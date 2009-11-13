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Космодром Байконур

12.11.2009 00:27 26 19 740 просмотров
Сегодня утром я вернулась из командировки с космодрома Байконур, где видела своими глазами запуск космического грузовика Прогресс, стартовавшего на МКС. Испытываешь ощущения полной нереальности происходящего, будто погружаешься в параллельное измерение... И в том, неземном мире, творят удивительные люди, влюбленные в космос. И главное, именно там, ты начинаешь понимать, что такое Россия, испытываешь, действительно, гордость за Родину и патриотизм.
Я напишу подробно об этом в ближайшие выходные.

Фотографии сделаны моим коллегой, Алексеем Катричем.






Комментарии 26

GI  (robgar)
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О! Я однажды тоже был на Байконуре в октябре 2005г., присутсвовал при запуске ракеты (уже и не помню, как называется и в связи с чем был полёт:). Про гордость абсолютно с Вами согласен - по-настоящему чувствуешь мощь и масштаб родной страны, когда видишь, как ракета покидает земное пространство и исчезает в небе.
А ещё заметил, что в самом городе время будто замерло, нет неоновых фонарей, реклам, высоток, витрин, пробок, шума и т.п. Словно ты снова оказываешься в далёком 1955...
Лично я испытывал приятную грусть, когда мы ехали по улицам города.
lolipop  (lolipop)
#
Странно, что еще ни один российский банкир в космос не слетал )))
Был бы неплохой PR-повод!)))
Ахмад Масуд  (поляк)
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Да это был бы суперход, правда сейчас индивидуальный космический тур стоит порядка 20 млн.долларов. Но если бы ТРАСТ это поднял и его председатель стала бы первой российской женщиной-космонавтом XXI века, то конечно же в общественном мнении ТРАСТ стал бы № 1 в банковском мире. Но мне кажется, что госпожа Черкасова очень хрупкая женщина, хотя глаза и выдают сильный характер...
Но если ее этот вопрос все-таки заинтересует то рекомендую обратить внимание на проекты в области космического туризма ФГУП "ЭМЗ им.В.М.Мясищева".
Александр Бречалов  (bird33)
#
Был на Байконуре. Ощущения схожие. Действительно, есть чем гордиться в нашей отчизне.
Втретимся 19-го на форуме.
Бречалов
Craig  (Craig)
#
А я быв в Плисецке на похожем запуске в 90-х (тогда с Байконуром проблемы были). Запах авиационного керосина до сих пор помню.
Владимир Полтавец  (unter)
#
Жили двое: Павел Федорович и Федор Павлович
Кто и когда их сдружил - не вспомнят,
Павел Федорович идя с института, как пацан, друга нагонит:
"Слушай,Федя! А не трахнуть по рюмочке!"
"Не откажусь!" - хлоп в сухие ладоши доцентские.
И идут в пивную-рюмочную в плащах советских друзья детства.

Там шумно и гамно, там кружки с пеной.
"Ну как ты Федя, Как у вас с Леной?"
"Да живем, потихоньку, на сто р в месяц!"
"А мне моя подарила семейники - ситец!"

