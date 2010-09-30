Вход
Профиль Блог Лента Активность

Лучшая инвестиция!

30.09.2010 23:23 31 4 441 просмотр
Как-то Уинстона Черчилля спросили, что есть лучшая бизнес-инвестиция и лучший бизнес-проект?
Так вот, Черчилль ответил «ЛУЧШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ - ЭТО МОЛОКО МАТЕРИ В РЕБЕНКА!" smile:)

Моя лучшая инвестиция в 2010 году реализовалась, сегодня моей дочке исполнился 1 месяц smile;)
Я хочу поблагодарить информационный портал banki.ru за теплые поздравления и пожелания http://www.banki.ru/news/lenta/?id=2193025
Это было так приятно! И благодаря вам я до сих пор продолжаю получать письма, наполненные добрыми эмоциями, от пользователей портала, от бывших и нынешних коллег, от клиентов, от посетителей моего блога и даже одноклассников.
Сентябрь стал для меня месяцем, когда каждый день я читала поздравления. Такого еще не было в моей жизни!
Спасибо вам ребята!

Сегодня я хочу поблагодарить высоко-профессиональную команду Перинатального Медицинского Центра города Москвы и врача-акушера высшей категории Зимину Наталью Николаевну! Вот это труд я вам скажу! Почему-то дети чаще всего рождаются ночью и эти потрясающие ЛЮДИ делают свою СВЕТЛУЮ РАБОТУ в темное время суток smile:). Спасибо,еще раз!

Комментарии 31

Сергей Попов  (sonnert)
#
Если творчески развить Черчиля, то можно сказать, что в подобном случае и мужчина может гордиться СВОЕЙ ИНВЕСТИЦИЕЙ. smile:oops:
А пс-серьезному, поздравляю. smile:D
Дети растут куда быстрее и забавнее маржи
Александр Кобец  (alkobet)
#
Пока писал Вам ночью поздравления в предыдущем блоге, появился новый. Поздравлений с таким событием быть много не может! Пусть жизнь этого человечка пройдет в согласии с собой! smile:) В остальном помогут друзья и родители. Вот в этом можно много отдавать, и не только удочку, но и рыбку. smile:) Это ко вчерашней теме. Удачи вам!
boroda800  (boroda800)
#
рад за вас и делюсь своей радостью: из НБ Траста пришел подарок в виде кредитной карты на 150000 тыр под 37,5% годовых, не считая сопутствующих мелких радостей не включенных в сей процент. Ура! вам не стоит боятся за будущее своей радости.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Черчиллю - ура!
Зиминой Н.Н. - почтение и уважение!
Дочку - с Днём рождения!
Вам - здоровья и терпения!
smile;)
Ух, почти стих написал, во даю... smile:idea:
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
#
Надия, мои поздравления.
Главное, как мне кажется - Вам теперь нужно следить за тем, что вы кушаете более пристально. smile:-)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Надия! Будь бдительна, ведь ты по призванию не просто мама, а супер деловая мама! У этого амплуа есть обратная сторона - заседания, встречи, бизнес, поездки.

Пусть дочка всегда будет на ПЕРВОМ месте в приоритетах! Тогда взаимное счастье станет весомым!!!
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Надия, здоровья вам и вашей малышке! Дети, это самое главное в жизни и мне очень радостно от того, что вы, будучи такой деловой и умной женщиной, успеваете всё совмещать!
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
С первым юбилеем smile:) малышку!Радостных,светлых дней,здоровья и любви родителей!!!
sotnik  (sotnik)
#
Посмотрел ролик, действительно соглашусь, что микро финансирование имеет огромный потенциал, просто не надо бояться рисков и надо доверять людям и на основе этого мы плавно перейдем в социальное финансирование. Ведь если я не ошибаюсь открытый банк для бедных в Индии имеет реальный успех?
В этом вопросе мы сразу поднимем несколько направлений, если учитывать что даем людям удочку а не рыбу.
На мой взгляд это лизинг, в т.ч. и на оборудование, партнерские отношения с поставщиками оборудования и т.п... если не ошибаюсь у ТРАСТа такая программа была, т.е. все делалось для "макро" теперь надо сделать и для "микро" клиента.
Так же рассмотреть реальную возможность финансировать стартаповские проекты микро.. в регионах я думаю это будет востребовано...
Да, есть программа ЦЗН, где можно получить 50 т.р. на свое дело, есть областные фонды и т.п... но в реально не так как на бумаге и в отчетах... все намного сложнее...
поэтому минимум и доступность, открытость к клиенту, настолько чтоб он чувствовал что банк это не просто банк а его реальный финансовый партнер. Я думаю многие поймут о чем я.

Есть хорошая книга, Э. Морсман Искусство коммерческого кредитования, и я например действительно считаю, что кредитование это искусство, прочитав ее можно понять основные философские моменты кредитования и главное отношения между сотрудник банка-клиент, новичок-наставник. Мне понравилась.
С Черчилем согласен! smile:)

Надия! Поздравляю Вас и вашу дочь с первым Днем Рождения! в нашем мире добиться можно много, но вот стать ЧЕЛОВЕКОМ сложно. Желаю ей стать, а вам вырастить, настоящего человека со всеми его хорошими качествами!
Павел  (pavelgrig1)
#
От души поздравляю!!! Это такое счастье-рождение новой жизни!!! Здоровья Вам и процветания.
Борис Охрименко  (solar_wind)
#
Кормление грудью хорошо бы сопровождать мысленным посылом ребёнку всег благ, которые ему мать желает. Особенно благ, которых за деньги не купишь... Так же никакие материальные блага не заменят самого простого маминого внимания к ребёнку и участие в его познании мира. Если в этом познаниии, а до трёх лет оно на уровне чувств и интуиции у ребёнка проходит, мама будет где-то не рядом, то у ребёнка по жизни останется чувство незащищённости и неудовлетворения.
Простите, не совсем банковская тема... Но очень важная. Любви вам с малышкой!
Светлана  (elka2307)
#
Искренние поздравления!!! Маме здоровья и терпения, а малышке крепкого здоровья и счастливой судьбы! Я тоже все инвестиции вложила в своего сынульку.Сеучас ему 7 месяцев. Хотя для этого пришлось пожертвовать своей банковской карьерой и переехать в чужой для меня регион. Но улыбка малыша того стоит!!!
Говорил не рожденный малыш:
“Я боюсь приходить в этот мир...
Столько здесь неприветливых, злых
Глаз колючих, усмешек чужих...
Я замерзну, я там заблужусь,
Я промокну под сильным дождем...
Ну к кому я тихонько прижмусь?
С кем оставшись, побуду вдвоем?...”
Отвечал ему тихо Господь:
“Не печалься, малыш, не грусти...
Ангел добрый, он будет с тобой
Пока будешь мужать и расти...
Будет он тебя нежить, качать,
Наклонясь, колыбельные петь.
Будет крепко к груди прижимать,
Будет крыльями бережно греть.
Первый зуб, первый шаг видеть твой.
И ладошкой слезинки стирать.
А в болезни, склонясь над тобой,
Жар губами со лба убирать...
И когда, начиная взрослеть,
Ты дорогу отыщешь свою.
Ангел будет вослед лишь смотреть,
Повторяя молитву свою...”
Как же Ангела имя? – Скажи...
Как его мне средь тысяч узнать?
Это вовсе не важно, малыш...
Мамой будешь ты Ангела звать.

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:
  • 1
  • 2

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения