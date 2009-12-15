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in TRUST we TRUST, нобелевский лауреат и реальный вклад в экономику

15.12.2009 00:34 34 32 871 просмотр
Есть люди, которые переворачивают традиционные представления о бизнесе, да, и вообще, о жизни, сметают все клеше, отрывают привычные ярлыки… Вот мы привыкли, что банки выдают кредиты – компаниям, малому бизнесу, простым людям… Но, мало кто предполагает, что банкир может быть подвижником, новатором, первопроходцем, причем именно в области кредитования. Мухаммад Юнус — знаменитый нобелевский лауреат из Бангладеша — именно из таких банкиров.

Судьба предоставила мне уникальную возможность лично пообщаться с профессором Мухаммадом Юнусом и зарядиться той особенной энергией, которая исходит от этого удивительного человека. Профессор недавно был в Москве, и для нас, для нашего Банка была большая честь быть одним из инициаторов его визита совместно с некоммерческим партнерством НАУМИР. Визит традиционно широко освещался СМИ, он встречался с политиками, крупными бизнесменами… в том числе и со мной smile:)… Многое обсуждалось на этих встречах, а от слов к делу перешли только сам Мухаммад Юнус, Национальный Банк Траст и Некоммерческое Партнерство НАУМИР — подписали соглашение о сотрудничестве и сейчас готовим специальную программу микрофинансирования к реализации в России.

http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=40733
http://www.trust.ru/about/press_centre/smi/detail.php?ID=40741

На бангладешского нобелевского лауреата с восторгом смотрит весь мир, а в своей родной стране он - «национальный герой». И это вовсе не пиар, и не преувеличение. Ведь именно он первым разработал уникальную модель микрокредитования , благодаря которой миллионы граждан его родной страны получили возможность выбраться из нищеты и беспросветности, поверить в себя и в свои силы, да и, в конце-концов, обеспечить достойный уровень жизни себе и своим близким.

Вы скажите, что это патетика! Давайте посмотрим на практику и реальность. Программа профессора работает более, чем 100 странах мира, причем в таких развитых рыночных экономиках как США. Именно за внедрение по всему миру технологии микрокредитования г-н Юнус был отмечен Нобелевской премией. Вы скажите, что данная технология не применина в России! И я не соглашусь с вами! Я убеждена - вполне экстраполируется и на Россию.
Хороший пример, с середины 90-х годов в России работает программа кредитования малого бизнеса, которая ранее была реализована в Латинской Америке и в рамках этой технологии кредитования только Национальный Банк Траст профинансировал почти 25 тысяч предпринимателей малого бизнеса на сумму 18,4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ! И это наш национальный вклад в реальную экономику России, наш счетчик выдач работает каждый день и на сайте www.trust.ru вы можете убедиться, что каждый день предприниматели в 170 разных городах России получают кредиты на развитие собственного малого бизнеса.



Комментарии 34

Екатерина Суворова  (28_888)
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Надия, разделяю Ваше восхищение!
Я сама в прошлом научный сотрудник и воспитана в атмосфере уважения к науке и ученым. А если ученый разработал технологию, которая нашла реальное приложение в экономике, - это действительно заслуживает всевозможных регалий и премий. Искренне Вам завидую - сама с удовольствием бы пообщалась с г-м Юнусом, наверняка это это очень приятный и обаятельный человек. smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Да, кстати, я не объяснила почему "in TRUST we TRUST", полное название банка Мухаммада Юнуса GRAMEEN TRUST и мы Национальный Банк TRUST. Видимо, TRUST к TRUSTу притягивается smile:idea:
Феликс  (airapetian)
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Интересная программа. С увернностью могу заявить, что будущее за малым бизнесом. Сейчас многие крупные производственные компании охвачены финансовыми проблемами в связи с нижением объема продаж. Отсюда повышение себестоимости товара и понижение доходности. Малое предприятие становится конкурентом больших заводов.

