Экономика... попасть в понятное будущее

Ирина Хакамада, Владимир Познер, Леонид Парфенов, Александр Гафин, Петр Авен, Элла Панфилова, Александр Шохин, Елена Евграфова, Сергей Турко, Альфред Кох, Евгений Ясин, Алексей Коровин, Алена Попова, Василий Богданов, Максим Кашулинский, Дмитрий Быков и еще около 30-ти хорошо известных лиц… Что стало поводом для встречи? Что объединило таких разных людей?
Всех собрала одна книга и личность авторов: «Революция Гайдара. История реформ 90-х из первых рук» авторы Петр Авен и Альфред Кох http://www.ozon.ru/context/detail/id/20000604/
Вчера состоялась закрытая презентация книги, очевидцем мероприятия стала и я. Моя роль была не столько как банкира (хотя, я получила автограф Петра Авена: «Надие - коллеге по скучному банковскому делу» ), а скорее роль со-ведущей и со-автора ТВ-программы о бизнес-книгах. С удовольствием поделюсь, что мое хобби - чтение книг - стало чем-то бОльшим. Вдохновил пример Виктора Жидкова и его хобби-спорт, изменившее его жизнь и жизнь многих других. О бизнес-книгах, в основном, и планирую написать несколько следующих постов. Надеюсь, что это поможет сориентироваться и вам в книжном потоке. Как правило, сама я руководствуюсь рекомендациями друзей и знакомых, оценками экспертов при выборе литературы.
Вернусь к мероприятию и книге… Приятно удивила атмосфера: домашняя и теплая, сравнимая со встречей одноклассников , без официоза и лишнего блеска. Воспоминания очевидцев экономической реформы Егора Гайдара чередовались анекдотами на около-экономические темы и высказываниями в логике: «чтобы попасть в понятное будущее, необходимо оттолкнуться от оценок прошлого». Особенно, если это оценки реальных героев событий, вошедших в учебники по истории и в некотором смысле уже «мумифицировавшихся» на ее страницах. Все это, подтолкнуло меня начать читать книгу, не откладывая,прямо сегодня. И вот перевернута 224-тая страница и впереди еще двести страниц.
Почему рекомендую прочитать и дочитаю сама:
1. это сборник бесед с членами посткоммунистического правительства России, история страны позволяет посмотреть через призму на свою историю – выводы, описание компромиссных ситуаций, спорных взглядов, развеяны ряд мифов, участники событий по-разному интерпретируют одни и те же события и факты; рефлексия позволяет выйти на новый уровень, и такое упражнение помогает подняться на следующую ступень не только обществу, а и каждому из нас, проанализировав свой личный путь.
2. в книге есть главный герой – Егор Гайдар, что делает ее личностной историей, в нашей современной российской истории героев немного; нам нужны свои герои нашего времени с ярким умом и широким кругозором.
3. авторы – личности, Петр Авен и Альфред Кох сначала реализовали цикл «Реформаторы» в журнале Forbes; опубликованная книга - это прямые цитаты участников событий.
4. обыкновенное любопытство - мы все задаемся вопросами: «а как все было на самом деле?», «мог бы реализоваться другой экономический сценарий?»; кроме того, у вас есть возможность задать свои вопросы участникам событий - один из героев будет в нашей программе, где мы обсудим книгу вместе с моим со-ведущим Сергеем Турко - гл.редактором издательства Альпины Паблишер ( ссылку сброшу после записи программы).
Мой рейтинг книги по 10-ти балльной системе: 10 из 10
P.S. в процессе чтения открыла для себя неожиданный факт: Е. Гайдару – 35 лет, А.Чубайсу-36 лет…молодые ребята…
Комментарии 53
Роковые ошибки 90-х...
Рассмотрим вышесказанное с более общих позиций. Разделим замкнутую экономику на два сектора: производственный, который производит товары и услуги, и непроизводственный, к которому, в частности, относятся безработные, солдаты, пенсионеры, ученые, студенты и т.д. Непроизводственный сектор нуждается в товарах и услугах производственного, а для этого нужны деньги. И здесь без государства не обойтись.
Государство может решить эту проблему четырьмя способами.
1. Колониальный способ.
Государство разрешает производственному сектору продавать продукцию в другую страну, экономическую колонию, и облагает эту продажу налогом, за счет которого содержит непроизводственный сектор.
2. Социалистический способ.
В этом случае предприятия, приносящие прибыль, являются государственными. Государство печатает деньги в размере стоимости товаров и услуг, необходимых непроизводственному сектору, и выдает их ему в виде зарплат, пенсий, пособий и т.п. После того как непроизводственный сектор приобретет у производственного товары и услуги, государство изымает у государственных предприятий (и всего производственного сектора в целом) всю прибыль. Прибыль эта равна в точности стоимости всех товаров и услуг, приобретенных непроизводственным сектором, т.к. экономика и производственный сектор - замкнутые, затрат снаружи нет, а стоимость проданной вовне продукции - чистая прибыль.
