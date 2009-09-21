Зачем я решила вести блог?

Человеку свойственно задавать вопросы, они есть составная часть нашей жизни, ответы на эти вопросы – есть другая часть нашей жизни. Для меня, Интернет, есть совмещение обеих сторон, здесь мы ставим вопросы, а поисковик находит ответы.
Я посмотрела ТОП-50 блогов (Сейчас в Рунете почти 5 миллионов русскоязычных блогов!) и большая их часть создана на платформе ЖЖ и на, мой взгляд, бизнес-сообщество отстает. А ведь именно бизнес-среда быстро меняется, каждый день принимаются сотни и тысячи решений в продажах, в разработки продуктов, в риск -менеджменте и технологиях, которые потом влияют на общество. Все это происходит и в банковской сфере, где я работаю.
Блог на самом посещаемом банковском сайте рунета – это удобный, простой, доступный и массовый вариант того, что принято называть «обратной связью». И я решила, что обратная связь с нашими клиентами, просто с людьми, «ставящими вопросы и ищущими ответы» априори должна находиться в зоне интернета, а именно на Банках.ру.
Те, кто посещают Банки.ру в большинстве случаев делают это не просто так – почитать, развеяться, а заходят за конкретной информацией – где какие условия, ставки, комиссии, как найти офис банка…
Пятнадцать лет моей профессиональной работы в сфере кредитования малого и среднего бизнеса однозначно показали мне, что главным в работе с продвинутыми целевыми аудиториями (предприниматели - наиболее толковая, любознательная и адекватная часть общества) - это умение выстроить обратную связь с клиентом. Реальная вовлеченность в дела и проблемы клиента – это колоссальное преимущество для банкира. Это и максимум первичной информации о рынке, о трендах и т. п. - как говорится «из первых уст» - это зачастую и отличный маркетинг.
Важно, что этот блог не классический регулярный opinion отдельно взятой личности, жаждущей поделиться с миром своим мировоззрением)). Для меня это скорее что-то вроде сервера, где аккумулируются мнения, информация, вопросы, рассуждения и т. п. Поэтому в большинстве случаев я буду черпать темы для моего блога не просто, что называется, «из головы», а это каждый раз будет реакция на чье-то мнение. Постараюсь выступать как некий «катализатор мнений», циркулирующих среди работников и клиентов банковской индустрии. Я буду по мере сил вести диалог широко и со всеми и обязательно реагировать на самые интересные вопросы, самые актуальные, злободневные (разумеется, по теме) и волнующие многих.
Комментарии 113
Приятно видеть необычный для банки.ру формат персонального блога:)
Много говорили про вторую волну кризиса осенью, вот осень и настала.
А вторая волна? Как вы считаете, удалось ли нам ее избежать?
Давайте поговорим об этом подробнее чуть позже, когда я вернусь.
Экономика - тоже наука и здесь, как и в других областях, важно обращаться к классике – например, к «Экономическому эссе» американского ученого русского происхождения В.В. Леонтьева или к книге «Экономические волны» Н.Д. Кондратьева.
С уважением.
Какую роль Вы отводите продвижению в интернете услуг банка?
С уважением.
безгранично верю в интернет, уверена, что web-услуги в банковской индустрии и дальше будут совершенствоваться, вот, например, «ТРАСТ» запустил новый сервис «ТРАСТ-ОНЛАЙН», функционал которого будет постепенно расширяться, новость об этом можно прочитать здесь: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=1448866
Ваши мнения и оценки во многом помогают нам двигаться дальше, совершенствуя продукты и услуги.
P.S. а подарки дарить мы все продолжаем
Европейский кинематограф - то, что Вас интересует. Не могли бы Вы принять нашего представителя для обсуждения совместной деятельности в этом направлении?
Мой фаворит "Фантоции,Фантоции против всех", режиссер Паоло Вилладжо,Италия,1975 г. Все прелести корпоративной культуры офисных работников,история про бухгалтера Фантоции актуальна и в нашем 2009 году. Офисным и банковским сотрудникам- рекомендую!
