Футбол, действительно , дает заряд положительных эмоций, вне зависимости от счета

Вот только что вернулась с матча Манчестер Юнайтед - ЦСКА, который был на стадионе Лужники. Первый раз в своей жизни была на стадионе, ЭНЕРГИЯ - КОЛОССАЛЬНАЯ !
Действительно, получаешь заряд бодрости !
Хотя наши и проиграли, однако, когда 54 тысячи человек в едином порыве желают победы своей команде, выплескивают через край эмоции,комментируют ( соседи активно обсуждали
"позиционное построение",а я, невольно , слушая их , наконец запомнила это выражение. звучит почти как банковский термин ) Конечно,нельзя, невозможно, остаться равнодушной!
Приятно видеть банковское присутствие на футбольном поле в виде рекламы. Хороший пример показал один из иностранных банков
(раздавали российские флажки бесплатно).
Пока шел матч, в голове все равно пролетали мысли про банки... что мало кто делает рекламу в спортивной прессе, что можно было бы смс-голосование устроить на большом экране " за лучшего игрока" , а под это ко-брендинг подтянуть...и т.п.
А какие у вас есть идеи на эту тему "банки-футбол", "банки-спорт?"
Комментарии 76
p.s. Жаль, что проиграли, конечно. В ЮАР надо поехать, если Россия выйдет в финальную часть
Мне, как человеку неопытному в данной теме, проще и понятнее ориентироваться на такие слова как "национальная сборная".
Да, и вообще, по-моему, женщины "болеют" за ту команду, за которую ратует вторая половина или брат или отец...В таких вопросах, флагман - мужчина !
Поэтому если уж все таки думать о банке находясь на такого рода спортивном мероприятии то целесообразнее наверное постараться увидеть то, что и как может сделать сплоченный коллектив если действия его подчинены реальному достижению очевидной и общей для всех цели. И поможет ли созданию такого коллектива в банке разного рода "тренинги", "корпоративы" и "корпоративные миссии" в рамках "корпоративной культуры". Кстати возвращаясь к началу разговора можно задаться вопросом - как сильно влияет на достижение победы футболистами количество и качество спортивной рекламы на их форме ???
Ну, а на счет "как сильно влияет на достижение победы футболистами количество и качество спортивной рекламы на их форме ???", мой ответ " Хороша как моральная, так и материальная мотивация! Думаю, что реклама на форме прибавляет материальной мотивации, однозначно! ".
А еще , можно вспомнить автора романа "Атлант Расправил Плечи" Айн Рэнд, которая в своей книге предлагает интересный взляд на тему "моральное" и "материальное", и что есть "разумный эгоизм".
Rand, Ayn. Introducing Objectivism, in Peikoff, Leonard, ed. The Voice of Reason: Essays in Objectivist Thought. Meridian, New York 1990 (1962) или есть перевод на русский ?
Кстати на фотографии она чем-то похожа на вас - выражением глаз что-ли ? Может за этим стоит и одинаковый взгляд на мир ?!
Лужники - он слишком неуютный, большой и дурной.
Пригласил НАУМИР - Российский Микрофинансовый Центр, который поддерживает микрофинансирование в России и, кстати, старт-ап финансирование (http://www.rmcenter.ru/naumir ).
Пожелаем нашей сборной все-таки прорваться на ЧМ в ЮАР!
Шутка. Предвкушаю футбол. Буду его смотреть дома с выполнением нескольких работающих ритуалов. В Лужниках атмосферу прочувствуешь, а вот футбола не увидишь.
Вот и разыгрывайте билеты пачками на матчи команд в регионах присутствия и на сборную, мячики-футболочки с автографами и т.п. (конечно для нас, сильного пола, в основном), а для дамочек их дамские штучки типа косметики и шарфики-кофточки с эмблемой команды и т.п.
Вам ведь ставки "рекомендуют снижать" по депозитам? Вот и займитесь неценовой конкуренцией.
Проект кобренда с футбольной командой крайне сомнителен - любому понятно что аудитория маленькая - выхлоп будет смешной (хорошо если услуги дизайнера карт отобьются).
Ну и плюсом конечно реклама с футболистами - мы пользуемся Трастом, там наши деньги
Главное чтобы рекламировала не команда "Газмяс"
Вот такие вот мысли.
Что касается рекламы (там партнеров громадный список, есть, конечно, и банк), то в этом году там ее более чем в избытке! Никогда еще такого не видела. В VIP-зоне даже размещена внушительная стойка с сотрудниками многолетнего банка-спонсора и два банкомата, чего в прошлые сезоны, если не ошибаюсь, не было.
Примечательно, что представление рекламодателей по краям сетки между матчами менялось (посмотреть на игру Сафина, очевидно, придет больше народу, а сетка всегда в фокусе), чего я тоже раньше не замечала... Так что реклама есть и ее много.
Теннис много лет смотрю по ТВ, особенно люблю "женские" поединки.
А еще на счет тенниса я вспомнила одну историю, которая произошла с моим знакомым недавно. Ехал он в лифте одного отеля в Париже (сам знакомый - немец), и на очередном этаже в лифт вошел мужчина, ему он показался очень знакомым. Мой приятель ехал и мучался : "Откуда же я его знаю ?", "Ну откуда ?" "Может быть где-то на конференциях по бизнесу встречались или учились вместе ?" Решился, чтобы не мучаться, спросить напрямую:"Простите, я Вас откуда-то знаю, но не могу вспомнить ?" И в ответ услышал: "Да, мы знакомы через ТВ, Я - Анре Агасси". Мой приятель был в шоке, так как он большой любитель тенниса, и не узнал великого теннисиста без кепки и без ракетки
идей реально много (не все правда согласовываются на Комитетах ).
Предлагаю Вам устроить конкурс среди сотрудников ТРАСТа на лучшие идеи по этой тематике.
А то, если честно, отдавать свои мысли в руки конкурентов так легко не хочется, ведь кто-то может оказаться проворнее в реализации. К сожалению, так бывает. Но это нормальный процесс конкуренции.
А внутри системы, я уверен, есть много талантов, которые сгенерят столько идей , что только успевайте выбирать и выделять бюджет
P.S. в качестве наград для сотрудников можно использовать абонементы в фитнес-клубы или на спортивные матчи
Самый преданный болельщик предпочтет выгоду, сервис и надежность! И правильнее будет как следует информировать аудиторию об услугах и бизнесе банка, чем размещать эмблемы на футболки, бортики, карты и т.д.
Надия, большое Вам спасибо за развернутый ответ на заданный мной вопрос!
На мой взгляд хорошо бы сделать розыгрыш среди клиентов банка на футбольный матч, и сделать не по принципу один выиграл и поехал в Европу например, сделать по филиально, можно на локальные матчи, да и не только футбольные...
А если по типу банк-спорт.. то организация, поддержка детского, молодежного спорта. В Москве оно то понятно много где есть заняться спортом...а в регионах... сложно.. особенно не в очень крупных городах.. или к примеру организация или постройка спортивной площадки, поля и т.п.. не неся особо крупных затрат, банк еще больше обратит на себя внимание как молодежи так и их родителей чисто мое мнение