Страница памяти Владимира Турчинского

НБ Траст открыл счет в поддержку семьи Владимира Турчинского и страницу памяти http://www.trust.ru/about/turchinskiy/.
У Владимира осталась семья — жена и дети, масса незаконченных дел, проектов… С сегодняшнего дня мы открываем специальный благотворительный счет в НБ «ТРАСТ» в поддержку семьи Владимира Турчинского куда все желающие могут перечислять средства во всех отделениях «ТРАСТа» по всей стране.
Владимир и Банк были бизнес-партнерами, весной 2009 года известный шоумен стал лицом рекламной кампании банка, мы считаем, что его образ органично вписывается в стратегию развития банка — сильного игрока на российском финансовом рынке, ориентирующегося на собственные силы и ресурсы, высокотехнологичные и интеллектуальные решения для своих клиентов. Не скрою, что непоследнюю роль в выборе рекламного лица сыграла и обаятельная, широкая, настоящая «гагаринская» улыбка Владимира! Вот только вчера мы строили совместные планы на 2010 год и сегодня… нет человека. Мы приняли решение из этических соображений снять изображение Владимира с рекламы банковских продуктов.
Национальный банк «ТРАСТ» выражает свои самые искренние соболезнования всем родным и близким выдающегося атлета и телеведущего Владимира Турчинского http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=41137.
Я написала стихотворение в день, когда у моего близкого человека произошла трагедия, у каждого из нас в семье были потери и каждый по-своему выражает то, что чувствует. Вот, что было у меня на душе:
СТЕКЛЯННЫЙ МОСТ И ПЛАЧ ДОЖДЯ
ВСЕ ПОНИМАЕМ И МОЛЧИМ, И ТЫ И Я
ДУША ОТЧАЯННО КРИЧИТ И НА ЛИЦЕ ТОСКА
ВСЕ ЗНАЕМ И НЕ ГОВОРИМ, И ТЫ И Я…
ПЕЧАЛЬ СО ВРЕМЕНЕМ ПРОЙДЕТ
И БОЛЬ УТИХНЕТ,
НЕТ, ВСЕ НЕ ЗАБУДЕТСЯ,
А ПРОСТО СТИХНЕТ…
СТЕКЛЯННЫЙ МОСТ И ХРУПОК И НАДЕЖЕН
ТАКОЙ ВОТ ПАРАДОКС И В ЖИЗНИ ТОЖЕ.
Надия Черкасова
P.S. жизнь хрупка и важно беречь друг друга
Комментарии 17
Надия, спасибо за стихотворение. Я в такие моменты слушаю "Dust In the Wind" группы "Канзас".
А гаснут как солнце,
Лучи их бегут сквозь столетья и дали,
Полночной порою к нам свет их несется,
Который при жизни они расплескали.
(Озга-Михальский)
стих думается тут как-то неуместен - звучит больше как насмешка... лучам бежать некуда, их просто нет . . .
Надия, на мой взгляд очень правильное решение снять рекламу. Тем более, был анонсирован тот факт, что в связи с форс-мажором Банк не понесет убытков. Но за решением должны последовать действия. Интернет-рекламы действительно нет, а баннерами заклеян весь город ...
В регионах процесс идет... прикладывает максимум усилий все сделать в оперативном режиме. Мы небезразличны...
Заплатите больше денег , снимут за 1 день.
Да он столько бабла заработал (наверняка не заплатив налогов), что его семья должна помогать малоимущим.
Пусть коттедж свой продадут и купят однушку в Бирюлёво...