Вот и попили пивка, вот и поговорили,
Павел Федорович и Федор Павлович - когда-то давно
в СССР жили...
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Ностальгия - прекрасное качество,
Но сегодня она неуместна
Трасту нужно новое творчество
А не воспоминания детства
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Банк финансирует физических лиц,малый бизнес и еще, безусловно, и корпоративных клиентов. РКК Энергия - наш многолетний клиент, с которым мы работаем,это реальность,а не мечта, и для нас, конечно же, колоссальная возможность работать с надежным предприятием с госзаказом.
...А в детстве я мечтала быть журналистом, правда, я думала, что журналист - это тот кто журналы приносит в почтовый ящик, с нетерпением ждала детский журнал "Веселые картинки"... smile:)
Е. С.  (saff)
#
"Веселые картинки" и "Мурзилка"!
Какие приятные воспоминания! smile;)
Я даже как-то письмо с рассказами туда написал, ждал несколько номеров, что их опубликуют, но увы!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
IBFD Fund и многие другие, размещающие коммерческие предложения в блоге, пжл, направляйте инфо официальной почтой на адрес НБ Траст или на мой рабочий ящик CEO@trust.ru
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Вот информация для самого ближайшего заседания Правления "ТРАСТА" - "Утром в среду президент Индии Пратибха Патил совершила полет на российском истребителе СУ-30МКИ, сообщает The Times of India. Таким образом, глава страны стала первой женщиной-президентом, которая поднялась в воздух на Су-30МКИ." Если Председатель с разрешения Правления совершит полет на самом современном МИГе, то это в информационных новостях поднимет "ТРАСТ" до небес smile:!: smile:!:
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Приходите за виски, см. пост в 2010 году " Первые стотысяч в @ !".
Алексей Кузьмин  (alexk7a)
#
Красивые фото. Как будто сам там побывал smile:) Спасибо.
Русский Сектор  (Русский Сектор)
#
Надия поздравляю с поездкой на Байконур. Так же прошу наладить работу по приему звонков офиса "Павелецкого", т.к. тот телефон, что указан на сайте, является телефоном колцентра, а по телефону который они дают 235-73-87 дозвониться невозможно, т.к. постоянно занято.Другого номера не дают. Ей Богу сейчас не то время когда коммерческая организация может себе позволить телефон по которому постоянно занято.
Андрей  (bigdron)
#
Служил на 2-ойке.Это "Гагаринский" старт! Правда тогда фотографировать было нельзя!А в пяти км.западнее от него стоят обломки "МИК" c заживо похороненным "Бураном"....Грустно Вам завидую Надия.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Признаюсь, на Байконуре возникает как минимум два чувства : гордость и грусть-печаль( много всего заброшенного вокруг...)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
...а на дворе уже заканчивается 2-ой месяц нового 2010 года, жду ваших комментариев и обсуждений к новым сообщениям
dailyadm  (dailyadm)
#
Я работал на РКК Энергия 4 года. Был в командировке на Байконуре. Привет всем кто занимается еще нашим Российским космосом.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
После поездки на Байконур я стала внимательно следить за новостями о космосе и заметила, что на центральных каналах ТВ о наших космических достижениях говорят как редко и мало и сухо ...
А ведь, как я понимаю, нам есть чем гордиться в этой области !

Надия Черкасова  (cherkasova)
#
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ БЛОГА, ПОСТ ЗАКРЫТ!

ЕСЛИ ЗАХОТИТЕ НАПИСАТЬ ПО ЭТОЙ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ТЕМЕ, ПЖЛ, ПИШИТЕ В ПОСЛЕДНИЙ ТЕКУЩИЙ АКТУАЛЬНЫЙ ПОСТ...даже если это будет несовсем по теме...в старые посты я заглядываю крайне редко...
Анатолий Кудинов  (К.А.А)
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Надия ! Я был на Байконуре на праздновании 50 летия запуска Гагарина 12.04.2011г. Пригласили как ветерана космодрома Байконур! Более 20 лет там отработал! Ну и постоянно общаюсь с руководством предприятия ЦСКБ - Прогресс (на Байконуре) поздравлял позавчера с днем Космонавтики, когда -то я их принимал на работу совсем молодыми пацанами... Но хорошо , что не забыли и было очень приятно увидеть теплый прием, не праздное общение , заинтересованность и участие... Хотя казалось сколько время прошло. Ну и конечно НОСТАЛЬГИЯ -ведь там прошла вся молодость , дети там родились, там по сути сфрмировался как руководитель огромного коллектива (более 1500 чел) ... Да многие уже ушли из жизни вспомнили и почтили память. Кстати 15.05.2012 будет 25 лет пнрвого запуска РК "Энергия" т.н. машина "6СЛ" , будем собираться в Самаре и отмечать (более 50 чел собирается!!!!!)
Алекс Воробей  (dgon1981)
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