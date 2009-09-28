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Банковская система, как Помпеи, вечна

28.09.2009 15:58 30 8 476 просмотров
На днях я посетила знаменитые руины древнего города Помпеи, это необыкновенное путешествие в далекое прошлое.

Город начал строиться еще в 6 веке до нашей эры, а 24 августа 79 года нашей эры извергнувшийся вулкан Везувий полностью покрыл Помпеи слоем пепла толщиной до 7 метров.

На сегодня археологи откопали целый город с большими кварталами и улицами, пешеходными переходами (по камням smile:) ), амфитеатром, школой гладиаторов, пекарнями и тавернами. Даже был местный фаст-фуд (фото поставлю позже).
Ну и конечно, конечно же, БАНК.

Все это потрясает. Дом банкира – это дом Луция Цецилия Юкунда, именно здесь обнаружены археологические находки, которые позволяют понять систему банковских расчетов той эпохи. Здесь же был найден сейф с дощечками, натертыми воском - это были квитанции. В самых же богатых домах города археологи нашли щкафы - сейфы, в которых хранились деньги и серебряные изделия.

Разве банковская система не вечна?












Дом банкира (справа)

Комментарии 30

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Цитата
Разве банковская система не вечна?

так же, как и Помпеи? smile:) думаю банки даже более вечны smile:D Но в отпуске лучше поменьше о работе вспоминать smile:)
Неаполь, я надеюсь, посетили.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Да, конечно, в Неаполе была ! Удивительно, что 20 % безработных, а люди улыбчивые ходят по улицам, и не только в центре и в туристических местах, но и на окраинах smile:D
Сергей  (250874)
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С вечностью банковской системы, трудно спорить. Но, что банк, без реального сектора? Вечный вопрос, что было в начале, яйцо или курица. У банка "Траст" неплохая линейка кредитных продуктов для малого бизнеса, но и как у 99,9% банков, нет продукта с "нуля". Рассматриваете ли Вы возможность работы с только созданным бизнесом? Конечно, вопрос наивен, никто не отменяет риски, но начинающий бизнес всегда будет нуждаться в "бизнес-инкубаторах" и "бизнес-ангелах". А если есть спрос, то где предложение?
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Следующий ( пятый ) мой пост в блоге будет для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Поделюсь опытом, как все-таки, получить деньги на старт-ап и как сочетать кредитование в банках и в микрофинансовых организациях (МФО). На что ориентироваться при выборе Банка ?
На тему старт-апов, есть хороший фильм с Гвинет Пелтроу "Осторожно двери закрываются ", тоже кстати, из коллекции любимого мною европейского кинематорграфа, написала письмо героиня фильма в банк по почте, заполнив анкету и прогнозные финансовые показатели будущего бизнеса и через пару дней получила кредит...и что же необходимо в нашей реальности изменить, чтобы все было как в кино...отвечу в посте
Сергей  (250874)
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Многие, как и я, будут ждать с нетерпением. Кстати, фильм также необходимо освежить в памяти.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Сергей, что вы, сейчас даже наоборот, многие банки убрали миним. срок функционирования бизнеса для получения кредита 6 месяцев и сделали 12. То, что банки не кредитуют стартапы, это, в общем-то понятно, но можно было бы и в чем-то пойти навстречу клиентам. Просто традиционно у нас как-то принято рассматривать стартапы как "клиент зарегистрировал ООО за 10.000 рублей, придумал что-то, что ему кажется выгорит и без копейки денег пришел просить банк 100% профинансировать его бизнес-фантазии". smile:) В таком случае и я бы на месте банка не давал бы кредиты. Но есть же и другие ситуации. Например почему нет такого продукта (возьму на своем примере): я начинаю бизнес (сейчас ему только 2 месяца), нужно мне допустим 10 млн. рублей (условно) подо что-то более-менее ликвидное, но я готов вложить и своих минимум 50% (т.е. 5 млн) и одновременно оформить под залог необходимые оставшиеся 5 млн, но нет...нет таких вариантов. smile:( Жди 12 месяцев, покажи хорошие обороты и устойчивую динамику развития. А через год уже МНЕ будет неинтересно финансирование под существующие процентные ставки для массового клиента. А возьмет-то тот, кому нужны любой ценой сейчас (т.е. потенциальный банкрот). Грустно
Сергей  (250874)
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Именно Вашу ситуацию я и подразумевал. Я проработал в банковской сфере 11 лет и много хороших бизнес начинаний "загнулись" на моих глазах, не получив правильного финансирования в начале. Существующие на тот момент банковские продукты, в частности проектное финансирование Сбербанка, из-за своей сложности просто не работали. Я по инерции слежу за банковской жизнью, но кардинальных изменений в данном направлении нет. Россельхозбанк пытается что-то придумать с кооперативами, но это очень специфичная ситуация.
iamvs  (iamvs)
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И банковская система не вечна. И лицензию Банка Рима у Луция, кажется, не нашли!

