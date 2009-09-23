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Привет с маленького острова...

23.09.2009 12:20 11 3 870 просмотров
Поскольку я сейчас в отпуске, то хочется вас приветствовать как-то casual, типа «Привет всем посетителям сайта banki.ru» и уйти от формального «Уважаемые посетители, приветствую вас»…

Для меня такая активная реакция интернет-сообщества стала приятной неожиданностью и признаюсь, добавила энергии. И теперь, находясь на маленьком острове, я буквально не нахожу себе места, все так и тянет туда, где есть wi-fi. smile:)

Сегодня коротко отвечу на бОльшую часть ваших откликов на мой первый пост,
верю в то, что активность всегда по жизни награждается.

Итак, начнем общение smile:)

Комментарии 11

Александр Фоменков  (Auris)
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Уважаемая Надия!
Было бы здорово, если бы получилось выложить несколько Ваших фотографий или просто пейзажей из отпуска здесь. Безумно интересно!smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Фото постараюсь выложить в ближайшее время, как вернусь.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Все мы через это проходили. Но остров он для того и существует, чтобы забыть обо всем, что ждет в Москве, и отдохнуть в тишине и уединении. Чего и Вам желаю smile:)
Андрей Андреев  (an200831)
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Уавжаемая Надия Наримановна, добрый день!

Моя тема - не для отпускного настроения, однако в рабочее время явно мои предложения к Вам не доходят.

Банк "Траст" у нас в городе уже давно. Городок у нас небольшой, но славный - Старый Оскол.

Внимательно изучая и анализируя Банк , выражаю свое желание быть полезным НБ "ТРАСТ" в должности Управляющего Дополнительным офисом в г. Старый Оскол филиала НБ "ТРАСТ" в г. Белгород.

В бизнес-пространстве города и региона (финансовая сфера) работаю более 12 лет, опыт работы в Банке "УРАЛСИБ" и РУСЬ-БАНКЕ".
готов пройти любые необходимые процедуры для этого.

с уважением,
Андрей Васильевич.

E-mail goncharov_st@mail.ru
Тел. (моб.) +7 (910) 328-18-00

Steepnes  (Steepnes)
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HH, блин!!! smile:D smile:D smile:D
Александр Новиков  (sandi471)
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smile:) Было бы все хорошо если бы не одно но.кто знает что такое Банк.-паразитическая ростовщическая система призваная погубить человечество.поэтому все ваши достижения можно описать просто.чем солиднее банк.тем более рабоподобнее люди.и достижениям вашим цена жизни человеческие на Алтаре процветания таких паразитов как вы.чем быстрее будет разрушена ваша система тем меньше людей пострадает.полезне было бы задумыватся о тех кто в этой жизни имеет меньше возможностей жить паразитически и по этому едва сводит концы с концамиюили вообще выброшен на произвол судьбы. smile:o
Надия Черкасова  (cherkasova)
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...банки, страховые и финансовые компании, консультационные и брокерские, лизинговые и факторинговые, государственные... добавьте все достижения цивилизации, включая телевизор, телефон - это от Люцифера?
Про человека как паразитирующего элемента на планете Земля - это не банки.ру.
Мой блог про банковские услуги и продукты !
Надия Черкасова  (cherkasova)
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пост № 2 - закрыт, прошу писать ваши комментарии, мнения и идеи в пост"ы" 2010 года
Наращивание волос Hair-Happy  (hairhappy)
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Цитата
Было бы все хорошо если бы не одно но.кто знает что такое Банк.-паразитическая ростовщическая система призваная погубить человечество.поэтому все ваши достижения можно описать просто.чем солиднее банк.тем более рабоподобнее люди.и достижениям вашим цена жизни человеческие на Алтаре процветания таких паразитов как вы.чем быстрее будет разрушена ваша система тем меньше людей пострадает.полезне было бы задумыватся о тех кто в этой жизни имеет меньше возможностей жить паразитически и по этому едва сводит концы с концамиюили вообще выброшен на произвол судьбы.

Точно подмечено smile:D
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