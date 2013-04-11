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Экономика... попасть в понятное будущее

11.04.2013 04:10 53 10 050 просмотров
Ирина Хакамада, Владимир Познер, Леонид Парфенов, Александр Гафин, Петр Авен, Элла Панфилова, Александр Шохин, Елена Евграфова, Сергей Турко, Альфред Кох, Евгений Ясин, Алексей Коровин, Алена Попова, Василий Богданов, Максим Кашулинский, Дмитрий Быков и еще около 30-ти хорошо известных лиц… Что стало поводом для встречи? Что объединило таких разных людей?
Всех собрала одна книга и личность авторов: «Революция Гайдара. История реформ 90-х из первых рук» авторы Петр Авен и Альфред Кох http://www.ozon.ru/context/detail/id/20000604/
Вчера состоялась закрытая презентация книги, очевидцем мероприятия стала и я. Моя роль была не столько как банкира (хотя, я получила автограф Петра Авена: «Надие - коллеге по скучному банковскому делу» smile:) ), а скорее роль со-ведущей и со-автора ТВ-программы о бизнес-книгах. С удовольствием поделюсь, что мое хобби - чтение книг - стало чем-то бОльшим. Вдохновил пример Виктора Жидкова и его хобби-спорт, изменившее его жизнь и жизнь многих других. О бизнес-книгах, в основном, и планирую написать несколько следующих постов. Надеюсь, что это поможет сориентироваться и вам в книжном потоке. Как правило, сама я руководствуюсь рекомендациями друзей и знакомых, оценками экспертов при выборе литературы.
Вернусь к мероприятию и книге… Приятно удивила атмосфера: домашняя и теплая, сравнимая со встречей одноклассников smile:), без официоза и лишнего блеска. Воспоминания очевидцев экономической реформы Егора Гайдара чередовались анекдотами на около-экономические темы и высказываниями в логике: «чтобы попасть в понятное будущее, необходимо оттолкнуться от оценок прошлого». Особенно, если это оценки реальных героев событий, вошедших в учебники по истории и в некотором смысле уже «мумифицировавшихся» на ее страницах. Все это, подтолкнуло меня начать читать книгу, не откладывая,прямо сегодня. И вот перевернута 224-тая страница и впереди еще двести страниц.
Почему рекомендую прочитать и дочитаю сама:
1. это сборник бесед с членами посткоммунистического правительства России, история страны позволяет посмотреть через призму на свою историю – выводы, описание компромиссных ситуаций, спорных взглядов, развеяны ряд мифов, участники событий по-разному интерпретируют одни и те же события и факты; рефлексия позволяет выйти на новый уровень, и такое упражнение помогает подняться на следующую ступень не только обществу, а и каждому из нас, проанализировав свой личный путь.
2. в книге есть главный герой – Егор Гайдар, что делает ее личностной историей, в нашей современной российской истории героев немного; нам нужны свои герои нашего времени с ярким умом и широким кругозором.
3. авторы – личности, Петр Авен и Альфред Кох сначала реализовали цикл «Реформаторы» в журнале Forbes; опубликованная книга - это прямые цитаты участников событий.
4. обыкновенное любопытство - мы все задаемся вопросами: «а как все было на самом деле?», «мог бы реализоваться другой экономический сценарий?»; кроме того, у вас есть возможность задать свои вопросы участникам событий - один из героев будет в нашей программе, где мы обсудим книгу вместе с моим со-ведущим Сергеем Турко - гл.редактором издательства Альпины Паблишер ( ссылку сброшу после записи программы).
Мой рейтинг книги по 10-ти балльной системе: 10 из 10

P.S. в процессе чтения открыла для себя неожиданный факт: Е. Гайдару – 35 лет, А.Чубайсу-36 лет…молодые ребята…

