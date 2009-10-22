Футбол, действительно , дает заряд положительных эмоций, вне зависимости от счета

Вот только что вернулась с матча Манчестер Юнайтед - ЦСКА, который был на стадионе Лужники. Первый раз в своей жизни была на стадионе, ЭНЕРГИЯ - КОЛОССАЛЬНАЯ !Действительно, получаешь заряд бодрости !Хотя наши и проиграли, однако, когда 54 тысячи человек в едином порыве желают победы своей команде, выплескивают через край эмоции,комментируют ( соседи активно обсуждали"позиционное построение",а я, невольно , слушая их , наконец запомнила это выражение.звучит почти как банковский термин) Конечно,нельзя, невозможно, остаться равнодушной!Приятно видеть банковское присутствие на футбольном поле в виде рекламы. Хороший пример показал один из иностранных банков(раздавали российские флажки бесплатно).Пока шел матч, в голове все равно пролетали мысли про банки... что мало кто делает рекламу в спортивной прессе, что можно было бы смс-голосование устроить на большом экране " за лучшего игрока" , а под это ко-брендинг подтянуть...и т.п.А какие у вас есть идеи на эту тему "банки-футбол", "банки-спорт?"