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ТРАСТ и наш сосед СССР

14.10.2010 17:56 35 5 283 просмотра
На фотографии отделение нашего Банка в Москве на Ленинском проспекте дом 1.

Сегодня проезжала по Ленинскому проспекту и увидела,что у нас появился новый сосед - "Кафе СССР".
Именно по этому адресу с периодичностью раз в три месяца у нас появляется очередное интересное соседство.
До этого была "СЕМЕЙНАЯ САУНА",при этом вывеска забрендирована в цвета нашего банка Траст и даже шрифт был тот же!!! А чуть ранее- пивнушка "пивляндия". Согласитесь, странно выглядит вывеска Траст-пивляндия smile:) !
А что у Вас с соседями ?

Комментарии 35

Вадим Логинов  (vnloginov)
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Мне запомнилось вот такое соседство: 2006г. - офис Российской торговой системы и рядом казино...

aslove2010  (aslove2010)
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блин забыл в одноклассники зайти smile:idea: да надо зайти! Всем удачи!
aslove2010  (aslove2010)
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А че прикольная фотка. smile:-D)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Надия, Ваш сосед, наверное, это филиал вот этого хайнаньского ресторана:
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Креативно! И даже форма плаката по типу знака качества smile;)
iamvs  (iamvs)
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И где же поддержка малого бизнеса? Помогли бы, по-соседски. Вам, ведь, за развал СССР Нобелевскую премию не дадут! smile;)
Надия Черкасова  (cherkasova)
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помогаем клиентским трафиком smile;)
кстати, на счет развала СССР и нобелевской премии - ее уже получил Михаил Горбачев 15 октября 1990 года, завтра будет своеобразный юбилей - 20 лет smile:!:
http://www.calend.ru/event/4147
Данила  (bodrov_dm)
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Надия, доброго вам времени.Прочитал уже несколько ваших тем в блоге, хотя сегодня зашел в него впервые. Хочу сказать что Вы достаточно интересный человек. Больше всего меня удивил ваш кругозор. Просто диву даюсь:как у Вас хватает времени отслеживать различные интересные события в мире? Даже тот же Горбачев? Поделитесь своим секретом. У Вас на любой вопрос есть ответ, в том числе статистический. Как у Вас это получается?
aslove2010  (aslove2010)
#
Да прикольно.smile:-)
aslove2010  (aslove2010)
#
А с другой стороны здания надо штаб ЛДПР открыть. Для ровности.)))
Вячеслав Б.  (Vaycheslaff)
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скорее всего тоже не надолго...было у меня соседство офиса страховой компании и кафе-не лучшие впечатления.

вот сижу и думаю: идти к вам работать или не идти (розницу развивать)...вроде компания нормульная...руководство тоже. И стоит ли переходить из сферы страхования в кредитование...Друзья из банков говорят- давай,давай...
Вчера пришёл к своему руководству, говорю: "я ухожу"... так они должность другую предложили и з\п почти в 2 раза больше...как то всё сложно...пойду напьюсь smile:idea: (третья попытка уже перейти из страхования в банки...самому интересно чем же всё это закончится ) smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
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Надо начать переходить в четвертый раз зарплату поднимут еще в 2 раза
sotnik  (sotnik)
#
smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
#
А по-моему типичное соседство для Москвы
Как-то раз поехали с другом сертификационные экзамены сдавать и я после экзамена
от нечего делать прошелся от м.Новослободская по Долгоруковской До м.Маяковская и далее по Тверской. Решил за подарками сходить.
Иду... Банк->ресторан->банк->ресторан и так до бесконечности. Такое чуйство друг на друга работают, вобщем никакой торговой точки не нашел, только ноги стоптал. В результате все подарки купил в торг.центре у метро Новослободская
А вообще удобно. Кредит взял, тут же пошел и отметил это дело. За счет кредита smile:D
Олег Трегубов  (TreOV)
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Что там кафе СССР. Вот как "поиздевались" над Сбером:



Говорят, что по требованию Сбера внешний вид вывески пришлось сменить. А жаль...
Виталий  (миссия невыполнима)
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smile:D да сильное соседство, молодечики ))))). Думаю что у Сбера в принципе не могло быть никаких требований, я бы сказал скорее претензии, а вот требования мне кажется возникли у ООО "Санта" которые выражались в №-й сумме тети мети за смену имиджа, табличек и банера над главным входом, которые несомненно стоили каких то денег. Хотя наверное изначально такой задумки не было нагреть сбер на таком разводе, а просто привлечь клиентов таким своеобразным образом. Но потом, когда начались переговоры, по смене внешнего вида вывески, вполне возможно что хозяева общества не упустили такую возможность "провести мирно переговоры" smile:D
For-Bank  (For-Bank)
#
собственно мы, читай российский малый бизнес, учится тому что китайский освоил уже давно, берем оригинальный известный бренд в качестве основы, вносим небольшое изменение и продаем...
Удобно, Выгодно, Доступно
smile:D
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
#
А еще рядом с "трастом" обитают Шпикачки и Университет.
smile:-)
Сергей Савельев  (kev)
#
Бренды-паразиты, наверное, инновационный и перспективный бизнес. Почему-то в голову пришло название старого фильма "Трест, который лопнул"... Естественно никаких ассоциаций с банком. smile:shuffle:
Олег Полетаев  (poletaev)
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Картинки это, конечно здорово, но всё же не откажите в любезности, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос - http://www.banki.ru/blog/cherkasova/591.php#11550

Тем более, что и за 2009 год банк показал убыток ~ 773 млн. руб.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Олег, для инфо 10-ка крупнейших компаний России по чистому убытку за 2009 года, в рейтинге 2 банка монстра, однако никто панику не поднимает (источник журнал Финанс № 35 от 27.09-03.10 2010 год). В таком рейтинге, конечно же ТРАСТа НЕТ,
см. по ссылке http://www.finansmag.ru/96286
Надия Черкасова  (cherkasova)
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А теперь о нас: предлагаю анализировать актуальные данные - за июль,август и сентябрь каждый месяц 3-его квартала 2010 года ТРАСТ отработал с прибылью.
Да, Вы правы,что нарастающим итогом получился убыток с учетом той масштабной программы, которую мы запустили в 2009 году по открытию офисов в Москве и Питере,если Вы анализируете отчетность, то понимаете такие расходы как аренда,ремонт и оборудование отражаются сразу , а вот на breakeven офисы выходят в среднем через 18-20 месяцев на первом этапе наращивая уровень продаж. Здесь прошу вас обратить на динамику -м нарастающим итогом убыток снижается.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Олег, если информации было недостотачно, то ниже детальный комментарий:

При анализе отчётности НБ «ТРАСТ в 2010 году необходимо учитывать,что на финансовый результат Банка в 2010году существенное влияние оказывают инвестиции в развитие бизнеса, которые в соответствиис действующей учётной политикой Банка включаются в состав расходов текущего года.
Следуя принятой стратегии расширения бизнеса, в 2009 году открылось 15 новых операционных офисов в Москве и 11 в регионах. Продолжается разработка проектов по созданию IT-инфраструктуры розничного и МСБ бизнесов, внедрена новая банковская система «Новая Афина» и проведен переход всех региональных подразделений Банка на единую IT-платформу.
В 2009 году и первой половине 2010 года Банком осуществлена ямодернизация действующего программного обеспечения в рамках
проекта по оптимизацииструктуры сети офисов – перевода 52 филиаловБанка в статус операционных офисов.
По итогам 2010 года Банк запустит еще 24 операционных офисов и 37 кредитно-кассовых офиса.
Банк запустил новый провект в 2010 году в Банке по выдаче кредитов населению (POS-кредитование) на территорииРФ ) см. пост на банки.ру "Какой русский не любит быстрый кредит ?"). Затраты на развитие данного направления бизнеса были включены в бюджет развития Банка 2010 года.
Экономическая целесообразность для Банка расходов на развитие обуславливается приемлемыми прогнозными сроками окупаемости проектов ( 1,5 до 2-х лет).
Олег, есть еще вопросы ?
Готова ответить, чтобы никто не наводил "тень в ясный день" smile:!: на счет финансового состояния Банка.
Аналитик  (Raptor69)
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Специалисты одного из моих направлений ставили POS терминал в магазин интим услуг. По технологии согласования установки они обязаны были сделать несколько фото, в т.ч. фото фасада здания. Принесли мне фото. Я после просмотра долго "плакал". Рядом с магазином ИНТИМ открыт ЛОМБАРД. Вывески висят рядом, шрифт одинаковый, размер вывески одинаковый, разве что цвета разные, но получился симпотишненький такой ИНТИМ ЛОМБАРД smile:D
Александр  (Alexander-K)
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Уважаемая Надия!