Комментарии 53

Игорь Русский  (big.novator)
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Данную тему необходимо рассмотреть со всех сторон. Существует огромное количество мнений о реформах, проводимых в 90-е годы. вот одно из них...
Роковые ошибки 90-х...
Рассмотрим вышесказанное с более общих позиций. Разделим замкнутую экономику на два сектора: производственный, который производит товары и услуги, и непроизводственный, к которому, в частности, относятся безработные, солдаты, пенсионеры, ученые, студенты и т.д. Непроизводственный сектор нуждается в товарах и услугах производственного, а для этого нужны деньги. И здесь без государства не обойтись.
Государство может решить эту проблему четырьмя способами.
1. Колониальный способ.
Государство разрешает производственному сектору продавать продукцию в другую страну, экономическую колонию, и облагает эту продажу налогом, за счет которого содержит непроизводственный сектор.
2. Социалистический способ.
В этом случае предприятия, приносящие прибыль, являются государственными. Государство печатает деньги в размере стоимости товаров и услуг, необходимых непроизводственному сектору, и выдает их ему в виде зарплат, пенсий, пособий и т.п. После того как непроизводственный сектор приобретет у производственного товары и услуги, государство изымает у государственных предприятий (и всего производственного сектора в целом) всю прибыль. Прибыль эта равна в точности стоимости всех товаров и услуг, приобретенных непроизводственным сектором, т.к. экономика и производственный сектор - замкнутые, затрат снаружи нет, а стоимость проданной вовне продукции - чистая прибыль.
3. Капиталистический способ.
Капиталистическое государство использует комбинацию двух вышеназванных способов: оно может изъять у частнокапиталистического производственного сектора только часть прибыли в виде налогов, под которую оно печатает деньги, а другую часть прибыли производственного сектора покрывает за счет налогообложения экспорта.
4. Способ слаборазвитых стран.
Реформаторы 90-х направили Россию на путь капиталистического развития. Роcсии, чтобы стать развитой капиталистической страной, необходимо превратить другие страны в свои экономические колонии. Для этого ей нужно вытеснить с их рынков США, Европу, Японию и Китай, а это практически НЕВОЗМОЖНО...
Игорь Русский  (big.novator)
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Можно привести немало примеров справедливых идей и возможных сценариев общественного развития которые, однако, не находятся в центре общественного внимания. Как подчеркивает Л. Абалкин: «С точки зрения теории социальных альтернатив, у России, если говорить обобщенно, есть три сценария ее вероятного развития:
1. комплексное решение проблем переходного периода и поэтапное создание современной экономики с высоким качеством жизни населения;
2. оттеснение ее в число второразрядных держав, формально независимых и обслуживающих своими ресурсами страны "золотого миллиарда";
3. трагический для страны и мирового сообщества, но вполне реальный распад России на ряд мелких государств».
Идеология и стратегическое направление развития должны быть осознанным выбором как политической элиты, так и народа страны. Это позволит сформулировать будущую модель государства и общества. После идеологического выбора неизбежно предстоит выбор модели государства. Сегодня эта идеологическая задача стала принципиальной. Создание современного общества социальной направленности, с учетом национальных приоритетов и ценностей, в России не только возможно и необходимо, а с исторической точки зрения – неизбежно.
Во-первых, с учетом исторического опыта и с учетом опыта других стран можно сделать определенные выводы, что социально ориентированная, фактически социалистическая модель. Ее успешно демонстрируют Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, ставшие лидерами даже среди передовых государств. Именно эти страны сегодня определяют передовые рубежи развития.
Во-вторых, с другой стороны проблемы политического выбора заключается в окончательном отказе от инерционной модели развития и ресурсной экономики.
В-третьих, не только экономике, но и обществу, а также государству и его институтам сегодня нужно именно развитие, развитие в рамках и в масштабе 7-ого постиндустриального Технологического Уклада.
Aydar K  (AydarK)
#
мда... нет слов. Вы меня разочаровали Надия ( вышеперечисленные - герои и личности? почитайте Николая Старикова что ли для открытия глаз
Игорь Русский  (big.novator)
#
Личность и история личности - это разные понятия. smile:)
Sergey Antropov
#
Да какая она "Надия" - просто Надя, Надежда.
Придумают себе имен типа "Надия" вместо Надя или "Ярослав" вместо Владислав.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Вам - бан на неделю за хамство и провокационное поведение.
Sergey Antropov
#
Я еще никому не хамил.
Это, когда в 90ые я работал в банке (а работал я в банковской сфере с 93 по 99 гг), был у меня директор банка по имени Ярослав smile;) вот я и привел сравнение.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
smile:D ну нет в татарском языке имени Надя, только Надия... напишите предложение президенту Татарстана о вашей инновационной идее- расширить список или переименовать всех: хасана в константина, абдулдиана в николая, гульнар в галину и далее по списку... smile:o
Sergey Antropov
#
ну, если так! "вопросов больше не имею" (с) Ильф+Петров smile;)
хотя, например, при общении с Гульзиёй, она просила, чтобы её звали Галина, наверное, для упрощения запоминания и произношения.
лично для меня, нет проблемы запомнить и произнести "Гульзия Хамитовна" или "Флора Сагитовна" smile:D