Мы находимся в г.Армавире, имеем ряд производственных компаний (FMCG). Одним из них является производство салфеток, туалетной бумаги, бумажных полотенец. Это новый бизнес.
http://www.krasnodar.ru/content/3/show/23806/

У нас в городе находится НБ Траст, но мы с ним не работаем. Безусловно интересно поработать с хорошим банком и посмотреть на наш бизнес как на общий стратегический проект. Давайте реализуем программы на практике. Поддержите малый бизнес, и он поддержит Вас!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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На счет будущего малого бизнеса полностью с Феликсом согласна.
Пару цифр, в США 54 % в ВВП составляет малый и средний бизнес, это, между прочим ,в индустриальной экономике, а в Японии - более 60 %.
Кроме того, доля населения, занятая на предприятиях малого бизнеса в США - 52 % активного населения,в Японии - 68 %.
А в России пока в разы меньше, есть к чему стремиться...
Алексей Кузьмин  (alexk7a)
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Надия, спасибо за интересное сообщение. Проблема кредитования микропредпринимателей в России есть и она - масштабная. Успехов Вашему банку на этом благородном пути! А когда планируется появление более подробной информации о программе микрофинансирования от банка TRUST?
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Алексей, обязательно буду update-тить этапы внедрения программы микрофинансирования в рамках технологии Мухаммада Юнуса здесь, на банки.ру
Алексей Кузьмин  (alexk7a)
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Благодарю. Тоже буду держать руку на пульсе. Новых Вам удачных идей и успешных решений.
Валерий Черкасов  (tatupak)
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Да,не зря ВЫ подчёркиваете, что для того , чтобы сдвинуться с места одних директив маловато. На самом деле самое главное зависит от человека, как он это видит и в каком направлении хочет это "продвигать". Наб.Челны-это КАМАЗ и всё ,что с ним связано( рынок"запчастей к а/м Камаз", как "разборка" во Владивостоке). Готов оказать посильную помощь в косультировании этого "сегмента" рынка , хорошо знаю его"изнутри",многие подводные камни. А Вам и Вашему банку успехов и "позитива" во всех начинаниях.
Валерий Черкасов  (tatupak)
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Спасибо за сообщения, не такие ещё времена пережили, если есть желание работать "нишу" всегда можно найти. Всего Вам доброго!
Валерий Черкасов  (tatupak)
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Здравствуйте,Надия! Огромное СПАСИБО Вам, нач. отдела Екатерине в Набережных Челнах,всем сотрудникам Банка Траст!!! Вчера благополучно получили кредит,вообще всё прошло как говорят "без проблем",даже поручитель у нас из Нижнекамска и нам только осталось с ним созвониться, а всё остальное решили ваши сотрудники. Как в далёком детстве получили подарок на Новый год, до сих пор не верится,надеемся на долгосрочное сотрудничество. С Наступающим Новым годом,здоровья Вам и успехов во всём!
Валерий Черкасов  (tatupak)
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Р.S. Кредит получили на И.П.СантуровуВ.А. И если можно отдельное спасибо Михаилу Мамуте.
Александр Сеничев  (0505)
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Замечательно, что есть такие люди. И БАНКИ. На следующей неделе позвоню в филиал банка о встрече по взаимодействию. Надеюсь, что в Банке что-то изменилось в пользу корпоративных клиентов. Свою организацию с момента начала еятельности в 2002 году отвел в тогдашний Менатеп, а в 2007 году закрыли счет по "непониманию" сторон. Сейчас в Банке новый менеджмент, новые программы. И, в частности, одна из них - кредитование МФО представляет интерес. Процветания Вам и вашему Банку. Александр
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Александр, обязательно приходите. Напишите в каком городе Вы планируете посетить наш филиал. Программа для корпоративных клиенов развивается, у нас появились и для крупных клиентов интересные условия финансирования.