Извините, что несколько не по теме, но у меня есть вопросы по кредитной политике банка в отношении малого и среднего бизнеса.

Как типичный представитель малого бизнеса smile:) , решил взять кредит на его развитие (плох тот солдат, который не мечтает стать генералом). По совету рекламы ("Раздаём капусту, хватит на всех!" smile:D ), решил позвонить в ближайшее отделение банка и узнать о возможности получение кредита на развитие бизнеса (не хватает всего-то 300тыс. рублей, остальное вкладываю из собственного кармана). Но, увы - "не тут то было". Помешал "Призрак прошлого" - моя негативная кредитная история в 2007 году (т.е. тогда, когда у меня не было ни работы, ни денег, ни бизнеса, ни... в общем, трудная жизненная ситуация).

Тогда, в 2007-м, было три кредита в разных банках (суммы небольшие, порядка 30-50 тыс.руб.), просрочки по которым достигали нескольких месяцев (реально - платил, но часто в меньшей сумме, чем необходимо). В 2008-м открыл бизнес и в 2009-м закрыл все долги со всеми штрафами, процентами и т.д. Сейчас, в 2010-м, есть потенциал для развития (методом тиражирования уже отлаженной бизнес-модели), но "Призрак прошлого" всё ещё мешает осуществить задуманное, в том числе и с помощью вашего банка.

После мытарств (с разными анкетами), узнав, что у меня личная отрицательная кредитная история, менеджер банка отказал мне в кредите с формулировкой в стиле "Мы таких больных не лечим..." smile:( , несмотря на то, что в случае одобрения кредита я гарантировал открытие расчётного счёта в вашем банке с годовым оборотом, значительно превышающим сумму кредита.

В итоге, от консервативной позиции банка никто не выиграл - мне приходится открывать р/с и брать кредит в другом банке, далеко от основного офиса (а было бы удобнее в отделении вашего банка, кот. находится рядом), а банк недосчитается прибыли от минимум нескольких миллионов годового оборота по моему счёту, не считая выплат по кредиту. Конечно для банка это - ерунда, но в перспективе... Впрочем, это только прогнозы. Тем не менее, -

не кажется ли Вам странной такая ситуация, при которой менеджеры банка обращают внимание на "Призраки прошлого" в большей степени, чем на конкретные дела настоящего и перспективы возможного дальнейшего сотрудничества? Не наносит ли это урон, в первую очередь, банку, ориентированному на обслуживание малого и среднего бизнеса? На Ваш взгляд, будет ли банк и дальше "цепляться" в этом вопросе за старые (пусть и проверенные) методы и стереотипы, или возможен другой, более прогрессивный подход?

Хотелось бы узнать о Вашей личной позиции по этим вопросам.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Александр, приведу бытовой пример: допустим, что ваш сосед по лестничной клетке пришел занять у Вас денег, а Вам известно, что другому соседу он уже не возвращал деньги 2 года назад долг несколько месяцев, а потом в конце концов вернул. Вы бы согласились бы дать в долг?

Качество кредитной истории - это один из важнейщих аспектов в принятии решения по кредиту. Наличие либо отстутствие просрочек по кредитам показывает отношение человека к своим обязательствам,формирует репутацию клиента.

В том случае, если у клиента есть проблемы в бизнесе, банки готовы обсуждать условия реструктуризации задолженности: делаются изменения графиков погашения,обсуждаются новые условия,возможны отмены штрафов и пеней и т.п.
Вы сообщаете : "просрочки достигали несколько месяцев", т.е. Вы действительно, являетесь неблагонадежным Заемщиком для Банков , т к месяцами игнорировали своего Кредитора.
Восстанавливайте репутацию,развивайте бизнес,приобетайте Активы, после чего обращайтесь в Банк за кредитом под залог активов , так как без залога Вам Банк не поверит. Заработаете положительную кредитную историю и Банк предложит кредит на льготных условиях как лояльному клиенту.
Так исчезнет "признак прошлого".