P.S.: "НАДИЯ — 1. Утренняя роса. 2. Зовущая, приглашающая; щедрая." - совсем неплохо smile:)
Игорь Русский  (big.novator)
#
Инновационная экономика – это устранение внутренних противоречий современной экономики.
Мурат  (MKibishev)
#
Поздравляю, Вас пригласили отцы основатели существующей суррогатной, бандитской системы экономики. Есть чем гордиться smile:ura: . А.Илларионов:"Очевидно, что вся указанная афера, включая колоссальные потери для жителей Санкт-Петербурга и всех граждан нашей страны, успешный бизнес Г.Тимченко, политическую карьеру В.Путина, не состоялась бы, если бы не было незаконных решений Е.Гайдара и А.Собчака. Если бы Е.Гайдар не подписал — в противоречие с логикой, принципами, идеологией провозглашенных им экономических реформ, неоднократных собственных публичных заявлений, а также в грубое нарушение постановлений собственного правительства..." http://aillarionov.livejournal.com/466339.html
koza nostra  (maestro tuk)
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Я конечно обыватель и рассуждаю по обывательски. Однако "заслуги" Гайдара уже давно выяснены и оценены. Еще два года назад журнал «Финансовый контроль», редакционный совет которого возглавляет Степашин , а членами являются такие "персонажи", как Чайка или уже полумифический Шахрай, в номере за июль 2007 года оценил деяния ЕТГ «по достоинству»: «Национальный доход России в 1991-1993 гг. уменьшился на 40% (а в военные 1941-1945 гг. лишь на 23%). По оценке Минэкономразвития, за годы реформ из России было вывезено свыше 210 млрд. долларов. По некоторым же другим данным -700 млрд. долларов, то есть десять годовых бюджетов ельцинской России и т.д и т.п". То есть это и есть самая объективная оценка результатов гайдаровских реформ. А все остальное в пользу, как говорится бедных.
А вот как в августе 1995 года на первом канале ТВ Егор Гайдар ответил на вопрос журналиста. Его спросили, как он относится к сближению его с мерзавцем Плохишем из "Военной тайны" его деда?
Гайдар ответил лихо, проявив полное непонимание вопроса. Он брякнул, что вот и Тимур (с его командой) защищал сады от набегов - то есть защищал частную собственность. Вы понимаете, что сказал экономист с высшим советским образованием??? Оказывается это деятель вообще не знал, что такое частная собственность (и чем она отличается от личной), и о том, что фактические она была восстановлена только в 1990 году. То есть сей экономист первую половину своей жизни учил нас, что "коммунизм- это молодость мира", а вторую половину, что "капитализм- это молодость мира" и при этом даже не соображал, о чем он, собственно говоря, толкует.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Прочтите книгу, получите еще один взгляд и тогда поговорим.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Истина "открывается" когда прочитаешь две книги, авторы которых противоречат друг другу.
А что поделать? Единство и борьба противоположностей! smile:o
Гектор  (Гектор)
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Скучно повторять простые вещи: если бы не Гайдар со своей шоковой терапией в стране очень быстро начался бы голод. Из сытых лет сегодняшних с ценой нефти за 100 долларов осуждать людей остановивших распад страны странно. Бандитский капитализм? Беспредел? А вы думаете на выжженом родной коммунистической партией за 74 года политическом поле могло вырасти что-то другое?
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Скучно повторять простые вещи: если бы не Гайдар со своей шоковой терапией в стране очень быстро начался бы голод......... А вы думаете на выжженом родной коммунистической партией за 74 года политическом поле могло вырасти что-то другое?

Такого же мнения. Не знаю, как насчёт голода, но на тот момент реформы Гайдара были единственными, которые хоть как-то могли исправить ситуацию в стране. Бесконечные разговоры Михаила Сергеевича, да и всего политбюро ЦК КПСС о переходе от плановой к рыночной экономике только всё глубже и глубже погружали страну в кризис. От бессилия центральной власти к началу 90-ых в стране начался откровенный экономический саботаж.
koza nostra  (maestro tuk)
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Цитата

в стране начался откровенный экономический саботаж.

