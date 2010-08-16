Мировой рейтинг: много или мало?

За десять-пятнадцать лет произошли серьезные позитивные изменения в экономике нашей страны. Факты налицо и бурное развитие банковской индустрии - тому яркое подтверждение. Тренд, очевидно, положительный, однако, надо оставаться реалистом и трезво оценивать собственные успехи, не преувеличивать их.
Так станет ли Москва третьей финансовой столицей мира? Понятно, что все мы, живущие и работающие в стране, как бы ни критиковали разные аспекты нашей действительности, хотим реализации самых лучших сценариев. Все-таки, если судить объективно? Насколько наш рынок развит? Насколько различные показатели сравнимы с рынками ведущих стран Западной Европы и США?
В журнале Forbes опубликована статья о совокупном доходе топ-50 российских знаменитостей за 2009 год (Forbes № 8(77),август, 2010, www.forbesrussia.ru).
Рейтинг возглавляет Мария Шарапова и замыкает Дарья Донцова.
50 самых богатых и знаменитых представителей шоу-бизнеса, спорта, кино, литературы – заработали $159 млн. в прошлом году.
Для сравнения, издание приводит доход ирландской группы U2, за прошлый год - $130 млн. Цифры сравнимы. Много или мало?
А что у нас в банковской сфере, задалась я таким вопросом?
Судите сами - простой факт: активы топ 50 банков России - это 569,7 млрд. евро (см ссылку рейтинг РБК…. http://rating.rbc.ru/article.shtml?2010/06/02/32831683)
Для сравнения возьмем, например, немецкие банки…
Хорошо, скажете вы, Дойчебанк № 1 в Германии и монстр мирового уровня, он входит в ТОП-10 крупнейших мировых банков...
ОК, возьмем немецкий банк №2 - Коммерцбанк, который в мировой фин. элите занимает 27-ой номер в списке мировых банков. Так вот его активы составили цифру около 400 млрд. евро – не намного меньше, чем у ТОП-50 российских банков http://www.banksdaily.com/rus/info/commerzbank.
Почему я вспомнила про Коммерцбанк - когда-то, работая по программе ЕБРР, я была на лекции немецкого банкира К. Фрайтага. Так вот он, говоря об узости рынка России и уровне масштабности российских банков, а так же демонстрируя наш потенциал, привел пример в 1997 году, что все российские банки имеют такой же совокупный актив, как Коммерцбанк (тогда он был № 3 в Германии).
Прошло время, я решила проверить, а что сейчас? Да - мы немного подросли, вот уже и в рейтинге 1000 банков мира присутствует целый ряд российских банков, и даже ТРАСТ замыкает тысячу. Журнал «The Banker» составил список главных банков мира. Мировую тысячу (крупнейших банков) как раз замыкает банк «ТРАСТ», подробнее в статье по ссылке. http://www.trust.ru/about/press_centre/smi/detail.php?ID=43707
МНОГО или МАЛО?
Комментарии 30
Во всех трех англо-саксонское право. В континентальном праве тоже есть финансовые центры, но они далеко не глобальны.
А какие еще есть преимущества у Лондона по сравнению с Франкфуртом на Майне?
законодательство точно там преимущество. Других не знаю, но, возможно есть
А вот вопрос комфортности законодательства при таких условиях становится принципиальным. Причем Лондон выглядит даже привлекательней Нью-Йорка(в плане либеральности законодательства). В Нью-Йорк идут к американским инвесторам, на которых законодатель накладывает доолнительные ограничения, а денег там много.
На сегодняшний день с нашей инфраструктурой и защитой права собственности - крайне актуальная тема
2. ТРАСТ - тысячный по капиталу первого уровня( данные за 2008) в рейтинге 2010. Надия, мы, конечно, любим Ваш банк за безумную депозитную политику ( хотя понятное дело и стремаемся тоже), но данные кульбиты рейтингового подхода остаются выше лично моего понимания. Да и сами Вы недавно написали - чего на рейтинги смотреть - все врут буржуины.
3. Кому то может быть важно на каком месте стоит банк - по мне бы лишь бы был по большей части прибыльный и стабильный.