Андрей Рябко  (judo82)
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Я сильно разочаровался в уровне сервиса в банке Траст равно как и в отношении персонала к клиенту.
Отдельное "спасибо" начальнику отдела претензий головного офиса в Москве за то что оставила мой вопрос без внимания!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Андрей, напишие, пжл, в каком именно офисе Вы получили плохое обслуживание и перешлите вашу претензию сюда на блог в этот пост.
Буду ждать о Вас сообщение.
Андрей Рябко  (judo82)
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Надия, обслуживание не на высоте в офисе по адресу Невский пр. 1, СПб. но на это вполне можно закрыть глаза если учесть общую культуру населения на данный момент в нашей стране. У меня был спорный момент с пин кодами при получении карточек. Девушка по имени Светлана, если мне не изменяет память, из Москвы, из отдела претензий связалась со мной очень быстро и обещала держать меня в курсе. К сожалению она про меня, очевидно забыла, так как срок моего вклада практически истекал. Я звонил сам, интересовался, содержательного ответа я не получал. Полное нежелание "работать" с клиентом, в итоге мне так и не довелось поговорить со Светланой, она то была в отпуске, то ее не было в офисе, словом, всячески меня избегала, со мной общалась ее коллега, которая дала ответ на мой вопрос через 15 минут после того как я сообщил ей что продлевать вклад я не буду равно как и посоветую своему отцу не продлевать у Вас вклад после его истечения. Вопрос как оказалось был совсем несложный. Здесь одно слово - безразличие!!!
Хотя в офисе в г. Новороссийске у Вас очень достойный персонал который помогает Вам находить клиентов а не терять их smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Андрей, спасибо за сигнал. С ситуацией разберемся. Стандарты обслуживания - едины, однако, многое зависит о людей на местах. И ваш пример сравнения Питера и Новороссийска это подтверждает. Работаем над существенным повышением уровня в "провальных" городах, Питер во внутренних рейтингах Банка, к сожалению,в отстающих.
Елена Федотова  (ele4212)
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Да.... Все банки идут навстречу малому и среднему бизнесу. Только разговоры. Обошли почти все банки в Новосибирске, в том числе Траст. Попросили кредит от 10 до 30 млн. на достройку административно-офисного здания в хорошем месте города. Здание построено на 18%, есть все ТУ (в т.ч. электро и теплоэнергия). Есть свидетельство о регистрации в юстици на незавершенку. Хотели в обеспечение кредита это строящееся здание отдать. Только сотрудники банка на нас как на идиотов смотрят. Типа зачем нам ваше построенное всего на 18% здание? Мы его в случае чего продать не сможем. То есть заранее делают из нас неплатежеспособных лиц. Да, мы не торгующая организация, а ООО казывающее бытовые услуги и выполняющее ремонт. А у таких организаций естественно маленький оборот (по этому мы тоже не проходим на получение кредита). И имущества у нас другого более весомого для банка нет. А если бы и было, неужели мы бы стали в банк обращаться? Продали бы его и все. И проценты по кредиту выплачивать не надо, и беготни меньши. И никого не волнует, что организации этой уже 13 лет, она стабильная. И что она на свои денежные средства уже построила часть этого самого здания, которое банк в качестве обеспечения рассматривать не хочет. Так что все это только разговоры - начиная от президента, заканчивая банковскими служащими, о помощи предпринимателям. Нет ее, нет.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Елена, напишите, пжл, ваш текущий бизнес - прибыльный ? И какой именно это бизнес. Решены ли у Вас вопросы с землей и есть ли соответствующие документы ? И пришлите Ваш контактный mail.
Сообщите, когда вы обращались в НБ Траст и какой именно клиентский менеджер Вас консультировал ?

