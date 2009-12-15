in TRUST we TRUST, нобелевский лауреат и реальный вклад в экономику

Есть люди, которые переворачивают традиционные представления о бизнесе, да, и вообще, о жизни, сметают все клеше, отрывают привычные ярлыки… Вот мы привыкли, что банки выдают кредиты – компаниям, малому бизнесу, простым людям… Но, мало кто предполагает, что банкир может быть подвижником, новатором, первопроходцем, причем именно в области кредитования. Мухаммад Юнус — знаменитый нобелевский лауреат из Бангладеша — именно из таких банкиров.
Судьба предоставила мне уникальную возможность лично пообщаться с профессором Мухаммадом Юнусом и зарядиться той особенной энергией, которая исходит от этого удивительного человека. Профессор недавно был в Москве, и для нас, для нашего Банка была большая честь быть одним из инициаторов его визита совместно с некоммерческим партнерством НАУМИР. Визит традиционно широко освещался СМИ, он встречался с политиками, крупными бизнесменами… в том числе и со мной … Многое обсуждалось на этих встречах, а от слов к делу перешли только сам Мухаммад Юнус, Национальный Банк Траст и Некоммерческое Партнерство НАУМИР — подписали соглашение о сотрудничестве и сейчас готовим специальную программу микрофинансирования к реализации в России.
http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=40733
http://www.trust.ru/about/press_centre/smi/detail.php?ID=40741
На бангладешского нобелевского лауреата с восторгом смотрит весь мир, а в своей родной стране он - «национальный герой». И это вовсе не пиар, и не преувеличение. Ведь именно он первым разработал уникальную модель микрокредитования , благодаря которой миллионы граждан его родной страны получили возможность выбраться из нищеты и беспросветности, поверить в себя и в свои силы, да и, в конце-концов, обеспечить достойный уровень жизни себе и своим близким.
Вы скажите, что это патетика! Давайте посмотрим на практику и реальность. Программа профессора работает более, чем 100 странах мира, причем в таких развитых рыночных экономиках как США. Именно за внедрение по всему миру технологии микрокредитования г-н Юнус был отмечен Нобелевской премией. Вы скажите, что данная технология не применина в России! И я не соглашусь с вами! Я убеждена - вполне экстраполируется и на Россию.
Хороший пример, с середины 90-х годов в России работает программа кредитования малого бизнеса, которая ранее была реализована в Латинской Америке и в рамках этой технологии кредитования только Национальный Банк Траст профинансировал почти 25 тысяч предпринимателей малого бизнеса на сумму 18,4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ! И это наш национальный вклад в реальную экономику России, наш счетчик выдач работает каждый день и на сайте www.trust.ru вы можете убедиться, что каждый день предприниматели в 170 разных городах России получают кредиты на развитие собственного малого бизнеса.
Комментарии 34
Я сама в прошлом научный сотрудник и воспитана в атмосфере уважения к науке и ученым. А если ученый разработал технологию, которая нашла реальное приложение в экономике, - это действительно заслуживает всевозможных регалий и премий. Искренне Вам завидую - сама с удовольствием бы пообщалась с г-м Юнусом, наверняка это это очень приятный и обаятельный человек.
Мы находимся в г.Армавире, имеем ряд производственных компаний (FMCG). Одним из них является производство салфеток, туалетной бумаги, бумажных полотенец. Это новый бизнес.
http://www.krasnodar.ru/content/3/show/23806/
У нас в городе находится НБ Траст, но мы с ним не работаем. Безусловно интересно поработать с хорошим банком и посмотреть на наш бизнес как на общий стратегический проект. Давайте реализуем программы на практике. Поддержите малый бизнес, и он поддержит Вас!
Пару цифр, в США 54 % в ВВП составляет малый и средний бизнес, это, между прочим ,в индустриальной экономике, а в Японии - более 60 %.
Кроме того, доля населения, занятая на предприятиях малого бизнеса в США - 52 % активного населения,в Японии - 68 %.
А в России пока в разы меньше, есть к чему стремиться...