PS и чегой-то в этом рейтинге Коммерсбанк - лидер по убыткам? Хотя что такое 6 млрд из 400?
о! это пять! я думаю этой фразой раскрывается мнение большинства вкладчиков.
...А если на счет экономики депозитов - есть заявленные максимальные ставки в рекламе по максимальному сроку и по суммам свыше 15 млн. рублей, а есть текущая стоимость фондирования Банка, она находится на уровне 8,67% годовых.
Помните анекдот про блондинку - блондинка в нотарильной конторе:
-Нотариус: напишите ФИО полностью
-Блондинка: написала
-Нотариус: а теперь сумму прописью полностью
-Блондинка: а как можно цифры буквами написать ? Это же цифры!
Так вот, как можно цифры 8,67% записать словами "безумные"...
Ну и согласитесь, что ни с одним крупным банком не происходит столько перепетий, как с Трастом в последнее время. То в 2008м были задержки с выплатами по депозитам, потом новости о слиянии, потом обратные, недавно вот с Fitch'ем скандал получился. В целом реакция банка выглядит более чем адекватной на все ситуации, но переживания за судьбу вкладов остаются.
Насчет того что "крупных банков такого себе никто не позволял" - вы либо не в курсе, либо откровенно врете. Такое было у СКБ-банка и Юниаструмбанка (вклады "Патриот" 17% и "Актуальный" 17,5%). Если СКБ и не крупный, то Юниаструм входит в 30ку.
Траст же, в отличие от вышеуказанных банков, соблюдает договор не пытаясь от него всеми законными и незаконными способами увильнуть. Так что я на вашем месте не "стремаюсь над депозитной политикой", а уважаю умение честно выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами (даже если это и не выгодно на текущий момент).
Насчет "переживания за судьбу вкладов остаются" - просто не надо жадничать и ложить больше 700 тысяч, если нет уверенности.
Если жадность победить страх - опять же ваше право.
К реплике Анджело, которая ниже:
да, делать данные вклады пополняемыми, возможно, было не самое разумное решение, но опять же, повторюсь, в отличие от многих других банков, договор соблюдается. А проблема любого бизнеса - при любом уровне рентабельности уметь достаточную ликвидность, иначе просто наступает банкроство, а это хуже чем иметь несколько кварталов убытки...
Как клиенту, мне безумно приятно, что Траст не стал расставлять ловушек, как это сделали другие банки, и не стал марать свою репутацию (по крайней мере пока). Поэтому мы именно ЛЮБИМ этот банк.
По поводу Юниаструма. Когда я искал в 2009м пополняемый вклад под большой процент, в списке вариантов был Траст и несколько мелких банков. Юниаструм то ли не был мной замечен, то ли после просмотра структуры собственности банка, он перестал быть для меня интересен. Поэтому я признаю, что относительно близкий по размерам также принимал вклады на подобных условиях. Но даже если Сбербанк имел подобные вклады, безумием бы это не перестало бы быть. Хотя, конечно, каких-то задач привлечением дорогих денег Траст всё-таки добился.
Ну а по поводу 700 тысяч, мне лично не хочется решать вопросы через АСВ. Я из тех людей, кто застрахует свой автомобиль по КАСКО и будет ставить его на платную стоянку, а не возле дома. Думаю, что многие придерживаются той же позиции.
http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=44158
На счет депозитной политики, что значит "безумная"? Если Вы на счет рекламы - об этом я писала в посте "Чья Капуста?"- дело чисто вкуса.
А если на счет экономики - есть заявленные максимальные ставки в рекламе по максимальному сроку и по суммам свыше 15 млн. рублей, а есть текущая стоимость фондирования Банка, она находится на уровне 8,67% годовых.
А "стремаются" как вы пишите, пусть зебры в стаде...
Видит Бог я молчал в тряпочку и не собирался педалировать этот вопрос. Но идиотом выглядеть тоже не хочется...