3. Капиталистический способ.
Капиталистическое государство использует комбинацию двух вышеназванных способов: оно может изъять у частнокапиталистического производственного сектора только часть прибыли в виде налогов, под которую оно печатает деньги, а другую часть прибыли производственного сектора покрывает за счет налогообложения экспорта.
4. Способ слаборазвитых стран.
Реформаторы 90-х направили Россию на путь капиталистического развития. Роcсии, чтобы стать развитой капиталистической страной, необходимо превратить другие страны в свои экономические колонии. Для этого ей нужно вытеснить с их рынков США, Европу, Японию и Китай, а это практически НЕВОЗМОЖНО...
1. комплексное решение проблем переходного периода и поэтапное создание современной экономики с высоким качеством жизни населения;
2. оттеснение ее в число второразрядных держав, формально независимых и обслуживающих своими ресурсами страны "золотого миллиарда";
3. трагический для страны и мирового сообщества, но вполне реальный распад России на ряд мелких государств».
Идеология и стратегическое направление развития должны быть осознанным выбором как политической элиты, так и народа страны. Это позволит сформулировать будущую модель государства и общества. После идеологического выбора неизбежно предстоит выбор модели государства. Сегодня эта идеологическая задача стала принципиальной. Создание современного общества социальной направленности, с учетом национальных приоритетов и ценностей, в России не только возможно и необходимо, а с исторической точки зрения – неизбежно.
Во-первых, с учетом исторического опыта и с учетом опыта других стран можно сделать определенные выводы, что социально ориентированная, фактически социалистическая модель. Ее успешно демонстрируют Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, ставшие лидерами даже среди передовых государств. Именно эти страны сегодня определяют передовые рубежи развития.
Во-вторых, с другой стороны проблемы политического выбора заключается в окончательном отказе от инерционной модели развития и ресурсной экономики.
В-третьих, не только экономике, но и обществу, а также государству и его институтам сегодня нужно именно развитие, развитие в рамках и в масштабе 7-ого постиндустриального Технологического Уклада.
А вот герои сегодняшних дней, см здесь http://startupwomen.ru/
Придумают себе имен типа "Надия" вместо Надя или "Ярослав" вместо Владислав.
Это, когда в 90ые я работал в банке (а работал я в банковской сфере с 93 по 99 гг), был у меня директор банка по имени Ярослав вот я и привел сравнение.
хотя, например, при общении с Гульзиёй, она просила, чтобы её звали Галина, наверное, для упрощения запоминания и произношения.
лично для меня, нет проблемы запомнить и произнести "Гульзия Хамитовна" или "Флора Сагитовна"
P.S.: "НАДИЯ — 1. Утренняя роса. 2. Зовущая, приглашающая; щедрая." - совсем неплохо
А вот как в августе 1995 года на первом канале ТВ Егор Гайдар ответил на вопрос журналиста. Его спросили, как он относится к сближению его с мерзавцем Плохишем из "Военной тайны" его деда?
Гайдар ответил лихо, проявив полное непонимание вопроса. Он брякнул, что вот и Тимур (с его командой) защищал сады от набегов - то есть защищал частную собственность. Вы понимаете, что сказал экономист с высшим советским образованием??? Оказывается это деятель вообще не знал, что такое частная собственность (и чем она отличается от личной), и о том, что фактические она была восстановлена только в 1990 году. То есть сей экономист первую половину своей жизни учил нас, что "коммунизм- это молодость мира", а вторую половину, что "капитализм- это молодость мира" и при этом даже не соображал, о чем он, собственно говоря, толкует.
А что поделать? Единство и борьба противоположностей!
Такого же мнения. Не знаю, как насчёт голода, но на тот момент реформы Гайдара были единственными, которые хоть как-то могли исправить ситуацию в стране. Бесконечные разговоры Михаила Сергеевича, да и всего политбюро ЦК КПСС о переходе от плановой к рыночной экономике только всё глубже и глубже погружали страну в кризис. От бессилия центральной власти к началу 90-ых в стране начался откровенный экономический саботаж.
в стране начался откровенный экономический саботаж.
В подтверждение ваших слов. В 1991 году пришел из армии, а на гражданке - кризис. Полки пустые. Я курил, а сигарет не купишь. Ни за 20 копеек. Ни за 50. Нет и все. И вот в июле волею судеб попал на местную табачную фабрику, где на складе тянули проводку. Я был поражен: склады были просто забиты сигаретами. На мой недоуменный вопрос, заместитель директора охотно поясни, что несколько месяцев назад из министерства, из москвы получили приказ: "В магазины товар не отпускать по твердым ценам вообще. Скоро цены отпустят." Такая же ситуация, как я потом узнал была на местных колбасных заводох и молоказовадох, когда продукцию уничтожали или не вывозили в магазины. Что это было? Да это и был прямой саботаж. Были товары? Были. Почему не продавали? А приказ из Москвы. Кстати, подобная же ситуация была и перед февралем 1917 года, когда кто-то загонял в тупики товары с продовльствием для Петрограда. Все в жизни уже когда-то было.
Если верить авторам фильма "Серые волки", это про заговор против Хрущёва, то в одной из сцен Семичастный сообщает Шелепину, что указание дано, продовольствие с магазинных полок уберут по команде.
Где Вы сытые годы увидели? В пределах ТТК и Садового кольца да, там сытые годы никогда не прекращались, даже в ВОВ
Вы читаете отзывы о Вашем банке? Они ведь в основном отрицательные! Банк возлагает функции уплаты налогов на вкладчиков ссылаясь на какие-то "технические сбои" и отказывается помочь вкладчику при наличии сумм достаточных для уплаты недоплаченных налогов на текущем счете в Вашем банке!
Я хочу выразить Вам свою признательность, за то как Вы доносите информацию до народных масс (к коим я себя и причисляю). Только одна к Вам небольшая просьба. Мы живем в России, и у нас по обычаю о покойниках говорят только хорошее или вообще не говорят, лишь поэтому я не буду вступать с Вами в полемику. Поэтому не надо идеализировать и, не побоюсь этого слова КАНОНИЗИРОВАТЬ данного человека (ЕТГ). Все мы личности, и у каждого свои взгляды на жизнь, и навязывать свое мнение, в меньшей степени нехорошо.
Единственное отличие - сейчас продается на экспорт только НЕФТЬ и ГАЗ (+другие богатства Земли Русской), а в 90ые гг - воровалось и продавалось ВСЁ
Например, Евгений Ясин - Президент фонда «Либеральная миссия», до 2012 являлся членом совета директоров радиостанции «Эхо Москвы», тьфу, какая мерзость, но ведь он еще был:
"В 1992 году — член Совета по предпринимательству при Президенте РФ.[2]
В 1993 году был назначен руководителем рабочей группы при Председателе Правительства РФ, принимал активное участие в разработке экономических программ.
В апреле 1994 года возглавил Аналитический центр при Президенте РФ.
В ноябре 1994 был назначен Министром экономики РФ.
В апреле 1997 года назначен министром без портфеля по экономическим вопросам, внутренним и внешним инвестициям в правительстве РФ."
Однозначно, за результаты такой деятельности только высшая мера уголовного наказания.
Э́лла Алекса́ндровна Памфи́лова (р. 1953) — российский политический, государственный и общественный деятель, министр социальной защиты населения России в правительствах Егора Гайдара и Виктора Черномырдина (1991−1994) - хреновый была минсоца, тоже ВМУН.
В принципе, те правительства из 90х гг, вместе с алкашом ЕБН спокойно за их антироссийскую деятельность поставить к стенке.
Ну, Познера можно на пожизненное - он и сам не может оперделиться, что в мире происходит, где есть дерьмократия, а где её нет, почитайте его "Прощание с иллюзиями"
ну и далее по списку:
Хакамада - да же можно ничего не говорить, ВМУН
Кох - курировал проведение приватизации, можно даже на Красной площади четвертовать вместе с Чубайсом.
и т.д.
Так и хочется процитировать монолог Чацкого: "А судьи кто ?"
Насчет "алкаш" - я помню, как ЕБНа чуть ли не инопланетяне куда-то забирали, а находили его пьяным под автотрассой. Почитайте Коржакова Александра "Президентский марафон: от рассвета до заката" - это вам не восхваления экономического лузера, а истина глазами свидетеля: ""Честная" Таня и "честный" Борис Николаевич продали Россию за 500 миллионов." - вот самая лучшая оценка деятельности ЕБН, данная Коржаковым.
Насчет "вор" - если коррупционер не сидит в тюрьме, это всего лишь "недоработочка" правоохранительной системы. Вон Абрамович честно признавался, что еще в армии занимался воровством государственного имущества. И что, разве он был под судом и потомм сидел в тюрьме?
Нынешние школьники опять мир воспринимают случайным, хаотичным и с отсутствием причинно-следственных связей. Так удобнее ими управлять. Но с другой стороны они открыты для разного рода, идеологических (религиозных) воздействий, воздействий через изменение истории.
Нынешняя элита ухудшила своё положение относительно других элит. Почему только мы должны отдуваться в просчётах в управлении. Тут элита заметила, что деньги плохо передаются потомству, на самом деле не только деньги.
Мы должны немного поглупеть, но не до такой же степени.