Отдельное "спасибо" начальнику отдела претензий головного офиса в Москве за то что оставила мой вопрос без внимания!
Буду ждать о Вас сообщение.
Хотя в офисе в г. Новороссийске у Вас очень достойный персонал который помогает Вам находить клиентов а не терять их
Сообщите, когда вы обращались в НБ Траст и какой именно клиентский менеджер Вас консультировал ?
Единственное, что сразу бросается в глаза, я думаю, что любому кредитору ( даже если бы у лично Вас кто-то просил деньги взаймы ) - это расплывчатая сумма кредита, диапозон слишком широк 10-30 млн. руб ( вы понимаете, что одна сумма отличается от другой в 3 раза !!!). Это настораживает, вы должны чеко для себя сформулировать, сколько именно Вы хотите одолжить, и сколько Вы способны вернуть исходя из своего бизнеса.
Приведу примитивный пример, к Вам заходит сосед и говорит, дай мне 1 ыс. рублей или 3 тыс. рублей.....непонятно, верно ?
думаю, что такой подход вызывае некое недоверие.
Пишу для всех предпринимателей, вы должны четко формулировать, что именно вы хотите, какой именно у Вас план финансирования в деталях.
Для сравнения, программа Московского правительства по поддержке малого бизнеса в 2008 году была в год 1 млрд.руб... во такое сравнение, мы - коммерческие банки делаем за месяц то, что различные госпрограммы делают за год
После непродолжительной переписки пришёл к выводу, что Ваши блоги – односторонний продукт PR- и популяризационной деятельности. К сожалению, на конкретные сообщения Вы не отвечаете, что создаёт впечатление о задуманности «проекта» в качестве халявного, направленного бесплатное на выяснение мнения контрагентов банка (социология), а также на получение «халявных» микроконсультаций! Вам неоднократно в течение длительных и вполне разумных сроков направлялись сообщения по ситуации с реструктуризацией долга перед банком ОАО НБ «ТРАСТ». Ответов не получено до сих пор! Это не этично, вряд ли у Вас нет времени на просмотр сообщений, а если нет, так зачем тогда писать «блоги»? По этой причине вынужден прекратить переписку с Вами до получения корректных ответов.
С уважением, Михаил (Notar).
Я уважаю консалтинговые услуги и вашу посредническую деятельность в разрешении вопросов между банками и клиентами. Однако. повторюсь, клиенту будет проще решать вопрос напрямую с банком.
Здравствуйте, Надия. Меня зовут Ильдар. я придумываю и готов строить необычные фонтаны.
Сам я из Челябинска, но уже седьмой год работаю в Москве.
Недавно зарегистрировал свою фирму: " ООО АСБ Фонтан Профи".
Хочу составить конкуренцию лучшим фонтанным фирмам мира.
Думаю, что Вы много путешествуете и видели множество всяких фонтанов, но уверен, что многие мои фонтаны Вас приятно удивят, а моя идея сделать так, чтобы фонтаны приносили прибыль - созвучна с идеями Гэрри Годдарда и даже где-то опережают его.
У меня есть много необычных фонтанов: морской фонтан для Саммита АТЭС – 2012г., которым можно сделать необычную и красивую презентацию его открытия;
православный фонтан для будущего Российского духовного центра в Париже. …
Но получить кредит на развитие у Нас невозможно. Если Вам интересна эта тема и Вы можете "дать путёвку в жизнь" необычному бизнесу, или выступить соинвестором фонтана для Саммита "АТЭС" 2012г., то я
готов встретиться и показать свои разработки.
С уважением - Ильдар + 7 909 916 53 71.
С точки зрения креатива к вашему проекту вопросов нет, однако есть вопросы по детализации расчетов и окупаемости проекта. Скажу прямо, проект сложный и нестандартный. Мои коллеги,свяжутся с Вами еще раз.
