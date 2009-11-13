Космодром Байконур

Сегодня утром я вернулась из командировки с космодрома Байконур, где видела своими глазами запуск космического грузовика Прогресс, стартовавшего на МКС. Испытываешь ощущения полной нереальности происходящего, будто погружаешься в параллельное измерение... И в том, неземном мире, творят удивительные люди, влюбленные в космос. И главное, именно там, ты начинаешь понимать, что такое Россия, испытываешь, действительно, гордость за Родину и патриотизм.
Я напишу подробно об этом в ближайшие выходные.
Фотографии сделаны моим коллегой, Алексеем Катричем.
Комментарии 26
А ещё заметил, что в самом городе время будто замерло, нет неоновых фонарей, реклам, высоток, витрин, пробок, шума и т.п. Словно ты снова оказываешься в далёком 1955...
Лично я испытывал приятную грусть, когда мы ехали по улицам города.
http://news.gismeteo.ru/printable.n2?item=63393717101
которая может быть интересна банкам
Был бы неплохой PR-повод!)))
Но если ее этот вопрос все-таки заинтересует то рекомендую обратить внимание на проекты в области космического туризма ФГУП "ЭМЗ им.В.М.Мясищева".
Втретимся 19-го на форуме.
Бречалов
Кто и когда их сдружил - не вспомнят,
Павел Федорович идя с института, как пацан, друга нагонит:
"Слушай,Федя! А не трахнуть по рюмочке!"
"Не откажусь!" - хлоп в сухие ладоши доцентские.
И идут в пивную-рюмочную в плащах советских друзья детства.
Там шумно и гамно, там кружки с пеной.
"Ну как ты Федя, Как у вас с Леной?"
"Да живем, потихоньку, на сто р в месяц!"
"А мне моя подарила семейники - ситец!"
Вот и попили пивка, вот и поговорили,
Павел Федорович и Федор Павлович - когда-то давно
в СССР жили...
Но сегодня она неуместна
Трасту нужно новое творчество
А не воспоминания детства
...А в детстве я мечтала быть журналистом, правда, я думала, что журналист - это тот кто журналы приносит в почтовый ящик, с нетерпением ждала детский журнал "Веселые картинки"...
Какие приятные воспоминания!
Я даже как-то письмо с рассказами туда написал, ждал несколько номеров, что их опубликуют, но увы!
А ведь, как я понимаю, нам есть чем гордиться в этой области !
ЕСЛИ ЗАХОТИТЕ НАПИСАТЬ ПО ЭТОЙ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ТЕМЕ, ПЖЛ, ПИШИТЕ В ПОСЛЕДНИЙ ТЕКУЩИЙ АКТУАЛЬНЫЙ ПОСТ...даже если это будет несовсем по теме...в старые посты я заглядываю крайне редко...