Единственное, что сразу бросается в глаза, я думаю, что любому кредитору ( даже если бы у лично Вас кто-то просил деньги взаймы ) - это расплывчатая сумма кредита, диапозон слишком широк 10-30 млн. руб ( вы понимаете, что одна сумма отличается от другой в 3 раза !!!). Это настораживает, вы должны чеко для себя сформулировать, сколько именно Вы хотите одолжить, и сколько Вы способны вернуть исходя из своего бизнеса.
Приведу примитивный пример, к Вам заходит сосед и говорит, дай мне 1 ыс. рублей или 3 тыс. рублей.....непонятно, верно ?
думаю, что такой подход вызывае некое недоверие.
Пишу для всех предпринимателей, вы должны четко формулировать, что именно вы хотите, какой именно у Вас план финансирования в деталях.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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На счет помощи... банк-это коммерческая организация и наша помощь выражается в конкретных цифрах финансирования, например, только в марте НБ Траст предоставил кредиты только малому бизнесу на сумму 1,5 млрд. рублей.
Для сравнения, программа Московского правительства по поддержке малого бизнеса в 2008 году была в год 1 млрд.руб... во такое сравнение, мы - коммерческие банки делаем за месяц то, что различные госпрограммы делают за год smile:!:
Елена Федотова  (ele4212)
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Что касается суммы от 10 до 30 миллионов рублей, то конечно же заявку в банк делали на конкретну сумму. Сначала ходили по банкам с заявкой на 30 миллионов, потом уже видя безвыходность ситуации опустились до 10 миллионов. Поэтому я и озвучила на данном сайте эти цифры указав диапозон. Если реально, то нужно 30 миллионов на 8 месяцев с отсрочкой первого платежа (тела кредита) до полугода. Как уже говорила, мы не торговая организация (услуги, работы), но наш текущий бизнес прибыльный, хватает на существование (аренда помещений, зарплата штату сотрудников, оплата телефонной связи, оплата аренды земельного участка под строительство здания и т.д.). Естественно что-то остается и после оплаты обязательных платежей. Но к сожалению этого недостаточно для строительства. Можно конечно ежемесячно откладывать весь доход и накопить нужную нам сумму денег, но сами понимаете - на это уйдут если не годы, то долгие месяцы точно. Инвесторы интересуются зданием активно, но честно говорят: мы бы вложились если бы строительство из-за забора было видно. По-поводу менеджера банка, информацию смогу сказать в рабочий день - все данные на работе. Электронный адрес Fedotova79@ngs.ru
Елена Федотова  (ele4212)
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И еще хотела добавить, что все мы прекрасно понимаем, что банки естественно преследуют цель - извлечь прибыль. Как и все коммерческие организации. И что для минимизации рисков и убытков, они требуют определенный пакет документов и предъявляют какие-то заранее установленные требования. Но почему нельзя к каждому клииенту найти персональный подход? Сесть, объяснить, рассказать, возможно где-то уступить. Кредитуют же банки физических лиц на льготных условиях. Я очень хорошо помню, когда сбербанк начал выдавать кредиты - два поручителя, справка 2НДФЛ. Потом постепенно бани стали лояльнее относится к простым гражданам. И поручители не во всех кредитах нужны, и справка 2 НДФЛ не нужна (у нас ситуация такая в стране, что человек на руки получает одну сумму, а в документах о заработной плате у него совсем другая сумма - гораздо меньше). В общем делают все, что-бы потенциальный заемщик стал клиентом банка. И мне, сотруднику организации, столкнувшейся с невозможностью взять кредит в банке, не понятно, почему банки не идут на встречу корпоративным клиентам, так же как и к физическим лицам?
Елена Федотова  (ele4212)
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В домолнение к предыдущим сообщениям. Консультировались по вопросу получения кредита с пакетом документов (в т.ч. обоснованием суммы кредита) на улице Каменской, 32 г.Новосибирска в 20-х числах января. Имя менеджера к сожалению не помню
Mikhail N  (notar)
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Уважаемая Nadia (Надия)!
После непродолжительной переписки пришёл к выводу, что Ваши блоги – односторонний продукт PR- и популяризационной деятельности. К сожалению, на конкретные сообщения Вы не отвечаете, что создаёт впечатление о задуманности «проекта» в качестве халявного, направленного бесплатное на выяснение мнения контрагентов банка (социология), а также на получение «халявных» микроконсультаций! Вам неоднократно в течение длительных и вполне разумных сроков направлялись сообщения по ситуации с реструктуризацией долга перед банком ОАО НБ «ТРАСТ». Ответов не получено до сих пор! Это не этично, вряд ли у Вас нет времени на просмотр сообщений, а если нет, так зачем тогда писать «блоги»? По этой причине вынужден прекратить переписку с Вами до получения корректных ответов.
С уважением, Михаил (Notar).
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Михаил, вам я ответила в других постах. Пжл, не переписывайте одно и тоже сообщение во все посты.
Я уважаю консалтинговые услуги и вашу посредническую деятельность в разрешении вопросов между банками и клиентами. Однако. повторюсь, клиенту будет проще решать вопрос напрямую с банком.
Ильдар Нуриахметов  (Arxim)
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Здравствуйте, Надия. Меня зовут Ильдар. я придумываю и готов строить необычные фонтаны.
Сам я из Челябинска, но уже седьмой год работаю в Москве.
Недавно зарегистрировал свою фирму: " ООО АСБ Фонтан Профи".

