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Место бедности - в музее!!!

28.09.2010 23:50 83 7 117 просмотров
- Китайский торговец пришел к Учителю и говорит:"О! Великий Учитель, у меня успешный бизнес,я очень хорошо зарабатываю, у меня умелые продавцы, которым я плачу высокую зарплату… что мне делать дальше?".

- Учитель-мудрец взял пуховую подушку, разрезал ее и выпустил пух. В воздухе закружились перья…
- "Делай так!"- произнес Учитель-мудрец.
- "Я не понял тебя."- с сожалением сказал торговец.
- Учитель объяснил: "Создавай атмосферу вокруг своих продавцов и клиентов,такую же легкую и мягкую как эти перья! Создавай Благо».

Сегодня я была на конференции,посвященной "Перспективам Развития Социального Бизнеса в России" и думаю, что эта притча отражает суть идеи Социального Бизнеса.
Детали с конференции читайте на моем блоге в ближайшее время,а сейчас видео интервью: «Верю в философию социального бизнеса» http://www.banki.ru/news/video/?id=2279774

Комментарии 83

iamvs  (iamvs)
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Крайне мало информации для осмысления. Общие слова. Самовосхваление участников этого форума. Очень похоже на показуху.
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Кому мало информации, могут перечитать название конференции, а потом изучить... грамматику немецкого языка. Если после этого у вас еще останется "мало информации для осмысления", то уж извините: клинические случаи не лечатся -только ампутация и пересадка серого вещества...

Кстати, интересный вопрос, а почему оно серое? Можно начать с осмысления этого вопроса?
iamvs  (iamvs)
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Можно! Начинайте! Должно получиться!
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Тема социального бизнеса представляется актуальной. Но на мой взгляд важнее не то, какими средствами собираются развивать социальный бизнес, а то, что собственно под этим понимают. Трактовка "как справиться с бедностью" пока создает впечатление, что главным, как и раньше, остается задача "накормить и обуть". Как мне представляется, стратегически это неправильно. Это должна быть не цель, а побочное следствие.

Нет времени долго писать, поэтому просто ссылка на историю. Когда-то во Франции (в XVI в. вроде) были соляные бунты? Правительство для пополнения казны повысило налог на соль. Ударило по кому? По беднейшим слоям. Почему? Потому что бедные потребляют соли в несколько раз больше, чем богатые, но при этом живут меньше и хуже. Почему? Частично потому что нет возможности для выхода из этого состояния, частично потому, что просто привыкли. Задача социального бизнеса - убивать привычку, а не искать универсальный элексир, с помощью которого удобно тянуть за уши. Почему этот процесс у нас буксует? Потому что не получается управлять кораблем, если не знаешь, что такое встречный ветер, или уже забыл, что это такое.

Вы любите ездить во Францию? А почему? Там же соль дороже!

Хотел собственно сказать, что на мой взгляд важнее не поддерживать людей в состоянии бедности, а наоборот гибко и осторожно лишать их возможности жить бедно. "Не запрещать" потребление соли, а повышать на нее налог, держа при этом руку на пульсе и очень чутко отслеживая публичную реакцию. Может, поэтому французы и гонят сейчас цыган, потому что те всю жизнь согласны жить "с рационом повышенного потребления соли" и не желают меняться.

Как я понимаю, вопрос социального бизнеса - это выработка правильной дистанции между участниками. Вот Наполеон в свое время оторвался от обозов, а теперь мы вынуждены ездить в Париж (шутка). А если наши декабристы не парадом занимались бы, а разобрались, что надо народ от соли отучать, то возможно сегодня Останкинская башня была бы такой же посещаемой, как и Эйфелева.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Игорь, Вы обозначили потрясающий аспект "убивать привычку" быть бедным и "осторожно лишать их возможности жить бедно"! smile:idea:
Игорь, хочу подарить Вам книгу Юнуса "Создавая мир без бедности", напишите,пжл, на мой ящик nadya185@mail.ru как с Вами связаться.
Согласна, что один из типов бедности, это нежелание менять что-то в своей жизни (пример с цыгана показателен),привычка жить по-старому. Тоже самое как привычка курить - психологический аспект и простая человеческая ЛЕНЬ!
Однако, есть и другой тип бедности, когда изменить среду человек не может сам и требуется влияние из вне. Речь не идет о благотворительности,кстати философия социального бизнеса отрицательно относится к благотворительности, т.к.часто это развращает ( пример, помощь Евросоюза Палестине...). Здесь предполагается изменение среды из вне. Продолжу пример с курением. Чтобы отпала привычка курить запрещают курение в общественных местах, барах,ресторанах,ночных клубах, на работе... то есть лишают возможности курить и как результат - привычка отпадает.
//..the author's blog  (tikhoa)
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Добрый день, привычка курить никогда не отпадет у человека, какие бы общественные барьеры не создавались. Курение - это состояние бедности материальной и духовной.

Вот вопрос Надия - Можно ли считать социальным бизнесом работу обычного человека во благо другого человека увеличивая тем самым его благосостояние? C уважением, tikhoa
Олег Дымов  (DOS1979)
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Доброго времени суток. Извиняюсь, за бестактность, но любая привычка - это лишь бессознательное проявление ежедневной "практики" человека. У человека есть привычка "дышать" или "кушать". Есть много привычек, иногда полезных, иногда нет... Но это лишь характеризует его как личность, его стремления и желания. На Востоке говорят: "если хочешь узнать человека - посмотри как он стоит"
привычка быть бедным, с моей точки зрения, лишь привычка постоянно смотреть себе под ноги и не поднимать свой взгдяд к звездам. Не желание человека мечтать о невозможном... Еще раз извините за бестактность. smile:oops:
Надия Черкасова  (cherkasova)
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smile:)
Игорь, на счет СЕРОГО цвета http://www.yugzone.ru/psy/colors.htm, "серый цвет соединяет в себе противоположные качеств черного и белого. Серый цвет считается одиноким, т.к. живет на границе черного и белого".
Мозг одинок в организме человека,возможно, что в связи с этим ОН чувствует себя одиноким smile:|
Надия Черкасова  (cherkasova)
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на счет САМОХВАЛЕНИЕ - я сообщила на форуме, что ТРАСТ профинансировал в сегмент МАЛОГО БИЗНЕСА 32 МЛРД.РУБЛЕЙ (чуть больше 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ) и 35,5 ТЫСЯЧ предприятий и предпринимателей в 170 городах России получили доступ к кредитным ресурсам. Я ЛИЧНО ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ ЭТИМ РЕЗУЛЬТАТОМ!!! Это мой персональный результат и моей команды,приходили в ТРАСТ - цифра была НОЛЬ, а сейчас большой бизнес! Да еще и по всей России - масштабно, черт возьми! Можно назвать это и самохвалением и показухой,пусть будет так!

На счет форума, важно, что наконец-то на таких площадках как МинЭкономразвития заговорили о наличии бедности в России (раньше об этом молчали) и даже в русском языке сформировалось устойчивое выражение "про голодающих в Африке". А что у нас в России, разве нет своей "голодающей Африки..." ?
iamvs  (iamvs)
#
В приведенном ролике только Вы сказали что-то конкретное. Остальные "надували щеки". Пожалуй, Вы, во многом, правы...
Kirill Tikhonov  (Kirill_T)
#
Не согласен. У меня была возможность принять участие в данной конференции с самого начала и до конца, познакомится с представителями ещё пока непривычного для нас социального бизнеса, поучаствовать в рабочих группах креативной лаборатории Grameen, и наверное девизом данного мероприятия с успехом могли бы стать первые строки незабвенного хита Scorpions "May be I may be You, can make a change to the World" Да, в настоящий момент нельзя сказать, что банки активно участвуют в финансировании данного направления - всё же риски по таким проектам выше, но в то же время уже есть отдельные успешные проекты в сфере социального бизнеса, которые как раз и были презентованы на конференции, а далее были предметом активных дискуссий на круглом столе. И тот интерес, который был проявлен со стороны участников конференции, позволяет утверждать, что уже в следующем году данное направление выйдет на новый виток развития, по аналогии, как когда то стало развиваться кредитование малого бизнеса в России - если в начале 90-х его не было, как и не было самого малого бизнеса в том понимании, как мы сейчас его представляем, то уже в середине 90-х (конечно, не без поддержки ЕБРР) данное направление стало активно развиваться и в скором времени темпы роста рынка кредитования МСБ уже опережали темпы роста кредитования физических лиц и корпоративного кредитования. Сейчас аналогичная ситуация - есть положительный зарубежный опыт, есть хотя и в меньшем объёме, собственный опыт, и данная конференция, как бы это пафосно не звучало, определила вектор развития и позволила сделать несколько конкретных шагов в данном направлении. Как говорится, дорогу осилит идущий.
iamvs  (iamvs)
#
Это мог бы написать и толковый журналист, вовсе не присутствовавший на данном мероприятии. Как тут не вспомнить Вильяма, нашего с вами понимаете ли, незабвенного, Шекспира: "Words, words, words."
Уж лучше написали бы об "отдельном успешном проекте в сфере социального бизнеса" и о сути "активных дискуссий на круглом столе".
sotnik  (sotnik)
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Кирилл, а насколько банк планирует участвовать в "социальном бизнесе"?
Что в понимании банка является "социальным банковским бизнесом"?

Kirill Tikhonov  (Kirill_T)
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То, чем мы сейчас активно занимаемся- это микрокредитование и оно уже само по себе несёт социальную составляющую, т.к. даёт возможность предприимчивым людям развить свой малый или даже микробизнес и создать дополнительные рабочие места. Сейчас это особенно актуально для так называемых моногородов - где уровень безработицы имеет зависимость от состояния конкретного предприятия. Беззалоговое финансирование от 10 тыс. до 1,5 млн. руб. в данном случае выполняет и социальную функцию. Если идти дальше, то это финансирование отдельных микропроектов с нуля, но по которым уже есть положительный опыт и есть цифры, на которые можно опереться в целях расчёта вероятности возврата кредита, т.к. важно понимать где проходит грань между благотворительностью, в которой наш банк так же принимает участие и социальным бизнесом.
sotnik  (sotnik)
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Цитата
финансирование отдельных микропроектов с нуля


Вот это уже интересно smile:)
Kirill Tikhonov  (Kirill_T)
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Не согласен. У меня была возможность принять участие в данной конференции с самого начала и до конца, познакомится с представителями ещё пока непривычного для нас социального бизнеса, поучаствовать в рабочих группах креативной лаборатории Grameen, и наверное девизом данного мероприятия с успехом могли бы стать первые строки незабвенного хита Scorpions "May be I may be You, can make a change to the World" Да, в настоящий момент нельзя сказать, что банки активно участвуют в финансировании данного направления - всё же риски по таким проектам выше, но в то же время уже есть отдельные успешные проекты в сфере социального бизнеса, которые как раз и были презентованы на конференции, а далее были предметом активных дискуссий на круглом столе. И тот интерес, который был проявлен со стороны участников конференции, позволяет утверждать, что уже в следующем году данное направление выйдет на новый виток развития, по аналогии, как когда то стало развиваться кредитование малого бизнеса в России - если в начале 90-х его не было, как и не было самого малого бизнеса в том понимании, как мы сейчас его представляем, то уже в середине 90-х (конечно, не без поддержки ЕБРР) данное направление стало активно развиваться и в скором времени темпы роста рынка кредитования МСБ уже опережали темпы роста кредитования физических лиц и корпоративного кредитования. Сейчас аналогичная ситуация - есть положительный зарубежный опыт, есть хотя и в меньшем объёме, собственный опыт, и данная конференция, как бы это пафосно не звучало, определила вектор развития и позволила сделать несколько конкретных шагов в данном направлении. Как говорится, дорогу осилит идущий.
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
#
Доброго времени суток, Надия.
Философия - царица всех наук, любил говорить классик. Это приятно, что есть люди, которые пытаются выстроить в России лучшее будущее, а не только говорят слова о построении. В конечном итоге - нашим детям здесь жить, и думается мне, что Россия - не самая плохая страна в будущем, если в ней есть такие "мамы" как вы. smile:-)
Однако, вопрос прикладного характера - где продается книга о которой идет речь?
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Александр, спасибо за вопрос по книге. Я Вам ее подарю (хотите с моим автографом персонально для Вас smile;) ).
Напишите на мой ящик nadya185@mail.ru как с Вами связаться.

Книга появится в продаже в конце октября и мы совместно с некоммерческим партнерством НАУМИР планируем провести встречу с читателями в книжном магазине Москва ( анонс на эту тему обязательно размещу на блоге).
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
#
Надия, конечно же хочу. Особенно с автографом.
Отписал вам на электропочту. smile:-)
sotnik  (sotnik)
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smile:)
Олег  (dalaylama)
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Надия, прошу прощения за оффтоп.

Столкнулся с проблемой: не могу дозвониться до нужного мне сотрудника банка.
Две недели назад я начал звонить, зная фамилию, имя, отчество этого сотрудника. Каждый раз в кол.центре у меня спрашивали кому я звоню (ФИО, в каком подразделении работает) кто я, по какому вопросу звоню, какую компанию представляю. В общем-то по большому счету вопросы нормальные, но звоню я не председателю правления, не зампредам, а обычному рядовому сотруднику и эти вопросы отнимают у меня много времени.
Если бы мне пришлось ответить на них один или два раза, это ладно. Но за две недели устаешь..

Мне удалось узнать внутренний номер и теперь я звоню напрямую, не тратя время на "допрос". Однако дозвониться мне так и не удалось.

В этой связи у меня вопрос: почему коллеги не поднимают трубку телефона и не отвечают на входящие звонки (раньше звонил в другие отделы, там тоже самое). Возможно человек в отпуске, или болеет или вообще уволился, а я не знаю, как узнать эту информацию. В коллцентр даже звонить страшно smile:wall:
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
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Возможно, проблема в том, что вы не настолько нужны этому сотруднику.
Call-center работает отлично, but the way. smile;)
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
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Да ты не бойся, звони.
Девочки тебя не обидят. smile;)
А то боится он в коллцентр звонить... smile:D
мЮжик...
Но не забывай - ты не на телефонную станцию звонишь, номер спросить. Помни о конфиденциональности, мартын. smile;)
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Олег, добрый вечер. С одной стороны, вопрос простой, однако, с другой стороны,сложный.
Попробую объяснить почему сложный:
1.в банке ТРАСТ работает более 6 тысяч сотрудников
2.задача колл-центра основная - консультации,первичная обработка запросов клиентов ( анкета на кредит, информация по работе офиса) и т.п...
3.открою внутренний секрет целого ряда банков (я бы сказала бОльшинства банков)- звонки сотрудников кадровых агенств (предлагают работу) и страховых компаний (предлагают страховку жизни и авто) носят настолько регулярный характер, что есть внутреннее распоряжение не соединять с сотрудниками по ФИО
4. если Вы,действительно, клиент, то клиентский менеджер предоставил Вам другие каналы для контакта ( внутренний телефон для прямого тонального набора,адрес электронной почты или номер мобильного телефона)

Олег, в вашем конкретном случае, напишите на мой ящик nadya185@mail.ru ФИО человека, которого Вы ищете в нашем банке. Я помогу Вам его найти. Все как в передаче на первом канале, не знаю точно,по-моему, она называется "Жди меня", где находят люди друг друга smile:) . Найдем человека!
роман гальперин  (pifik)
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Уважаемая Надия.Пишу Вам ни как председателю правления,а как успешному человеку.Зовут меня Роман,
мне 49 лет.Филосовствовать на тему социального бизнеса-это здорово.Поговорка очень мудрая.Предлагаю от философии перейти к конкретному делу.
Кратко о себе. В бизнесе с 1987г.Сначала кооператив,один из первых регистрировал Лужков,затем АО,ТОО,ООО.На данном этапе,в силу независящих от меня причин полностью разорен.До разорения серьезно два с половиной года на малых суммах работал с акциями на бирже ММВБ(успешно)
Прошу,у Вас лично 100тыс$ или 3млн.руб. в управление сроком на один год.Риск сведен к нулю,т.к. предполагается работать без плеча,с голубыми фишками.Через год прибыль делим 50 на 50 или у Вас на руках акции.
Дайте шанс встать снова на ноги.Создайте благо.Роман г.Волгоград
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Экий Вы!Откуда такая уверенность,что еще раз не станете банкротом"в силу независящих от вас причин"?!
sotnik  (sotnik)
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smile:D smile:D smile:D как вы думаете в банке который предоставляет доверительное урпавление имеются свои сотрудники которые могут управлять портфелем?
Анджело  (Анджело)
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Уважаемый Роман.

Так - Вам для сведения - управляющие, крутящие деньги богатых буратин берут за свои услуги 20% от прибыли( ну еще чуть-чуть от депозита). А сейчас, когда деньги им давать никто не хочет - так вообще готовы за 12-15% и от смешных сумм... Так что похоже собрались Вы бедную Надию обуть... smile:D

И второе - без плеч угрохать депозит можно. Трудно, но можно...
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Роман, я как-то уже писала здесь на блоге, я лично взаймы денег не даю уже с 1997 года. Считаю, что есть специальные финансово-кредитные институты для финансирования - банки, некредитные банковские учреждения, микрофинансовые фонды и т.п....(вот такая у меня профессиональная деформация)
Кстати, все выше перечисленные институты,как правило, не предоставляют кредиты малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям на цели, связанные с инвестированием в рынок ценных бумаг.
alexeykrol  (alexeykrol)
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Добрый день, Надия.