Пересмотрела в выходные "Нашествие Варваров" режиссера Дени Аркана,2003 г.(лучший французский фильм,2003 г), трагикомедия, есть о чем подумать...или интеллектуальное -Франсуа Озон "Х 2000". Порекомендуйте что-нибудь интересное, с удовольствием, посмотрим
Мы обязательно разберемся, для нас это очень важно.
Я являюсь клиентом Вашего банка,при чем в крупных размерах так сказать..
Хотелось бы узнать как обстоят дела с Роснефтью,вы собираетесь обьединяться с их банком, и вообще надежен ли ваш банк?
Скажите, пожалуйста, планирует ли Банк расширять сеть своих дополнтельных офисов в Москве и Московской области?
Спасибо.
До конца года в Москве будет около 15 офисов в очень удобных местах – к уже работающим отделениям на Павелецкой, Зубовском, Тверской, Уланском и другим, добавятся офисы на Кутузовском, Арбате, проспекте Мира, в Отрадном…
Карту отделений НБ «ТРАСТ»в Москве можно посмотреть здесь:
http://trust.ru/about/be_found/others/?CITY_ID=3739
Пообщаться с народом никогда не помешает.
Я был клиентом Вашего банка, делал пару раз небольшие вклады. В принципе никаких особых претензий не было, но вклады все же пришлось забрать. И я даже направлял небольшой e-mail в соответствующую службу банка с объяснением причин.
А дело все в том, что живу в деревне, до ближайшего банка ехать далеко, и не всегда возможно. А вклады, как правило, делаются на определенный срок. А потом деньги просто лежат без пользы, и даже чтобы их забрать нужно их предварительно заказывать, и т.д. Перешел в другой банк, в котором я могу управлять своими активами дистанционно. В процентах немного потерял, но зато выиграл во времени: хожу в этот банк раз в год.
Впрочем, всё это всем известно. Но вот НБ "Траст" почему-то для физических лиц дистанционного банковского обслуживания не имеет совсем.
Пожалуйста, напишите на «Горячую линию» НБ «ТРАСТ», где территориально вы проживаете, возможно, мы подберем для вас оптимальное решение по работе с банком.
«Горячая линия» здесь:
http://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=721178#tags
Это действительно новый формат для Банки.ру. Личный блог главы одного из крупнейших банков - для нас крайне лестно и почетно. Хочется верить, что новые заметки здесь будут появляться достаточно регулярно. А в них Вы - при возможности - попробуете отвечать на те вопросы, которые будут задавать посетители сайта в комментариях.
В свою очередь, обращу внимание посетителей сайта, что вопросы по текущей деятельности банка можно задать экспертам в рамках "Горячей линии" банка "Траст".
Во-вторых, для Банки.ру крайне важно, что свои страницы на сайте открывают первые лица банков. И я не позволю через подобные вашему посты "убивать" этот формат.
Жизнь удивительна и прекрасна, Trust me
А прямо сейчас вы можете зайти на сайт ЦБ РФ, где вы найдете 30-ку крупнейших банков России, в которую входит НБ "ТРАСТ".
Свои вопросы вы можете прислать мне на ящик nadya185@mail.ru,я вам обязательно отвечу,
желаю хороших выходных!
НБ «ТРАСТ» стабильно входит в него на протяжении 3-х лет.Национальный банк «ТРАСТ» вновь вошел в список 30-ти крупнейших банков России по данным ЦБ РФ на 1 сентября 2009 года. Прибыль 30-ти крупнейших российских банков составила 875,608 млрд. рублей. В том числе прибыль текущего года равнялась 29,361 млрд. рублей.
Список 30-ти крупнейших банков России формируется Центральным банком РФ ежемесячно.
желаем хорошо отдохнуть,набраться мыслей идей новых,на благо клиентов,ну и о себе не забыть в плане все таки хорошо отдохнуть
А сейчас они в 3 раза превышают капитал (сейчас с возвратом займов мучительно борется БТА, который тоже занимал в 3 раза больше капитала), что произошло, в чем необходимость таких крупномасштабных займов от ЦБ?
И ещё хотел поинтересоваться, чья была идея сделать аналитический портал по банкам на сайте вашего банка? Теперь тяжело не зайти на вас сайт, ибо там вся жизнь банков видна!)
После этого мнение о банке изменилось в лучшую сторону, так как в банке несомненно аналитическая деятельность должна быть на высоте.