Хочу составить конкуренцию лучшим фонтанным фирмам мира.
Думаю, что Вы много путешествуете и видели множество всяких фонтанов, но уверен, что многие мои фонтаны Вас приятно удивят, а моя идея сделать так, чтобы фонтаны приносили прибыль - созвучна с идеями Гэрри Годдарда и даже где-то опережают его.

У меня есть много необычных фонтанов: морской фонтан для Саммита АТЭС – 2012г., которым можно сделать необычную и красивую презентацию его открытия;
православный фонтан для будущего Российского духовного центра в Париже. …
Но получить кредит на развитие у Нас невозможно. Если Вам интересна эта тема и Вы можете "дать путёвку в жизнь" необычному бизнесу, или выступить соинвестором фонтана для Саммита "АТЭС" 2012г., то я
готов встретиться и показать свои разработки.
С уважением - Ильдар + 7 909 916 53 71.




Надия Черкасова  (cherkasova)
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Ильдар, доброе время суток! Мои коллеги провели с Вами встречу. Диск от вашего имени мне передали.
С точки зрения креатива к вашему проекту вопросов нет, однако есть вопросы по детализации расчетов и окупаемости проекта. Скажу прямо, проект сложный и нестандартный. Мои коллеги,свяжутся с Вами еще раз.
Николай Герасимов  (nev26reg)
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Добрый день, Надия!
Вижу, что политика банка Траст направлена на сотрудничество с малым бизнесом, но далеко не все ваши сотрудники разделяют ваши взгляды. Я уже более трех лет сотрудничаю с банком Траст в г.Невинномысске, Ставропольского края. Имею положительную кредитную историю (в банке Траст и не только). Первый кредит брал ещё как физ.лицо - 500 т.р. - погасил без просрочек. Второй брал уже как предприниматель - 500 тыс. - осталось два платежа, просрочек нет. Бурно развиваемся - за три года открыли восемь магазинов розничной торговли в трех городах юга России (ИП разные- компания одна. В Невинномысске у нас 4 магазина - торговые марки ТВОЕ, Instreet, TimeOut и Zenden. Все бренды федеральные, совокупный оборот только по Невинномысску - 45 млн.рублей в год! Считаю что это достойный оборот для предпринимателя в небольшом городе. Я уж не беру магазины в других городах.
Первый кредит мне выдали без проблем. Потом сменились сотрудники - второй кредит согласовывала Бутова Любовь Викторовна, г.Ставрополь. После оформления я для себя решил - никогда не обращаться в банк Траст - такой бюрократии и сложностей на пустом месте я невидел нигде.
Но прошол год, я "подостыл", и банк Траст (Невинномысский доп.офис)сам вышел ко мне с предложением (учитывая мою кредитную историю) - выдать мне на хороших условиях 1.5 млн. Мой отец работает сотрудником по безопасности в этом отделении, поэтому информацию получаю из первых уст!))
Деньги нужны, т.к. в октябре открываем новый магазин с брендом SELA, поэтому я согласился. Но заранее уточнил - возьму кредит, если не будет лишних проволочек....
К моему сожалению, Бутова Любовь все ещё работает в Ставропольском отделении, и именно она инспектировала выдачу мне кредита. Началось все с того, что они ехали к нам больше недели!, мы покорно ждали, предоставили ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ пакет документов, на месте девушкам все нравилось, обещали на следующий день дать решение (скорее всего положительное!).