У меня есть два проекта, которые можно отнести к категории социального бизнеса. Это значит есть значимая польза для людей + действующая модель прибыли. Я хотел бы прислать короткую записку по проекту (объемем 0,5 листа) с описанием идеи. Если идея вызовет интерес, можно продолжить диалог. Я НЕ ПЛАНИРУЮ просить финансирование, так как понимаю, что Банк не в состоянии финансировать проекты таких типов, но Вы открытый авторитетный человек с репутацией, а следовательно если проект Вам понравиться, то сможете посоветовать как его продвинуть. Впрочем, если Вы проявите интерес к финансированию проекта, отказываться не буду. Все, что я прошу - это адрес куда можно прислать summary проекта + 32 секунды Вашего драгоценного времени на почтение/ решение интересно или нет. Уверен, Вы сможете выделить 32 секунды чтобы ознакомиться с перспективным проектом, и это отнюдь не малый бизнес, а вполне глобальная история, способная вытянут нашу бедную страну на новую орбиту + принести отличные выгоды создателям.
alexeykrol  (alexeykrol)
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Добрый день, Надия.

Я послал все по указанной почте, но поскольку может стоять антиспамовый фильтр, то информирую через блог.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Алексей,пжл,направьте повторно. Я не получила на ящик nadya185@mail.ru информацию.
alexeykrol  (alexeykrol)
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Надия, я послал повторно, и мне НЕ вернулась квитанция о том, что почта не доставлена. Обычно, если ящик неверный или ошибка, то приходит уведомление. Я предполагаю, что письма могут быть задержаны автоматическим антиспамовым фильтром. Если завтра (сегодня) не увидите письма, дайте мне любой другой адрес. Если это сложно, то я выложу письмо в интернет с доступом только для Вас.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Прям хочется попросить у Надии прощения. Чуть ли не в каждом топике поднимается тема про "дайте денег". Даже неловко мне это читать smile:( Надия приходит написать что-то, выразить мысли свои как человека, а тут бац и... эх
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Дмитрий, у меня есть один знакомый-стоматолог. Так вот, как-то он рассказал, что когда он появляется на "тусовке",то ему все время задают вопросы про зубы smile:D
Ну, а меня спрашивают про деньги! Даже на днях рождениях у друзей ВСЕГДА находится ХОТЯ БЫ ОДИН человек,который обязательно задаст вопрос про кредит или что-то в таком духе smile;) Скорее всего это нормально.
А космонавта видимо спрашивают про космос и он в тысячный раз рассказывает одно и тоже smile:wall:
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Да, об этом ещё Марк Твен писал в рассказе про боксёра, которого все доставали расспросами о боксе smile:)
alexeykrol  (alexeykrol)
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Люди, которые приходят к сильным мира сего деляться на несколько категорий:

неудачники просят просят,
дураки предлагают заработать,
умные предлагают построить сияющее будущее, где прибыль лишь один из элементов.

На этой планете не наблюдается дефицита денег, наблюдается дефицит смысла жизни (читай внятных инвестиционных проектов с хорошими социальными и финансовыми перспективами). Хороший бизнес не потому хорош, что приносит много денег, а потому что приносит пользу людям! Поэтому он приносит много денег.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Алексей, полностью я Вами согласна,
я ниже уже процитировала несколько строк из книги М. Юнуса "Создавая мир без бедности", пожалуй повторюсь:
"...экономическая теория создала убогий, одномерный мир, населенный людьми, которые целиком посвятили себя игре в рыночную конкуренцию, а победа в этой игре измеряется прибылью. А поскольку нас убедили в том, что погоня за прибылью- лучший способ сделать человечество счастливым,мы с энтузиазмом имитируем эту теорию,пытаясь превратить себя в ограниченное,однобокое человеческое существо.... так мы заставляем реальную жизнь подражать придуманной теории... никто не смеет даже усомниться в правильности лежащей в основе общества экономической доктрины."
alexeykrol  (alexeykrol)
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Надия, вы будете возможно удивлены. Некоторое время назад я проводил исследования моделей прибыли религии, религиозного маркетинга и все таком же духе. Попадались весьма поучительные документы, в т.ч. достаточное количество работ социологов, которые доказывают, что теория свободного рынка, по которой по сути мы все живем - соответствует всем параметрам религиозного учения. Идея именно в том, о чем Вы написали выше - мы живем в ТАКОМ мире не потому, что это объективно, а потому что это часть навязываемой и воспроизводимой в течении многих поколений искусственной картины мира. Не хочу впадать в дешевую конспирологию, но подобная система общественных отношений не самое большое благо для человека, но очень удобно для определенных типов управления людьми. К счастью есть много альтернативных моделей и за ними будущее. Я не писал об этом в своем послании, потому что не ожидал, что Вы затроните такую глубокую тему.
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
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Прекрасная цитата, Надия.