Уважаемая Надия(и другие уважаемые участники)! Объясните, пожалуйста, почему банки жалуются на дороговизну государственных средств, и сокращают такие заимствования, но при этом привлекают средства вкладчиков по еще более высоким ставкам? В чем смысл? Или я что-то не так понимаю?
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Ответ на раз, два, три ...:
1. ресурсы от вкладчиков в целом ненамного дороже ( разница около 2-3 пунктов )
2. деньги вкладчиков - долгосрочнее, смотрите статистику по банковской индустрии, структура вкладов меняется в сторону увеличения сроков, основной сегмент от 1 года и выше
( а у ЦБ на 5 недель... )
3.великое слово ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, проще говоря, вкладчиков - много и у всех одновременно не может возникнуть потребность забрать вклад досрочно
4.КЛИЕНТ -ВКЛАДЧИК приходит в банк за одним продуктом -вкладом и около 40 % из них приобретают еще 2 продукта ( карта, страховка и т.п. ),т.е. получаем эффект КРОСС-ПРОДАЖ. А это уже постоянный и лояльный покупатель-клиент.
Анатолий
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Надия, хотелось бы услышать Ваше мнение как профессионала - на сколько вероятна вторая волна банковского кризиса?
И как сейчас позиционирует себя на рынке НБ "ТРАСТ", ведь еще два-три года назад это был банк с ярко выраженной направленностью на розничные банковские продукты?
smile:?:
Надия Черкасова  (cherkasova)
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НБ ТРАСТ продолжает, выбранную четыре года назад стратегию:
флагманы - розничный бизнес (RETAIL )и малый бизнес (SME)
Владимир Баранин  (vlabar)
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Уважаемая Надия!
Не могли бы Вы передать нам свою видеозапись экспозиции в доме Луция Цецилия Юкунда?
C уважением
Алексей  (AVD)
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Финансировать старт-апы - утопия. Надо помогать уже действующему бизнесу. И предлагать современные инструменты на условиях, которые действительно смогли бы позволить бизнесу грамотно и эффективно их использовать. Пока же, к сожалению, но, надеюсь, временно, Траст предлагает кредиты только с аннуитетом под 29.5% годовых и новый Клиент-банк, который не работает. А старый Клиент-банк - анахронизм, технологии времен того же Луция.
В прошлом году банку было тяжело. Сейчас видно, что многое сделано, но впереди еще не паханное поле.
Надия, удачи Вам и Трасту!!!
Сергей  (250874)
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Насчет утопии, позвольте не согласиться. Рост клиентской базы, за счет новых, "новорожденных" клиентов, на мой взгляд самый перспективный. Создание, взращивание своего клиента, может дать много плюсов в будущем.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Алексей, спасибо. Удача - это хороший спутник !
Хотя, я персонально, верю в каждодневную кропотливую работу !
( это как мыщцы качать, каждый день - в спортзал, а если только 1 раз в месяц, то результата не будет )
Везет, как говориться, тому, кто что-то делает каждый день.
Сергей Никулин  (sergnixon)
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В прошлые выходные я посетил "не совсем еще руины" древнего города Мурома (300 км на восток от Москвы), это необыкновенное путешествие в далекое прошлое, где я рос и учился. Уважаемая Надия! Объясните, пожалуйста, почему дополнительный оффис НБ «ТРАСТ» в г. Муром не работает в субботу и в воскресение. Являсь клиентом НБ «ТРАСТ», я так хотел воспользоваться услугами банка. В Муроме не много банков 5-6 и большинство из них в выходные закрыты. Мне трудно понять систему работы филиалов крупных банков в малых городах нашей эпохи. Каждые выходные этот древний город наполняется гостями города, туристами, а в основном, работающим в столице людом, приехавшим к своим семьям и родителям на уикэнд. Население города в выходные увеличивается на 10% и все это люди с деньгами, а банки закрыты (кроме Сбера). Ни тебе открыть депозит, ни тебе сделать перевод, ни тебе получить налик с пластика. Все это потрясает. smile:(
Андрей  (optimum)
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Согласен,живу в Муроме-являюсь клиетов банка,и очень неудобно чтобы посетиь банк приходится отпрашиваться на работе(иначе не успеваю).Для сведения в Муроме находятся доп.офисы и отделения более 10 коммерческих банков и некоторые из них работают и в субботу и в воскресение.Из положительного могу отметить очень доброжелательный и поготовленный персонал.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Подумаем и о малых городах России, Муром - город продвинутый.
Сергей Никулин  (sergnixon)
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Недавно, находясь в Москве мне, как клиенту НБ «ТРАСТ» понадобилось пополнить по доверенности депозит моего родственника, открытый в доп.офисе НБ «ТРАСТ» в г.Мурома. Ну думаю без проблем, я например, часто подобные переводы делаю в ОАО «Альфа-Банк» - между счетами клиентов внутри сети банка они бесплатны. Но на Спартаковской мне сказали, что это будет перевод между филиалами банка и озвучили комиссию 1% от суммы перевода. Сумма была крупная и выходило, что дешевле в выходные съездить на машине в Муром, чем платить комиссию, за одно и родственников посетить. Но оказалась, что доп.офис НБ «ТРАСТ» в г.Муроме, так и наработает по выходным, хотя прошло уже полгода когда эта проблема была озвучена руководству банка - никаких изменений!smile:wall:
Нашлось решение пришлось в выходные заезжать, во Владимир благо там центральный офис филиала работает, но только в субботу и сделать внесение на депозит (без комиссии внутри Владимирского филиала). Все это потрясает - целое приключение. Надия - Вы скажите точно: будут работать офисы НБ «ТРАСТ» в малых (и не очень) городах России по выходным и когда или нет. smile:?: Будет ли отменена комиссия или снижена до символической за перевод между филиалами банка. А то видя, как комфортно в этом плане стало у других банков в пору рекомендовать знакомым переходить к ним. smile:idea:
Олег Иванович  (Olivan)
#
Уважаемая Надия! У меня есть своя клиентская база, опыт руководством более 40 человек, отличные организаторские способности, опыт создания клиентских подразделений с нуля. Могу я рассчитывать на работу в Вашем банке?
Steepnes  (Steepnes)
#
главное что бы человек был хороший!!! а так расчитовать всегда можно, этого пока никто не запрещал!!!
Олег Иванович  (Olivan)
#
Но всё-таки жду ответ от Надии, а не от рядовых сотрудников....
qaq  (qaq)
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"Уважаемая Надия! У меня есть своя клиентская база, опыт руководством более 40 человек, отличные организаторские способности, опыт создания клиентских подразделений с нуля. Могу я рассчитывать на работу в Вашем банке?"


