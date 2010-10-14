ТРАСТ и наш сосед СССР

На фотографии отделение нашего Банка в Москве на Ленинском проспекте дом 1.
Сегодня проезжала по Ленинскому проспекту и увидела,что у нас появился новый сосед - "Кафе СССР".
Именно по этому адресу с периодичностью раз в три месяца у нас появляется очередное интересное соседство.
До этого была "СЕМЕЙНАЯ САУНА",при этом вывеска забрендирована в цвета нашего банка Траст и даже шрифт был тот же!!! А чуть ранее- пивнушка "пивляндия". Согласитесь, странно выглядит вывеска Траст-пивляндия !
А что у Вас с соседями ?
Комментарии 35
кстати, на счет развала СССР и нобелевской премии - ее уже получил Михаил Горбачев 15 октября 1990 года, завтра будет своеобразный юбилей - 20 лет
http://www.calend.ru/event/4147
вот сижу и думаю: идти к вам работать или не идти (розницу развивать)...вроде компания нормульная...руководство тоже. И стоит ли переходить из сферы страхования в кредитование...Друзья из банков говорят- давай,давай...
Вчера пришёл к своему руководству, говорю: "я ухожу"... так они должность другую предложили и з\п почти в 2 раза больше...как то всё сложно...пойду напьюсь (третья попытка уже перейти из страхования в банки...самому интересно чем же всё это закончится )
Как-то раз поехали с другом сертификационные экзамены сдавать и я после экзамена
от нечего делать прошелся от м.Новослободская по Долгоруковской До м.Маяковская и далее по Тверской. Решил за подарками сходить.
Иду... Банк->ресторан->банк->ресторан и так до бесконечности. Такое чуйство друг на друга работают, вобщем никакой торговой точки не нашел, только ноги стоптал. В результате все подарки купил в торг.центре у метро Новослободская
А вообще удобно. Кредит взял, тут же пошел и отметил это дело. За счет кредита
Говорят, что по требованию Сбера внешний вид вывески пришлось сменить. А жаль...
Удобно, Выгодно, Доступно
Тем более, что и за 2009 год банк показал убыток ~ 773 млн. руб.
см. по ссылке http://www.finansmag.ru/96286
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=811872&sphrase_id=89428
Да, Вы правы,что нарастающим итогом получился убыток с учетом той масштабной программы, которую мы запустили в 2009 году по открытию офисов в Москве и Питере,если Вы анализируете отчетность, то понимаете такие расходы как аренда,ремонт и оборудование отражаются сразу , а вот на breakeven офисы выходят в среднем через 18-20 месяцев на первом этапе наращивая уровень продаж. Здесь прошу вас обратить на динамику -м нарастающим итогом убыток снижается.
При анализе отчётности НБ «ТРАСТ в 2010 году необходимо учитывать,что на финансовый результат Банка в 2010году существенное влияние оказывают инвестиции в развитие бизнеса, которые в соответствиис действующей учётной политикой Банка включаются в состав расходов текущего года.
Следуя принятой стратегии расширения бизнеса, в 2009 году открылось 15 новых операционных офисов в Москве и 11 в регионах. Продолжается разработка проектов по созданию IT-инфраструктуры розничного и МСБ бизнесов, внедрена новая банковская система «Новая Афина» и проведен переход всех региональных подразделений Банка на единую IT-платформу.
В 2009 году и первой половине 2010 года Банком осуществлена ямодернизация действующего программного обеспечения в рамках
проекта по оптимизацииструктуры сети офисов – перевода 52 филиаловБанка в статус операционных офисов.
По итогам 2010 года Банк запустит еще 24 операционных офисов и 37 кредитно-кассовых офиса.
Банк запустил новый провект в 2010 году в Банке по выдаче кредитов населению (POS-кредитование) на территорииРФ ) см. пост на банки.ру "Какой русский не любит быстрый кредит ?"). Затраты на развитие данного направления бизнеса были включены в бюджет развития Банка 2010 года.