1. Июль хорош - ничего не говорю. Но по первому полугодию - убыток 600 миллионов ( если сайт ЦБ не врет). Ну 200 с копейками стоила Ваша ( очень привлекательная, кстати, реклама). Ну сколько то Вы создали резервов, но как создали так и распустите. Но называть банк стабильно прибыльным я бы не стал.
2. Безумной депозитную политику я называл в экономическом плане. Другие банки, сравнимые с вашим по размеру, и близко такие ставки не давали и не дают. Я знаю цифру 8,67% и даже в каком то посте подсчитывал, что по идее прибыльными вы быть можете. Но декларировать высокие ставки , наверное,
2.
не альтруизм заставляет, а та самая экономическая ситуация...
3.Судя по реакции Андрея - есть определенное число продвинутых вкладчиков, которые вклады в Трасте расценивают как полурискованные инвестиции. Да не биржа, но и не 100% - ная уверенность. У этих вкладчиков жадность победила страх. Может потому, что деньги не последние... По-этому, мы охотно пользуемся Трастовыми ставками выше "рыночных", но прекрасно осознаем теоретическую возможность поиметь с этими депозитами проблемы. Теоретическую, потому что, с моей точки зрения, Вы совершенно правильно построили свою политику с 2008 года. Есть разрывы с ликвидностью - давайте наберем столько депозитов. что любые проблемы банка станут политической проблемой в России. И набрали. И теперь вам помогут при любом развитии событий. И именно по-этому у меня в отношении Траста жадность победила страх.
4. По-этому, Надия, позвольте мне продолжать стрематься, но извлекать выгоду из нашего сотрудничества. Или если хотите - по другому:- МЫШИ ПЛАКАЛИ, КОЛОЛИСЬ, НО ПРОДОЛЖАЛИ ЕСТЬ КАКТУС.
Сами написали: "...Захотите написать на любую ранее затронутую тему, пишите в послений текущий пост 2010 года (если даже не по теме), обсудим, без вниманию не оставлю!". Ну вот, пожалуйста - совсем не по теме. А хотел туда, где про количество и качество.
Немного о себе. Отношение к банкам - потребитель услуг, физлицо; размеры этих самых услуг - совсем небольшие. В "Трасте" - кредит, тоже совсем небольшой. Я благодарен банку за его предоставление; в своё время он - кредит - мне очень помог. Выплачиваю по графику, без задержек (долг платежом красен). Претензий никаких нет: ни при рассмотрении заявки, ни при оформлении кредита, ни сейчас - при его погашении. Надеюсь, они - проблемы - и не возникнут. признАюсь, мне нравится бывать в вашем банке (я посещаю офис в Москве, у метро "Войковская") - даже несмотря на то, что захожу я туда, чтобы расстаться со своими деньгами - нет очередей (максимум 2...3 человека), улыбающийся доброжелательный персонал... Нравится, в общем!
Чего я, собственно, здесь хочу? А вот интересно мне стало. Вы про качество говорите, про скорый запуск интернет-банка.
Немного отвлекусь... Отсутствие интернет-банка автоматически исключает для меня банк из числа "интересных". Да вот, мне нужна возможность самому посмотреть, что и как у меня там происходит, что есть, что нужно. Разумеется, мне нужна достоверная информация.
Так вот... Запуск интернет-банка - это, конечно, здОрово. Правда, слышу я это уже давно, как-то даже немного привык к этому: в "Трасте" интернет-банк хронически запускается. Но я, вообще-то, не о нём. Об интернет-банке будем говорить, когда - именно "когда", а не "если", я всё-таки уверен - он будет.
А сейчас я бы хотел сказать про то, что есть в настоящий момент - "Траст-онлайн". Вещь полезная, нужная... в принципе. Но какая-то ... нестабильная, что ли. При оформлении кредита были проблемы с подключением к ней, при внесении денег на погашение кредита и при списании этих самых денег. Например, она - программа - каждый месяц сутки считает меня должником, не обращая внимания на имеющиеся на счете деньги. Я понимаю, это она так шутит, но вот как-то мне её шутки не очень... Может, дело во мне? Неоднократно обращался по "горячей линии" Вашего банка на банки.ру - но "траст-онлайн" как работала, так и работает. В итоге, вместо того, чтобы получать с её помощью достоверную информацию, приходится постоянно её проверять, что же она мне показывает. А Вы говорите - "интернет-банк"...
