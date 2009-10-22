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Футбол, действительно , дает заряд положительных эмоций, вне зависимости от счета

22.10.2009 00:48 76 13 107 просмотров
Вот только что вернулась с матча Манчестер Юнайтед - ЦСКА, который был на стадионе Лужники. Первый раз в своей жизни была на стадионе, ЭНЕРГИЯ - КОЛОССАЛЬНАЯ !
Действительно, получаешь заряд бодрости !
Хотя наши и проиграли, однако, когда 54 тысячи человек в едином порыве желают победы своей команде, выплескивают через край эмоции,комментируют ( соседи активно обсуждали
"позиционное построение",а я, невольно , слушая их , наконец запомнила это выражение. smile:idea: звучит почти как банковский термин smile:) ) Конечно,нельзя, невозможно, остаться равнодушной!
Приятно видеть банковское присутствие на футбольном поле в виде рекламы. Хороший пример показал один из иностранных банков
(раздавали российские флажки бесплатно).
Пока шел матч, в голове все равно пролетали мысли про банки... что мало кто делает рекламу в спортивной прессе, что можно было бы смс-голосование устроить на большом экране " за лучшего игрока" , а под это ко-брендинг подтянуть...и т.п.
А какие у вас есть идеи на эту тему "банки-футбол", "банки-спорт?"

Комментарии 76

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Я вот о кобрендах. Они сейчас модны, особенно карты-кобренды с авиакомпаниями. Оно и понятно, зачем просто так тратить деньги по карте, если можно помимо этого зарабатывать какие-то бонусы. Мне вообще кажется, общемировая тенденция такова, что все движется к тому, что карты имеют какое-то дополнительное наполнение, а не только выполняют свою прямую функцию оплаты в ТСП. Но кобренды почему-то только с АК за редким исключением. А вы придумайте кобренд, позволяющий накапливать бонусы для приобретения билетов на спортивные мероприятия например smile:) как вариант. Можно, конечно, всё это разнообразить и много вообще чего придумать. А то все банки как под копирку работают, с креативом плоховато. Да и рекламка в спортивной прессе была бы кстати, как раз на целевую группу нацеленная.
p.s. Жаль, что проиграли, конечно. В ЮАР надо поехать, если Россия выйдет в финальную часть
Craig  (Craig)
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smile:ura: да, стадион - это сила. А в кобрендинге нужна осторожность. Скажем, придумаете что-нибудь для коней (кстати, искренние соболезнования) карту, бонусы или что-нибудь еще.... а все спартачи от Вас разбегутся. smile:shuffle:
Craig  (Craig)
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Я это к тому, что поддерживать надо сборную smile:ura: , раз банк Национальный.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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"Национальная Сборная - Национальный Банк",да, красиво !
Craig  (Craig)
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Ну, если делать пластиковые карты, то, конечно, спартаковский лого рулит. Конский хорош только у хоккейного клуба - мощный и современный. А футбольный - попсятина (кстати, еще раз, искренние соболезнования про вчера).
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Если делать кобренды, то с различными клубами. Согласен. Хотя со спартаковской символикой я бы не стал smile:)
Craig  (Craig)
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Надия, а Вы за кого болеете? Только не пугайте......
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Я, безусловно, "болела" просто за Россию !
Мне, как человеку неопытному в данной теме, проще и понятнее ориентироваться на такие слова как "национальная сборная".
Да, и вообще, по-моему, женщины "болеют" за ту команду, за которую ратует вторая половина или брат или отец...В таких вопросах, флагман - мужчина !
Ахмад Масуд  (поляк)
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Ну наверное все-таки не надо все время думать о работе находясь на различных мероприятиях, а то вот так пойдете на выставку классического искусства в Третьяковку или современного искусства на "Винзавод" и будете всё думать о том, как бы хорошо было рядом с каждой картиной повесить в шикарной рамке такого-же размера рекламный плакат банка.
Поэтому если уж все таки думать о банке находясь на такого рода спортивном мероприятии то целесообразнее наверное постараться увидеть то, что и как может сделать сплоченный коллектив если действия его подчинены реальному достижению очевидной и общей для всех цели. И поможет ли созданию такого коллектива в банке разного рода "тренинги", "корпоративы" и "корпоративные миссии" в рамках "корпоративной культуры". Кстати возвращаясь к началу разговора можно задаться вопросом - как сильно влияет на достижение победы футболистами количество и качество спортивной рекламы на их форме ???
Сергей  (250874)
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В яблочко!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Была в выходные в Центре Современного Искусства "Гараж", там проходит Третий Московский Биеннале (перфоменсы, картины, инсталляции...).Рекомендую посетить, работает до 1 ноября. Так вот, там есть банковская реклама, все скромно и соответствует ситуации : реклама размещена на буклетах.

