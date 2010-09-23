Дерби : Евро/ Доллар

Насколько прогнозируем курс ?/$? Стоит ли их противопоставлять? И есть ли, действительно, между ними конкуренция? На мой взгляд, евро - это обратная сторона доллара, а обе валюты – это две стороны одного и того же…Вот уже как два года, мы все вместе наблюдаем дерби двух мировых валют. По сути, мы видим некие качели, которые раскачиваются каждый день. То обсуждается стабилизация курса европейской валюты, то вновь разговоры крутятся вокруг надежности доллара.
Наблюдая за ситуацией, я сформулировала для себя следующую формулу накопления: если есть деньги, которые хочешь отложить на среднесрочную перспективу (например, до 3-х лет), то накапливать есть смысл:
- до 50 % в валюте твоих потенциальных расходов (то есть в нац. валюте – рубли)
- остальную половину в равных пропорциях в долларах и евро (равные пропорции, т.к. на таком сроке как 3 года колебания нивелируются), и та и другая валюта имеют свои собственные риски, поэтому в составе «личной валютной корзины» их безопаснее уравновесить.
Во многом, все зависит от стратегии и от цели накоплений:
- если планируешь приобретать недвижимость в еврозоне, то есть смысл размещать вклад в евро,
- а если «ловить» на краткосрочном шаге курсовую дельту и зарабатывать на качелях ?/$, то это будет совершенно другая история.
Есть и такие отчаянные, которые продают недвижимое имущество и размещают в одну из валют, пытаясь заработать в короткий срок. Но это уже из области экстрима.
Вернемся к доллару и евро. Повторюсь, важно помнить, что евро - это обратная сторона доллара. Когда американская экономика демонстрирует негативные тренды, тогда инвесторы решают куда переводить капиталы: золото, евро, другие мировые валюты (выбор ограничен). Как только эксперты объявляют, что доллар - плохой инструмент для сохранения сбережений, так сразу на этом фоне евро прибавляет в весе. На большом отрезке времени эта пара раскачивает друг друга.
Эксперты же дают разные сценарии и прогнозы, особенно интересно как они реализуются по истечении времени.
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ И ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕССИМИСТИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ— СООТНОШЕНИЕ ЕВРО К ДОЛЛАРУ 1:1
Читая в интернете различные публикации можно найти и такой прогноз, который дают некоторые аналитики, их неутешительный прогноз для тех, кто сделал ставку в сбережениях на евро, что к концу года/по итогам 1-го квартала следующего года курсы доллара и евро сравняются. Хотя, по мнению большинства экспертов, это нереальный прогноз. Он не соответствует сути качелей евро/доллара, всегда должен быть перевес одного над другим и возможность обратного хода.
ПРОГНОЗ В ПОЛЬЗУ ЕВРО
Другие аналитики прибегают к ещё более радикальным прогнозам. По их мнению, курс американской валюты в мире чрезмерно завышен. Последствиями мирового финансового кризиса станет резкое падение этого курса и постепенный уход доллара с мировой финансовой арены (???). Они утверждают, что исторически евро создавалась как будущая замена доллара.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА :
1 января 1999 г. страны Евросоюза ввели единую валюту — EUR, но никакая валюта в мире не может существовать без привязки к курсу мировой валюты — USD. При введении евро, ее курс был установлен на отметке 1 EUR = 1,1736 USD. Сейчас многие эксперты оценивают, что курс доллара тогда был занижен, а евро — необоснованно завышен. Действительно, очень скоро доллар стал дорожать, а евро — обесцениваться, уже к октябрю 2000 г. евро достиг своего исторического минимума на отметке $0,823 за евро. Стабилизация положения началась в январе 2002 года после введения евро в наличное обращение, при этом американская экономика разочаровала экономистов, демонстрируя не такой рост, какой от нее ожидали. С тех пор евро начало свой стремительный рост, являясь «искусственно созданной» альтернативой доллару.
ПРОГНОЗ В ПОЛЬЗУ ДОЛЛАРА : евро будет дешевле доллара?