Экономическая целесообразность для Банка расходов на развитие обуславливается приемлемыми прогнозными сроками окупаемости проектов ( 1,5 до 2-х лет).
Олег, есть еще вопросы ?
Готова ответить, чтобы никто не наводил "тень в ясный день" на счет финансового состояния Банка.
Извините, что несколько не по теме, но у меня есть вопросы по кредитной политике банка в отношении малого и среднего бизнеса.
Как типичный представитель малого бизнеса smile:) , решил взять кредит на его развитие (плох тот солдат, который не мечтает стать генералом). По совету рекламы ("Раздаём капусту, хватит на всех!" smile:D ), решил позвонить в ближайшее отделение банка и узнать о возможности получение кредита на развитие бизнеса (не хватает всего-то 300тыс. рублей, остальное вкладываю из собственного кармана). Но, увы - "не тут то было". Помешал "Призрак прошлого" - моя негативная кредитная история в 2007 году (т.е. тогда, когда у меня не было ни работы, ни денег, ни бизнеса, ни... в общем, трудная жизненная ситуация).
Тогда, в 2007-м, было три кредита в разных банках (суммы небольшие, порядка 30-50 тыс.руб.), просрочки по которым достигали нескольких месяцев (реально - платил, но часто в меньшей сумме, чем необходимо). В 2008-м открыл бизнес и в 2009-м закрыл все долги со всеми штрафами, процентами и т.д. Сейчас, в 2010-м, есть потенциал для развития (методом тиражирования уже отлаженной бизнес-модели), но "Призрак прошлого" всё ещё мешает осуществить задуманное, в том числе и с помощью вашего банка.
После мытарств (с разными анкетами), узнав, что у меня личная отрицательная кредитная история, менеджер банка отказал мне в кредите с формулировкой в стиле "Мы таких больных не лечим..." smile:( , несмотря на то, что в случае одобрения кредита я гарантировал открытие расчётного счёта в вашем банке с годовым оборотом, значительно превышающим сумму кредита.
В итоге, от консервативной позиции банка никто не выиграл - мне приходится открывать р/с и брать кредит в другом банке, далеко от основного офиса (а было бы удобнее в отделении вашего банка, кот. находится рядом), а банк недосчитается прибыли от минимум нескольких миллионов годового оборота по моему счёту, не считая выплат по кредиту. Конечно для банка это - ерунда, но в перспективе... Впрочем, это только прогнозы. Тем не менее, -
не кажется ли Вам странной такая ситуация, при которой менеджеры банка обращают внимание на "Призраки прошлого" в большей степени, чем на конкретные дела настоящего и перспективы возможного дальнейшего сотрудничества? Не наносит ли это урон, в первую очередь, банку, ориентированному на обслуживание малого и среднего бизнеса? На Ваш взгляд, будет ли банк и дальше "цепляться" в этом вопросе за старые (пусть и проверенные) методы и стереотипы, или возможен другой, более прогрессивный подход?
Хотелось бы узнать о Вашей личной позиции по этим вопросам.
Качество кредитной истории - это один из важнейщих аспектов в принятии решения по кредиту. Наличие либо отстутствие просрочек по кредитам показывает отношение человека к своим обязательствам,формирует репутацию клиента.
В том случае, если у клиента есть проблемы в бизнесе, банки готовы обсуждать условия реструктуризации задолженности: делаются изменения графиков погашения,обсуждаются новые условия,возможны отмены штрафов и пеней и т.п.
Вы сообщаете : "просрочки достигали несколько месяцев", т.е. Вы действительно, являетесь неблагонадежным Заемщиком для Банков , т к месяцами игнорировали своего Кредитора.
Восстанавливайте репутацию,развивайте бизнес,приобетайте Активы, после чего обращайтесь в Банк за кредитом под залог активов , так как без залога Вам Банк не поверит. Заработаете положительную кредитную историю и Банк предложит кредит на льготных условиях как лояльному клиенту.
Так исчезнет "признак прошлого".
Хотя, все соседние помещения не купишь, у ТРАСТа 220 офисов по стране
сдавать в аренду в "хорошие руки" деньги !!!
Прежде всего благодарю за то, что Вы нашли время ответить на мой вопрос. Но судя по ответу, у Вас не было времени ознакомиться с сутью письма, которая, на мой взгляд, может иметь важное значение для вашего банка и его клиентов.
Постараюсь быть кратким. Начну с Вашего примера - он наглядно демонстрирует стандартную позицию банков в отношении представителей малого и среднего бизнеса. Суть этой позиции в том, что зачастую менеджеры банков не видят разницы между заёмщиком физическим и юридическим лицом. Вопрос - почему? Неужели между этими типами заёмщиков так много общего? И является ли кредитная история физ. лица решающим фактором при принятии решения о кредитования созданного им юр. лица?
Чтобы лучше изложить данную позицию, позвольте, по Вашей аналогии, приведу свой пример. Допустим, сосед по лестничной клетке имеет преуспевающий бизнес и пришел к Вам с предложением инвестировать в расширение его бизнеса небольшую часть имеющихся денежных средств на обоюдовыгодных условиях. Вам также известно, что до создания бизнеса он был должен другому соседу, с которым впоследствии рассчитался по всем своим обязательствам. Вы бы согласились инвестировать в его бизнес?
Думаю, ответ здесь не так однозначен. Если в Вашем примере кредитор выступает в роли заёмщика, то в моём - в роли инвестора. А это, согласитесь, не одно и то же, поскольку, в первом случае кредитор может полагаться лишь на добропорядочность заёмщика, а во втором, на мой взгляд, определяющим фактором является жизнеспособность системы бизнеса и перспективы его дальнейшего развития. Если в первом случае можно ограничиться кредитной историей заёмщика, то во втором логичнее провести технический или фундаментальный анализ бизнеса (поскольку именно бизнес и является т.н. "заёмщиком").
Аналогично можно рассмотреть эту ситуацию с других сторон, оценив потенциальные риски, выгоды и перспективы возможного сотрудничества с заёмщиками первого и второго типов. Полагаю, при сравнении, второй тип будет выгоднее по всем показателям, но только в том случае, если используются проверенные методы анализа предлагаемого к инвестированию бизнеса.
Если мои выводы верны, тогда непонятно, почему банкиры вместо технического и фундаментального анализа бизнеса предпочитают "копания" в кредитной истории физ. лица, создавшего преуспевающий бизнес? Есть ли смысл в такой позиции: "...Восстанавливайте репутацию,развивайте бизнес, приобретайте Активы, после чего обращайтесь в Банк за кредитом..."? Ведь совершенно ясно, что предприниматель, заинтересованный в развитии своего бизнеса, найдёт другие источники финансирования и, скорее всего, будет сотрудничать с ними и впредь. Обратится ли он впоследствии ваш банк только на том основании, что у вас, скажем, "креативнее" реклама или на несколько процентов меньше платежи по кредиту, чем у других? Думаю, вряд ли.
Вместе с тем мне ясна Ваша позиция, и моё письмо не является упрёком в Ваш адрес или в адрес банка и его специалистов, поскольку понятно, на какой риск идёт банк, выдавая кредит неблагонадёжному, с его точки зрения, клиенту. Если банк придерживается такой позиции, то возможно, в данный момент, она является наилучшей из всех возможных. Однако в этом случае, на мой взгляд, риск неполучения выгоды от возможного сотрудничества значительно превосходит риск невозврата денег по кредиту. Полагаю также, что мой случай не единичный, именно поэтому и написал это письмо, цель которого - обратить Ваше внимание на эту проблему.
Надеюсь, что не зря отнял Ваше время и это письмо поможет Вам и вашему банку в дальнейшей, столь необходимой для нас, малых предпринимателей, деятельности.
Вместо "кредитор выступает в роли заёмщика" следует читать "кредитор выступает в роли заимодателя".