Ну, а на счет "как сильно влияет на достижение победы футболистами количество и качество спортивной рекламы на их форме ???", мой ответ " Хороша как моральная, так и материальная мотивация! Думаю, что реклама на форме прибавляет материальной мотивации, однозначно! ".
А еще , можно вспомнить автора романа "Атлант Расправил Плечи" Айн Рэнд, которая в своей книге предлагает интересный взляд на тему "моральное" и "материальное", и что есть "разумный эгоизм".
Екатерина Суворова  (28_888)
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Тоже была в галерее "Гараж" пару недель назад на этой выставке. Буклеты, видимо, прошли мимо меня, банковская реклама нигде на глаза не попалась...
Надия Черкасова  (cherkasova)
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да,"все скромно и соответствует ситуации" информация о спонсорах только в книжечке-путеводителе,где и отметился банк
Ахмад Масуд  (поляк)
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Что касается Анн Рэнд, то ее главной работой будет пожалуй все-таки "Объективная этика". Не буду вдаваться здесь в суть ее философии, а приведу лишь пример реализации ее идей на практике причем как раз в разрезе нашей темы - в спорте. Судя по тому как хорошо вы выглядите вы наверняка посещаете фитнес-центр с тренажерным залом. А вот в конце прошлого века одним из гуру в области фитнес-тренинга и бодибилдинга был Майк Ментцер - большой поклонник философии А.Рэнд. И вот в свой тренинг и в тренинг своих клиентов он привнес отпечаток ее философии. Он возражал против рутинного тренинга и обычного режима тренировок, который в обязательном порядке предусматривал трехкратное за неделю посещение тренажерного зала. Суть его подхода состояла в том, что вы можете посещать тренажерный зал раз в неделю, а то и вообще раз в десять дней. Но !!! На каждой тренировке вы должны выложииться по максимуму. Не надо делать пять подходов по десять повторений. Сделайте один подход с двадцатью повторениями, но так чтобы каждой клеточкой тела прочувствовать результат тренировки. Так вот и в рекламе - важно не количество, важно качество. Вы посетили галерею и увидели там симпатичную банковскую рекламу. Ну и что, она зацепила вас за душу ? А вы лучше как Третьяков, не пожалейте денег от своей мануфактуры - купите картины современных художников, да не раскрученных, а просто тех которые вам понравились, соедините их работы в одну идею и устройте перфоманс - один, но такой чтобы запомнился на весь год. Вот это будет реклама с душою и от души. А все что только с холодным расчетом - это от лукавого.
Сергей  (250874)
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А интересная дуэль у вас, господа!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Спасибо, интересно,прочту, а Вы имеете ввиду
Rand, Ayn. Introducing Objectivism, in Peikoff, Leonard, ed. The Voice of Reason: Essays in Objectivist Thought. Meridian, New York 1990 (1962) или есть перевод на русский ?
Ахмад Масуд  (поляк)
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Нет отдельно переводенного издания на русский язык нет, хотя возможно что скоро появится. В связи с экономическим кризисом ее книги приобретают все большую популярность. Правда в этом есть некий парадокс. На Западе вспомнили Маркса, который не только предсказал, но и научно обосновал тот факт, что периодические экономические кризисы имманентно присущи капитализму.Но мы то сечас плюем на его научное наследие, хотя народная пословица гласит: "Не плюй в колодец, где водица, еще придется ведь напиться". А у нас популярнее Маркса стала Рэнд, с ее апологетикой "правильного капитализма". Издательство "Альпина" уже выпустила её основные художественные произведения http://www.alpina.ru/book/713/
Кстати на фотографии она чем-то похожа на вас - выражением глаз что-ли ? Может за этим стоит и одинаковый взгляд на мир ?!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Рад, что Вам понравилось. В следующий раз сходите на стадион Локомотив, когда там какая-нибудь важная игра будет, а еще лучше, если будете в Лондоне, на один из матчей Челси или Арсенала. Вот тогда почувствуете настоящий "вкус футбола".

Лужники - он слишком неуютный, большой и дурной.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Уважаемый Редактор, спасибо за советы - прислушаюсь. Хочу Вас порадовать, банки. ру очень популярны и его читают, действительно, не только сами банкиры, а и многие участники финансового рынка. После моего сообщения на блоге "...про футбол" получила приглашение на стыковой матч СБОРНОЙ РОССИИ и Словении, который будет 14 ноября в тех же Лужниках.
Пригласил НАУМИР - Российский Микрофинансовый Центр, который поддерживает микрофинансирование в России и, кстати, старт-ап финансирование (http://www.rmcenter.ru/naumir ).
Пожелаем нашей сборной все-таки прорваться на ЧМ в ЮАР!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Конечно, мы популярны. Но вот только мне почему-то никто билеты на футбол не предлагает. smile:D

Шутка. Предвкушаю футбол. Буду его смотреть дома с выполнением нескольких работающих ритуалов. В Лужниках атмосферу прочувствуешь, а вот футбола не увидишь.
В  (Cheerokee)
#
Ну тут думать много не надо: самое нужное банкам кредиты и депозиты?
Вот и разыгрывайте билеты пачками на матчи команд в регионах присутствия и на сборную, мячики-футболочки с автографами и т.п. (конечно для нас, сильного пола, в основном), а для дамочек их дамские штучки типа косметики и шарфики-кофточки с эмблемой команды и т.п.
Вам ведь ставки "рекомендуют снижать" по депозитам? smile;-) Вот и займитесь неценовой конкуренцией.