Хотелось бы конечно, чтоб в капитал банков вы включали субординированные кредиты, чтобы и капитал можно было смотреть, а не считать самому.
Смотрел ваше видеоинтервью, действительно из женщин топ-менеджеров крупнейших банков вы одна остались, была раньше Раевская из Автобанка, на мой взгляд банк себя нормально и дальше бы чувствовал, если бы не рейдерский захват. Вы с 1999 г. прошли путь от руководителя нижегородского представительства до замдиректора по развитию бизнеса-члена правления (Москва) КМБ-банка, на мой взгляд КМБ очень хорошая школа. Надеюсь под вашим управлением банк Траст будет выглядеть также красиво, как и вы!)
А вот на счет нашего аналитического портала -согласна с Вами во всех деталях :
и команда потрясающая (нашего известного аналитика Евгения Надоршина на банках.ру даже господин Дубинин в своем интервью процитировал)
и качество материалов и работ - высокое !
И кстати на вашем аналитическом портале
http://trust.ru/investment/analitika/interactive/tirb2/rus/
цифры займов приведены даже больше, чем я указывал и в графе кредиты от ЦБ там сумма 31,7 млрд.
Конечно на сайте ЦБ через 5-7 дней отчетность появится и если вы займы от ЦБ резко сократили, то это будет здорово.
Если же нет, то я у вас буду снова спрашивать для чего такие крупные займы вам нужны. Например БТА с ними сейчас очень тяжело приходится, с трудом вернули половину.
А про аналитический портал мне просто было интересно узнать, это была идея аналитиков или руководства создать такой нужный всем аналитический продукт?
http://trust.ru/investment/analitika/interactive/banks/rus/pages/bank_25_
на 24.12 беззалоговых у нас осталось 7,5 млрд.руб, снизили со значения 18,835 млрд.руб,более чем в 2 раза, а остальное РЕПО
Не могу найти на сайте банка ТРАСТ адрес электронной почты.
Весной деньги кончились совсем, появилась просрочка за июль и август.
Чувствуя, что начинаются проблемы, обратилась в Омский филиал. Со мною пообщался сотрудник службы проблемных кредитов, пояснил мне, что кредитные каникулы считает для меня не выгодными и не целесообразными. Я написала заявление на реструктуризацию. Этот товарищ при мне позвонил, по его словам, в Москву, но мне было отказано. Сотрудник из службы проблемных кредитов предложил мне подписать дополнение к моему кредитному договору, но я по роду профессии привыкла читать, то что подписываю. Это оказалось мое согласие на досрочны возврат всей суммы кредита. Вот это взаимопонимание!!!
Я, естественно, отказалась. По словам этого же струдника, если я погашу имеющуюся задолженность в размере 7000 руб. для меня постараются что либо сделать. Я тут же внесла платеж в размере 7000 руб. и мне пояснили, что о решении банка сообщат завтра по телефону.
Ждала я, конечно ни день и не два, сама звонила не однократно, Наконец то на пятый день мне сказали, что головной банк мне снова отказал, потому что я "не подхожу по параметрам".
Прочитала отзывы о Вашем банке в интернете, вроде бы не плохие, народ вас хвалит. Почему банк не хочет идти на компромисс именно со мною - не понятно. Сотрудники банка при общении со мной видели, что я адекватный, образованный человек, сама пытаюсь найти оптимальный выход из сложившейся ситуации, хочется расстаться с Вашим банком "по человечески
". Я, естественно пытаюсь улучшить свое финансовое положение, найти дополнительную работу, тем более профессия позволяет. Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении мне реструктуризации платежей по моей кредитной карте, либо, если это возможно, разблокировать расходные операции по ней.
С уважением, Полиенко Наталья Адольфовна
Узнал, что теперь у Вас есть Блог и решил написать о том, чего мне не хватает в банке Trust и почему я до сих пор не стал его клиентом. Думаю, Вам будет интересна эта информация.
Кстати, я уже видел подобный вопрос в комментариях выше.
Это дистанционное банковское обслуживание для физлиц, интернет-банк. Наиболее качественные образцы такового могу порекомендовать посмотреть в ВТБ24 (Телебанк) и в Промсвязьбанке (PSBRetail).