В подтверждение ваших слов. В 1991 году пришел из армии, а на гражданке - кризис. Полки пустые. Я курил, а сигарет не купишь. Ни за 20 копеек. Ни за 50. Нет и все. И вот в июле волею судеб попал на местную табачную фабрику, где на складе тянули проводку. Я был поражен: склады были просто забиты сигаретами. На мой недоуменный вопрос, заместитель директора охотно поясни, что несколько месяцев назад из министерства, из москвы получили приказ: "В магазины товар не отпускать по твердым ценам вообще. Скоро цены отпустят." Такая же ситуация, как я потом узнал была на местных колбасных заводох и молоказовадох, когда продукцию уничтожали или не вывозили в магазины. Что это было? Да это и был прямой саботаж. Были товары? Были. Почему не продавали? А приказ из Москвы. Кстати, подобная же ситуация была и перед февралем 1917 года, когда кто-то загонял в тупики товары с продовльствием для Петрограда. Все в жизни уже когда-то было.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Кстати, подобная же ситуация была и перед февралем 1917 года, когда кто-то загонял в тупики товары с продовльствием для Петрограда. Все в жизни уже когда-то было.

Если верить авторам фильма "Серые волки", это про заговор против Хрущёва, то в одной из сцен Семичастный сообщает Шелепину, что указание дано, продовольствие с магазинных полок уберут по команде.
Виктор  (Янычар)
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Вы за пределы МКАДА давно выезжали?

