Как-то Уинстона Черчилля спросили, что есть лучшая бизнес-инвестиция и лучший бизнес-проект?
Так вот, Черчилль ответил «ЛУЧШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ - ЭТО МОЛОКО МАТЕРИ В РЕБЕНКА!"
Моя лучшая инвестиция в 2010 году реализовалась, сегодня моей дочке исполнился 1 месяц
Я хочу поблагодарить информационный портал banki.ru за теплые поздравления и пожелания http://www.banki.ru/news/lenta/?id=2193025
Это было так приятно! И благодаря вам я до сих пор продолжаю получать письма, наполненные добрыми эмоциями, от пользователей портала, от бывших и нынешних коллег, от клиентов, от посетителей моего блога и даже одноклассников.
Сентябрь стал для меня месяцем, когда каждый день я читала поздравления. Такого еще не было в моей жизни!
Спасибо вам ребята!
Сегодня я хочу поблагодарить высоко-профессиональную команду Перинатального Медицинского Центра города Москвы и врача-акушера высшей категории Зимину Наталью Николаевну! Вот это труд я вам скажу! Почему-то дети чаще всего рождаются ночью и эти потрясающие ЛЮДИ делают свою СВЕТЛУЮ РАБОТУ в темное время суток . Спасибо,еще раз!
Комментарии 31
А пс-серьезному, поздравляю.
Дети растут куда быстрее и забавнее маржи
Зиминой Н.Н. - почтение и уважение!
Дочку - с Днём рождения!
Вам - здоровья и терпения!
Ух, почти стих написал, во даю...
Главное, как мне кажется - Вам теперь нужно следить за тем, что вы кушаете более пристально.
Пусть дочка всегда будет на ПЕРВОМ месте в приоритетах! Тогда взаимное счастье станет весомым!!!
В этом вопросе мы сразу поднимем несколько направлений, если учитывать что даем людям удочку а не рыбу.
На мой взгляд это лизинг, в т.ч. и на оборудование, партнерские отношения с поставщиками оборудования и т.п... если не ошибаюсь у ТРАСТа такая программа была, т.е. все делалось для "макро" теперь надо сделать и для "микро" клиента.
Так же рассмотреть реальную возможность финансировать стартаповские проекты микро.. в регионах я думаю это будет востребовано...
Да, есть программа ЦЗН, где можно получить 50 т.р. на свое дело, есть областные фонды и т.п... но в реально не так как на бумаге и в отчетах... все намного сложнее...
поэтому минимум и доступность, открытость к клиенту, настолько чтоб он чувствовал что банк это не просто банк а его реальный финансовый партнер. Я думаю многие поймут о чем я.
Есть хорошая книга, Э. Морсман Искусство коммерческого кредитования, и я например действительно считаю, что кредитование это искусство, прочитав ее можно понять основные философские моменты кредитования и главное отношения между сотрудник банка-клиент, новичок-наставник. Мне понравилась.
С Черчилем согласен!
Надия! Поздравляю Вас и вашу дочь с первым Днем Рождения! в нашем мире добиться можно много, но вот стать ЧЕЛОВЕКОМ сложно. Желаю ей стать, а вам вырастить, настоящего человека со всеми его хорошими качествами!
Простите, не совсем банковская тема... Но очень важная. Любви вам с малышкой!
Говорил не рожденный малыш:
“Я боюсь приходить в этот мир...
Столько здесь неприветливых, злых
Глаз колючих, усмешек чужих...
Я замерзну, я там заблужусь,
Я промокну под сильным дождем...
Ну к кому я тихонько прижмусь?
С кем оставшись, побуду вдвоем?...”
Отвечал ему тихо Господь:
“Не печалься, малыш, не грусти...
Ангел добрый, он будет с тобой
Пока будешь мужать и расти...
Будет он тебя нежить, качать,
Наклонясь, колыбельные петь.
Будет крепко к груди прижимать,
Будет крыльями бережно греть.
Первый зуб, первый шаг видеть твой.
И ладошкой слезинки стирать.
А в болезни, склонясь над тобой,
Жар губами со лба убирать...
И когда, начиная взрослеть,
Ты дорогу отыщешь свою.
Ангел будет вослед лишь смотреть,
Повторяя молитву свою...”
Как же Ангела имя? – Скажи...
Как его мне средь тысяч узнать?
Это вовсе не важно, малыш...
Мамой будешь ты Ангела звать.