Дмитрий Лисицын  (ldvldvldv)
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Полагаю, что владельцы этой части здания (помещений) постоянно сдают ее (их) в аренду. Может, посчитать, проанализировать да и выкупить у них эту часть под банк в целях нивелирования (хиджирования) репутационных рисков?
Надия Черкасова  (cherkasova)
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smile:idea: - это идея !
Хотя, все соседние помещения не купишь, у ТРАСТа 220 офисов по стране smile:!:
Данила  (bodrov_dm)
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Но есть же и другой способ. Можно выкупить и сдать в аренду "хорошему" соседу.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Данила, все-таки наша "банковская" задача:
сдавать в аренду в "хорошие руки" деньги !!! smile:)
Александр  (Alexander-K)
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Здравствуйте, Надия!

Прежде всего благодарю за то, что Вы нашли время ответить на мой вопрос. Но судя по ответу, у Вас не было времени ознакомиться с сутью письма, которая, на мой взгляд, может иметь важное значение для вашего банка и его клиентов.

Постараюсь быть кратким. Начну с Вашего примера - он наглядно демонстрирует стандартную позицию банков в отношении представителей малого и среднего бизнеса. Суть этой позиции в том, что зачастую менеджеры банков не видят разницы между заёмщиком физическим и юридическим лицом. Вопрос - почему? Неужели между этими типами заёмщиков так много общего? И является ли кредитная история физ. лица решающим фактором при принятии решения о кредитования созданного им юр. лица?

Чтобы лучше изложить данную позицию, позвольте, по Вашей аналогии, приведу свой пример. Допустим, сосед по лестничной клетке имеет преуспевающий бизнес и пришел к Вам с предложением инвестировать в расширение его бизнеса небольшую часть имеющихся денежных средств на обоюдовыгодных условиях. Вам также известно, что до создания бизнеса он был должен другому соседу, с которым впоследствии рассчитался по всем своим обязательствам. Вы бы согласились инвестировать в его бизнес?

Думаю, ответ здесь не так однозначен. Если в Вашем примере кредитор выступает в роли заёмщика, то в моём - в роли инвестора. А это, согласитесь, не одно и то же, поскольку, в первом случае кредитор может полагаться лишь на добропорядочность заёмщика, а во втором, на мой взгляд, определяющим фактором является жизнеспособность системы бизнеса и перспективы его дальнейшего развития. Если в первом случае можно ограничиться кредитной историей заёмщика, то во втором логичнее провести технический или фундаментальный анализ бизнеса (поскольку именно бизнес и является т.н. "заёмщиком").

Аналогично можно рассмотреть эту ситуацию с других сторон, оценив потенциальные риски, выгоды и перспективы возможного сотрудничества с заёмщиками первого и второго типов. Полагаю, при сравнении, второй тип будет выгоднее по всем показателям, но только в том случае, если используются проверенные методы анализа предлагаемого к инвестированию бизнеса.

Если мои выводы верны, тогда непонятно, почему банкиры вместо технического и фундаментального анализа бизнеса предпочитают "копания" в кредитной истории физ. лица, создавшего преуспевающий бизнес? Есть ли смысл в такой позиции: "...Восстанавливайте репутацию,развивайте бизнес, приобретайте Активы, после чего обращайтесь в Банк за кредитом..."? Ведь совершенно ясно, что предприниматель, заинтересованный в развитии своего бизнеса, найдёт другие источники финансирования и, скорее всего, будет сотрудничать с ними и впредь. Обратится ли он впоследствии ваш банк только на том основании, что у вас, скажем, "креативнее" реклама или на несколько процентов меньше платежи по кредиту, чем у других? Думаю, вряд ли.

Вместе с тем мне ясна Ваша позиция, и моё письмо не является упрёком в Ваш адрес или в адрес банка и его специалистов, поскольку понятно, на какой риск идёт банк, выдавая кредит неблагонадёжному, с его точки зрения, клиенту. Если банк придерживается такой позиции, то возможно, в данный момент, она является наилучшей из всех возможных. Однако в этом случае, на мой взгляд, риск неполучения выгоды от возможного сотрудничества значительно превосходит риск невозврата денег по кредиту. Полагаю также, что мой случай не единичный, именно поэтому и написал это письмо, цель которого - обратить Ваше внимание на эту проблему.

Надеюсь, что не зря отнял Ваше время и это письмо поможет Вам и вашему банку в дальнейшей, столь необходимой для нас, малых предпринимателей, деятельности.
Александр  (Alexander-K)
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P.S. Извините, "очипятка" smile:)

Вместо "кредитор выступает в роли заёмщика" следует читать "кредитор выступает в роли заимодателя".
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