Где Вы сытые годы увидели? В пределах ТТК и Садового кольца да, там сытые годы никогда не прекращались, даже в ВОВ
Сергей Турко
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Какая разгорелась дискуссия! Вообще интересно а когда глобальные реформы проходили безболезненно? Хорошо бы попроще, да систему в 1917 году построили такую, которая полюбому бы развалилась, а развал в основном это дело рук красных директоров, которые власть номинальную решили обратить в собственность и сами же работали против СССР. Все значительно сложнее, конечно же чем просто "все украли".
Семенов Александр  (vkladchik_nb_trust)
#
Комментарий не по теме, но другого способа сообщить лично Вам я не вижу.
Вы читаете отзывы о Вашем банке? Они ведь в основном отрицательные! Банк возлагает функции уплаты налогов на вкладчиков ссылаясь на какие-то "технические сбои" и отказывается помочь вкладчику при наличии сумм достаточных для уплаты недоплаченных налогов на текущем счете в Вашем банке!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Александр, действительно, Вы правы, был технический сбой. Обратитесь в отделение и Банк предоставит Вам справку о ситуации. Банк не может произвести удержание "задним числом". Банк не отказывается, а предлагает отразить доход в налоговой декларации.
ЕвгенийВК  (ru46)
#
Уважаемая Надия.
Я хочу выразить Вам свою признательность, за то как Вы доносите информацию до народных масс (к коим я себя и причисляю). Только одна к Вам небольшая просьба. Мы живем в России, и у нас по обычаю о покойниках говорят только хорошее или вообще не говорят, лишь поэтому я не буду вступать с Вами в полемику. Поэтому не надо идеализировать и, не побоюсь этого слова КАНОНИЗИРОВАТЬ данного человека (ЕТГ). Все мы личности, и у каждого свои взгляды на жизнь, и навязывать свое мнение, в меньшей степени нехорошо.
CashMan  (CashMan)
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Коммунисты за 70 лет развалили страну своей глупой во всех отношениях идеологией,завели её в идеологический/социальный и экономический тупик.А Егор Гайдар - грамотный экономист и Великий реформатор!Мало кто вообще понимает значение цены на нефть во времена Ельцина и Гайдара, и цену на нефть сейчас...
Sergey Antropov
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"Егор Гайдар - грамотный экономист и Великий реформатор" - БУГАГА!!!
Sergey Antropov
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В принципе, в текущее правление мало что изменилось в сравнении с 90ми - такие же беззаконие и обнищание народа, разруха и развал производства, поголовная коррупция в правительстве.
Единственное отличие - сейчас продается на экспорт только НЕФТЬ и ГАЗ (+другие богатства Земли Русской), а в 90ые гг - воровалось и продавалось ВСЁ
Sergey Antropov
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"Ирина Хакамада, Владимир Познер, Леонид Парфенов, Александр Гафин, Петр Авен, Элла Панфилова, Александр Шохин, Елена Евграфова, Сергей Турко, Альфред Кох, Евгений Ясин, Алексей Коровин, Алена Попова, Василий Богданов, Максим Кашулинский, Дмитрий Быков и еще около 30-ти хорошо известных лиц… " - мог бы, аднака, быть в 1937 г. расстрельным списком людей. А сейчас можно не только думать и говорить, но и действовать во вред России.
Например, Евгений Ясин - Президент фонда «Либеральная миссия», до 2012 являлся членом совета директоров радиостанции «Эхо Москвы», тьфу, какая мерзость, но ведь он еще был:
"В 1992 году — член Совета по предпринимательству при Президенте РФ.[2]
В 1993 году был назначен руководителем рабочей группы при Председателе Правительства РФ, принимал активное участие в разработке экономических программ.
В апреле 1994 года возглавил Аналитический центр при Президенте РФ.
В ноябре 1994 был назначен Министром экономики РФ.
В апреле 1997 года назначен министром без портфеля по экономическим вопросам, внутренним и внешним инвестициям в правительстве РФ."
Однозначно, за результаты такой деятельности только высшая мера уголовного наказания.
Э́лла Алекса́ндровна Памфи́лова (р. 1953) — российский политический, государственный и общественный деятель, министр социальной защиты населения России в правительствах Егора Гайдара и Виктора Черномырдина (1991−1994) - хреновый была минсоца, тоже ВМУН.
В принципе, те правительства из 90х гг, вместе с алкашом ЕБН спокойно за их антироссийскую деятельность поставить к стенке.
Ну, Познера можно на пожизненное - он и сам не может оперделиться, что в мире происходит, где есть дерьмократия, а где её нет, почитайте его "Прощание с иллюзиями"
ну и далее по списку:
Хакамада - да же можно ничего не говорить, ВМУН
Кох - курировал проведение приватизации, можно даже на Красной площади четвертовать вместе с Чубайсом.
и т.д.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Масштаб личностей, перечисленных Вами,превосходит многих по результатам,особенно тех, кто позволяет высказываться о них с пренебрежением, расклевая клеше "алкаш", "вор" и т.п.
Так и хочется процитировать монолог Чацкого: "А судьи кто ?"
Sergey Antropov
#
"А судьи кто ?" - тот, кто создает вам, капиталистам, прибавочную стоимость. Изучайте труды Великих людей по этой теме, тогда и не будет подобного тому, что сотворили с Николаем Романовым.
Насчет "алкаш" - я помню, как ЕБНа чуть ли не инопланетяне куда-то забирали, а находили его пьяным под автотрассой. Почитайте Коржакова Александра "Президентский марафон: от рассвета до заката" - это вам не восхваления экономического лузера, а истина глазами свидетеля: ""Честная" Таня и "честный" Борис Николаевич продали Россию за 500 миллионов." - вот самая лучшая оценка деятельности ЕБН, данная Коржаковым.
Насчет "вор" - если коррупционер не сидит в тюрьме, это всего лишь "недоработочка" правоохранительной системы. Вон Абрамович честно признавался, что еще в армии занимался воровством государственного имущества. И что, разве он был под судом и потомм сидел в тюрьме?
farit kashapov  (farit123)
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Каждый может ошибаться. Когда начинали перестройку, мы не знали, что за нашими спинами, кто-то стоит. Что создаются ситуации, а далее общество ведёт себя предопределённым образом. И страна вернулась в лоно финансовой системой. Нам в вину вменяют высокий уровень образования, хотя мы обучались на усеченной модели мировосприятия - учёные занимались материей, религия занималась духовными образами, некоторые представители, за счёт постоянного самообразования начали воспринимать мир дополняя, отсутствующую философскую категорию Мера, видеть мир во взаимосвязи и упорядоченности с наличием причинно-следственных связей.
Нынешние школьники опять мир воспринимают случайным, хаотичным и с отсутствием причинно-следственных связей. Так удобнее ими управлять. Но с другой стороны они открыты для разного рода, идеологических (религиозных) воздействий, воздействий через изменение истории.
Нынешняя элита ухудшила своё положение относительно других элит. Почему только мы должны отдуваться в просчётах в управлении. Тут элита заметила, что деньги плохо передаются потомству, на самом деле не только деньги.
Мы должны немного поглупеть, но не до такой же степени.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Я ожидала эмоциальную реакцию по теме реформ 90-х, мнения могут разные. Я дочитала книгу и ее, по-прежнему, рекомендую тем, кто готов услышать прямую речь самих участников событий, оценку их своих собственных действий, анализ ошибок и выводы о том, что удалось и какие могли быть другие сценарии развития. Авторы книги очень точно написали: " «В нашей книге мало "отсебятины", а почти все — прямая речь участников событий. И даже в тех случаях, когда мы высказываем свое мнение о том или ином явлении, мы не злоупотребляем (как нам кажется) своим правом авторов, но лишь высказывали свое мнение как участники тех событий».
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