Почему то подавляющее большинство банков РФ наплевательски относятся к этому вопросу. А зря. Лично я, например, банки без качественного интернетбанка вообще никогда не рассматриваю ни для каких операций. И таких как я - много
Качественный интернетбанк для меня, это когда есть следующие возможности: возможность полноценной работы со всеми банковскими счетами и картами, выписки за любой период по любому счёту, переводы между своими счетами в банке в любом направлении, конвертация в другую валюту (желательно, по более выгодному курсу, нежели наличный), полноценная работа с депозитами (открытие, закрытие, пополнение, частичное снятие), оплата услуг (ЖКХ, связь и.т.д.), внешние переводы в рублях и в валюте (желательно также по хорошим тарифам, например 10-15 руб. любое поручение), управление оповещениями об операциях по счетам (sms, email, ...), возможность устанавливать и настраивать периодические платежи и платежи по расписанию или календарю, возможность простотра любого документа по любому поручению и самого платёжного поручения. И.т.д. (вобщем, посмотрите PSBRetail в Промсвязьбанке).
Использовать же стандартные решения типа BSS или Ibank2 не рекомендую - они низкого качества и неудобны в работе. Но несмотря на это их многие используют (см. наплевательское отношение к этому вопросу выше Банк Москвы, Сведбанк, Юникредит, Абсолют и.т.д.
Как я уже сказал выше, без качественного дистанционного обслуживания любой банк для меня банком не является Так что, делайте выводы
С уважением.
Игорь.
Мы работаем в этом направлении, для Банка сейчас это один из приоритетных проектов. Буду держать вас в курсе как мы продвигаемся по этому пути вперед !
смотрю, в Питере достаточно активны стали! и в плане рекламы и открытия новых офисов!
в каких ещё направлениях будете развивать в питере банк?
Кроме того, Банк активно кредитует физических лиц и предприятия и работает с частными лицами по целому ряду продуктов.
Питер как и Москва два приоритетных города для развития бизнеса в планах Траста на 2009-2010. При этом, мы работаем еще в 170 городах России.
Я довольно давно связан с "родителями" Вашего банка. Сначала это был МЕНАТЕП, потом МЕНАТЕП СПб, теперь НБ Траст. Должен сказать, что всегда мне очень был симпатичен коллектив банка. А работники хранилища МЕНАТЕП СПб меня однажды очень сильно выручили: я оставил кассету ячейки в кабине для проведения операций, ячейку закрыл и удалился. Мне позвонили уже через 5 минут. Содержимое кассеты было в полном порядке. Надо сказать, что по моему мнению, с точки зрения обеспечения безопасности хранилище банка на Люсиновской улице было лучшим в стране. Жаль, что его уже не существует!
Однако идея, которой я хочу поделиться, несколько из другой области. Она касается кредитования клиентов и, более конкретно, развития рынка кредитных карт. Скоринговая система, принятая на Западе, конечно, себя уже зарекомендовала,но не полностью отвечает нашим реалиям. Я предлагаю Вам попробовать начать делать нечто напоминающее безотзывные депозиты в одном отдельно взятом банке. Объясню на конкретном примере:
к Вам приходит человек и просит открыть кредитную карту с кредитным лимитом в 1500000 рублей. Но ваш скоринг и другие методы оценки не дают возможности установить ему лимит более 50000 рублей. Однако у потенциального клиента деньги есть: ранее у него был высокий доход, имеются накопления. Такой лимит нужен клиенту, чтобы оплачивать заграничные поездки для всей семьи, бронировать гостиницы и билеты. Что делать? Вы предлагаете ему открыть срочный депозит на срок действия выпускаемой Вами кредитной карты на сумму в 200000 рублей. В договоре на открытие кредитной карты Вы специально оговариваете, что карта может быть закрыта в любой момент по требованию банка, а для погашения долгов перед банком Вы можете использовать любые средства клиента, размещенные в банке. В депозитном договоре указываете, что для получения депозита ранее оговоренного срока деньги должны быть заказаны за неделю вперед.
Риски, конечно, остаются: за неделю на карте появляются не все блокировки, но эти риски минимальны. Для проведения продуманно мошеннических операций использовать эту схему вряд ли кто будет: слишком сложно.