Не хочу Вас обидеть, но мне не понятно, как, не сумев добиться надежной работы чисто информационной программы, можно говорить о запуске полноценного интернет-банка? Вариант, что с "траст-онлайн" вообще никто не занимается, я в расчет не беру... может, зря?
Москва, как "финансовая столица" - конечно просто внутренний (и с недавних пор внешний) пиар - вроде как все (особенно хоть как-то осведомленные о реальном положении дел) должны понимать. Хорошо конечно строить наполеоновские планы на будущее, только их у нас выполнять не привыкли .
А вообще, по идее есть какая-то связь (наверное даже посчитать можно) между объемами рынка (в том числе и финансового) и нашими плохими показателями по ряду ключевых факторов (коррупция, неразвитость инфраструктуры, правовой системы, уровень жизни населения).
Я к тому, что потенциал для роста того же банковского рынка может и есть, но вот для его серьезного расширения действий одних только банков не хватит..
А вообще, в первую тысячу фактически за пять лет - это достаточно неплохо на мой взгляд Есть поступательное движение, что не может не радовать (у нас, к сожалению, такого не видно).
Финансовая грамотность населения, самого массового потребителя банковских услуг, оставляет желать лучшего. Сказывается и историческое недоверие к банкам. Кстати, политика некоторых банков, по сокрытию различных дополнительных комиссий лишь усиливает это самое недоверие. В погоне за сиюминутной прибылью, принимаются стратегически неправильные решения.
Среди представителей бизнеса ситуация значительно лучше, но в том же малом бизнесе, к примеру, слово «факторинг» вызывает удивление. Подсчитать эффективную ставку и эффективность инвестиций заемного капитала под силу не каждому фин.директору, даже не очень мелкой компании (По опыту говорю. Был удивлен).
Еще одна проблема, по моему мнению, заключается в том, что нет идей. Нет новых, уникальных, созданных в России продуктов, который позволили бы «выстрелить» нам на мировой арене. Все действующие продукты - копии, адаптированные под российские реалии. К примеру, ипотечное кредитование АИЖК, кредитование МСБ по принципам ЕБРР и т.п. До тех пор, пока мы будем играть по «их» правилам, мы будем оставаться только «игроками». Изобретать велосипед сложно и затратно, но без инноваций не возможен стремительный качественный рост в мировых масштабах.
Позитивный момент: нерезиденты все чаще проявляют интерес к банковскому бизнесу в России. Барклайс купил Экспо, Интеза – КМБ, Банк Кипра – Юниаструм и т.п.
я вот читаю и думаю, может я не в той России живу? какие положительные тренды в экономике и в банковском секторе?
Банки научились реструктризировать активы и рисовать отчетность по РСБУ и МСФО - да. согласна.
Эконмика слаба и неустойчива - это комплимент тому, что имеется в стране сейчас. Мы - сырьевая страна. и никакой экономики у нас нет. есть природный ресурс, который мы пользуем. Производством никто не занимается, т.к. это долгосрочные вложения... проще купить-продать сырье или спекулировать на готовой продукции...
а осенью начнется очередной виток инфляции с очень подходящим для правительства объяснением "так жара, аномальная погода, пожары и т.д." ... а то, что действия правительства по выходу из кризиса экономики не дали никаких результатов, потому что меры были приняты для поддержания текущего(!) положения дел, а не глобальной перезагрузки экономики, очень удачно сейчас спишутся на капризы природы... и как говориться "срок отсидел - передай другому"...и МД и ВП не особо рвуться к власти повторно - отвечать придется.
так что я не понимаю о каких положительных моментах идет речь...
ИМХО.
Не люблю сам паниковать и другим не советую. Рвать волосы на голове и кричать: "Ой как же плохо мы живем", "У нас нет экономики", "Мы сидим на нефтяной игле" - слишком банально и уже достало если честно.
