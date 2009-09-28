Банковская система, как Помпеи, вечна

На днях я посетила знаменитые руины древнего города Помпеи, это необыкновенное путешествие в далекое прошлое.Город начал строиться еще в 6 веке до нашей эры, а 24 августа 79 года нашей эры извергнувшийся вулкан Везувий полностью покрыл Помпеи слоем пепла толщиной до 7 метров.На сегодня археологи откопали целый город с большими кварталами и улицами, пешеходными переходами (по камням), амфитеатром, школой гладиаторов, пекарнями и тавернами. Даже был местный фаст-фуд (фото поставлю позже).Ну и конечно, конечно же, БАНК.Все это потрясает. Дом банкира – это дом Луция Цецилия Юкунда, именно здесь обнаружены археологические находки, которые позволяют понять систему банковских расчетов той эпохи. Здесь же был найден сейф с дощечками, натертыми воском - это были квитанции. В самых же богатых домах города археологи нашли щкафы - сейфы, в которых хранились деньги и серебряные изделия.Разве банковская система не вечна?