Я встречал уже нечто подобное, но в более красивом, восточном стиле

На протяжении последних веков человечная этика и ценности были отвергнуты как ведущие к экономической отсталости. Их даже изображали как антиподов мудрости и науки, что было связано с вредом, причиненным человеку религиозными пропагандистами на Западе в период Средневековья.
Утрата связи человека с Богом прервала связь с его истиной сущностью. Человек, наделенный способностью познавать тайны Вселенной и инстинктивным стремлением к поискам истины, устремлением к справедливости и совершенству, исканием красоты и чистоты, и способностью стать представителем Бога на Земле, оказался низведенным до существа, ограниченного миром материального, задачей которого является достижение максимума личных удовольствий. В итоге истинную человеческую сущность заменил человеческий инстинкт.
Люди и народы стали представляться как соперники, а счастье индивидуума или целого народа стало определяться через столкновение, уничтожение или подавление других. Вместо конструктивного эволюционного сотрудничества началась разрушительная борьба за выживание. Жажда капитала и господства над другими заменила веру в единого Бога, которая открывает врата к единству и любви.
Подобное широкомасштабное противостояние эгоизма божественным ценностям положило начало рабству и колониализму. Большая часть мира подпала под господство нескольких западных государств. Десятки миллионов человек были захвачены в рабство, в результате чего десятки миллионов семей разрушились. Все ресурсы колонизированных стран оказались разграблены, а их права и культура растоптаны. Земли их были оккупированы, и местное население подвергалось унижениям и массовому геноциду.

Из выступления М. Ахмадинежада в ООН.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Да, видимо, трибуна ООН многих вдохновляет на пламенные речи или яркие поступки smile:D
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
#
Как и трибуна Нобелевского комитета. smile:shuffle:

Есть предположение о том, что у Ахмадинежада на середине этой речи, внезапно возникла проблема с синхронным переводом для американской делегации. Поэтому, вся сила этой речи не достигла американской делегации... Так, сильные мира сего защищаются от "другого" мнения.

Однако, мне речь очень понравилась.
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
#
Кстати, Надия, надеюсь вы не против того, что я пропиарил презентацию этой книги своим друзьям тут. У меня есть знакомые, которые могут заинтересоваться этим направлением.
Евгений Жалимов  (маргуша)
#
Конечно не плохо что изучаете китайскую философию,но все же она китайская.Делая благо вокруг себя это ошибочное мнение о благе,так как это делается на наше усмотрение.Настоящее благо наступает тогда когда о тебе говорят те которых ты не знаешь.Деньги это бумага а душу этим деньгам даем мы с вами.Духовное и материальное вещи не совместимые,и если вы достигли совместить все воедино и управляете этим это и есть мастерство.Желаю вам достичь таких высот. smile:) Евгении Михайлович.
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
#
Индийская философия, ага. smile:-)
Духовное и материально совместимы. В данном случае - в человеке.
Или вы считаете, что Вы как человек это только материя?
Олег Дымов  (DOS1979)
#
Наверное, все таки Индийскую философию smile:oops:
AYO  (AYO)
#
Надия, Ваш блог заинтересовал и я предприняла попытку найти данную книгу в интернете, хотя бы в книжных магазинах, но моя попытка успехом не увенчалась. Вы ее презентовали для российского бизнес-сообщества, если я правильно поняла. Расскажите, когда она появится в продаже, ибо тема актуальная. Уверена, найду для себя немало идей.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Книга появится в продаже в конце октября и мы совместно с некоммерческим партнерством НАУМИР планируем провести встречу с читателями в книжном магазине Москва ( анонс на эту тему обязательно размещу на блоге).

AYO,я хочу подарить Вам эту книгу, пжл, сообщите на мой электронный ящик nadya185@mail.ru
как с Вами связаться.
Максим Белугин  (Белугин)
#
Добрый день Надия! Просто хотел поделиться своими мыслями, так как, скажу честно, идея социального банка очень заразительна.
Тема социального банка в России сейчас становится очень модной. При этом данная концепция не противоречит развитию банка, как прибыльного бизнеса, хотя в сегодняшних условиях требует серьезных затрат, на которые многие банки не готовы идти.
Цель социального банка не в том, что он занимается благотворительностью (это уже отмечено),а прежде всего в экономии денег клиента. Поясню - В основе своей всякая экономия сводится к экономии времени, а что такое время как не возможность заработать.
Многие европейские банки оказывают данные услуги для VIP клиентов, как Банк берет на себя контроль налоговых, кредитных, страховых...вплоть до коммунальных платежей. При этом банк оказывает юридические услуги и отстаивает права клиента. Когда подобная функция будет доступна каждому клиенту, что обеспечит защиту его интересов и финансов, тогда банк и будет осуществлять социальную функцию для общества.


iamvs  (iamvs)
#
Хорошая новость! Хоть бы ВТБ-24 заразился, что-ли, окаянный врямярастратчик...
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Максим,процитирую М.Юнуса "Создавая мир без бедности" :" ...правительства развитых стран уделяют существенное внимание военным действиям и мерам безопасности, инвестируют в разработаки и производства новейшего оружие,игнорируя нужны бедных.."
( при этом доля в бюджетах многих стран бюджеты на борьбу с терроризмом и военные расходы существенные, однако откуда берутся эти агрессивные люди - конечно из бедных слоев). А глобальная проблема - бедности- остается незамеченной.
То есть идет борьба со следствием. А одна из основных причин - бедность.

