не достигшая двух лет, подсказала данную тему.Бывая со мной в магазине, она берет товар, относит на кассу, говорит слово "сям" (что означает "сама") и просит дать ей карточку. Копируя действия родителей, дочка усвоила, что просто так нельзя взять игрушку или хлопья, взамен надо сделать определенные действия. В каком-то смысле она уже познакомилась с понятием денегВозможно, что и вы задавали себе вопрос: когда детям пора объяснять, что такое деньги?Подготавливая детей к взрослой жизни, родители "вкладывают деньги в детей": образование, развитие способностей, адаптация к правилам жизни в обществе. В основном, "детская инвестиция" - это затраты на образование. Безусловно, есть еще и родительский пример - это основной способ научить ребенка тем же финансам (зарабатывать, накапливать, экономить...).В советское время наши родители открывали "сберкнижку" детям. Я помню, что родители накопили мне на совершеннолетие 500 рублей, а младшему брату аж 1 000 рублей (1 000 рублей были самой распространенной суммой накопления). Мама говорила, что из зп ежемесячно перечисляла 2 руб. 66 копеек мне "на книжку" и 5 руб. 31 копейку - брату (цифры запомнились на всю жизнь!. А еще в советском детстве приходила в дом "тетя-страховой агент", оформлявшая за чашкой чая накопительную страховку.А что сейчас предлагает "детский" финансовый рынок?В первую очередь, вклады в пользу третьего лица, включая несовершеннолетних. Безусловно, банки предлагают широкую линейку депозитов лицам от 14 лет. В нашем банке тоже есть такие возможности.Во-вторых, накопительное страхование, различные виды, включая накопление на образование. Возможно, что Вы сталкивались и с другими "детскими" финансовыми услугами.Открывая вклад на несовершеннолетнего, стоит обратить внимание на правила по порядку распоряжения вкладом несовершеннолетних:-открытие вклада и распоряжение счетом от имени лица, не достигшего 14 лет, могут совершать только родители, усыновители, опекуны или попечители-несовершеннолетний может вступить в права Вкладчика при достижении 14 лет-лица в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителей распоряжаться вкладами.Однако, какой бы вид долгосрочного накопления мы бы не выбрали, всегда необходимо соотносить уровень инфляции с доходностью. Скорее всего, в первую очередь, необходимо научить детей самим "ловить рыбку" в будущем.P.S. по теме "инвестиции в детей" рекомендую книгу в формате "еasy-read" Ричарда Темплара "Правила родителей" и еще одна - "Гении и Аутсайдеры", Малькольм Гладуэлл. Кто знает, может быть наши дети сделают свою "лучшую инвестицию" раньше, чем мы предполагаем?