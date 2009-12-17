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Страница памяти Владимира Турчинского

16.12.2009 23:13 17 29 826 просмотров
НБ Траст открыл счет в поддержку семьи Владимира Турчинского и страницу памяти http://www.trust.ru/about/turchinskiy/.

У Владимира осталась семья — жена и дети, масса незаконченных дел, проектов… С сегодняшнего дня мы открываем специальный благотворительный счет в НБ «ТРАСТ» в поддержку семьи Владимира Турчинского куда все желающие могут перечислять средства во всех отделениях «ТРАСТа» по всей стране.

Владимир и Банк были бизнес-партнерами, весной 2009 года известный шоумен стал лицом рекламной кампании банка, мы считаем, что его образ органично вписывается в стратегию развития банка — сильного игрока на российском финансовом рынке, ориентирующегося на собственные силы и ресурсы, высокотехнологичные и интеллектуальные решения для своих клиентов. Не скрою, что непоследнюю роль в выборе рекламного лица сыграла и обаятельная, широкая, настоящая «гагаринская» улыбка Владимира! Вот только вчера мы строили совместные планы на 2010 год и сегодня… нет человека. Мы приняли решение из этических соображений снять изображение Владимира с рекламы банковских продуктов.
Национальный банк «ТРАСТ» выражает свои самые искренние соболезнования всем родным и близким выдающегося атлета и телеведущего Владимира Турчинского http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=41137.

Я написала стихотворение в день, когда у моего близкого человека произошла трагедия, у каждого из нас в семье были потери и каждый по-своему выражает то, что чувствует. Вот, что было у меня на душе:

СТЕКЛЯННЫЙ МОСТ И ПЛАЧ ДОЖДЯ
ВСЕ ПОНИМАЕМ И МОЛЧИМ, И ТЫ И Я
ДУША ОТЧАЯННО КРИЧИТ И НА ЛИЦЕ ТОСКА
ВСЕ ЗНАЕМ И НЕ ГОВОРИМ, И ТЫ И Я…

ПЕЧАЛЬ СО ВРЕМЕНЕМ ПРОЙДЕТ
И БОЛЬ УТИХНЕТ,
НЕТ, ВСЕ НЕ ЗАБУДЕТСЯ,
А ПРОСТО СТИХНЕТ…

СТЕКЛЯННЫЙ МОСТ И ХРУПОК И НАДЕЖЕН
ТАКОЙ ВОТ ПАРАДОКС И В ЖИЗНИ ТОЖЕ.

Надия Черкасова
P.S. жизнь хрупка и важно беречь друг друга

Комментарии 17

Екатерина Суворова  (28_888)
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Светлая ему память...
Надия, спасибо за стихотворение. Я в такие моменты слушаю "Dust In the Wind" группы "Канзас".
Олег Тохтуев  (otokhtuev @yandex.ru)
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Великий был человек....кумир миллионов.Такой же сильный как Ваш банк....Вечная ему память. За поэзию спасибо...сильно,профессионально,с душой....чувствуется большое,доброе сердце...С уважением!Удачи!
AMAlexander  (КЕКС)
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Примите мои искренние соболезнования к потере вашего друга.Приходится только сожалеть когда уходят такие молодые люди как Егор Гайдар и Турчинский Владимир. Все это еще раз говорит об уровне отечественного здравоохранения и отсутствия внимания к человеку, которое ему необходимо сегодня, а не завтра т.к. завтра это как правило уже всегда поздно. AMAlexander
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Соболезную. Жизнь действительно хрупка и нужно беречь друг друга...
Олег Садовский  (gromgrom)
#
Володя.... Очень жаль, что не был знаком лично... Говорят, что мы похожи.... Рано, очень рано.... Мои соболезнования близким...
Энвер Софинов  (ЭЭС)
#
Надия, спасибо за доброту и нечёрствость Вашей души! Оставайтесь такой всегда!!!
Валерий Черкасов  (tatupak)
#
Трудно поверить... Наши соболезнования родным,близким,друзьям.
евгений бурдин  (пеле)
#
надию помню по нижнему новгороду-по хорошему завидую клиентам ее банка евгений бурдин
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Евгений Юрьевич, спасибо за добрые слова. Сбросьте свой электронный ящик на мой nadya185@mail.ru, буду рада списаться с Вами.
Алексей Кузьмин  (alexk7a)
#
Поэты не гибнут,
А гаснут как солнце,
Лучи их бегут сквозь столетья и дали,
Полночной порою к нам свет их несется,
Который при жизни они расплескали.
(Озга-Михальский)
simonchik  (simonchik)
#
большинство людей последние пять лет его наблюдало исключительно как ведущего - и надо признать честно - ведущего очень и очень посредственного...

стих думается тут как-то неуместен - звучит больше как насмешка... лучам бежать некуда, их просто нет . . .
Игорь Гальперин  (iggalp)
#
Есть верный принцип - об умерших либо хорошо либо ничего. Автору нужно было смотреть пункт 2.
Ice2009  (Ice2009)
#
Искренне соболезную родственникам и всем, кому был небезеразличен Владимир.

Надия, на мой взгляд очень правильное решение снять рекламу. Тем более, был анонсирован тот факт, что в связи с форс-мажором Банк не понесет убытков. Но за решением должны последовать действия. Интернет-рекламы действительно нет, а баннерами заклеян весь город ...
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Решение приняли, реклама снята, переклейка такого большого объема плакатов требует 5-6 дней ( + пару дней на печать новых,если останавливаться на всех технических деталях), на сегодня в Москве замена завершена.
В регионах процесс идет... прикладывает максимум усилий все сделать в оперативном режиме. Мы небезразличны...
Артём Малиновский  (wew)
#
"Решение приняли, реклама снята, переклейка такого большого объема плакатов требует 5-6 дней "

Заплатите больше денег , снимут за 1 день.
merk8  (merk8)
#
НБ Траст открыл счет в поддержку семьи Владимира Турчинского...
Да он столько бабла заработал (наверняка не заплатив налогов), что его семья должна помогать малоимущим.
Пусть коттедж свой продадут и купят однушку в Бирюлёво...
Надия Черкасова  (cherkasova)
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