И еще одна цитата:
"...экономическая теория создала убогий, одномерный мир, населенный людьми, которые целиком посвятили себя игре в рыночную конкуренцию, а победа в этой игре измеряется прибылью. А поскольку нас убедили в том, что погоня за прибылью- лучший способ сделать человечество счастливым,мы с энтузиазмом имитируем эту теорию,пытаясь превратить себя в ограниченное,однобокое человеческое существо.... так мы заставляем реальную жизнь подражать придуманной теории... никто не смеет даже усомниться в правильности лежащей в основе общества экономической доктрины."
Максим, если Вас заинтересовала книгу М. Юнусу, нобелевского лауреата, то я готова Вам ее подарить, пжл, сообщите ваши контакты на мой ящик nadya185@mail.ru
Александр Кобец  (alkobet)
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Надия, во-первых, поздравляю с рождением дочки! От души и искренне. Это событие... И событие это странными ассоциативными путями привело меня к следующей мысли. Низкая рождаемость в России связана в немалой степени с отсутствием у многих молодых людей обоего пола репродуктивного поведения. Сколько не обещай им материнского капитала, сколько не корми дитя за счет государства до окончания ВУЗА (как в Австрии), они его НЕ ХОТЯТ. Вы победили уже это социальное зло. smile:) Но вот к теме социального бизнеса. Не опасаетесь ли Вы, что та удочка, о которой говорил Михаил, окажется ненужной тому, кому Вы ее предлагаете? Готовы ли те, кто относит себя или кого относим мы к категории "будных", принять это благо или эти блага из рук Ваших? Почему много бедных в развитых странах? В том числе потому, они НЕ ХОТЯТ работать. Ведь всегда найдется "социальный проект бизнеса", который подарит ему куртку, кровать в ночлежке, и даже удочку. Что делать с людьми, у которых отсутствует СОЗИДАТЕЛЬНОЕ поведение? Я не говорю о неизлемо больгых, инвалидах... Хотя часть последних пишет музыку, когда другая стоит на паперти. "Они никогда не смогут платить мне так мало, как мало я работаю" - это не многим лучше. Что делать с этим? smile:wall:
Евгений Жалимов  (маргуша)
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Надия.Вы очень много читаете книг о философии,все говорите словами мудрецов.А вы можете своими словами описать создание мира и сущности человека.Не надо ссылаться на чужие труды.Жизнь прекрасна и протекает без помощи экономики и денег.Пока солнце всходит и заходит по собственным правилам,а вот спим мы по правилам нашего светила.Природа живет по своим законам,а мы с вами ее малюпусенькая часть. smile:oops:
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
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Евгений, Позвольте с Вами не согласиться и вот почему:
Мы уже давно не живем по правилам нашего светила. Это касается не только времени пробуждения. Электричество - а именно, электромагнитный эфир, составляющий сущность нашего светила будучи приручен за два столетия 19-го века, видоизменил Нас кардинальным образом, дав нам возможность управлять нашими (и его, светила) ритмами. Искусственный свет поддерживает в нас тот ритм, который нужен нам, но нужно заметить, что человечество управляло своими ритмами задолго до проявления и обуздания электричества. Самое главное технологическое преобразование человек испытал, когда обуздал Время - редуцировав его из свойства присущего каждому живому существу, в свойство принадлежащее материи. Солнечный круг часов был первым артефактом, замкнувшим в кольцо время и уже с тех пор, человек не подчиняется правилам небесных светил. Однако, самое главное techne, то о котором вы упомянули вскользь, было создано еще раньше. Человек был создан как киборг, способный виртуализировать и как в следствии, преобразовывать природу и самого себя; главным инструментом этого преобразования был алфавит - как чистая информация, не испытывающая энтропии.
С этой точки зрения, мы всегда сильны теми, кто шел за нами. Конечно, я понимаю ваш скептицизм, как понимал его и Талмут принимающий подарок Тота, но нужно заметить, что не бывает простого повторения чужого. Повторение - мать учения, и следственно повторяя чужое, мы делаем его своим, пропуская "чужое" знание сквозь свой разум, пропитываясь им. Интересно, что процесс развития психики ребенка построен именно на этом механизме - дети великие имитаторы, повторяют слова, поступки и в конечном итоге мысли родителей. Это механизм обучения, но нужно заметить верность вашего замечания относительно того, что пропущенное знание должно быть выражено средствами самого ребенка, однако, не страшно если он просто повторяет. Было бы хуже, если бы он не делал и этого, согласитесь? smile:-)
Евгений Жалимов  (маргуша)
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НЕ соглашусь.Рождение и есть инстинкт который нам не под силу.Родившись мы не повторяем а делаем что нам положено.Повторять не надо и не получится.Есть все хотят одинаково,а вот пишу добываем по разному и разную.Мы рождены охотниками, и не учимся друг у друга охотится,каждый делает это по своему, так как охотимся на еду и тот у кого мы хотим научится становится пищей,а это уже помеха которую надо преодолевать или оббегать.Вот и хочется услышать мысли удачного охотника.
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
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Евгений, позволю себе тоже не согласится.