Вижу, что политика банка Траст направлена на сотрудничество с малым бизнесом, но далеко не все ваши сотрудники разделяют ваши взгляды. Я уже более трех лет сотрудничаю с банком Траст в г.Невинномысске, Ставропольского края. Имею положительную кредитную историю (в банке Траст и не только). Первый кредит брал ещё как физ.лицо - 500 т.р. - погасил без просрочек. Второй брал уже как предприниматель - 500 тыс. - осталось два платежа, просрочек нет. Бурно развиваемся - за три года открыли восемь магазинов розничной торговли в трех городах юга России (ИП разные- компания одна. В Невинномысске у нас 4 магазина - торговые марки ТВОЕ, Instreet, TimeOut и Zenden. Все бренды федеральные, совокупный оборот только по Невинномысску - 45 млн.рублей в год! Считаю что это достойный оборот для предпринимателя в небольшом городе. Я уж не беру магазины в других городах.
Первый кредит мне выдали без проблем. Потом сменились сотрудники - второй кредит согласовывала Бутова Любовь Викторовна, г.Ставрополь. После оформления я для себя решил - никогда не обращаться в банк Траст - такой бюрократии и сложностей на пустом месте я невидел нигде.
Но прошол год, я "подостыл", и банк Траст (Невинномысский доп.офис)сам вышел ко мне с предложением (учитывая мою кредитную историю) - выдать мне на хороших условиях 1.5 млн. Мой отец работает сотрудником по безопасности в этом отделении, поэтому информацию получаю из первых уст!))
Деньги нужны, т.к. в октябре открываем новый магазин с брендом SELA, поэтому я согласился. Но заранее уточнил - возьму кредит, если не будет лишних проволочек....
К моему сожалению, Бутова Любовь все ещё работает в Ставропольском отделении, и именно она инспектировала выдачу мне кредита. Началось все с того, что они ехали к нам больше недели!, мы покорно ждали, предоставили ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ пакет документов, на месте девушкам все нравилось, обещали на следующий день дать решение (скорее всего положительное!).
Но на следующий день чуда не произошло - они потребовали произвети испекцию магазинов моей жены в городе Туапсе (550 км. от Невинномысска!) История повторилась!
Создается впечатление, что мы разговаривали не об 1 млн.рублей, а о как минимум 10-15! Или же это такая схема - родить на пустом месте "проблему", а потом благосклонно "решить" эту проблему за вознагрождение. Вобщем, я категорически отказался от такого кредита на льготных условиях. Тот же ВТБ24 выдаст мне эти деньги в течении 5 дней, и даже не будет выезжать в магазин. Обидно, учитывая что даже мой отец работает в вашем банке, решение принимают не совсем адекватные сотрудники из другого города.
Надеюсь, что Ваши дальнейшие потери от такого подхода ваших сотрудников к решению вопросов будут минимальными!
С уважением, Николай Герасимов, предприниматель
На сегодняшний день мое общение с банком ТРАСТ закончилось одним истеричным звонком из Ставропольского филиала кого то из руководителей (к сожалению, направленным только лишь на обвинения в мою сторону, а не на решение проблемы)и несколькими попытками встретиться со мной руководителем Невинномысского доп.офиса (что то ему, видимо, помешало ко мне добраться - по телефону договаривались, но так никто и не доехал!).
Вашим сотрудникам предлагал формально извиниться и пересмотреть заявку - меня проигнорировали. Свою заявку переправил в РОСБАНК, получил деньги на пятый день, без волокиты. Очень жаль, что моя положительная кредитная история в вашем банке разбилась о непонимание отдельных сотрудников своей истинной миссии в Вашей организации!
Молодому бизнесу очень нелегко развиваться, и мы, начинающие предприниматели, очень ценим сотрудничество с серьезными партнерами. Я надеюсь, что моя история поможет вам что-то изменить в работе вашего банка в лучшую сторону, и это, по достоинству, оценят Ваши клиенты!
Спасибо, что не оставили мою проблему без личного внимания!
Желаю Вам развития и процветания!
С уважением, Николай Герасимов, предприниматель
Даже если ваши комментарии не соответствует теме обсуждения, оставляйте их в актуальных постах! По мере сил и времени, и с большим удовольствием,буду продолжать отвечать на ваши вопросы.
В старые посты я не захожу...сегодня это исключение.