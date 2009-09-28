Банковская система, как Помпеи, вечна

На днях я посетила знаменитые руины древнего города Помпеи, это необыкновенное путешествие в далекое прошлое.
Город начал строиться еще в 6 веке до нашей эры, а 24 августа 79 года нашей эры извергнувшийся вулкан Везувий полностью покрыл Помпеи слоем пепла толщиной до 7 метров.
На сегодня археологи откопали целый город с большими кварталами и улицами, пешеходными переходами (по камням ), амфитеатром, школой гладиаторов, пекарнями и тавернами. Даже был местный фаст-фуд (фото поставлю позже).
Ну и конечно, конечно же, БАНК.
Все это потрясает. Дом банкира – это дом Луция Цецилия Юкунда, именно здесь обнаружены археологические находки, которые позволяют понять систему банковских расчетов той эпохи. Здесь же был найден сейф с дощечками, натертыми воском - это были квитанции. В самых же богатых домах города археологи нашли щкафы - сейфы, в которых хранились деньги и серебряные изделия.
Разве банковская система не вечна?
Комментарии 30
так же, как и Помпеи? думаю банки даже более вечны Но в отпуске лучше поменьше о работе вспоминать
Неаполь, я надеюсь, посетили.
На тему старт-апов, есть хороший фильм с Гвинет Пелтроу "Осторожно двери закрываются ", тоже кстати, из коллекции любимого мною европейского кинематорграфа, написала письмо героиня фильма в банк по почте, заполнив анкету и прогнозные финансовые показатели будущего бизнеса и через пару дней получила кредит...и что же необходимо в нашей реальности изменить, чтобы все было как в кино...отвечу в посте
Уважаемая Надия(и другие уважаемые участники)! Объясните, пожалуйста, почему банки жалуются на дороговизну государственных средств, и сокращают такие заимствования, но при этом привлекают средства вкладчиков по еще более высоким ставкам? В чем смысл? Или я что-то не так понимаю?
1. ресурсы от вкладчиков в целом ненамного дороже ( разница около 2-3 пунктов )
2. деньги вкладчиков - долгосрочнее, смотрите статистику по банковской индустрии, структура вкладов меняется в сторону увеличения сроков, основной сегмент от 1 года и выше
( а у ЦБ на 5 недель... )
3.великое слово ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, проще говоря, вкладчиков - много и у всех одновременно не может возникнуть потребность забрать вклад досрочно
4.КЛИЕНТ -ВКЛАДЧИК приходит в банк за одним продуктом -вкладом и около 40 % из них приобретают еще 2 продукта ( карта, страховка и т.п. ),т.е. получаем эффект КРОСС-ПРОДАЖ. А это уже постоянный и лояльный покупатель-клиент.
И как сейчас позиционирует себя на рынке НБ "ТРАСТ", ведь еще два-три года назад это был банк с ярко выраженной направленностью на розничные банковские продукты?
флагманы - розничный бизнес (RETAIL )и малый бизнес (SME)
Не могли бы Вы передать нам свою видеозапись экспозиции в доме Луция Цецилия Юкунда?
C уважением
В прошлом году банку было тяжело. Сейчас видно, что многое сделано, но впереди еще не паханное поле.
Надия, удачи Вам и Трасту!!!
Хотя, я персонально, верю в каждодневную кропотливую работу !
( это как мыщцы качать, каждый день - в спортзал, а если только 1 раз в месяц, то результата не будет )
Везет, как говориться, тому, кто что-то делает каждый день.
Нашлось решение пришлось в выходные заезжать, во Владимир благо там центральный офис филиала работает, но только в субботу и сделать внесение на депозит (без комиссии внутри Владимирского филиала). Все это потрясает - целое приключение. Надия - Вы скажите точно: будут работать офисы НБ «ТРАСТ» в малых (и не очень) городах России по выходным и когда или нет. Будет ли отменена комиссия или снижена до символической за перевод между филиалами банка. А то видя, как комфортно в этом плане стало у других банков в пору рекомендовать знакомым переходить к ним.
Не серьёзно.
Нужно так; "в течении полугода : пассивы - столько , активы -столько."
Хорошие клиенщики всегда востребованы !
Что есть, то было, будет в век.
И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек..."
Но мы не те, что были раньше.
И все меняя под луной,
Мы строим Банк, а что же дальше?
А дальше мир построим свой!
Главное не забывать, что всегда найдется свой Везувий, который выльется очередным финансовым, политическим или иным кризисом . Поэтому не нужно строить мир ни "возле", ни, тем более, "на" вулкане )))
У ТРАСТа по крайней мере с этим все в порядке
Я тоже,иногда,пишу.
Когда тут кризис на дворе
Для ТРАСТА проза здесь важнее
О ставках - что, почем и где ?
Еще возможно о портфеле
Кредитных, да и прочих дел
Ну и всего сейчас важнее
Чтоб банк в рекламе прогремел
Пусть Председатель прозу пишет
Отгородясь от личных дел
Оно конечно так скучнее
Но уж таков его удел !
Пост № 3 закрыт, прошу писать на пост"ы" 2010 года.
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