Алгоритмы охоты не заложены в ДНК, поэтому рождаясь "мы все смотрим босиком в космос" (с). Более того, исходя из истории конфигурации древних сообществ (которые на самом деле, не особо отличимы от конфигурирации современных корпораций), мы находим удивительный факт, того, что обучение - как передачу и имитацию (а именно это я и подразумевал под "повторением") удачных форм поведения, занимало центральную роль не только в жизни индивидуума, но и племенного домена в целом. Более старшие учили подрастающее поколение, а обучение - это процесс имитации и воспроизведения неких алгоритмов, через повторение последовательности действий указанных учителем. Дети оказавшиеся вне привычных человеческих сообществ, склонны имитировать поведение того класса млекопитающих, в котором они оказываются (см. в google дети-маугли), но с незначительными модификациями. Собственно, именно поэтому, мы все повторяем но это повторение "без повторения" - здесь есть наличие элемента модификации изначального алгоритма поведения, согласно изменившимся правилам игры. Я сознательно не буду говорить о модификации матрицы поведения даваемого учителем ученику, потому что это уровень не "охотника", но "шамана" и эти размышления выходят за рамки нашей с вами беседы.
Слова о том, что мы рождены охотниками мне кажутся тривиальными. Человек в первую очередь рожден киборгом: память человеческого вида вынесенная за пределы жизни отдельных сообществ и индивидов, позволяет вырастить кого угодно из ребенка: как охотника, так и шамана, банкира, стиптизершу или топ-менеджера; одним словом ребенок может стать кем угодно, лишь благодаря гибкости и огромного потенциала систем обратной связи его нервной сети.
Поэтому, на мой взгляд, более удачным (как видно из вашего примера) является не собирание мыслей охотника, а наблюдение за его историей. Просто потому, что наше собственное наблюдение даст нам намного больше, чем как вы правильно заметили, "разговор чужими цитатами". smile:-)
Евгений Жалимов  (маргуша)
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Вырастить можно кого угодно и как угодно.Но жизнь зарождается раньше чем форсируется днк,днк становится пищей для жизни лиш потом появляется сущность.Значить мы все охотники и жертвы.Материально то что мы видем,не материально то что не понимаем.Все мы в сфере материального,даже днк имеет свою материю не похожую на нашу материю.Значить сначала не материя. smile:cry:
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
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И все вас, Евгений из одной крайности в другую, извините за выражение.
При рассмотрении таких вопросов, нужно сначала определиться, что вы подразумеваете под словом "жизнь".
Однако, хотелось бы заметить, что нет отдельно материального от информационного. ДНК имеет биологическую основу, одновременно с этим ДНК кодируется и реплицируется с помощью электромагнитных полей (что подразумевает волновую, т.е. нематериальную природу; широко известно воздействие радиации на ДНК организмов, что является еще одним доказательством корпускулярно-волновой природы ДНК), поэтому к природе нельзя подходить с точки зрения только аналитического подхода. Разделять природу не получается, потому что, так мы видим только одну сторону процесса: или это материя, или это волна.
В природе же все одновременно и едино. Это дает ключ к тому что было "в начале".
Однако, думаю остальное вы знаете. smile;)
Евгений Жалимов  (маргуша)
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В начале была мысль,потом все остальное.Но речь шла о своих мыслях,ответ получен не был.Почему?
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
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По всей видимости, автор не задавался целью говорить о своих мыслях.
Изначально речь шла о книге.
sotnik  (sotnik)
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Интересно какой будет новый социальный банковский продукт?
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