Некоторые аналитики, ожидая падение евро, прогнозируют, что валюта еврозоны будет стоить меньше доллара. Считают, что дно падения не достигнуто и что следующие пару лет войдут в историю как эпоха слабого евро (финансовый кризис Греции, низкие рейтинги Португалии и Испании и многое другое – подорвало доверие к евро). Агентство Bloomberg в мае 2010 года отмечало, что паритет покупательной способности, указывает на то, что курс ?/$ на его минимальном значении все еще завышен на 8,2%. Евро есть куда падать. При этом эксперты BNP Paribas ожидают, что ? может опускаться ниже паритета с долларом в первом квартале следующего года (использованы материалы: www.finmarket.ru)
Хотя евро и доллар продолжают конкуренцию, но современные реалии таковы, что «зеленый» усиливает свое влияние и вновь начинает занимать лидирующие позиции в мировой торговле и в кошельках простых граждан. Именно этой валюте отдают предпочтение инвесторы, а значит, все остальные денежные единицы теряют в весе против доллара. При этом большинство стран в мире удерживают свои валюты в привязке к доллару ( использованы материалы: www.expertmoney.ru)
ПРОГНОЗ В ПОЛЬЗУ НОВОЙ МИРОВОЙ ВАЛЮТЫ: есть ли выход в создании новой мировой валюты ? Какие страны могут ее дать? Здесь, на мой взгляд, больше вопросов, чем ответов…
Аспектов данного вопроса много, варианты прогнозов многочисленны и приведены мною выше. Думаю, что каждый потребитель будет руководствоваться своей «золотой формулой» накопления.
А какую формулу вывели для себя Вы?
Комментарии 21
А с какой сторны медали йену поместить, фунт, франк? На мой взгляд, доллар занимает в иерархии валют абсолютно особое положение, только он является субъектом, а все остальные, включая евро, всего лишь объекты. Нравится это кому то, или нет, но доллар единственная мировая валюта, и пока она таковой быть не перестанет, сбережения на долгосрок следует хранить именно в нём, рассматривая остальные валюты как рискованные инвестиции вроде акций, в которые надо входить только при наличии сильного восходящего тренда, и так же, как и в акциях, обязательно заранее определять стоп -лоссы.
На данном этапе развития человечества общая мировая валюта - абсолютная утопия, что в частности подтверждают злоключения евро. Штаты с ролью мирового казначея так просто не расстанутся, конкурентов пока не наблюдается, разве что Китай лет через 50, но в любом случае переход к другой мировой валюте возможен только при появлении централизованного государства, превышающего Америку по военной и экономической мощи не менее чем в 2 раза (примерно так Британия уступила Штатам должность казначея), и вряд ли он пройдёт гладко и бескровно.
PS: очень удачно заголовок подобран.
-уровня накопления;
- цели накопления;
- знаний в области инвестиций.
Если копилка до 500 000р,раздели на три валюты и спи спокойно:если не выиграешь,то хоть не проиграешь.
Дерби ДОЛЛАР/ЕВРО-на мой взгляд,доллар крепче и стабильнее,ибо основанием доллара является мощная экономика США,и только бездарная и растачительная политика в последнее время привела доллар в такое шаткое положение ,а ЕВРО ...и сколько в этой зоне будет таких,как Греция и долго ли будет помогать Германия?
Мировая валюта? Скорее нет ,чем да.Всё таки легче решать свои проблемы,когда каждая валюта имеет свой станок.
Смотря в сторону лишь трех компонентов, никогда невозможно понять устройство всей системы.
Так, допустим, мировая валюта, к появлению которой вы относитесь скептически, вполне возможно уже сформирована и действует. Просто, как мне кажется в данном случае, происходит подмена понятий: изначально, происходило формирование наднациональной валюты, а не мировой.
В остальном, точно можно быть уверенным только в одном, как мне кажется, а именно - рубль будет падать.
Прошу прощения за то, что ворвался в вашу дискуссию, без приветствия.
Самое важное, на мой взгляд, касается именно в разнице понятий.
опять же доллар будет сильным ровно настолько насколько это будет политически выгодным.
не буду напоминать историю и историческое укрепление доллара после встречи тов.Сталина с союзниками и т.д.
Это если коснуться дебрей, но по сути если бы наши лидеры хотели бы укрепить рубль и сделать его мировой валютой, при чем реально оцененной, а не искусственно поддерживать фантик-доллар который по сути ничем не поддерживается то думаю и развитие нашей экономики шло бы по другому, в лучшую сторону, а не экспортно-сырьевую...