Сравните кризисные явления 98 и 2008 годов и их последствия, такие как уровень безработицы, задержки по оплате заработной платы, социальная напряженность в обществе и видиния обществом перспектив (уровень рождаемости, как косвенный признак).
Вот именно быстрое восстановление цен на ресурсы в 09г и позволило избежать повтора 98г. Экспорт нефти и газа это более 40% доходов нашего бюджета к вашему сведению
Вообще, с переводами, работой компьютеров полный бред. То зависнут, то сервер отрубится. А технологии таковы, что без компьютера спецы банка, ну просто никуда. Вот и сидят клиенты часами.
Мечтайте Надия, мечтайте. В вашем мирочке может Москва и будет третьей банковской столичей мира, а в обычном мире, она продолжает оставаться где-то на месте Нигерии.
Как может страна обладающими следующими характеристиками претендовать на лидирующие позиции в финансовом мире:
- Половина российской экономики связана с коррупцией
- Практически полностью отсутствует промышленность (кроме добычи ресурсов на экспорт)
- Отсутствие внутреннего платежеспособного спроса
- Отсутствие технологий (где-то на РБК проскакивала инфа что РФ оформила ~50 патентов, а одна компания Philips несколько тысяч)
- Отсутствие инфраструктуры, огромный износ оборудования, управляемые тарифы на естественные монополии приводит к гигантской инфляции издержек.
- Десятилетие постоянной убыли населения и очень плохое здоровье трудоспособного населения из-за алкоголизма (где-то в исследованиях Goldman Sachs встречал). Посмотрим еще что результаты переписи покажут
- "Голландская болезнь" нашей экономики несовместима с понятием стабильная валюта
- Отсутствие длинных дешевых денег. Без этого ни о каких инновациях не может быть и речи
- Низкое качество высшего образования и при этом высокие запросы по оплате труда
Например Индия экспортирует программное обеспечение на $60млрд, а РФ на такие же суммы нефть. Почему мировые разработчики софта типа SAP AG, IBM и прочие открывают центры разработок по всему миру, но не у нас?
- Фондовый рынок очень тонкий. Дневной оборот всех акций равен одной единственной Citigroup в США! Менее 1% населения инвестирует в акции предприятий!
О каком фин центре мы можем говорить? Но мечта есть мечта
- В США кроме двух центральных бирж – Нью-Йоркской (NYSE) и Американской (ASE) существует еще 8 региональных. Из них только на Нью-Йоркской обращаются ценные бумаги более чем 2 750 компаний, на сумму почти 20 триллионов долларов (это 58 российских ВВП). Ежедневный объем торгов на американских биржах превышает 50 миллиардов долларов. Российский фондовый рынок не оборачивает столько за год. Ежедневно акции средней по американским меркам компании покупают и продают на сумму около 3 миллионов долларов, а ежедневный объем торговли акциями крупнейших компаний США – таких как IBM, Intel, Microsoft переваливает за миллиард по каждой из них.
- Согласно данным современной статистики, каждый четвертый житель США инвестирует свободные средства в фондовый рынок. Для сравнения: в Европе это делает каждый пятый, а в России – лишь каждый сотый.
- В США государственные программы по обучению основам инвестирования работают уже более полувека. Любой желающий может пройти это обучение на курсах, причем зачастую совершенно бесплатно или же за весьма символическую плату.
Статистика из журнала FORBES № 8(77), август 2010:
Среднестатический россиянин тратит в год на покупку музыкальных дисков 14 долл,
на посещение концертов- 14 долл,
на кино с учетои приобретений Ди-Ви-Ди - 20 долл,
книги - 8 долл,
на посещение спортивных мероприятий - 1 долл.
ВСЕГО - 57 долларов. ( это включает предположительный нелегальный оборот).
А вот легально средний россиянин тратит всего 27 долл ( музыка - 3 долл, концерты - 7 долл,кино - 8 долл, книги - 8 долл, спорт - 1 долл.)
На пиво россияни расходует- 138 долл
Средний же американец на теже развлечения(концерты,диски,кино и т.п. ) тратит -262 долл,француз - 224 долл.
Вот так! Наши соотечественники предпочитают пиво!