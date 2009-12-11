В банковском офисе как в бизнес-классе авиалайнера

Как приятно, когда твой отпуск начинается с бизнес-класса: милые стюардессы, многое позволительно на взлете и на посадке, тебе всегда улыбаются, можно получить целых два пледа и конечно же, конечно, бокал шампанского… вроде все это так немного, вроде все это мелочи…при этом сделав глоток шампанского — ты уже в отпуске и предвкушаешь свой долгожданный заслуженный отдых… И все это создает VIP обслуживание и тогда ты думаешь, а ведь стоило купить именно такой билет.
Есть чему поучиться банкам у других, как создать особенную атмосферу и не обязательно только копировать друг друга. Вот наш банк и решил перенять такой положительный опыт, открыв на Кутузовском проспекте, дом 30, на самом известном проспекте города VIP офис. Операционный офис «Кутузовский» Национального Банка оснащен всем необходимым, предусмотрена зона круглосуточного обслуживания, в которой клиенты могут воспользоваться банкоматами, телефоном для связи с Call-центром, интернет-терминалом. В отделении предусмотрена зона обслуживания VIP-клиентов, сопровождение которых осуществляют персональные менеджерыА особенную атмосферу создают картины Леры Козиной и других современных художников и конечно, конечно, бокал шампанского для клиентов Траст-Клуба. Предлагаю погрузиться в нашу атмосферу. Будем встречать клиентов как в бизнес-классе
«Лично я не против, чтобы во время оформления финансовых дел меня еще и угощали шампанским», — с такой реплики телеведущая Аврора начала знакомство с новым отделением НБ «Траст», расположенным на Кутузовском проспекте. Двухэтажное, оформленное в стиле хай-тек, отделение рассчитано как на обслуживание рядовых клиентов, так и очень взыскательной публики.
Видео: http://www.banki.ru/news/video/?id=1609894
Комментарии 28
Ведущие авиакомпании создали отличный стильный собирательный бренд как стилю, так и содержанию полета бизнес-классом. Использование этого образа в банке автоматически переносит силу бренда и доверие к качеству обслуживания на банк, его применяющий. Хороший сильный ход.
Отчего хочется предостеречь, так это - от остановке на достигнутом. Хай-тек и презентация - есть замечательное начало. Но если облуживание клиентов не бедут действительно быстрым и комфортным, то первый эффект быстро сойдет на нет. Будем надеяться, что и через месяц, и через полгода персонал не расслабится и том же уровне бизнес-класса авиалайнера
Поздравляю Вас в днем рождения!
Желаю удачи, профессиональных успехов,
как можно больше приятных и положительных моментов в жизни!
В отделение на Кутузовском, как получится, обязательно заеду,
формат офиса действительно очень привлекательный:)
Надия, и с Днем Рождения Вас!!!
Очень красивый офис, надеюсь он у вас настолько же технологичный и управляемый
Наша компания занимается установкой цифровых информационно - рекламных систем (например - экраны объединенные в единую сеть и управляемые из единого центра + музыкальное сопровождение).
Работаем со многими крупными европейскими и российскими компаниями.
Если Вашему банку это интересно вышлим все материалы с курьером(подскажите только на чье имя).
Печкурова Екатерина
Одним из клиентских сегментов Вашего банка является сегмент VIP-клиентов. Работой с такими клиентами я и занимаюсь как независимый финансовый советник. Мой фокус - на организации процесса инвестирования. Как я вижу (по сайту банка) сфера инвестиций для частных клиентов у Вашего банка отсутствует. Это сознательная позиция, конъюнктурные соображения или просто информации нет на сайте? Я считаю что без организации предоставления инвестиционных услуг обслуживание VIP-клиентов страдает.
С уважением,
Владимир Мельников
Независимый финансовый советник
Рег.№ 07-у/083
Поздравляю с открытием VIP-офиса. Классно конечно, но то что в России VIP-обслуживание на космическом уровне это не фокус, а вот обслуживание рядовых клиентов в рядовых офисах оставляет желать лучшего. Я до сих пор не могу уговорить супругу пойти оформить вклад в Ваш банк - ну не в восторге она от бесцельно проведенных полутора часов. Хотя Траст в этом плане не рекордмен
"Доброго времени суток!
Не знаю куда, но очень хочется поместить этот отзыв, чтобы наши славные банковские работники ознакомились.
Был я недавно в Швейцарии с частным визитом - по ленинским так сказать местам. И после дегустации шоколада и осмотра часов вспомнил, что в этой стране еще и банки есть.
Заглянул в Credit Suisse, спрашиваю:
Вклад у Вас можно открыть? милая девушка отвечает-пожалуйста. Только я не гражданин и не резидент Швейцарии-пожалуйста.Здесь хотелось бы заметить, что после схожей фразы "Я не резидент РФ" всех сотрудниц наших банков берет такая оторопь, будто я сказал, что только что сбежал из тюрьмы, где отсиживал 3й срок за вооруженное ограбление банков.
Да, так вернемся k Credit Suisse. Спрашиваю сотрудницу "А за 10 минут управимся", потому то заграничное время дорого.Отвечает:"Нет, но за 15 откроем"Заходим в комнатку, с моих слов заполняется анкетка, ни прописок, ничего!!
-Какую сумму хотите внести?
-20 евро
Милая улыбка на лице, никакого намека на то, что типа ты тут меня отвлекаешь с такими копейками-у нас солидный банк.Говорит только, что пересчитает в Швейцарские Франки.
Распечатали договор, подписали, положил в кассу деньги,все!!! Процедура длилась 8 минут!!!
Открывал и закрывал счета как минимум в 10 российских банках - и близко этого нет. Не думаю, что в тех банках где я не был ситуация кардинально лучше. Вот как бы нам сделать так, чтобу у нас так обслуживали!?
Sorry за оффтоп "
Поздравляю с открытием VIP-офиса.с чем Вас и поздравляю.VIP-обслуживание это конечно здорово,а обслуживание простых рядовых клиентов оставляет желать лучшего.
Поделюсь своими впечатлениями.
Открывал депозит в Калининградском филиале, договор оформили быстро, без нареканий, Но когда я отстоял 50 минут в очереди в кассу внести на счет деньги...ЭТО ПРОСТО ...... (добавте сами слова , которые вы произнесли бы в этой ситуации). Очередь человек 15. работает одна касса. Через менеджера пригласили начальника по работе с клиентами. И тут был цирк , который развеселил всю очередь и скрасил безцельное стояние. На предложение открыть вторую кассу, начальник постучал в окошко кассы, кассу открыла девушка с крайне недовольным видом -приперлись клиенты!- после распоряжения кассир приняла деньги только у одного человека и снова закрылась! Очередь стала внось приглашать начальничка по работе с клиентами что бы от стоял рядом и стучал в "заветное" окошко кассы. Такое ощущение что сотрудникам банка глубоко безразличны клиенты с их потребностями. Создается впечатление что просто нет кдиной команды, команды единомышленников!Сотрудники "честно" отсиживают свой оклад на работе ... и всё! печально....
И в филиале напрочь отсутствует понятие корпоративный дресс-код.
не говоря о бейджиках.
всё это напиминает рядовую деревенскую почту.
Почему там не был Володя Турчинский?
И что там делала Аврора?
Сотрудничаем с Раменским филиалом вашего банка с момента его появления в этом городе , причем работаем с Трастом и как физические лица, и как юридические. Приятно , что коллектив стабилен , квалифицирован и каждый новый руководитель филиала лучше предыдущего ( Руководители все хорошие !!!). Работаем с филиалом по банк-клиенту из Жуковского - четко и стабильно.
Но если человеческий фактор на высоте, то состояние офиса филиала , особенно входной группы , оперзала и туалетов вызывает просто слезы ,причем не умиления... Думаю , ремонта не было лет десять. Можно ли что-то сделать с этим в разумные сроки? Чтобы не пропадало желание посещать филиал лично?!
С уважением, ваш давний клиент Михаил.
Сегодня стал клиентом Вашего банка. Случайно получилось, что выбор пал на офис на Кутузовском, 30. Не знал, что это VIP-офис. Мои впечатления:
1. Все на высшем уровне - техника, стиль!
2. Консультанты вежливы (впечателение клубной обстановки), надеюсь, Вы понимаете, о чем я.
Я являюсь клиентом многих банков и скаж честно, пока все очень радует. Надеюсь, что меня не постигнет разочарование от прямого функционала Банка (открыл вклад:)).
Если позволите, то хотел бы дать несколько советов, как говорится, человека (а уже и Вашего Клиента) со стороны:
1. Консультанты (тем более, VIP-офиса), должны, все-таки, располагать какой-то корпоративной одеждой (коль сравниваем с бизнес-классом самолета, то я не встречал стюардесс в вязанных свитерах со "странными" надписями на них)...
2. То ли я не заметил (хотя искал), то ли их нет... Часы в зале! Инстинктивно (когда идет оформление документов и т.д.) хочешь видеть часы (может это мой личный заскок?. Ну это как бы сказать... как у стоматолога перед лечением зуба... перед тем, как тебе начнут его лечить хочется наглотаться впрок ) потому что во время лечения не получиться... так и тут.. Чем-то мне напомнило казино (там часов и окон никогда нет, чтобы клиенты не ориентировались во времени). Подумайте об этом ))
PS. Ну и конечно, по-хорошему, убил подарок )) Со словами "Вы знаем, чт Вы за рулем и не можете выпить шампанское" мне вручили бутылку водки "Белое Золото"... Вот этого я никак не ожидал )) СУПЕР!!!!!!! ОЧЕНЬ неожиданно, очень! Такое запоминается (хоть я и не пью водку:))) !Креатив!!! ))) МОЛОДЦЫ!
Замечания по п.1 и п.2 - приняты, отработаем.
ПРиходите еще , на Кутузовском у нас сейчас новая экспозиция картин, есть возможность совместить приятное с полезным !