Разговоры о том будет паритет или соотношение будет 1: 1,5 стало уже общим местом в дискуссиях разнообразных аналитиков. Но надо понимать, что все эти "эксперты" ( в том числе и с сайтов, цитируемых Надией) чаще всего выражают "необходимое" для их работодателей мнение.
Для нас - простых вкладчиков - есть незамысловатый критерий, позволяющий предсказать направление движения в этой валютной паре. Как только ФРС начнет поднимать учетную ставку - бакс пойдет вверх долгосрочно. Для тех кто сберегает валюту - больше ничего не нужно, чтобы решить когда перекладываться из евро в доллары.
II. В чем Хранить?
Если почитать на ночь сов... тьфу ты - российские газеты - в их экономических разделах активно муссируется миф - опережают ли инфляцию вклады или нет. И если опережают - делается вывод о том что вкладчик заработал...
На мой взгляд это бред сивой кобылы. Ибо если вкладчик мелкий, то тот 1-2% которые он выгадал у инфляции в абсолютных цифрах будут давать 2-5 тысяч рублей в год. Согласитесь для обладателя полумиллионного депозита не те цифры, чтобы уродоваться. Так что для мелких - не заморачиваться и хранить деньги в рублях.
Для крупных - ситуация еще веселее - во-первых, для них та инфляция, которую рассчитывает государство неприменима. Ибо они потребляют в совершенно других местах и их инфляция может быть в 2 раза выше или ниже среднеарифметической.
Человек с депозитом, ну скажем,10 лимонов в том же банке Траст будет получать 100 тыс. ( грубо) процентов в месяц. И не думаю, что его будет волновать стоит гречка 40 руб. за кило или 150.
Во-вторых, для таких людей вполне адекватно расщепление средств на безрисковые ( депозиты в валюте), полурисковые ( депозиты в рублях,золото, облигации) и рисковые ( акции, Пифы и пр.)
Так что нет единого рецепта в чем хранить сбережения. Просто соотнесите свои желания и возможности...
Если серьезно- принято ли у банков делать серьезные ставки на прогнозы своих аналитиков? И насколько сильно различаются публичные прогнозы аналитиков от прогнозов для "служебного пользования"?
частично команда поменялась
На счет угадывания курса валют - это дело неблагодарное, думаю, что можно говорить лишь о тенденциях!
В долгосрочной перспективе не верю ни в доллар ни в Евро. Если в случае с США - "колосс о глиняных ногах", то объединенная Европа - сегодня это проблема для её участников -отдельные, я думаю, давно мечтают выйти из содружества, притом что помощь в будущем потребуется и Нидерландам, и Норвежцам, а может кому ещё (плюс уже тянущиеся Греция, Италия, Испания, Португалия, Ирландия и Прибалтика).
Перспектива единой валюты и правительства очень смутна. Только если на планете практически не останется населения.
Возможно в будущем может появиться некая энергетическая валюта. Необходимость в ней созрела давно, проблема договориться странам нефтедобытчикам и снять мировое давление США.
1. Как указано в одном из постов выше выполнить "заказ" работодателя (в качестве PR для привлечения клиентов, в качестве влияющего фактора на действия клиентов и т.д.). Это всевозможные эксперты банков, финансовых компаний, форекс и т.д.
2. "Заказ" маркет-мейкера. Это участники рынка влияющие на рынок. У нас пока это только государство. За редким исключением, крупные финансовые институты. Здесь эксперты дают прогнозы те, результативность которых необходима этому маркет-мейкеру. Т.е. данные эксперты имеют реалное влияние на рынок. Это Минфин, МЭР, другие официальные органы и их предстваители.
3. Собственный PR. Есть и ряд экспертов которые дают свои прогнозы из личных побуждений. Поделиться мнением и получить отзыв, показать результативность и найти хорошего работодателя, просто любимое дело и т.д.
К сожалению, мало по настоящему независимых профессиональных экспертов не входящих в грппы 1 и 2.
Я лично думаю результативность дают консенсус прогнозы 1 и 3 группы. Первые влияют на рынок, а третьи пытаются независимо пораскинуть мозгами.
Как реализуется такая попытка собрать и проанализировать прогнозы я писал на форуме Банки.ру http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=42&TID=74420
Вы получили ответы на ваши вопросы : "А кто каким источникам доверяет больше? Официальным лицам органов власти или профучастникам? Какими источниками пользуетесь при личном планировании? "