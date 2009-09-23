Привет с маленького острова...

Поскольку я сейчас в отпуске, то хочется вас приветствовать как-то casual, типа «Привет всем посетителям сайта banki.ru» и уйти от формального «Уважаемые посетители, приветствую вас»…Для меня такая активная реакция интернет-сообщества стала приятной неожиданностью и признаюсь, добавила энергии. И теперь, находясь на маленьком острове, я буквально не нахожу себе места, все так и тянет туда, где есть wi-fi.Сегодня коротко отвечу на бОльшую часть ваших откликов на мой первый пост,верю в то, что активность всегда по жизни награждается.Итак, начнем общение