Космодром Байконур

Сегодня утром я вернулась из командировки с, где видела своими глазами запуск космического грузовика Прогресс, стартовавшего на МКС. Испытываешь ощущения полной нереальности происходящего, будто погружаешься в параллельное измерение... И в том, неземном мире, творят удивительные люди, влюбленные в космос. И главное, именно там, ты начинаешь понимать, что такое Россия, испытываешь, действительно, гордость за Родину и патриотизм.Я напишу подробно об этом в ближайшие выходные.Фотографии сделаны моим коллегой, Алексеем Катричем.