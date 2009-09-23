Привет с маленького острова...

Поскольку я сейчас в отпуске, то хочется вас приветствовать как-то casual, типа «Привет всем посетителям сайта banki.ru» и уйти от формального «Уважаемые посетители, приветствую вас»…
Для меня такая активная реакция интернет-сообщества стала приятной неожиданностью и признаюсь, добавила энергии. И теперь, находясь на маленьком острове, я буквально не нахожу себе места, все так и тянет туда, где есть wi-fi.
Сегодня коротко отвечу на бОльшую часть ваших откликов на мой первый пост,
верю в то, что активность всегда по жизни награждается.
Итак, начнем общение
Комментарии 11
Было бы здорово, если бы получилось выложить несколько Ваших фотографий или просто пейзажей из отпуска здесь. Безумно интересно!
Моя тема - не для отпускного настроения, однако в рабочее время явно мои предложения к Вам не доходят.
Банк "Траст" у нас в городе уже давно. Городок у нас небольшой, но славный - Старый Оскол.
Внимательно изучая и анализируя Банк , выражаю свое желание быть полезным НБ "ТРАСТ" в должности Управляющего Дополнительным офисом в г. Старый Оскол филиала НБ "ТРАСТ" в г. Белгород.
В бизнес-пространстве города и региона (финансовая сфера) работаю более 12 лет, опыт работы в Банке "УРАЛСИБ" и РУСЬ-БАНКЕ".
готов пройти любые необходимые процедуры для этого.
с уважением,
Андрей Васильевич.
E-mail goncharov_st@mail.ru
Тел. (моб.) +7 (910) 328-18-00
Про человека как паразитирующего элемента на планете Земля - это не банки.ру.
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