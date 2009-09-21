Зачем я решила вести блог?

Человеку свойственно задавать вопросы, они есть составная часть нашей жизни, ответы на эти вопросы – есть другая часть нашей жизни. Для меня, Интернет, есть совмещение обеих сторон, здесь мы ставим вопросы, а поисковик находит ответы.Я посмотрела ТОП-50 блогов (Сейчас в Рунете почти 5 миллионов русскоязычных блогов!) и большая их часть создана на платформе ЖЖ и на, мой взгляд, бизнес-сообщество отстает. А ведь именно бизнес-среда быстро меняется, каждый день принимаются сотни и тысячи решений в продажах, в разработки продуктов, в риск -менеджменте и технологиях, которые потом влияют на общество. Все это происходит и в банковской сфере, где я работаю.Блог на самом посещаемом банковском сайте рунета – это удобный, простой, доступный и массовый вариант того, что принято называть «обратной связью». И я решила, что обратная связь с нашими клиентами, просто с людьми, «ставящими вопросы и ищущими ответы» априори должна находиться в зоне интернета, а именно на Банках.ру.Те, кто посещают Банки.ру в большинстве случаев делают это не просто так – почитать, развеяться, а заходят за конкретной информацией – где какие условия, ставки, комиссии, как найти офис банка…Пятнадцать лет моей профессиональной работы в сфере кредитования малого и среднего бизнеса однозначно показали мне, что главным в работе с продвинутыми целевыми аудиториями (предприниматели - наиболее толковая, любознательная и адекватная часть общества) - это умение выстроить обратную связь с клиентом. Реальная вовлеченность в дела и проблемы клиента – это колоссальное преимущество для банкира. Это и максимум первичной информации о рынке, о трендах и т. п. - как говорится «из первых уст» - это зачастую и отличный маркетинг.Важно, что этот блог не классический регулярный opinion отдельно взятой личности, жаждущей поделиться с миром своим мировоззрением)). Для меня это скорее что-то вроде сервера, где аккумулируются мнения, информация, вопросы, рассуждения и т. п. Поэтому в большинстве случаев я буду черпать темы для моего блога не просто, что называется, «из головы», а это каждый раз будет реакция на чье-то мнение. Постараюсь выступать как некий «катализатор мнений», циркулирующих среди работников и клиентов банковской индустрии. Я буду по мере сил вести диалог широко и со всеми и обязательно реагировать на самые интересные вопросы, самые актуальные, злободневные (разумеется, по теме) и волнующие многих.