Проект кобренда с футбольной командой крайне сомнителен - любому понятно что аудитория маленькая - выхлоп будет смешной (хорошо если услуги дизайнера карт отобьются).
Ну и плюсом конечно реклама с футболистами - мы пользуемся Трастом, там наши деньги smile:)
Главное чтобы рекламировала не команда "Газмяс" smile:D
Вот такие вот мысли.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
На футболе уже давно не была, но могу поделиться ощущениями с Кубка Кремля. Только что оттуда, вечером играли мой любимый Марат Сафин и молодой теннисист Королев. Эх, увы, Марату сегодня не повезло, хотя трибуны Олимпийского гремели в его поддержку. smile:(
Что касается рекламы (там партнеров громадный список, есть, конечно, и банк), то в этом году там ее более чем в избытке! Никогда еще такого не видела. В VIP-зоне даже размещена внушительная стойка с сотрудниками многолетнего банка-спонсора и два банкомата, чего в прошлые сезоны, если не ошибаюсь, не было.
Примечательно, что представление рекламодателей по краям сетки между матчами менялось (посмотреть на игру Сафина, очевидно, придет больше народу, а сетка всегда в фокусе), чего я тоже раньше не замечала... Так что реклама есть и ее много. smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Маргарита, на счет "сетка всегда в фокусе" - интересная тема...
Теннис много лет смотрю по ТВ, особенно люблю "женские" поединки.
А еще на счет тенниса я вспомнила одну историю, которая произошла с моим знакомым недавно. Ехал он в лифте одного отеля в Париже (сам знакомый - немец), и на очередном этаже в лифт вошел мужчина, ему он показался очень знакомым. Мой приятель ехал и мучался : "Откуда же я его знаю ?", "Ну откуда ?" "Может быть где-то на конференциях по бизнесу встречались или учились вместе ?" Решился, чтобы не мучаться, спросить напрямую:"Простите, я Вас откуда-то знаю, но не могу вспомнить ?" И в ответ услышал: "Да, мы знакомы через ТВ, Я - Анре Агасси". Мой приятель был в шоке, так как он большой любитель тенниса, и не узнал великого теннисиста без кепки и без ракетки smile:o
Виталий  (TRUST me)
#
Надия,
идей реально много (не все правда согласовываются на Комитетах smile:shuffle: ).

Предлагаю Вам устроить конкурс среди сотрудников ТРАСТа на лучшие идеи по этой тематике.
А то, если честно, отдавать свои мысли в руки конкурентов так легко не хочется, ведь кто-то может оказаться проворнее в реализации. К сожалению, так бывает. smile:cry: Но это нормальный процесс конкуренции.

А внутри системы, я уверен, есть много талантов, которые сгенерят столько идей smile:idea: , что только успевайте выбирать и выделять бюджет smile;)

P.S. в качестве наград для сотрудников можно использовать абонементы в фитнес-клубы или на спортивные матчи smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Виталий, да, согласна, сделаем в банке ящик "инновация", куда все идеи внутри банка будем собирать, ну, и на Продуктовом Комитете рассматривать. Ждите рассылку по Банку на эту тему.
iamvs  (iamvs)
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Заигрывать банкам со спортом в России для их бизнеса- бесперспективно. Здесь клиенты ценят выгоду, сервис и надежность. Если банк стремится к успеху,то действовать ему следует в этих трех направлениях, в первую очередь.
Самый преданный болельщик предпочтет выгоду, сервис и надежность! И правильнее будет как следует информировать аудиторию об услугах и бизнесе банка, чем размещать эмблемы на футболки, бортики, карты и т.д.
Надия, большое Вам спасибо за развернутый ответ на заданный мной вопрос!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Вопрос у Вас был хороший, на раз, два, три ..., с удовольствием ответила !
sotnik  (sotnik)
#
Цитата
А какие у вас есть идеи на эту тему "банки-футбол", "банки-спорт?"


На мой взгляд хорошо бы сделать розыгрыш среди клиентов банка на футбольный матч, и сделать не по принципу один выиграл и поехал в Европу например, сделать по филиально, можно на локальные матчи, да и не только футбольные...

А если по типу банк-спорт.. то организация, поддержка детского, молодежного спорта. В Москве оно то понятно много где есть заняться спортом...а в регионах... сложно.. особенно не в очень крупных городах.. или к примеру организация или постройка спортивной площадки, поля и т.п.. не неся особо крупных затрат, банк еще больше обратит на себя внимание как молодежи так и их родителей smile:) чисто мое мнение smile:)
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