Но на следующий день чуда не произошло - они потребовали произвети испекцию магазинов моей жены в городе Туапсе (550 км. от Невинномысска!) smile:wall: История повторилась!
Создается впечатление, что мы разговаривали не об 1 млн.рублей, а о как минимум 10-15! Или же это такая схема - родить на пустом месте "проблему", а потом благосклонно "решить" эту проблему за вознагрождение. Вобщем, я категорически отказался от такого кредита на льготных условиях. Тот же ВТБ24 выдаст мне эти деньги в течении 5 дней, и даже не будет выезжать в магазин. Обидно, учитывая что даже мой отец работает в вашем банке, решение принимают не совсем адекватные сотрудники из другого города.
Надеюсь, что Ваши дальнейшие потери от такого подхода ваших сотрудников к решению вопросов будут минимальными!

С уважением, Николай Герасимов, предприниматель
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Николай, спасибо за сигнал. Кредиты до 1 млн. рублей банк предоставляет без залога и для клиентов с положительной кредитный историей на льготных условиях по программе лояльности. То, что к Вам сотрудники банка выехали лишь через неделю - это нарушение технологии банка. Что касается ыактора персоны, то решение принимается по кредитно-финансовым правилам, что должно исключать личностный фактор, кто бы ни был на месте (Бутова Любовь или Иванов, Петров или Сидоров..). Все что описали, это самодеятельность на месте...из данного конкретного случая мы сделаем выводы и позвольте нам еще раз к Вам выйти на связь и предложить новые условия кредитования. Возможно, что наше предложение будет интереснее для Вам по сравнению с другими банками-конкурентами.
Николай Герасимов  (nev26reg)
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Добрый день, Надия! Спасибо что ответили - это ценно!
На сегодняшний день мое общение с банком ТРАСТ закончилось одним истеричным звонком из Ставропольского филиала кого то из руководителей (к сожалению, направленным только лишь на обвинения в мою сторону, а не на решение проблемы)и несколькими попытками встретиться со мной руководителем Невинномысского доп.офиса (что то ему, видимо, помешало ко мне добраться - по телефону договаривались, но так никто и не доехал!).
Вашим сотрудникам предлагал формально извиниться и пересмотреть заявку - меня проигнорировали. Свою заявку переправил в РОСБАНК, получил деньги на пятый день, без волокиты. Очень жаль, что моя положительная кредитная история в вашем банке разбилась о непонимание отдельных сотрудников своей истинной миссии в Вашей организации!
Молодому бизнесу очень нелегко развиваться, и мы, начинающие предприниматели, очень ценим сотрудничество с серьезными партнерами. Я надеюсь, что моя история поможет вам что-то изменить в работе вашего банка в лучшую сторону, и это, по достоинству, оценят Ваши клиенты!
Спасибо, что не оставили мою проблему без личного внимания!

Желаю Вам развития и процветания!

С уважением, Николай Герасимов, предприниматель
Надия Черкасова  (cherkasova)
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