Не серьёзно. smile:D
Нужно так; "в течении полугода : пассивы - столько , активы -столько."
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Олег, направьте ваше резюме на hr@trust.ru.
Хорошие клиенщики всегда востребованы !
Виталий  (TRUST me)
#
"Ничто не ново под луною:
Что есть, то было, будет в век.
И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек..."

Но мы не те, что были раньше.
И все меняя под луной,
Мы строим Банк, а что же дальше?
А дальше мир построим свой!

Главное не забывать, что всегда найдется свой Везувий, который выльется очередным финансовым, политическим или иным кризисом smile:wall: . Поэтому не нужно строить мир ни "возле", ни, тем более, "на" вулкане smile:| )))
У ТРАСТа по крайней мере с этим все в порядке smile:D
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Виталий, когда будет вдохновение, отвечу Вам в стихах.
Я тоже,иногда,пишу.
Ахмад Масуд  (поляк)
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Писать стихи пустое дело
Когда тут кризис на дворе
Для ТРАСТА проза здесь важнее
О ставках - что, почем и где ?
Еще возможно о портфеле
Кредитных, да и прочих дел
Ну и всего сейчас важнее
Чтоб банк в рекламе прогремел
Пусть Председатель прозу пишет
Отгородясь от личных дел
Оно конечно так скучнее
Но уж таков его удел !
Виктор Ионов  (ionov-vm-msc)
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Чувствуется, в Помпеях Вы посмотрели многое... Но - не все прибыльные заведения smile:-). Жду стихов по теме и без...
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Все прибыльные заведения посетила тоже, о них не писала, не имеют отношения к моей теме - банковские услуги smile:)

Пост № 3 закрыт, прошу писать на пост"ы" 2010 года.
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